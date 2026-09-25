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Stefani é bicampeã de duplas do SP Open, o 1º ao lado de Dabrowski

Brasileira e canadense derrotaram norte-americanas por 2 sets a 1

Agência Brasil

25/09/2026 - 23h00
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A tenista brasileira Luisa Stefani faturou o bicampeonato consecutivo de duplas do WTA 250 SP Open, o primeiro ao lado da parceira canadense Gabriela Dabrowski.

Nesta segunda-feira (21), em partida adiada devido às chuvas na capital paulista no domingo (20), elas superaram na final as norte-americanas Anna Rogers e Allura Zamarripa por 2 sets a 1 com parciais de 6/3 3/6 10/7. No ano passado, Stefani já levantara a taça do SP Open ao lado da antiga parceira, a húngara Time Babos.

Segunda melhor dupla da temporada e classificada para o WTA Finals em Indian Wells (Estados Unidos), Stefani e Dabrowski venciam por 4/3 na primeira parcial, iniciada no domingo (20), quando o duelo foi interrompido por conta da chuva. Ao ser retomado nessa segunda (21), a parceria Basil-Canadá quebrou o saque das norte-americanas e também levou a parcial seguinte, fechando o set em 6/3.  

A parcial seguinte seguiu equilibrada até o quarto game, quando as adversárias conseguiram uma quebra, passaram à frente com 3/2 e depois dominaram a quadra até fechar em 6/3.  

Com o empate em 1 a 1, a decisão seguiu para o super tie-break. As norte-americanas lideravam o placar por 4/2 quando Stefani e Dabrowski reagiram. Após empatar em 7/7, a dupla Brasil-Canadá emplacou pontos seguidos até fechar em 10/7 que assegurou o título, o quarto delas nesta temporada.

Além do SP Open, a dupla “Stefanowski” – apelido dado pelos fãs nas redes sociais – arrematou nesta temporada os títulos o WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra), o WTA 500 de Estrasburgo (França) e o WTA 1000 de Dubai (Emirados Árabes). Elas também foram vice-campeãs de Wimbledon e semifinalistas do US Open, Australian Open, Roland Garros, Doha e o Miami Open.

João Fonseca desiste de torneios na Ásia

Dois dias após ajudar a seleção brasileira a se classificar para os Qualifers da Copa Davis, o carioca João Fonseca anunciou nesta segunda (21) que desistiu de participar dos torneios da Ásia (ATP 500 de Tóquio e o Masters 1000 de Shangai).  Em comunicado nas redes sociais, Fonseca falou da frustração de ficar fora de competições devido às lesões e disse que “precisa de mais tempo” para cuidar do corpo e da cabeça.  O ATP de Tóquio (Japão) terá início em 30 de setembro e o Masters de Shangai (China) em 7 de outubro.

No início do ano, Fonseca não disputou os ATPs 250 de Brisbane e de Auckland - preparatórios para o Aberto da Austrália - devido à lesão nas costas. Depois, não competiu no ATP 500 de Hamburgo, no saibro, por conta de um problem ano pulso. O brasileiro também desistiu ATP 250 de Eastbourne, na grama, em razão de dores no ombro. Em agosoto, na gira de quadra dura, Fonseca ficou fora do Masters 1000 de Cincinnati e do US Open devido a problemas no abdômen. 

Paralisados cerebrais

Pela terceira vez, campo-grandense representa o Brasil no Mundial de PC

Atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa, Matheus Cardoso disse que seleção brasileira vai brigar pela medalha de ouro inédita

24/09/2026 15h45

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Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria

Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria Foto: Arquivo Pessoal

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Pela terceira vez, o campo-grandense Matheus Aparecido Cardoso, atleta do Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa (Caira-MS) representará o Brasil na Copa do Mundo de Paralisados Cerebrais, competição que acontece entre os dias 14 e 25 de outubro, em Atlanta, nos Estados Unidos. 

Bronze nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023, disputa seu terceiro mundial consecutivo com a seleção brasileira. Em busca da medalha de ouro inédita para o país, foi terceiro colocado em 2022 e 4° em 2024, mundiais disputados em Salou, na Espanha. 

Ao Correio do Estado, o atleta de 29 anos destacou a força da modalidade na Capital, uma vez que o clube campo-grandense é o atual campeão brasileiro da categoria. 

"A gente tem boas chances, mas temos que ter os pés no chão porque é uma competição curta, um tropeço muda tudo, estamos confiantes em um ótimo mundial", destacou Matheus Aparecido. 

Único convocado que atua em Mato Grosso do Sul, disse que o momento vivido pela seleção brasileira é de completa reformulação, contudo, aguarda outros sul-mato-grossenses já nas próximas convocações. 

"A modalidade está passando por uma reformulação. Acredito que apesar de só ter eu de atleta [de MS] neste momento, tenho certeza que em breve teremos mais atletas", destacou.

O Brasil compõe o Grupo B ao lado de Espanha Chile e Austrália. Anfitriões,os  Estados Unidos são cabeças de chave no grupo A ao lado de Holanda, Canadá e Escócia.

O Grupo C é composto por Inglaterra, Irlanda, Japão e Indonésia.  A seleção brasileira estreia dia 15 contra os australianos. Os jogos serão disputados no Arthur M. Blank U.S. Soccer National Training Center, complexo esportivo situado na Geórgia. 

