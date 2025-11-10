Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Santos vê risco de rebaixamento para a Série B chegar em quase 60% após derrota para o Flamengo

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento

Estadao Conteúdo

Estadao Conteúdo

10/11/2025 - 13h49
O Santos continua em situação difícil no Campeonato Brasileiro e com o risco de queda cada vez maior. No último domingo, o time de Juan Pablo Vojvoda perdeu para o Flamengo por 3 a 2, no estádio do Maracanã. Com o revés, permaneceu na zona de rebaixamento, na 17ª sétima posição, com 33 pontos. A primeira equipe fora da degola é o Vitória, que soma 35, mas tem um jogo a mais.

De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o risco de queda do Santos para a Série B do Campeonato Brasileiro é de 59,4%. Antes da derrota para o Flamengo, a probabilidade era de 50,5%.

Os outros integrantes da zona de rebaixamento são: Juventude (18º com 32 pontos), Fortaleza (19º, com 30), e Sport (lanterna, com 17 pontos). Assim como o Santos, Fortaleza e Sport possuem uma partida a menos.

O Santos ainda tem seis jogos para realizar no Campeonato Brasileiro. O time de Juan Pablo Vojvoda encara: Palmeiras (casa), Mirassol (casa), Internacional (fora), Sport (casa), Juventude (fora) e Cruzeiro (casa).

Vojvoda pediu apoio dos torcedores do Santos na luta contra o rebaixamento. "Quando termina o jogo, eles vão avaliar, ver se fizemos um bom jogo, se não, mas durante o jogo eu quero esse torcedor da Vila que leve a gente para frente. Esse torcedor que eu quando vinha jogar e era visitante eu sentia o torcedor e dizia: 'Na Vila é complicado'. Então eu quero esse torcedor. Depois, o torcedor tem todo o direito de avaliar como respondeu o time. Estamos em um momento que temos que estar juntos, um momento que precisamos do torcedor, os jogadores precisam dos torcedores, e preciso também deles", afirmou o treinador.

RISCO DE REBAIXAMENTO SEGUNDO A UFMG:

SPORT - 100%

Fortaleza - 92,6%

Juventude - 76,8%

Santos - 59,4%

Vitória - 51,9%

Internacional - 16,9%

Grêmio - 1,7%

Ceará - 0,19%

Corinthians - 0,19%

Red Bull Bragantino - 0,18%

Vasco - 0,15%

Atlético-MG - 0,009%

São Paulo - 0,001%

MAIS TRÊS ANOS

Flamengo renova contrato de Arrascaeta, maior artilheiro estrangeiro do clube, até 2028

O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas

08/11/2025 16h00

Arrascaeta tem 36 participações para gol em 2025 somando todas as competições

Arrascaeta tem 36 participações para gol em 2025 somando todas as competições Foto: X/Reprodução

O Flamengo anunciou neste sábado a renovação de contrato com o meia Giorgian De Arrascaeta até dezembro de 2028. O acordo, assinado na sexta-feira, prevê ainda a extensão automática do vínculo por mais uma temporada, mediante cumprimento de metas.

"É uma das notícias mais felizes da minha carreira. Sempre quis ficar no Flamengo e continuar escrevendo essa história", afirmou o uruguaio de 31 anos, que chegou ao clube em 2019. "Tenho muita gratidão à Nação, que sempre me apoiou, e quero seguir retribuindo dentro de campo. O foco agora é na reta final da temporada, mas o Flamengo sempre foi minha prioridade", completou.

Desde a sua chegada ao Flamengo, Arrascaeta disputou 348 partidas oficiais, com 95 gols e 104 assistências. Os números o colocam como estrangeiro com maior número de gols na história do clube. "Estamos escrevendo uma história muito bonita. Meu pensamento é sempre dar o máximo, para quando chegar o momento de encerrar a carreira, poder olhar para trás e ver tudo o que conquistamos juntos."

