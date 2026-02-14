Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Rio Open: João Fonseca faz sua estreia na competição diante de um rival das classificatórias

Além dele, outros brasileiros também tiveram suas programações divulgadas pela organização do torneio

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

14/02/2026 - 23h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A espera de João Fonseca acabou - por ora. O tenista número 1 do Brasil conheceu, neste sábado, o caminho que terá de percorrer para conquistar o título do Rio Open. Além dele, outros brasileiros também tiveram suas programações divulgadas pela organização do torneio, como Guto Miguel, considerado o 3º melhor juvenil do mundo.

Disputando sua quarta edição do Rio Open com apenas 19 anos, João fará sua estreia diante de um tenista ainda não conhecido na atual fase classificatória. O nome do primeiro desafio será definido ainda neste final de semana, que está sendo utilizado apenas para o qualifying.

Em caso de vitória na estreia na primeira rodada, o brasileiro 33º do mundo terá pela frente o vencedor do duelo entre o sérvio Laslo Djere (91º) e o peruano Ignacio Buse (96º). João, que terminou 2025 em alta, ainda não venceu neste ano - foi eliminado no Australian Open e no ATP 250 da Argentina, em Buenos Aires.

Além de João Fonseca, vale destaque para o italiano Matteo Berrettini (58º) e o argentino Sebastian Báez (34º), atual bicampeão, como nomes a se ficar de olho. Em caso de classificação às quartas de final, o brasileiro pode enfrentar justamente um dos italianos, Berrettini ou Lorenzo Sonego (nº 60), ou o alemão Daniel Altmaier (nº 51), todos duelos fortíssimos.

Guto Miguel faz sua estreia no Rio Open assim como João, contra um adversário que chegará do qualifying. Com apenas 16 anos, o goiano é considerado o 3º melhor juvenil do mundo. O qualifying conta com brasileiros como: Thiago Monteiro, Pedro Boscardin Dias e Igor Marcondes.

As primeiras rodadas, jogos de segunda fase, quartas de final, semifinais e final de duplas serão realizados entre os dias 16, 17, 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A final da simples será em 22 de fevereiro.

Assine o Correio do Estado

Esportes

Nicole Silveira fica em 11º no skeleton e atualiza recorde brasileiro nos Jogos de Inverno

Medalha de ouro ficou com a austríaca Janine Flock, que fechou em 3min49s02 e chegou a alcançar 124,91 km/h

14/02/2026 16h45

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O melhor resultado do Brasil em esportes de gelo em Olimpíadas de Inverno foi atualizado, neste sábado, por Nicole Silveira. Quatro anos após ser 13ª colocada no skeleton em Pequim-2022, ela terminou a prova dos Jogos de Milão e Cortina em 11º lugar, com o tempo final de 3min51s82, superando a própria marca e 14 adversárias das 25 que contra as quais competiu.

A medalha de ouro ficou com a austríaca Janine Flock, que fechou em 3min49s02 e chegou a alcançar 124,91 km/h. As alemãs Susane Kreher (3min49s32) e Jacqueline Pfeifer (3min49s46) completaram o pódio. Mulher de Nicole, a belga Kim Meylemans brigou diretamente pelas primeiras posições e terminou sexto lugar, com 3min50s67.

"É dia dos namorados aqui. Então, foi o final perfeito. Estou muito orgulhosa de ter ela como esposa", disse Nicole à CazéTV. "A jornada não foi fácil. A gente conseguiu mostrar ao mundo que dois países sem tradição de inverno conseguem lutar contra esses maiores que têm mais verba", concluiu.

Na competição olímpica da modalidade, a classificação final é definida pela soma dos tempos de todas as quatro descidas. Nicole fez uma ótima largada na terceira descida, mas perdeu tempo por causa de uma pequena batida no início do trajeto.

