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Sinner derrota Zverev pela 10ª vez consecutiva e defende título de Wimbledon

Este é o quinto título de Grand Slam do italiano, o segundo em Wimbledon

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12/07/2026 - 19h00
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Líder disparado do ranking mundial, o italiano Jannik Sinner coroou sua 100ª vitória em Grand Slam neste domingo com o título de Wimbledon. A conquista veio com a vitória sobre o alemão Alexander Zverev por 3 a 1, parciais de 6/7 (7/9), 7/6 (7/2), 6/3 e 6/4, em 3h46. Foi o quinto título de Major do italiano, o segundo em Wimbledon.

Sinner foi campeão do mais tradicional torneio do tênis pela primeira vez no ano passado, quando venceu Carlos Alcaraz na final, mas desde então vinha falhando nos grandes eventos, sendo derrotado na final do US Open por Alcaraz e eliminado na semi do Australian Open por Novak Djokovic e na segunda rodada de Roland Garros por Juan Manuel Cerundolo, quando sofreu com o calor em Paris.

Com o triunfo neste domingo, Sinner chegou à 10ª vitória seguida em 15 confrontos com Zverev e melhorou seu retrospecto em decisões de Grand Slam para cinco vitórias e duas derrotas. O italiano manteve seus 13.450 pontos no topo do ranking e agora o seu mais próximo perseguidor é justamente Zverev, com 8.480, que ultrapassou Alcaraz, que está fora do circuito tratando de lesão

A decisão deste domingo foi marcada pelo domínio dos saques, e o primeiro set teve apenas um break point, no oitavo game, a favor de Sinner, que não conseguiu confirmá-lo. Sem quebras, a parcial foi para o tie-break, no qual o equilíbrio se manteve. Zverev salvou um set point com um ace no 6/7 e conseguiu fechar o primeiro set em 9/7.

O serviço continuou prevalecendo no segundo set, e novo tie-break definiu o vencedor da parcial. Desta vez, porém, Sinner começou melhor, abriu 4 a 0 e só precisou administrar sua vantagem para fechar em 6/2 e empatar a partida.

No terceiro set, o alemão conseguiu seu primeiro break point no sétimo game. Sinner conseguiu salvar, com uma curtinha junto à rede. Zverev não conseguiu nem tentar devolvê-la, já que derrapou na grama e ficou no chão no fundo da quadra. No game seguinte, Sinner obteve a primeira quebra do jogo e depois manteve seus serviços para fechar em 6/3 e virar para 2 a 1.

Zverev diminuiu um pouco o ritmo no quarto set, começou a errar mais e demonstrar irritação com essas falhas. Sinner aproveitou o momento, derrubou o serviço do rival no sétimo game. Depois, só precisou confirmar seus serviços para chegar ao título.

Com a nova derrota, Zverev falhou no último passo na tentativa de um feito inédito na Era Aberta (a partir de 1968) do tênis. Campeão de Roland Garros, ele tentava o segundo título de Grand Slam logo na sequência do primeiro, mas assim como o britânico Andy Murray (2013) e o russo Daniil Medvedev (2022) caiu na final.

COPA DO MUNDO

Haaland e Harry Kane fazem embate de artilheiros por vaga na semifinal

Noruega e Inglaterra se enfrentam na tarde deste sábado, em confronto pelas quartas de final, no Hard Rock Stadium

11/07/2026 11h30

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Reprodução

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A segunda semifinal da Copa do Mundo começa a ser decidida na tarde deste sábado, às 17h (de MS), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com o confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final.

A partida coloca frente a frente dois dos maiores centroavantes da atualidade: Erling Haaland, algoz do Brasil nas oitavas e autor de sete gols no torneio, e Harry Kane, capitão inglês que soma seis gols e uma assistência na campanha inglesa e impressionantes 73 gols, até agora, na temporada.

De um lado, a Noruega está na sua melhor campanha da história em Copas do Mundo, nunca havia passado das oitavas e, após 28 anos sem jogar a competição, eliminou a Costa do Marfim e o Brasil no mata-mata e alcançou as quartas de final pela primeira vez.

Já a Inglaterra chega pela terceira vez consecutiva às quartas, depois de superar a República Democrática do Congo e o México em sua casa. Os ingleses, que só venceram em 1966, buscam o segundo título mundial.

Em confrontos diretos, o equilíbrio é total: uma vitória e um gol para cada lado. Eles se enfrentaram, porém, apenas duas vezes, em 2023, quando Harry Kane ainda jogava no Campeonato Inglês. Por seleções, nunca se encararam.

Haaland marcou ao menos um gol em todas as partidas da Copa - Foto: Reprodução X

COMO PARAR HAALAND

A imposição física e a artilharia de Haaland preocupam os defensores ingleses. Em entrevista, Morgan Rogers resume a pergunta que ecoa pelo mundo do futebol: “Alguém já conseguiu parar Erling Haaland?”

“Não tenho certeza se eles conseguiram, mas vamos ter de tentar”, reflete o meio-campista do Aston Villa, que saiu do banco contra o México para reforçar o esforço defensivo que garantiu a vitória por 3 a 2 nas oitavas de final.

Inicialmente visto como uma alternativa a Jude Bellingham para a função de camisa 10, ele acabou atuando lado a lado com o companheiro, movidos por puro espírito de sacrifício, para assegurar o triunfo mesmo com um jogador a menos.

Rogers conhece bem Haaland, tendo o enfrentado diversas vezes no Campeonato Inglês, em que o atacante norueguês foi o artilheiro em três das últimas quatro temporadas.

