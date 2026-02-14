Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

De saída

Santos acerta o empréstimo de JP Chermont ao Coritiba, mesmo com Igor Vinícius podendo sair

Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

14/02/2026 - 22h00
O Santos está muito perto de emprestar o lateral-direito JP Chermont ao Coritiba até o fim da temporada. Aos 20 anos, o atleta formado na Vila Belmiro perdeu espaço no elenco principal e tem sido apenas a terceira opção de Juan Pablo Vojvoda, atrás de Igor Vinícius e Mayke.

Mesmo com a saída do jovem, o time alvinegro pode perder o titular da função muito em breve. Isso porque Igor Vinícius está recebendo sondagens de clubes do exterior - o clube paulista já recusou proposta de R$ 20 milhões de uma equipe da Major League Soccer (MLS).

Com isso, o Santos poderia ficar apenas com o experiente Mayke em seu elenco, que vem sendo contestado pela torcida desde sua contratação, no meio do ano passado. O ex-Palmeiras não conseguiu desempenhar o bom futebol de outros tempos na Vila Belmiro e tem sido questionado pelo alto salário.

Além disso, a saída de JP Chermont levantou reclamações entre os torcedores, tendo em vista que o jogador chegou a ser sondado pelo Ajax-HOL no início desta temporada e teve boas atuações durante a Série B de 2024, sob o comando de Fábio Carille. O lateral manteve certa regularidade com Pedro Caixinha, em 2025, mas perdeu espaço com Cléber Xavier.

No Coritiba, o jogador terá a concorrência do experiente Tinga, com passagem marcante pelo Fortaleza, que atuou como titular nos três jogos do Brasileirão até aqui. O time de Curitiba também conta com outros jovens formados na base para a posição: Felipe Guimarães, Lucas Taverna e Diogo Batista.

O Santos volta a campo neste domingo (15), às 20h30, contra o Velo Clube, pela 8ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista. A equipe precisa da vitória na Vila Belmiro para almejar uma vaga às quartas de final e se livrar matematicamente do rebaixamento no estadual.

Esportes

Nicole Silveira fica em 11º no skeleton e atualiza recorde brasileiro nos Jogos de Inverno

Medalha de ouro ficou com a austríaca Janine Flock, que fechou em 3min49s02 e chegou a alcançar 124,91 km/h

14/02/2026 16h45

Foto: Divulgação

O melhor resultado do Brasil em esportes de gelo em Olimpíadas de Inverno foi atualizado, neste sábado, por Nicole Silveira. Quatro anos após ser 13ª colocada no skeleton em Pequim-2022, ela terminou a prova dos Jogos de Milão e Cortina em 11º lugar, com o tempo final de 3min51s82, superando a própria marca e 14 adversárias das 25 que contra as quais competiu.

A medalha de ouro ficou com a austríaca Janine Flock, que fechou em 3min49s02 e chegou a alcançar 124,91 km/h. As alemãs Susane Kreher (3min49s32) e Jacqueline Pfeifer (3min49s46) completaram o pódio. Mulher de Nicole, a belga Kim Meylemans brigou diretamente pelas primeiras posições e terminou sexto lugar, com 3min50s67.

"É dia dos namorados aqui. Então, foi o final perfeito. Estou muito orgulhosa de ter ela como esposa", disse Nicole à CazéTV. "A jornada não foi fácil. A gente conseguiu mostrar ao mundo que dois países sem tradição de inverno conseguem lutar contra esses maiores que têm mais verba", concluiu.

Na competição olímpica da modalidade, a classificação final é definida pela soma dos tempos de todas as quatro descidas. Nicole fez uma ótima largada na terceira descida, mas perdeu tempo por causa de uma pequena batida no início do trajeto.

Dessa forma, completou o percurso em 58s11, tempo pior do que os dois anotados na sexta-feira, quando anotou 57s93 e 57s85 nas primeira e segunda baterias, respectivamente. Ela começou a disputa neste sábado em 12º lugar. Com o tempo total de 2min53s89 ao fim da terceira rodada, a gaúcha conseguiu ganhar uma posição e ficou em 11º.

Na quarta bateria, as atletas descem em ordem decrescente de acordo com a classificação da bateria anterior. Por isso, Nicole chegou a liderar a provar ao registrar 57s93 e fechar o toal em 3min51s82. A partir dali, para ganhar posições, precisava que alguma das 10 adversárias que restavam piorasse o desempenho na descida final.

COPA DO BRASIL

Edina irá apitar jogo do Ivinhema F.C pela Copa do Brasil

Árbitra com carreira nacional e internacional chega a Ivinhema para confronto do time sul-mato-grossense contra o Independente-AP

14/02/2026 11h30

Montagem

A CBF divulgou a escalação dos árbitros das próximas rodadas da Copa do Brasil e no confronto do clube sul-mato-grossense, Ivinhema F.C contra o clube amapaense Independente E.C terá a presença da árbitra Edina Alves Batista.

Com carreira nacional e internacional de atuações em Copas do Mundo Feminina, Jogos Olímpicos, além de finais de competições internacionais, Edina integra o quadro de árbitros da FIFA e atuará como árbitra principal ao lado de Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP - árbitro assistente 1), Raphael de Albuquerque Lima (SP - árbitro assistente 2), Renan Novaes Insabralde (MS - quarto árbitro) e Paulo Cesar Pereira de Freitas (MS - analista de campo).

A vinda de Edina ao Estado reflete a crescente de representações femininas no esporte, em posições de autoridade dentro do campo. Referência na função que atua, essa será a primeira vez da árbitra brasileira apitando um jogo em Mato Grosso do Sul.

A partida irá acontecer na próxima quarta-feira (18), às 19h30 no horário de Mato Grosso do Sul, na casa do Ivinhema, no Estádio Luiz Saraiva Vieira, o Saraivão, válida pela primeira rodada da fase de eliminatórias da Copa do Brasil 2026.

Ivinhema FC x Independente E.C

O time do interior do Estado de Mato Grosso do Sul iniciou a temporada no final de janeiro pelo campeonato estadual, em que ocupa a última posição e acumula três derrotas, dois empates e uma vitória somando apenas 5 pontos.

Já o clube do Amapá, o Independente Esporte Clube, iniciou a temporada ontem, com vitória por 3 a 0 em cima do Clube Atlético Cristal, no Campeonato Amapaense.

O vencedor da disputa irá enfrentar o Volta Redonda (RJ) e será o mandante do jogo e disputará em casa. Ambos os times não estão bem no ranking da CBF e por isso se enfrentam em jogo único para conseguir uma vaga na segunda rodada.

Também estão na Copa do Brasil as equipes sul-mato-grossenses, Pantanal FC também na primeira rodada de eliminatórias e o Operário-MS, já classificado na segunda fase de eliminatórias.

