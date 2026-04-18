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Time de MS apadrinhado por Oscar Schmidt vence torneio no dia da morte do ex-jogador

A equipe do PorãBask foi campeã dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), na categoria sub-18, em Brasília, e agora vai representar o Brasil no Mundial

Felipe Machado

18/04/2026 - 19h30
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Apadrinhados por Oscar Schmidt em 2007, a equipe do PorãBask tornou-se campeã dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), na categoria sub-18, em Brasília, horas depois da morte do ex-jogador nesta sexta-feira.

Representando o Mato Grosso do Sul na competição, os meninos de Ponta Porã tiveram um obstáculo maior antes de entrar em quadra na noite de ontem valendo o título da categoria contra o time que representava São Paulo: a emoção ao saber da partida do ídolo brasileiro Oscar Schmidt.

Isso porque, além de ser o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos, Oscar também foi peça fundamental para que o projeto, criado em 2004 a partir de uma quadra improvisada no Jardim Ivone, na periferia da cidade, saísse do sonho para conquistar grandes feitos Brasil afora.

Há 19 anos, o ex-jogador fez palestras em Ponta Porã, conheceu e se aproximou do projeto. Hugo Costa, que era fã do Mão Santa e treinador do PorãBask, de repente passou a chamá-lo de amigo, além de passar a receber de Oscar incentivo permanente para que o terrão virasse uma quadra com estrutura e fosse coberta. O ídolo pedia recursos para o projeto em todas as palestras que fazia. 

“A gente comprou o terreno e ele ajudou a construir o ginásio. Inclusive, o ginásio leva o nome dele. Muita gente pensa que basquete não seria para pobre. Nem para a periferia. O Oscar ensinou para a gente que é possível fazer basquete em qualquer lugar”, disse Hugo após o jogo na noite desta sexta-feira.

Quis o destino que o primeiro título do projeto viesse justamente no dia do falecimento de Oscar. “Nós disputamos mais de 20 jogos escolares. Sempre chegamos perto. Foi a primeira vez que fomos campeões. Que seja uma homenagem a ele”, comentou o treinador.

Cestinha da vitória dos sul-mato-grossenses com 30 pontos marcados, o atleta Samuel Menezes, de 17 anos, também ficou tocado pela morte do ídolo e disse que assistia aos lances de Oscar na internet. “Só temos a agradecer a ele. Hoje eu fui o Mão Santa do meu time”, sorriu.

O PorãBask venceu o time paulista por 74 a 63, garantindo a subida inédita ao pódio. Porém, a trajetória da equipe não para por aqui, já que com o título, o time vai representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete, na cidade de Zlatibor, na Sérvia, entre os dias 13 e 22 de junho.

Adeus

Aos 68 anos, Oscar morreu após sofrer um mau súbito na manhã desta sexta-feira . Ele estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na cidade de São Paulo. 

O ex-atleta foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, mas afirmou estar curado da doença em 2022. 

Ele é o único brasileiro a estar no Hall da Fama no basquete e é o maior pontuador da história do basquete, com 49.70 pontos, além de ser dono do maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos.

*Com informações da Agência Brasil

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"Me ensinou muito"

De MS, pivô que disputou Olimpíada com Oscar Schmidt destaca legado de 'mão santa'

Ex-pivô da seleção brasileira relembrou a convivência com Schmidt nos tempos áureos do basquetebol nacional e destacou a importância do armador para o país

17/04/2026 18h30

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'Janjão' (Camisa 15) integrou equipe que disputou Olimpíadas de 1996

'Janjão' (Camisa 15) integrou equipe que disputou Olimpíadas de 1996 Foto: Reprodução

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A morte de Oscar Schmidt nesta sexta-feira (17), provocou forte comoção no esporte brasileiro. Ídolo histórico do basquete, o ex-jogador reconhecido internacionalmente como "Mão Santa", deixa um legado que ultrapassa quadras e gerações.

Em entrevista ao Correio do Estado, o sul-mato-grossense Joélcio Joerke, o 'Janjão', ex-pivô da seleção brasileira, relembrou a convivência com Schmidt nos tempos áureos do basquetebol nacional e destacou a importância do armador para o país. 

Ao lado de Oscar, Janjão atuou por cerca de oito anos, e disputou os Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996, último ciclo olímpico do lendário camisa 14. Atualmente com 53 anos, o professor de educação física vive em Campo Grande falou já com saudosismo sobre o ex-companheiro. 

“É um orgulho realmente, ele (Oscar) é um patrimônio do basquete brasileiro, do esporte brasileiro. Todo mundo conheceu a trajetória dele sabia o quanto ele era boa pessoa, um cara que treinava mais que os outros, obstinado por resultado, me ensinou muito dentro e fora da quadra e sempre colocou o basquete como prioridade na vida dele.”, destacou o ex-pivô. 

