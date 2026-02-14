Rio Open: João Fonseca faz sua estreia na competição diante de um rival das classificatórias

COPA DO BRASIL

Árbitra com carreira nacional e internacional chega a Ivinhema para confronto do time sul-mato-grossense contra o Independente-AP

A CBF divulgou a escalação dos árbitros das próximas rodadas da Copa do Brasil e no confronto do clube sul-mato-grossense, Ivinhema F.C contra o clube amapaense Independente E.C terá a presença da árbitra Edina Alves Batista.

Com carreira nacional e internacional de atuações em Copas do Mundo Feminina, Jogos Olímpicos, além de finais de competições internacionais, Edina integra o quadro de árbitros da FIFA e atuará como árbitra principal ao lado de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP - árbitro assistente 1), Raphael de Albuquerque Lima (SP - árbitro assistente 2), Renan Novaes Insabralde (MS - quarto árbitro) e Paulo Cesar Pereira de Freitas (MS - analista de campo).

A vinda de Edina ao Estado reflete a crescente de representações femininas no esporte, em posições de autoridade dentro do campo. Referência na função que atua, essa será a primeira vez da árbitra brasileira apitando um jogo em Mato Grosso do Sul.

A partida irá acontecer na próxima quarta-feira (18), às 19h30 no horário de Mato Grosso do Sul, na casa do Ivinhema, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão, válida pela primeira rodada da fase de eliminatórias da Copa do Brasil 2026.

Ivinhema FC x Independente E.C

O time do interior do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou a temporada no final de janeiro pelo campeonato estadual, em que ocupa a última posição e acumula três derrotas, dois empates e uma vitória somando apenas 5 pontos.

Já o clube do Amapá, o Independente Esporte Clube, iniciou a temporada ontem, com vitória por 3 a 0 em cima do Clube Atlético Cristal, no Campeonato Amapaense.

O vencedor da disputa irá enfrentar o Volta Redonda (RJ) e será o mandante do jogo e disputará em casa. Ambos os times não estão bem no ranking da CBF e por isso se enfrentam em jogo único para conseguir uma vaga na segunda rodada.

Também estão na Copa do Brasil as equipes sul-mato-grossenses, Pantanal FC também na primeira rodada de eliminatórias e o Operário-MS, já classificado na segunda fase de eliminatórias.

Assine o Correio do Estado