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De MS à Copa do Mundo: a trajetória de Éderson até o maior palco do futebol

O volante começou jogando futebol no Instituto Bola de Ouro, no bairro Tiradentes, em Campo Grande

João Pedro Flores

08/06/2026 - 12h00
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O campo grandense Éderson, jogador da Atalanta e convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para substituir o lateral Wesley, desembarcou em Nova Jersey, nos Estados Unidos, para integrar o elenco da Seleção Brasileira que disputará a Copa do Mundo.

Éderson estava em Campo Grande, quando recebeu a notícia da convocação no domingo (7). O volante viajou durante a madrugada e seguiu diretamente para a concentração da Seleção, no hotel The Ridge.

Para chegar ao principal palco do futebol mundial, a Copa do Mundo, Éderson começou a jogar futebol entre 2006 e 2011, quando ainda tinha entre 7 e 12 anos. O volante jogava em uma escolinha no bairro Tiradentes, o Instituto Bola de Ouro, e através de participações em campeonatos fora do Estado, o então menino começou a fazer os seus primeiros testes para entrar nas grandes equipes de base do futebol brasileiro.

Apesar do talento, o jogador se deparou com a rejeição no teste para entrar na equipe de base do São Paulo Futebol Clube. Frustrado, o campo-grandense pensou em desistir do futebol, e começou a faltar os treinos da escolinha logo quando voltou para a Capital.

O treinador e presidente do  Instituto Bola de Ouro, Jairo Cesar, sabendo do potencial do garoto, foi até a casa de Éderson a pedido da mãe do jogador, para intervir na decisão dele.

“O Éderson esteve na avaliação do São Paulo e na época falamos que ele ainda não estava pronto, porque o São Paulo é time grande, e ele ainda era uma criança, que não estava preparado psicologicamente. Foi um choque de realidade para ele, o teste no São Paulo era difícil”, disse Cesar, em entrevista ao Correio do Estado, em 2024.

Depois de muita conversa com o jogador, que rejeitava até comer, o professor Jairo conseguiu convencer Éderson para voltar aos treinos na escolinha. 

Os conselhos foram fundamentais para a retomada da trajetória de Éderson, que depois de ter passado por diversos testes, em 2011, recebeu um convite para jogar na base do Desportivo Brasil (SP).

O volante, então, deu sequência na sua trajetória, agora na base do clube paulista Desportivo Brasil, em 2015. Após isso, teve uma rápida passagem pelas categorias de base no clube chinês Shandong Luneng.

Ederson no Desportivo
Ederson no Desportivo Brasil, em 2015 / Foto: arquivo pessoal

Sua carreira profissional, começou no Cruzeiro, sob o comando do treinador Mano Menezes, quando estreou em setembro de 2018, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro, contra o Botafogo. O volante compôs o elenco campeão da Copa do Brasil daquele ano, em cima do Corinthians, clube que defenderia em 2020.

Apesar do desempenho desastroso do Cabuloso em 2019, que custou o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, Éderson conseguiu se destacar. Em fevereiro de 2020, acertou sua transferência para o Corinthians, onde estreou no empate em 1x1, contra o Novorizontino, no Paulistão. 

Apesar do começo ter sido animador, com três gols em cinco jogos disputados no Paulistão, seu desempenho diminuiu ao longo do ano e ele acabou sendo menos utilizado.

Já que estava encostado, em fevereiro de 2021, o volante foi emprestado para o Fortaleza, onde ficou até o início de 2022. No Leão de Pici, Éderson figurou como uma das principais peças do time de Juan Pablo Vojvoda. O time terminou em 4º lugar no Brasileirão, chegou às semifinais da Copa do Brasil e foi campeão Cearense.

Com destaque pelo time nordestino, foi vendido em 28 de janeiro de 2022 ao Salernitana, da Itália. O time foi rebaixado, mas novamente Éderson conseguiu ser destaque e se transferiu, seis meses depois,  para a Atalanta, onde estreou no dia 28 de agosto, contra o Hellas Verona, pelo Campeonato Italiano.

