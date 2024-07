Campeonato Estadual Adulto de Basquete é confirmado pela FBMS

As três primeiras colocadas no naipe feminino de 2023: Águia Negra (ao centro), Unigran - Campo Grande (de amarelo) e MBC - Maracaju (de roxo) - Foto: Divulgação / FBMS

A Federação de Basketball de Mato Grosso do Sul (FBMS) confirmou a realização do Campeonato Estadual Adulto de Basquete deste ano. Ao todo, 16 equipes competirão no masculino e 6 no feminino.

A competição masculina será dividida em cinco etapas, que acontecerão em cidades diferentes do estado, sendo elas nas seguintes datas:

Etapa Dourados - 16 a 18 de agosto Etapa Campo Grande - 30 de agosto a 1° de setembro Etapa Rio Brilhante - 13 a 15 de setembro Etapa Aquidauana - 27 a 29 de setembro Etapa final Nova Andradina - 08 a 10 de Novembro

Já o feminino será disputado em etapa única, entre os dias 25 e 27 de outubro, sem sede definida ainda. As inscrições para as equipes interessadas já estão abertas, basta mandar um e-mail para [email protected], até o dia 2 de agosto, com as informações:

Nome da equipe

Nome do responsável

Contato do responsável

A federação estadual ainda garante o oferecimento de alojamento e alimentação às equipes participantes. Ainda, para mais informações a FBMS disponibiliza o contato (67) 99287-9287 (Rogers Prado).

No ano passado, a competição masculina teve seus quatro finalistas as equipes PorãBask (Ponta Porã), Caps (Dourados), Nova Andradina e ABP Basketball (Paranaíba), com o time ponta-poranense sendo campeão diante diante do Nova Andradina.

No feminino, as participantes foram o Águia Negra (Rio Brilhante), Unigran (Campo Grande), MBC (Maracaju), Sevilha (Campo Grande), Aquidauana e Água Clara, com a equipe rio-brilhantense saindo com o troféu da competição.

