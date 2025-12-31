Roberto Carlos se pronuncia após passar por cirurgia no coração: 'Não tive ataque cardíaco'

NOVOS ARES?

Anunciada em janeiro, atleta se despede do Cabuloso com três gols em 28 jogos e título do Campeonato Mineiro

Patrícia Sochor balançou a rede três vezes esta temporada, além de ter conquistado o Estadual Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora sul-mato-grossense Patrícia Sochor anunciou a saída do Cruzeiro depois de uma temporada, que terminou com a conquista do Campeonato Mineiro no mês passado.

Anunciada em janeiro junto com outras 12 atletas, Sochor foi uma das contratações do Cabuloso nesta nova fase do futebol feminino do clube. Em números, a atleta não teve um dos seus anos mais inspirados, com apenas três gols em 28 jogos, a maioria saindo do banco de reservas.

Com investimentos altos, a expectativa para 2025 era grande. Porém, a grande pedra no sapato do Cruzeiro nesta temporada foi o Corinthians. Na Copa do Brasil - que voltou ao calendário do futebol feminino brasileiro depois de nove anos - foram eliminadas para o Timão nos pênaltis, ainda na terceira fase da competição.

No Campeonato Brasileiro, terminaram na 1ª colocação a primeira fase, com 36 pontos conquistados. Eliminaram o Bragantino e o Palmeiras nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Mas, na grande decisão, foram vice-campeãs para as ‘Brabas’, após empatarem em Minas Gerais em 2 a 2 e perderem em São Paulo por 1 a 0.

Para fechar o ano em grande estilo, conquistaram o Campeonato Mineiro em cima do América-MG, com placar agregado de 6 a 2. Vale destacar que, com a boa campanha no Brasileiro, o Cabuloso garantiu classificação para a Copa Libertadores de 2026.

Na publicação de despedida, Sochor ressalta a temporada no clube e agradeceu os torcedores, companheiras de equipes e comissão técnica.

“Um ciclo muito especial da minha carreira e da minha vida que se encerra. Foram dias de trabalho, entrega e aprendizado vestindo a camisa do Cruzeiro. Agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada dentro e fora de campo, e à Nação Azul, que sempre esteve presente com seu apoio e sua paixão. Levo esse clube e tudo o que vivi aqui comigo, com orgulho e gratidão! Obrigada Cruzeiro de Garotas, até breve”, disse.

Enquanto isso, nas redes sociais do clube, o Cruzeiro fez questão de agradecer aos serviços prestados pela atleta durante o ano. "Agradecemos por toda entrega, dedicação e empenho com a camisa celeste. Desejamos sucesso em suas trajetórias", destaca.

Perfil - Patrícia Sochor

Nascida no dia 29 de abril de 1994 (31 anos), em Iguatemi, município de Mato Grosso do Sul com menos de 15 mil habitantes, Patrícia da Silva Sochor joga profissionalmente desde 2012, quando estreou com a camisa do Avaí/Kindermann (SC), um dos clubes pioneiros da modalidade no Brasil.

No clube catarinense, onde ainda conquistou dois estaduais, permaneceu até meados de 2013, quando se transferiu para o Comercial (MS), mas nem chegou a atuar com a camisa do clube de Campo Grande. Em 2014, atuou por três clubes diferentes: Vasco da Gama (RJ), onde atuou por apenas 4 jogos, Avaí/Kindermann novamente e Osasco Audax (SP).

No ano seguinte, foi para o Centro Olímpico (SP), uma das principais equipes do futebol feminino na época, que contava com uma das melhores jogadoras da história, a atacante Cristiane. No clube paulistano marcou três gols em nove jogos.

Mas, foi em 2016 que começaria a receber mais chances nas equipes onde jogava, quando se transferiu para a Ferroviária. Na primeira temporada com a camisa grená, atuou em 12 jogos e marcou dois gols. No mesmo ano, se transferiu para o Huelva (Espanha), onde teve marcas parecidas, com 11 jogos e dois gols.

Em 2017, mudou de ares e foi para o Santos (SP), onde ficaria até 2019. No clube do litoral paulista, atuou em 83 jogos e balançou as redes em 21 oportunidades. Conquistaria o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Campeonato Paulista de 2018.

Em 2020, voltaria a vestir a camisa do Ferroviária. Na sua segunda passagem pelo clube de Araraquara (SP), atuou em 56 jogos, marcou 18 gols e deu seis assistências. Conquistou a Copa Libertadores da América de 2020.

Já em 2022, se transferiu para o Palmeiras (SP), onde ficaria por apenas um ano. Porém, neste pouco tempo de clube, atuou em 34 partidas, marcou 11 gols e foi campeão novamente da competição continental e do Campeonato Paulista.

Em 2023, voltou ao Ferroviária para, até então, sua última passagem. Atuou em mais 43 jogos, marcou sete gols e deu três assistências (juntando com os dados de 2024). Em novembro, sua saída da equipe foi anunciada e, dois meses depois, aceitou defender as cores do Cruzeiro.

Além da sua carreira por clubes, Sochor também já representou a seleção brasileira. Em 2014, foi campeã e vice-artilheira do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20, competição do qual o Brasil domina, com 10 títulos em 10 edições. Na seleção principal, não teve oportunidades.