O goleador, que marcou 27 vezes em 35 partidas na temporada 2025/2026, estendeu seu domínio à sua primeira participação em Copas do Mundo, acumulando sete gols em quatro jogos: dois contra o Iraque, outros dois contra o Senegal, um contra a Costa do Marfim na segunda fase e dois contra o Brasil nas oitavas de final.

O Aston Villa teve um desempenho positivo na temporada 2025/2026 contra o City de Haaland: os villans venceram as duas partidas, com Ezri Konsa, titular da defesa inglesa, atuando como uma muralha para impedir que o norueguês marcasse no jogo de ida.

“Fomos bem naqueles jogos contra o City, mas cada partida é diferente e ele pode decidir o jogo num estalar de dedos. Precisamos manter o foco total e estar muito atentos às suas movimentações sem a bola e ao seu posicionamento dentro da área”, declarou o zagueiro.

Nico O’Reilly, lateral-esquerdo inglês, é seu companheiro de equipe no Manchester City. Sempre uma ameaça pelo lado esquerdo, a parceria entre eles foi uma constante ao longo da última temporada.

“O Erling é o Erling. Todos nós sabemos como ele é. Ele sabe fazer gols, é perigoso dentro da área e representa uma ameaça real”, disse ele antes da partida, enquanto a equipe estava em Kansas City.

“Ele é um atacante incrível, de nível mundial. Ele provou isso ao longo do torneio, marcando gols em todos os jogos que disputou”, completou.

Parar Haaland no mano a mano é um desafio para qualquer zagueiro, mas, para Rogers, uma grande atuação individual não basta.

“É preciso um esforço coletivo para parar alguém assim. Você tem que cortar as linhas de passe para ele e analisar o que eles fazem como equipe, como criam chances. Teremos de tentar atrapalhar o estilo de jogo deles, trabalhar nesses aspectos, impedir que a bola chegue até ele e evitar que ele tenha essas oportunidades”, afirmou.

Para O’Reilly, interromper os padrões de criação de jogadas da Noruega será fundamental.

“Para que Haaland cause estragos, eles primeiro precisam levar a bola até ele. Há muitos fatores envolvidos. Eles são um bom time, mostraram isso ao longo do torneio. Não são apenas alguns jogadores com quem precisamos nos preocupar, eles funcionam bem como um conjunto”, analisa Rogers.

Harry Kane é o artilheiro desta temporada por seu clube e a seleção - Foto: divulgação/Fifa

TEMPORADA

Se, por um lado, os ingleses temem o poder de decisão de Haaland, por outro, a Noruega também se preocupa com a temporada brilhante que vive o camisa 9 adversário.

Na partida contra o México, quando marcou de pênalti, Harry Kane chegou à marca de 73 gols marcados na temporada 2025/2026, contando números do seu time, o Bayern de Munique, e da seleção inglesa.

“Só o Messi teve uma temporada melhor. O que o Harry Kane está fazendo nunca foi visto por um inglês. Ele é o melhor a vestir a camisa da Inglaterra”, disse Anthony Gordon, após os dois gols de Kane contra a República Democrática do Congo, quando o inglês havia chegado à marca de 72 gols. Nas quartas, contra o México, o artilheiro marcou mais um de pênalti.

A temporada mais goleadora de Messi foi a de 2011/2012, quando ele marcou 82 gols.

AZULÃO DO VALE

Ivinhema busca virada contra o ASA para classificar em competição nacional

Segundo jogo acontece no domingo (12) e garante vaga nas oitavas de final da Série D do Brasileirão

11/07/2026 11h00

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Reprodução redes sociais / Juninho Nogueira

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Amanhã (12), o Ivinhema FC retorna a campo para buscar virada sobre o clube alagoano ASA. Válido pela terceira fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a partida é o segundo confronto entre os times e definirá quem avança para as oitavas de final.

Para o time sul-mato-grossense, a vitória com dois gols de diferença no placar para conseguir classificação direta é o melhor dos cenários. Em caso de vitória com apenas um gol de diferença, o clube ainda tenta a classificação nos pênaltis. Se empatar, dá adeus a competição.

Apenas a vitória serve porque no jogo de ida, que aconteceu em casa, o Azulão do Vale perdeu de 2 a 1 para o ASA. Agora, na casa do Fantasma das Alagoas, no Estádio Coaracy Fonseca, também conhecido por Fumeirão, o Ivinhema precisa reverter o jogo.

A partida irá acontecer às 16h, no domingo, pelo horário de Mato Grosso do Sul, e para a equipe alagoana apenas um empate na partida garante sua classificação.

Campanha

A participação do Azulão do Vale na série D do campeonato Brasileiro registra uma campanha histórica, visto que é a primeira vez que o clube chega à fase atual na competição.

Na primeira fase da competição, o Ivinhema teve apenas duas vitórias, uma sobre o CRAC, de Goiás e sobre o Galo da Massa sul-mato-grsossense, o Operário-MS. No restante dos jogos dessa fase foram quatro derrotas e quatro empates.

Na segunda fase, o clube derrotou a equipe mineira Democrata-GV, por 3 a 1 no jogo de ida, que aconteceu no Saraivão e segurou um empate de 1 a 1, no jogo de volta, na casa do clube mineiro.

Agora na terceira fase, o Azulão do Vale perdeu o primeiro jogo em casa para a equipe da Agremiação Sportiva Arapiraquense, o ASA pelo placar de 2 a 1.

No próximo domingo, o Ivinhema entra em campo no Fumeirão, com a necessidade de reverter a situação com uma vitória.

O vencedor do placar agregado classifica para as oitavas de finais do campeonato.

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