Pela Seleção Brasileira principal, o volante acumula apenas três partidas, todas com Dorival Júnior. Ele foi convocado pela primeira vez em 2024, para disputar a Copa América, realizada nos Estados Unidos.

Embora tenha sido chamado na primeira lista divulgada por Carlo Ancelotti em junho de 2025, não chegou a atuar sob o comando do treinador italiano. O jogador foi convocado para jogos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas, mas não saiu do banco.

O volante está em meio às negociações avançadas para trocar a Atalanta pelo Manchester United, da Inglaterra, por mais de R$ 260 milhões.

Melhor temporada

A temporada 2023–24 foi sua melhor em solo europeu. Éderson marcou seis gols até janeiro de 2024, além de ter sido o jogador com o maior número de desarmes corretos na Série A (52 em 35 partidas). 

Nessa mesma época, sob o comando de Gian Piero Gasperini, o clube avançou às finais das principais competições que disputava – e Éderson era um dos atletas mais utilizados na equipe titular, recuando para posição de volante na segunda metade da temporada. Em solo italiano, após uma regular 4ª colocação,[32] a equipe fizera uma grande campanha e chegou à final da Copa Itália, mas lá foram derrotados para Juventus

O volante foi campeão da Europa League com a Atalanta, na temporada 2023-24, sobre o Bayer Leverkusen / Reprodução: re

Mas o principal momento de sua carreira foi quando venceu a Liga Europa, naquela temporada de destaque. A Atalanta eliminou o Sporting, de Portugal, Liverpool, da Inglaterra e o Olympique de Marseille, da França, até chegar à final contra o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

O time comandado por Xabi Alonso, campeões da Copa da Alemanha e do Campeonato Alemão de forma invicta, foi derrotado pela Atalanta, por 3x0, com um hat-trick do atacante Ademola Lookman. Este foi o primeiro título continental da história do time de Bérgamo e, também, de Éderson.

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tênis

Zverev vence batalha contra Cobolli, é campeão de Roland Garros e vence 1º Slam

Alemão superou italiano por 3 sets a 2, em uma decisão marcada por reviravoltas e desgaste físico

07/06/2026 19h00

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Zverev conquistou o primeiro título de grand slam ao vencer Roland Garros

Zverev conquistou o primeiro título de grand slam ao vencer Roland Garros Foto: Jean-Charles Caslot / Federação Francesa de Tênis (FFT)

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Depois de mais de quatro horas de uma final dramática em Roland Garros, Alexander Zverev finalmente conquistou o tão aguardado primeiro título de Grand Slam da carreira. O alemão superou Flavio Cobolli por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5-7) e 6/1, em uma decisão marcada por reviravoltas, desgaste físico e um quinto set dominante do número 3 do mundo.

Zverev começou a partida com autoridade, dominando o primeiro set com um saque sólido e poucos erros. Cobolli, porém, reagiu na segunda parcial, elevando o nível e aproveitando uma queda de rendimento do alemão para empatar a decisão.

O equilíbrio se manteve no terceiro set, mas Zverev voltou a ser mais consistente nos momentos importantes e abriu vantagem. No quarto set, a final ganhou contornos dramáticos: Cobolli salvou break points, chegou a ter a chance de empatar a partida e levou o jogo ao tie-break, que venceu após aproveitar uma sequência de erros do alemão.

No quinto set, no entanto, o cenário mudou completamente. Zverev tomou o controle desde o início, abriu vantagem rápida e passou a comandar os pontos, enquanto Cobolli começou a sentir fisicamente o peso da partida. O italiano ainda tentou resistir, mas acumulou erros nos momentos decisivos.

Sacando para permanecer na final, Cobolli começou o último game com dificuldades, cometendo erros e uma dupla falta que abriu caminho para três championship points. Ele ainda salvou o primeiro, mas acabou derrotado na sequência após um erro de smash, selando o título de Zverev em Roland Garros.

