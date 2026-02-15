Rayssa Leal conquista o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding

7ª rodada

Rodada colocará os dez times com sete partidas disputadas, movimentando parte de cima e de baixo da tabela

A 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste domingo (15) e marca o momento em que todos os dez clubes passam a ter o mesmo número de jogos na primeira fase. Com quatro partidas na programação, a rodada reúne confronto direto pela liderança, briga por vaga no G-6 e duelos decisivos na luta contra o rebaixamento.

Operário e FC Pantanal já entraram em campo pela rodada, em jogo antecipado que terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Os demais clubes completam a rodada ao longo do dia.

Às 15h30, no Estádio Laertão, o Costa Rica tenta reagir após três empates e uma derrota. O desafio é contra o líder Naviraiense, que soma 13 pontos e leva vantagem sobre o Operário no número de vitórias. A equipe começou o campeonato com derrota, mas se recuperou e venceu duas vezes fora de casa.

No mesmo horário, no Douradão, o Dourados AC encara o Bataguassu pressionado. O time está na zona de rebaixamento e trocou de treinador após a última rodada. O adversário também busca recuperação, já que não vence há três jogos.

Às 17h, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Corumbaense. A equipe da casa tenta se recuperar da derrota na rodada passada, enquanto o Corumbaense chega embalado pela primeira vitória no campeonato.

No mesmo horário, no Saraivão, o lanterna Ivinhema enfrenta o Aquidauana. O time da casa soma cinco pontos e tenta deixar a última posição. O Aquidauana, que também está na parte inferior da tabela, venceu no meio de semana e busca repetir o desempenho fora de casa.

Classificação

Com seis rodadas completas, Naviraiense e Operário somam 13 pontos, com vantagem do líder no critério de vitórias. Bataguassu é o terceiro colocado, com nove pontos. Pantanal tem oito pontos, Costa Rica sete pontos e Corumbaense seis, fecham a zona de classificação.

Aquidauana e Águia Negra também somam seis pontos. O Dourados AC aparece na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate, e o Ivinhema é o último colocado, com cinco pontos.