Dessa forma, completou o percurso em 58s11, tempo pior do que os dois anotados na sexta-feira, quando anotou 57s93 e 57s85 nas primeira e segunda baterias, respectivamente. Ela começou a disputa neste sábado em 12º lugar. Com o tempo total de 2min53s89 ao fim da terceira rodada, a gaúcha conseguiu ganhar uma posição e ficou em 11º.

Na quarta bateria, as atletas descem em ordem decrescente de acordo com a classificação da bateria anterior. Por isso, Nicole chegou a liderar a provar ao registrar 57s93 e fechar o toal em 3min51s82. A partir dali, para ganhar posições, precisava que alguma das 10 adversárias que restavam piorasse o desempenho na descida final.

Assine o Correio do Estado

COPA DO BRASIL

Edina irá apitar jogo do Ivinhema F.C pela Copa do Brasil

Árbitra com carreira nacional e internacional chega a Ivinhema para confronto do time sul-mato-grossense contra o Independente-AP

14/02/2026 11h30

Compartilhar

Montagem

Continue Lendo...

A CBF divulgou a escalação dos árbitros das próximas rodadas da Copa do Brasil e no confronto do clube sul-mato-grossense, Ivinhema F.C contra o clube amapaense Independente E.C terá a presença da árbitra Edina Alves Batista.

Com carreira nacional e internacional de atuações em Copas do Mundo Feminina, Jogos Olímpicos, além de finais de competições internacionais, Edina integra o quadro de árbitros da FIFA e atuará como árbitra principal ao lado de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP - árbitro assistente 1), Raphael de Albuquerque Lima (SP - árbitro assistente 2), Renan Novaes Insabralde (MS - quarto árbitro) e Paulo Cesar Pereira de Freitas (MS - analista de campo).

A vinda de Edina ao Estado reflete a crescente de representações femininas no esporte, em posições de autoridade dentro do campo. Referência na função que atua, essa será a primeira vez da árbitra brasileira apitando um jogo em Mato Grosso do Sul.

A partida irá acontecer na próxima quarta-feira (18), às 19h30 no horário de Mato Grosso do Sul, na casa do Ivinhema, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão, válida pela primeira rodada da fase de eliminatórias da Copa do Brasil 2026.

Ivinhema FC x Independente E.C

O time do interior do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou a temporada no final de janeiro pelo campeonato estadual, em que ocupa a última posição e acumula três derrotas, dois empates e uma vitória somando apenas 5 pontos.

Já o clube do Amapá, o Independente Esporte Clube, iniciou a temporada ontem, com vitória por 3 a 0 em cima do Clube Atlético Cristal, no Campeonato Amapaense.

O vencedor da disputa irá enfrentar o Volta Redonda (RJ) e será o mandante do jogo e disputará em casa. Ambos os times não estão bem no ranking da CBF e por isso se enfrentam em jogo único para conseguir uma vaga na segunda rodada.

Também estão na Copa do Brasil as equipes sul-mato-grossenses, Pantanal FC também na primeira rodada de eliminatórias e o Operário-MS, já classificado na segunda fase de eliminatórias.

Assine o Correio do Estado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6953, sexta-feira (13/02): veja o rateio

2

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria
amendoim

/ 1 dia

Com aporte de R$ 30 milhões, MS ganhará nova indústria

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6953, sexta-feira (13/02)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6953, sexta-feira (13/02)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3613, sexta-feira (13/02): veja o rateio
LOTERIAS

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3613, sexta-feira (13/02): veja o rateio

5

Desembargador que liberou megatraficante teve R$ 357 mil de salários e penduricalhos em 3 meses
aposentado

/ 1 dia

Desembargador que liberou megatraficante teve R$ 357 mil de salários e penduricalhos em 3 meses

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 1 dia

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 2 dias

Você paga 27,5% de IR?

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Exclusivo para Assinantes

/ 06/02/2026

É POSSÍVEL PAGAR O QUE FALTA PARA SE APOSENTAR?
Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 30/01/2026

Juliane Penteado: O que muda para os servidores públicos com a Lei do Descongela?