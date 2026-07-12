Sinner derrota Zverev pela 10ª vez consecutiva e defende título de Wimbledon

COPA DO MUNDO

Noruega e Inglaterra se enfrentam na tarde deste sábado, em confronto pelas quartas de final, no Hard Rock Stadium

A segunda semifinal da Copa do Mundo começa a ser decidida na tarde deste sábado, às 17h (de MS), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, com o confronto entre Noruega e Inglaterra pelas quartas de final.

A partida coloca frente a frente dois dos maiores centroavantes da atualidade: Erling Haaland, algoz do Brasil nas oitavas e autor de sete gols no torneio, e Harry Kane, capitão inglês que soma seis gols e uma assistência na campanha inglesa e impressionantes 73 gols, até agora, na temporada.

De um lado, a Noruega está na sua melhor campanha da história em Copas do Mundo, nunca havia passado das oitavas e, após 28 anos sem jogar a competição, eliminou a Costa do Marfim e o Brasil no mata-mata e alcançou as quartas de final pela primeira vez.

Já a Inglaterra chega pela terceira vez consecutiva às quartas, depois de superar a República Democrática do Congo e o México em sua casa. Os ingleses, que só venceram em 1966, buscam o segundo título mundial.

Em confrontos diretos, o equilíbrio é total: uma vitória e um gol para cada lado. Eles se enfrentaram, porém, apenas duas vezes, em 2023, quando Harry Kane ainda jogava no Campeonato Inglês. Por seleções, nunca se encararam.

Haaland marcou ao menos um gol em todas as partidas da Copa - Foto: Reprodução X

COMO PARAR HAALAND

A imposição física e a artilharia de Haaland preocupam os defensores ingleses. Em entrevista, Morgan Rogers resume a pergunta que ecoa pelo mundo do futebol: “Alguém já conseguiu parar Erling Haaland?”

“Não tenho certeza se eles conseguiram, mas vamos ter de tentar”, reflete o meio-campista do Aston Villa, que saiu do banco contra o México para reforçar o esforço defensivo que garantiu a vitória por 3 a 2 nas oitavas de final.

Inicialmente visto como uma alternativa a Jude Bellingham para a função de camisa 10, ele acabou atuando lado a lado com o companheiro, movidos por puro espírito de sacrifício, para assegurar o triunfo mesmo com um jogador a menos.

Rogers conhece bem Haaland, tendo o enfrentado diversas vezes no Campeonato Inglês, em que o atacante norueguês foi o artilheiro em três das últimas quatro temporadas.

O goleador, que marcou 27 vezes em 35 partidas na temporada 2025/2026, estendeu seu domínio à sua primeira participação em Copas do Mundo, acumulando sete gols em quatro jogos: dois contra o Iraque, outros dois contra o Senegal, um contra a Costa do Marfim na segunda fase e dois contra o Brasil nas oitavas de final.

O Aston Villa teve um desempenho positivo na temporada 2025/2026 contra o City de Haaland: os villans venceram as duas partidas, com Ezri Konsa, titular da defesa inglesa, atuando como uma muralha para impedir que o norueguês marcasse no jogo de ida.

“Fomos bem naqueles jogos contra o City, mas cada partida é diferente e ele pode decidir o jogo num estalar de dedos. Precisamos manter o foco total e estar muito atentos às suas movimentações sem a bola e ao seu posicionamento dentro da área”, declarou o zagueiro.

Nico O’Reilly, lateral-esquerdo inglês, é seu companheiro de equipe no Manchester City. Sempre uma ameaça pelo lado esquerdo, a parceria entre eles foi uma constante ao longo da última temporada.

“O Erling é o Erling. Todos nós sabemos como ele é. Ele sabe fazer gols, é perigoso dentro da área e representa uma ameaça real”, disse ele antes da partida, enquanto a equipe estava em Kansas City.

“Ele é um atacante incrível, de nível mundial. Ele provou isso ao longo do torneio, marcando gols em todos os jogos que disputou”, completou.

Parar Haaland no mano a mano é um desafio para qualquer zagueiro, mas, para Rogers, uma grande atuação individual não basta.

“É preciso um esforço coletivo para parar alguém assim. Você tem que cortar as linhas de passe para ele e analisar o que eles fazem como equipe, como criam chances. Teremos de tentar atrapalhar o estilo de jogo deles, trabalhar nesses aspectos, impedir que a bola chegue até ele e evitar que ele tenha essas oportunidades”, afirmou.

Para O’Reilly, interromper os padrões de criação de jogadas da Noruega será fundamental.

“Para que Haaland cause estragos, eles primeiro precisam levar a bola até ele. Há muitos fatores envolvidos. Eles são um bom time, mostraram isso ao longo do torneio. Não são apenas alguns jogadores com quem precisamos nos preocupar, eles funcionam bem como um conjunto”, analisa Rogers.

Harry Kane é o artilheiro desta temporada por seu clube e a seleção - Foto: divulgação/Fifa

TEMPORADA

Se, por um lado, os ingleses temem o poder de decisão de Haaland, por outro, a Noruega também se preocupa com a temporada brilhante que vive o camisa 9 adversário.

Na partida contra o México, quando marcou de pênalti, Harry Kane chegou à marca de 73 gols marcados na temporada 2025/2026, contando números do seu time, o Bayern de Munique, e da seleção inglesa.

“Só o Messi teve uma temporada melhor. O que o Harry Kane está fazendo nunca foi visto por um inglês. Ele é o melhor a vestir a camisa da Inglaterra”, disse Anthony Gordon, após os dois gols de Kane contra a República Democrática do Congo, quando o inglês havia chegado à marca de 72 gols. Nas quartas, contra o México, o artilheiro marcou mais um de pênalti.

A temporada mais goleadora de Messi foi a de 2011/2012, quando ele marcou 82 gols.