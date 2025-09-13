Resultado da + Milionária de hoje, concurso 285, sábado (13/09)

A Caixa Econômica Federal realizou o sorteio do concurso 285 da + Milionária na noite deste sábado, 13 de setembro de 2025, a partir das 20h (de Brasília).
A extração dos números ocorreu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com um prêmio estimado em R$ 158 milhões.
Confira o resultado da + Milionária 285:
07 - 39 - 40 - 29 - 10 - 34
Trevos sorteados: 04 e 03
O sorteio da + Milionária é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube.
Próximo sorteio: + Milionária 286
Como a + Milionária tem dois sorteios regulares semanais, o próximo sorteio ocorre na quarta-feira, 17 de setembro, a partir das 20h, pelo concurso 286.
O valor da premiação vai depender se no sorteio atual o prêmio será acumulado ou não.
Para participar dos sorteios da + Milionária é necessário fazer um jogo nas casas lotéricas ou canais eletrônicos.
A aposta mínima custa R$ 6,00 para um jogo simples, em que o apostador pode escolher de 6 a 12 números dentre as 50 dezenas disponíveis, e fatura prêmio se acertar de 4 a 6 números.