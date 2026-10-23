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Surfe: Medina é vice-campeão em Peniche e sobe para 4º no ranking

Após final equilibrada, brasileiro cai para norte-americano Colapinto

Agência Brasil

23/10/2026 - 23h00
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O brasileiro Gabriel Medina ficou bem perto do primeiro título da temporada no circuito mundial de surfe (World Surfe League-WSL) nesta sexta-feira (23), em Peniche (Portugal). Ele travou um duelo equilibrado contra o norte-americano Griffin Colapinto, chegando a liderar a bateria, mas nos minutos finais acabou superado, com somatório de 16.77 contra 17.60 do adversário.

Com os pontos obtidos em Peniche, Medina subiu da quinta para a quarta posição no ranking, com 43.210 pontos. A liderança segue com o atual campeão Yago Dora (48.865), seguido pelo compatriota Ítalo Ferreira (46.015). Vendedor em Peniche, Colapinto (43.695) assumiu a terceira posição. Fechando o top 5 está o paulista Miguel Pupo (42.770)

Foi o terceiro-vice-campeonato de Medina no circuito – ele também foi o segundo colocado Margaret River (Austrália) e Fiji. Tricampeão mundial (2014, 2018 e 2021), o brasileiro de 32 anos venceu pela última vez uma etapa do circuito em 2023, na Austrália. Na ocasião, coincidentemente, levou a melhor sobre Colapinto na final.  

Na decisão do título em Peniche, Colapinto garantiu 8,17 no início da bateria, enquanto Medina anotou 7.67. Na sequência, o norte-americano pegou outra boa onda que lhe valeu 7.57, ampliando ainda mais a vantagem na liderança. No entanto, em seguida, foi a vez do brasileiro dar show em Peniche: Medina levou nota 8.20 e passou à frente de Colapinto no placar. O adversário ainda emplacou 7,27 em outra onda, mas seguia atrás do brasileiro. Na reta final, Medina deslizou em um tubo, e obteve nota 8.57, a mais alta até aquele momento. O brasileiro dominava a bateria, quando Colapinto desceu uma onda espetacular, recebeu 9.43, virando o placar a minutos do fim.

Para chegar à final, Medina superou nas semifinais, também disputadas nesta sexta (23), o compatriota Ítalo Ferreira, com somatório 11.67 contra 10.10. A outra semi colocou frente a frente o atual campeão mundial Yago Dora e o Griffin Colapinto. O norte-americano arrematou a vaga na final ao somar 14.33, enquanto Dora totalizou 8.83.

A próxima etapa da WSL, a última antes da decisão do título em Pipeline (Havaí), será nas Filipinas, entre 31 de outubro e 10 de novembro. A final do circuito mundial de surfe em Pipeline será entre 8 e 20 de dezembro.

futebol

Bola de Ouro abre votação para escolher maior de todos os tempos sem Pelé e Maradona

Entre os candidatos, Ronaldo Fenômeno é o único brasileiro

20/10/2026 22h00

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Foto: Divulgação

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A revista France Football abriu uma votação popular para eleger o maior vencedor da história da Bola de Ouro. Batizada de B.O.A.T. (Ballon d’Or of All Time, ou Bola de Ouro de todos os tempos), a iniciativa reúne dez lendas do futebol que conquistaram o prêmio pelo menos duas vezes. Entre os candidatos, Ronaldo é o único brasileiro.

A eleição faz referência à expressão G.O.A.T. (Greatest of All Time), utilizada mundialmente para definir o maior atleta de todos os tempos em determinada modalidade. A proposta da revista é permitir que os torcedores escolham seu favorito entre alguns dos nomes mais marcantes da história da premiação.

Para participar, é necessário pagar 1 euro, cerca de R$ 5,60. A contribuição dá direito a uma fotografia icônica relacionada à Bola de Ouro e habilita o torcedor a concorrer a dois ingressos para a cerimônia da premiação em 2027. A votação será encerrada em 27 de outubro de 2026, e o resultado oficial está previsto para o dia seguinte.

