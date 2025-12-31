Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Roberto Carlos se pronuncia após passar por cirurgia no coração: 'Não tive ataque cardíaco'

O ex-jogador foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter, com duração de quase três horas devido a uma complicação

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/12/2025 - 18h00
Um dos maiores nomes do futebol brasileiro e mundial, o pentacampeão do mundo Roberto Carlos usou as redes sociais nesta quarta-feira para tranquilizar os fãs após ser submetido a uma cirurgia no coração em São Paulo. Na postagem, o jogador disse que o procedimento foi preventivo e afirmou que está se recuperando bem.

Ele afirmou ainda que tudo foi planejado e negou que tenha sofrido um ataque no coração. Na publicação, o ex-lateral-esquerdo usou uma imagem onde aparece sorrindo e descansando em uma poltrona no leito hospitalar.

"Gostaria de esclarecer recentes informações. Passei por um procedimento médico preventivo, previamente planejado com minha equipe médica. O procedimento foi bem sucedido e estou bem. Não tive ataque cardíaco", diz parte do texto.

Uma publicação do diário espanhol As, nesta quarta-feira, informou que o jogador revelado pelo União São João de Araras foi imediatamente internado para uma cirurgia de inserção de cateter. Ainda de acordo com o periódico, o procedimento, que deveria durar 40 minutos, estendeu-se por quase três horas devido a uma complicação.

Em suas redes sociais, Roberto Carlos, de 52 anos, enfatizou que o seu estado de saúde está dentro da normalidade. "Estou confiante, me recuperando bem, e ansioso por voltar à plena forma física e retomar os meus compromissos profissionais e pessoais em breve".

Por fim, o ex-palmeirense fez um agradecimento geral pela preocupação que tomou conta dos fãs. "Agradeço de coração a todas as mensagens de carinho, apoio e preocupação. Quero tranquilizar a todos de que não há motivo para alarme. Muito obrigado à toda equipe médica que cuidou de mim".

ENTREVISTA

Gustavo Henrique, do Corinthians, revela terapia na época de Flamengo: 'Pior zagueiro do mundo'

Defensor foi um dos principais jogadores do elenco alvinegro em 2025, sendo essencial na conquista dos dois títulos na temporada

28/12/2025 22h00

Gustavo Henrique foi um dos melhores jogadores do Corinthians em 2025

Gustavo Henrique foi um dos melhores jogadores do Corinthians em 2025 Foto: Jhony Inacio / Meu Timão

Gustavo Henrique foi um dos principais nomes do Corinthians neste ano. O clube de Parque São Jorge conquistou dois títulos na temporada, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Aproveitando o bom momento, o defensor lembrou de um período difícil que viveu na carreira. Em 2020, quando estava no Flamengo, o zagueiro revelou que precisou de ajuda psicológica.

"Eu fiz terapia. Vejo vídeos que me ajudam, porque ali no Flamengo eu tive um momento muito ruim, que foram quatro jogos que deu tudo errado para mim", disse Gustavo Henrique, em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN.

"Me tacharam como o pior zagueiro do mundo. Eu ainda não tinha passado por isso na minha carreira, e a parte da terapia me ajudou a se preparar para um momento como esse", complementou.

Gustavo Henrique é titular absoluto do Corinthians e um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior. Nas últimas partidas da temporada, na reta final da Copa do Brasil, ele formou dupla de zaga ao lado de André Ramalho.

Neste ano de 2025, Gustavo Henrique realizou 39 jogos pelo Corinthians, com quatro gols marcados e uma assistência. Revelado pelo Santos, ele já passou por Fenerbahçe, da Turquia, e Valladolid, da Espanha.

NOVOS ARES?

Natural de Iguatemi, Patrícia Sochor anuncia saída do Cruzeiro

Anunciada em janeiro, atleta se despede do Cabuloso com três gols em 28 jogos e título do Campeonato Mineiro

28/12/2025 16h30

Patrícia Sochor balançou a rede três vezes esta temporada, além de ter conquistado o Estadual

Patrícia Sochor balançou a rede três vezes esta temporada, além de ter conquistado o Estadual Foto: Reprodução/Instagram

A jogadora sul-mato-grossense Patrícia Sochor anunciou a saída do Cruzeiro depois de uma temporada, que terminou com a conquista do Campeonato Mineiro no mês passado.

Anunciada em janeiro junto com outras 12 atletas, Sochor foi uma das contratações do Cabuloso nesta nova fase do futebol feminino do clube. Em números, a atleta não teve um dos seus anos mais inspirados, com apenas três gols em 28 jogos, a maioria saindo do banco de reservas.