Neste momento os 14 convocados estão em fase final de preparação no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo. De lá, seguem para o Rio de Janeiro, onde dia 10 de outubro embarcam para a competição.

Matheus Cardoso destacou que Brasil vai em busca de ouro inédito na categoria  

Matheus Cardoso / Foto: Ande na Rede 

Chaveamento

  • Grupo A - Estados Unidos, Holanda, Canadá e Escócia 
  • Grupo B - Espanha, Brasil, Chile, Austrália
  • Grupo C - Inglaterra, Irlanda, Japão, Indonésia 

Convocados

  • Ângelo Matheus dos Santos Mota
  • Breno de Albuquerque Teixeira
  • Daniel Gonçalves Rodrigues
  • Gabriel Ângelo de Araújo
  • Gabriel Dacorso Hayden
  • Gabriel de Souza Borges
  • João Batista de Araújo
  • José Mário M. dos Santos Lima
  • João Victor Batista Cortes
  • Lucas Henrique da Silva
  • Matheus Aparecido Cardoso de Souza
  • Thiago Pereira Moura
  • Vinícius Ribeiro Araújo
  • Vitor Rangel Martins Freitas Dutra

Base forte 

Em 2022, o Centro Arco-Íris de Reabilitação Alternativa levou cinco atletas ao Campeonato Mundial de Paralisados Cerebrais. Heitor Camposano, Jefferson Luiz, Moacir Silva, Cesar Batista e Matheus Cardoso, convocado da vez.  Na ocasião, Marcos Ferreira, bronze nas paralimpíadas do Rio em 2016, treinador do Caira, viajou como treinador de goleiros, sua posição de origem. 

Auxiliar técnico nesta edição, disse que as expectativa são as melhores possíveis.

"Fomos referência por muito tempo na modalidade. Esta é uma competição tão grandiosa e como sempre vai ser um orgulho representar nossa pátria", destacou o treinador. 

Retrospecto

Na Copa do Mundo de Futebol PC, a seleção brasileira busca seu primeiro título mundial na categoria adulto. Na última edição, realizada em 2024 , o Brasil ficou em 4° lugar, sendo derrotado na semifinal pela Holanda. 

Em 2022, foi terceira colocada após vencer os Estados Unidos, anfitriões da vez. 

O Brasil chegou a ser vice-campeão da Copa em 2003 e 2013, quando a modalidade se chamava futebol de sete paralímpico.

Em outras três edições da Copa do Mundo, a seleção brasileira também terminou na terceira colocação, nas campanhas de 1998, 2001 e 2015. 

Modalidade

No futebol PC, os atletas são divididos em três classes: FT1, FT2 e FT3. A classe FT1 é composta por atletas com maior comprometimento físico. Por regra, cada equipe deve ter pelo menos um desses atletas em campo. A classe FT2 – composta por Matheus Cardoso – integra atletas com comprometimento médio.

Por fim, a classe FT3 reúne os jogadores com menor grau de paralisia. O jogo permite que apenas um atleta da classe FT3 esteja no gramado por time.

*Atualizado às 16h15

Título

Bortoleto revela desejo de ser o maior campeão da Fórmula 1: 'Quero ser lembrado'

Seu melhor resultado neste ano ocorreu nos Grandes Prêmios da Inglaterra e da Bélgica

22/09/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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O brasileiro Gabriel Bortoleto afirmou que tem a ambição de ser o maior vencedor da Fórmula 1 até o final da carreira. Ele falou sobre o desejo de alcançar este feito na principal categoria do automobilismo, mas destacou que o foco atual está em ajudar a Audi no restante da temporada.

"Não quero parecer arrogante nem nada do tipo, porque não sou assim, mas a verdade é que quero ser o maior campeão. Quero ser lembrado um dia, quando me aposentar da Fórmula 1, como alguém que fez história no esporte, mas ainda há um longo caminho pela frente", disse Gabriel entrevista para a Sky Sports.

No momento, Bortoleto ocupa a 14ª posição no campeonato de pilotos de 2026, com 10 pontos conquistados. Seu melhor resultado neste ano ocorreu nos Grandes Prêmios da Inglaterra e da Bélgica, quando acabou em oitavo lugar.

"Não preciso pensar em ser o maior campeão antes mesmo de conquistar um pódio. Esse não é o meu foco agora. Preciso apenas colocar a equipe onde ela precisa estar. Acredito plenamente no projeto da Audi", explicou o brasileiro.

Gabriel Bortoleto fez sua estreia na F-1 em 2025, correndo pela Sauber juntamente com o alemão Nico Hülkenberg. Ambos os pilotos permaneceram na equipe na transição para a Audi, que acontece logo na temporada seguinte.

"Penso na trajetória de pegar uma equipe que entrou na Fórmula 1 e lutar pelo título com ela. Imagine só conquistar um título com a Audi. Seria uma sensação incrível, porque é uma equipe que ajudei a construir junto com um grupo fantástico de pessoas", revelou o piloto.

A Fórmula 1 volta às pistas na próxima quinta-feira, 24, às 5h30 (de Brasília), com os primeiros treinos do GP do Azerbaijão, em Baku.

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