Além de Ronaldo Fenômeno, a lista conta com outros nove nomes que marcaram diferentes gerações do futebol mundial. Lionel Messi, com oito conquistas oficiais da Bola de Ouro, e Cristiano Ronaldo, com cinco, estão entre os principais destaques da seleção.

Confira os dez candidatos e o número de Bolas de Ouro conquistadas:

  • Lionel Messi (Argentina): 8 títulos
  • Cristiano Ronaldo (Portugal): 5 títulos
  • Johan Cruyff (Holanda): 3 títulos
  • Michel Platini (França): 3 títulos
  • Marco van Basten (Holanda): 3 títulos
  • Ronaldo Fenômeno (Brasil): 2 títulos
  • Alfredo Di Stéfano (Argentina/Espanha): 2 títulos
  • Franz Beckenbauer (Alemanha): 2 títulos
  • Kevin Keegan (Inglaterra): 2 títulos
  • Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha): 2 títulos

Apesar de reunir grandes nomes da história do futebol, a lista não contempla lendas como Pelé, Diego Maradona e Garrincha. A ausência está relacionada aos critérios históricos de elegibilidade da Bola de Ouro e às regras utilizadas para definir os candidatos desta votação.

Durante décadas, a premiação teve restrições que impediram jogadores de fora da Europa de concorrer. A elegibilidade foi ampliada em 1995 para incluir atletas de qualquer nacionalidade que atuassem em clubes europeus e, em 2007, passou a abranger jogadores de todo o mundo.

Desejo Europeu

Atleta de MS é preterido por gigantes do futebol inglês

O zagueiro Arthur Dias recebeu propostas sondagens de Arsenal e Tottenham, e é monitorado por outros clubes do futebol europeu

20/10/2026 10h20

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Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira

Arthur Dias em treino da Seleção Brasileira Foto: Reprodução / Instagram

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Uma das principais revelações do futebol brasileiro em 2026, o zagueiro sul-mato-grossense Arthur Dias despertou o interesse de diversos clubes europeus. Tottenham e Arsenal, da Inglaterra, estão entre os clubes interessados no jogador do Athletico Paranaense.

De acordo com o Terra, o Athletico Paranaense recusou, em setembro, uma proposta de € 21 milhões por 80% dos direitos de Arthur Dias. Segundo apuração da Agência RTI Esporte, a oferta foi apresentada pelo Tottenham.

Athletico pede cerca de € 30 milhões por Arthur Dias

A diretoria rubro-negra recusou a oferta e estabeleceu um valor próximo de € 30 milhões para negociar o zagueiro, de 19 anos. Caso a venda seja concretizada por esse valor, Arthur Dias se tornará a maior venda da história do clube paranaense.

Além do Tottenham, o Arsenal também demonstrou interesse na contratação de Arthur Dias. O interesse aumentou após a Data Fifa, quando o zagueiro recebeu sua primeira convocação para a Seleção Brasileira.

Na ocasião, o atleta entrou no final do segundo jogo contra a Austrália e foi titular no duelo contra a Índia, no qual atuou por 61 minutos.

Antes mesmo da convocação, Arthur Dias já havia despertado o interesse do Barcelona. Em abril, o clube espanhol enviou um olheiro ao Brasil para acompanhar de perto o zagueiro.

Com a convocação para a Seleção Brasileira, o interesse dos clubes europeus por Arthur Dias aumentou.

Segundo o site paranaense UmDois Esportes, durante a Data Fifa, o número de clubes interessados chegou a 10. Todos fazem parte das principais ligas europeias. Veja a lista:

  •  Tottenham — Inglaterra
  •  Newcastle — Inglaterra
  •  Nottingham Forest — Inglaterra
  •  Brentford — Inglaterra
  •  Atlético de Madrid — Espanha
  •  Atalanta — Itália
  •  Como — Itália
  •  Benfica — Portugal
  •  RB Leipzig — Alemanha
  •  Bayer Leverkusen — Alemanha
     

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