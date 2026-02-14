Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

7ª rodada

Sul-Mato-Grossense tem quatro jogos neste domingo

Rodada colocará os dez times com sete partidas disputadas, movimentando parte de cima e de baixo da tabela

Alison Silva

Alison Silva

14/02/2026 - 17h15
A 7ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense será disputada neste domingo (15) e marca o momento em que todos os dez clubes passam a ter o mesmo número de jogos na primeira fase. Com quatro partidas na programação, a rodada reúne confronto direto pela liderança, briga por vaga no G-6 e duelos decisivos na luta contra o rebaixamento.

Operário e FC Pantanal já entraram em campo pela rodada, em jogo antecipado que terminou com vitória do Galo por 3 a 0. Os demais clubes completam a rodada ao longo do dia.

Às 15h30, no Estádio Laertão, o Costa Rica tenta reagir após três empates e uma derrota. O desafio é contra o líder Naviraiense, que soma 13 pontos e leva vantagem sobre o Operário no número de vitórias. A equipe começou o campeonato com derrota, mas se recuperou e venceu duas vezes fora de casa.

No mesmo horário, no Douradão, o Dourados AC encara o Bataguassu pressionado. O time está na zona de rebaixamento e trocou de treinador após a última rodada. O adversário também busca recuperação, já que não vence há três jogos.

Às 17h, no Ninho da Águia, em Rio Brilhante, o Águia Negra recebe o Corumbaense. A equipe da casa tenta se recuperar da derrota na rodada passada, enquanto o Corumbaense chega embalado pela primeira vitória no campeonato.

No mesmo horário, no Saraivão, o lanterna Ivinhema enfrenta o Aquidauana. O time da casa soma cinco pontos e tenta deixar a última posição. O Aquidauana, que também está na parte inferior da tabela, venceu no meio de semana e busca repetir o desempenho fora de casa.

Classificação

Com seis rodadas completas, Naviraiense e Operário somam 13 pontos, com vantagem do líder no critério de vitórias. Bataguassu é o terceiro colocado, com nove pontos. Pantanal tem oito pontos, Costa Rica sete pontos e Corumbaense seis, fecham a zona de classificação.

Aquidauana e Águia Negra também somam seis pontos. O Dourados AC aparece na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate, e o Ivinhema é o último colocado, com cinco pontos.

OURO INÉDITO

Brasil ganha primeira medalha na história das Olimpíadas de Inverno

Lucas Pinheiro Braathen dominou a pista com o melhor tempo nas duas baterias e garantiu primeiro ouro e medalha brasileira nas Olimpíadas de Inverno de Milano-Cortina

14/02/2026 09h37

Luas Pinheiro Braathen traz medalha inédita na história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno

Luas Pinheiro Braathen traz medalha inédita na história do Brasil em Jogos Olímpicos de Inverno Dustin Satloff / Sean M. Haffey Getty Images

Dominando a pista do início ao fim, o esquiador alpino brasilo-norueguês Lucas Pinheiro Braathen ganhou a primeira medalha na história do Brasil nas Olimpíadas de Inverno Milano Cortina 2026 e colocou o país no lugar mais alto do pódio com o ouro.

Na primeira vez competindo pelo Brasil, o atleta fez os dois melhores tempos em ambas as baterias na modalidade Slalom Gigante do esqui alpino.

Por ordem de sorteio, Lucas foi o primeiro a descer e fez quase um segundo de vantagem do segundo colocado na primeira bateria. O esquiador voou na pista Stelvio, no norte da Itália, e realizou o percurso em 1min13s92. 

Na segunda bateria, o atleta de 25 anos, fez o percurso em 2min25s cravados, 58 milésimos a menos do que o segundo colocado. Com isso o Brasil está no 15º lugar no quadro de medalhas, e representa não só a primeira medalha brasileira do país, mas também da América do Sul na história das Olimpíadas de Inverno.

Slalom Gigante

A prova é disputada em duas baterias no mesmo dia e os tempos são somados, quem tiver a marca mais rápida com a soma vence a prova. A ordem de descida dos atletas é por meio de sorteio, em que Lucas Pinheiro Braathen foi o primeiro a descer dentre outros mais de 70 atletas.

Na segunda bateria a ordem dos 30 primeiros é invertida, então o primeiro atleta a descer na primeira bateria, realiza o segundo percurso depois de 29 atletas, quando as condições da pista já estão modificadas conforme a descida dos outros.

A prova de slalom gigante das equipes masculinas do esqui alpino nos Jogos Olímpicos de Inverno Milano Cortina 2026 ocorre na pista Stelvio, no Stelvio Ski Centre em Bormio, norte da Itália, com inclinação de até 63% e queda vertical de 1.023 metros.

Esportes

CBF define formato da Copa Verde 2026; Operário disputa título

Competição terá 24 clubes divididos entre Copa Norte e Copa Centro-Oeste; campeões garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil 2027

13/02/2026 18h15

Foto: Rodrigo Moreira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o Regulamento Específico, a Tabela Básica e o Plano Geral de Ações da Copa Verde 2026, que chega à 13ª edição com mudanças no formato.

A principal novidade é a divisão da competição em dois blocos regionais (Copa Norte e Copa Centro-Oeste) reunindo 24 clubes. Entre eles, o Operário, atual campeão Sul-Mato-Grossense, representante do Estado na disputa pelo título.

A partir deste ano, os 24 times das regiões Norte, Centro-Oeste e Espírito Santo serão divididos em duas chaves regionais, com 12 equipes cada.

Cada Copa terá dois grupos de seis clubes, que se enfrentam em turno único dentro da própria chave. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata. As quartas de final e semifinais serão disputadas em jogo único.

Já as finais regionais e a final da Copa Verde ocorrerão em partidas de ida e volta. Os campeões da Copa Norte e da Copa Centro-Oeste garantem vaga na terceira fase da Copa do Brasil de 2027.

A primeira fase será disputada entre março e abril, com rodadas previstas para os dias 25 ou 26 de março, 28 ou 29 de março, 8 ou 9 de abril, 15 ou 16 de abril e 29 ou 30 de abril, enquanto a segunda fase está marcada para 6 de maio.

As semifinais regionais terão jogos de ida em 20 de maio e volta em 27 de maio. A final da Copa Verde será disputada nos dias 3 e 7 de junho.

Neste modelo, os finalistas regionais poderão disputar até 10 partidas. Já os finalistas da Copa Verde podem chegar a 12 jogos.

Participam da competição os 12 campeões estaduais das federações envolvidas, os 10 vice-campeões com melhor posição no ranking e mais duas equipes classificadas pelo Ranking Nacional de Clubes.

Na Copa Norte estão confirmados: Remo, Paysandu, Águia de Marabá, Amazonas, Nacional-AM, Porto Velho, Guaporé, Independência-AC, Galvez, Grêmio Sampaio, Monte Roraima e Trem.

Na Copa Centro-Oeste disputam: Vila Nova, Anápolis, Atlético-GO, Primavera-MT, Cuiabá, Gama, Capital-DF, Araguaína, Tocantinópolis, Rio Branco-ES, Porto Vitória e Operário. 