O camisa 10 conquistou 15 títulos no Flamengo, incluindo duas Libertadores e dois Brasileiros. "É uma felicidade muito grande. Foi um processo importante e tranquilo, principalmente pela vontade dele em permanecer. Essa vontade foi decisiva. Ídolos estão cada vez mais raros no futebol mundial, e a renovação do Arrascaeta representa muito para o Flamengo. É um casamento perfeito", afirmou o diretor executivo de futebol do Flamengo, José Boto.

Esportes

F-1: veja o grid de largada da sprint do GP de São Paulo com Norris na pole e Bortoleto em 14º

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar

07/11/2025 23h00

Foto: Divulgação

A corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá Lando Norris na pole position. Nesta sexta-feira, no Autódromo de Interlagos, o piloto da McLaren, líder do campeonato, cravou a melhor volta, com o tempo de 1min09s243. Na primeira fila, ele terá a companhia do italiano Andrea Kimi Antonelli, da Mercedes. O brasileiro Gabriel Bortoleto não conseguiu repetir o bom desempenho do treino livre e vai largar da modesta 14ª posição.

Concorrente direto e companheiro de equipe de Norris, Oscar Piastri vai partir do terceiro lugar. A Mercedes se colocou como a principal rival da McLaren na capital paulista. George Russell fará sombra ao australiano na segunda fila.

Max Verstappen não encaixou uma boa volta e vai sair apenas da sexta colocação. Deixar São Paulo em desvantagem ainda maior para Norris e Piastri pode significar o fim do sonho do pentacampeonato para o holandês.

A largada para as 24 voltas da corrida sprint está agendada para este sábado, às 11h. O treino classificatório para a prova principal começa às 15h. Há possibilidade de chuva durante o dia No domingo, a corrida terá largada às 14h.

COMO FOI O TREINO CLASSIFICATÓRIO DESTA SEXTA?

A batida na primeira atividade do dia custou caro a Tsunoda, que não conseguiu encontrar uma boa volta e foi eliminado prontamente na primeira parte do treino. Colapinto, apesar da empolgação pela permanência na Alpine e forte presença do público argentino em Interlagos, decepcionou e vai largar apenas em 16º. Com eles, também deixaram o classificatório no Q1: Lawson, Ocon e Sainz.

No Q2, Bortoleto foi um dos primeiros a ir para a pista. A primeira tentativa do brasileiro não foi boa, e ele ficou à beira da eliminação. Na segundo chance, a melhora do brasileiro foi mínima e custou sua vaga entre os 10. Leclerc rodou na parte mista do circuito e provocou uma bandeira amarela nos últimos segundos e prejudicou uma última volta rápida dos concorrentes, inclusive de seu companheiro de equipe, Hamilton, que também foi eliminado. Também deixaram o Q2: Albon, Gasly e Bearman. Quem surpreendeu foi Alonso, que liderou essa parte do treino.

Na última etapa da atividade, alguns pilotos apostaram em uma única tentativa de volta rápida. As McLarens se mostraram mais velozes que os concorrentes, com as Mercedes logo atrás. Kimi Antonelli se mostrou um forte concorrente, mas cometeu pequenos erros que lhe custaram a pole. Assim, Norris confirmou o melhor tempo e o favoritismo para o GP paulistano.

CONFIRA O GRID DE LARGADA DA CORRIDA SPRINT DO GP DE SÃO PAULO:

1º - Lando Norris (GBR/McLaren), com 1min09s243

2º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), com 1min09s340

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), com 1min09s428

4º - George Russell (GBR/Mercedes), com 1min09s495

5º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), com 1min09s496

6º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), com 1min09s580

7º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), com 1min09s671

8º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), com 1min09s725

9º - Isack Hadjar (FRA/RB), com 1min09s775

10º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), com 1min09s935

11º - Lewis Hamilton (GBR/Ferrari), com 1min09s811

12º - Alex Albon (TAI/Williams), com 1min09s813

13º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), com 1min09s852

14º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), com 1min09s923

15º - Oliver Bearman (GBR/Haas), com 1min09s946

16º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), com 1min10s441

17º - Liam Lawson (NZE/RB), com 1min10s666

18º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), com 1min10s692

19º - Esteban Ocon (FRA/Haas), com 1min10s872

20º - Carlos Sainz (ESP/Williams), com 1min11s120
 

 