Com a vitória, o alemão conquista seu primeiro Grand Slam da carreira após três finais anteriores em majors e enfim levanta a taça em Paris, em uma das finais mais duras da sua trajetória.

de ms para a copa

De Campo Grande, Éderson é convocado para a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira

O volante foi convocado no início deste domingo pela CBF para substituir o lateral Wesley, que sofreu uma lesão durante o amistoso contra o Egito ontem (6) à noite

07/06/2026 13h30

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Éderson já defendeu a seleção brasileira em outras ocasiões

Éderson já defendeu a seleção brasileira em outras ocasiões Foto: Reprodução

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A seis dias da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2026, o campo-grandense Éderson dos Santos, de 26 anos, foi convocado para integrar a equipe do Brasil na competição, substituindo o lateral Wesley, que sofreu uma lesão na coxa esquerda após o amistoso contra o Egito na noite de ontem (6). 

O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no início da tarde deste domingo (7).

O volante já havia aparecido na lista de pré-convocados para a Copa, divulgada em maio, mas não chegou a ser convocado na lista oficial de Carlo Ancelotti. Ele já havia jogado com a camisa da Seleção em 2024, somando três partidas com a amarelinha, acumulando um total de 107 minutos em campo. 

Agora, com a baixa do lateral, Éderson passa a integrar a delegação brasileira já nesta segunda-feira (8), nos Estados Unidos, às vésperas do jogo de estreia na Copa contra o Marrocos no próximo sábado (13). Com a convocação, um sul-mato-grossense entra em campo com a amarelinha novamente após 32 anos.  

Trajetória

Aos 13 anos, Éderson começou a ser construído como jogador na escolinha de futebol do bairro Tiradentes, na região leste de Campo Grande. Pouco tempo depois, foi levado para o clube Desportivo Brasil (SP), para então seguir a sua carreira profissional.

Em julho de 2019, o Cruzeiro (MG) se interessou pelo jogador e pagou cerca de R$ 1,6 milhão pelo futebol do volante. Em apenas sete meses no clube mineiro, Éderson se transferiu para o Corinthians (SP) a custo zero. 

No clube alvinegro, atuou em 25 jogos e marcou 3 gols, fazendo parte do elenco vice-campeão do Campeonato Paulista em 2020. Em março de 2021, foi emprestado ao Fortaleza (CE), sendo um dos destaques do Campeonato Brasileiro naquele ano.

Em janeiro do ano seguinte, por necessidade financeira, o Corinthians deu fim ao empréstimo e acertou a venda do atleta ao Salernitana (Itália) por 6,5 milhões de euros. 

No clube italiano, se destacou rapidamente e em menos de seis meses no clube, despertou o interesse da Atalanta, também da Itália, que pagou cerca de 22,9 milhões de euros pelo jogador. Até então, ainda veste as cores da equipe azul e preta. 

De acordo com o Transfermarkt, site especializado em mercado de transferências, Éderson vale 45 milhões de euros (R$ 268,3 milhões na cotação atual).

Sorte de MS

Esta não é a primeira vez que um campo-grandense faz parte do time oficial do Brasil em uma Copa do Mundo. O jogador Muller, natural de Campo Grande, participou das competições em 1986, 1990 e 1994,como ponta direita.

Coincidência ou não, a última vez que um nativo da Capital jogou com a camisa da CBF em uma Copa do Mundo, o Brasil foi campeão da competição, trazendo para casa o título de Tetra, também nos Estado Unidos. 

Nascido em 31 de janeiro de 1966, Luis Antônio Corrêa da Costa, o Muller começou sua carreira no Operário, despontando, em seguida, com a camisa do São Paulo e um dos poucos jogadores a atuar em cinco grandes clubes de São Paulo: São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians e Portuguesa. 

Atualmente é comentarista do programa "Mesa Redonda", da TV Gazeta de São Paulo.
 
Em 17 de outubro de 2024 foi anunciado pela Record TV, para ser comentarista da emissora paulistana que conseguiu a parceria de direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ao lado da TV Globo.

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