Com investimentos altos, a expectativa para 2025 era grande. Porém, a grande pedra no sapato do Cruzeiro nesta temporada foi o Corinthians. Na Copa do Brasil - que voltou ao calendário do futebol feminino brasileiro depois de nove anos - foram eliminadas para o Timão nos pênaltis, ainda na terceira fase da competição.

No Campeonato Brasileiro, terminaram na 1ª colocação a primeira fase, com 36 pontos conquistados. Eliminaram o Bragantino e o Palmeiras nas quartas de final e semifinal, respectivamente. Mas, na grande decisão, foram vice-campeãs para as ‘Brabas’, após empatarem em Minas Gerais em 2 a 2 e perderem em São Paulo por 1 a 0.

Para fechar o ano em grande estilo, conquistaram o Campeonato Mineiro em cima do América-MG, com placar agregado de 6 a 2. Vale destacar que, com a boa campanha no Brasileiro, o Cabuloso garantiu classificação para a Copa Libertadores de 2026.

Na publicação de despedida, Sochor ressalta a temporada no clube e agradeceu os torcedores, companheiras de equipes e comissão técnica.

“Um ciclo muito especial da minha carreira e da minha vida que se encerra. Foram dias de trabalho, entrega e aprendizado vestindo a camisa do Cruzeiro. Agradeço a todas as pessoas que fizeram parte dessa caminhada dentro e fora de campo, e à Nação Azul, que sempre esteve presente com seu apoio e sua paixão. Levo esse clube e tudo o que vivi aqui comigo, com orgulho e gratidão! Obrigada Cruzeiro de Garotas, até breve”, disse.

Enquanto isso, nas redes sociais do clube, o Cruzeiro fez questão de agradecer aos serviços prestados pela atleta durante o ano. "Agradecemos por toda entrega, dedicação e empenho com a camisa celeste. Desejamos sucesso em suas trajetórias", destaca.

Perfil - Patrícia Sochor

Nascida no dia 29 de abril de 1994 (31 anos), em Iguatemi, município de Mato Grosso do Sul com menos de 15 mil habitantes, Patrícia da Silva Sochor joga profissionalmente desde 2012, quando estreou com a camisa do Avaí/Kindermann (SC), um dos clubes pioneiros da modalidade no Brasil.

No clube catarinense, onde ainda conquistou dois estaduais, permaneceu até meados de 2013, quando se transferiu para o Comercial (MS), mas nem chegou a atuar com a camisa do clube de Campo Grande. Em 2014, atuou por três clubes diferentes: Vasco da Gama (RJ), onde atuou por apenas 4 jogos, Avaí/Kindermann novamente e Osasco Audax (SP).

No ano seguinte, foi para o Centro Olímpico (SP), uma das principais equipes do futebol feminino na época, que contava com uma das melhores jogadoras da história, a atacante Cristiane. No clube paulistano marcou três gols em nove jogos.

Mas, foi em 2016 que começaria a receber mais chances nas equipes onde jogava, quando se transferiu para a Ferroviária. Na primeira temporada com a camisa grená, atuou em 12 jogos e marcou dois gols. No mesmo ano, se transferiu para o Huelva (Espanha), onde teve marcas parecidas, com 11 jogos e dois gols.

Em 2017, mudou de ares e foi para o Santos (SP), onde ficaria até 2019. No clube do litoral paulista, atuou em 83 jogos e balançou as redes em 21 oportunidades. Conquistaria o Campeonato Brasileiro de 2017 e o Campeonato Paulista de 2018.

Em 2020, voltaria a vestir a camisa do Ferroviária. Na sua segunda passagem pelo clube de Araraquara (SP), atuou em 56 jogos, marcou 18 gols e deu seis assistências. Conquistou a Copa Libertadores da América de 2020.

Já em 2022, se transferiu para o Palmeiras (SP), onde ficaria por apenas um ano. Porém, neste pouco tempo de clube, atuou em 34 partidas, marcou 11 gols e foi campeão novamente da competição continental e do Campeonato Paulista.

Em 2023, voltou ao Ferroviária para, até então, sua última passagem. Atuou em mais 43 jogos, marcou sete gols e deu três assistências (juntando com os dados de 2024). Em novembro, sua saída da equipe foi anunciada e, dois meses depois, aceitou defender as cores do Cruzeiro.

Além da sua carreira por clubes, Sochor também já representou a seleção brasileira. Em 2014, foi campeã e vice-artilheira do Campeonato Sul-Americano de Futebol Feminino Sub-20, competição do qual o Brasil domina, com 10 títulos em 10 edições. Na seleção principal, não teve oportunidades.