Ao recordar a convivência com o ídolo, Janjão destacou o impacto pessoal deixado por Oscar. “Eu tive a sorte de conviver fora da quadra com ele e aprender muitas coisas no dia a dia, na obstinação dele, na forma como encarava cada treinamento. Foi uma experiência incrível.”

O ex-pivô também lembrou das experiências vividas ao lado do “Mão Santa”, consideradas por ele como momentos marcantes da carreira. Ainda assim, reforça que o principal legado vai além das conquistas esportivas.

“O grande tesouro de ter convivido com um cara desse tamanho não ficou só dentro da quadra. Eu levo isso para a minha vida pessoal também, como exemplo de ser humano”, disse.

Sobre Oscar, Janjão ressaltou não apenas o talento dentro de quadra, mas também as escolhas que marcaram sua carreira. “Mesmo com a possibilidade de jogar na NBA, ele optou por continuar na seleção brasileira. Era onde ele encontrava o maior prazer, a maior alegria da vida dele.”, frisou o ex-atleta. 

Na ocasião, a decisão de vestir a camisa 'amarelinha' tinha muito mais peso. Escolhido pelo New Jersey Nets (atual Brooklyn Nets) no Draft de 1984 da NBA, liga americana, Oscar Schmidt optou por não jogar a competição para continuar defendendo a Seleção Brasileira, regra imposta pela Federação Internacional de Basquete à época. 

Carreira 

Joelcio iniciou sua trajetória ainda jovem. Aos 16 anos, deixou Campo Grande rumo a Franca (SP) para investir na carreira esportiva. Ao longo dos anos, integrou todas as seleções brasileiras de base e, posteriormente, a equipe principal por uma década. Também representou o Brasil em dois Mundiais, em 1994, no Canadá, e em 1998, na Grécia.

No exterior, o pivô sul-mato-grossense atuou por três temporadas na Itália, onde conquistou a Copa Itália pelo Snaidero Udine. No Brasil, acumulou títulos importantes, incluindo cinco campeonatos nacionais  três por Franca, além de conquistas por Vasco da Gama e Uberlândia.

Adeus

Aos 68 anos, Oscar morreu após sofrer um mau súbito na manhã desta sexta-feira . Ele estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na cidade de São Paulo. 

O ex-atleta foi diagnosticado com câncer no cérebro mas afirmou estar curado da doença em 2022. 

Ele é o único brasileiro a estar no Hall da Fama no basquete  e é o maior pontuador da história do basquete, com 49.70 pontos, além de ser dono do maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos.

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Copa Verde

Alex Choco brilha, Operário volta a vencer e embola a briga pela classificação

O Galo da Capital goleou o Primavera-MT por 4 a 1 e sobe para terceira posição do grupo

17/04/2026 10h43

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Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do país

Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do país Foto: Assessoria/Operário FC

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Na noite da última quinta-feira (17), o Operário recebeu o Primavera em partida válida pela quarta rodada da Copa Verde e não tomou conhecimento do adversário, goleando por 4 a 1 em uma partida que contou com show do artilheiro do Brasil. 

Jogando diante de sua torcida no Estádio Jacques da Luz, o time operariano estava pressionado na busca pela vitória, pois vinha de uma sequência de três empates seguidos e ainda não havia vencido sob o comando do técnico Diego Souza. 

E não demorou para o Operário dar o cartão de visitas, logo aos três minutos da etapa inicial, Danilinho recebe pela ala direita do campo, avança em profundidade e toca para o meio da área, a bola vai nos pés de Alex Choco, que toca na saída do goleiro para abrir o placar no Jacques. 

Porém a reação do time mato-grossense não demorou para acontecer e veio logo aos oito minutos, em descida ao ataque pelo lado esquerdo da defesa da equipe do Operário, o volante Sampson rola a bola para o meio, próximo a entrada da grande área e o camisa 10 Giovanni bate firme, no alto, sem chances de defesa para o goleiro Luiz Felipe, que nada pode fazer. 

O primeiro tempo não teve mais gols, porém foi de domínio completo do Operário, que tinha mais a posse da bola e chegava como mais perigo ao ataque. Nos acréscimos da primeira etapa, Alex Choco ainda teve uma chance clara, recebeu livre na área, mas mandou no travessão. 

Assim como no primeiro tempo, os gols da segunda etapa não demorou para sair, aos nove minutos, o lateral Einstein recebeu próximo à linha de fundo e chegou batendo, tirando do goleiro Medina, para colocar novamente o Operário à frente do placar. 

Com o jogo controlado, o Galo da Capital foi gostando da partida e ficando mais à vontade para criar outras oportunidades e ampliar ainda mais o placar. E o terceiro gol saiu após bela jogada de Roger Modesto, que tocou nas costas da defesa para o artilheiro da noite, que avançou com a bola e no cara a cara com o goleiro, teve a frieza para deslocar o goleiro e fazer o 3 a 1. 

Após sofrer o terceiro gol, o Primavera acordou para a partida e foi tentar reverter a situação ou pelo menos diminuir e começou a levar perigo à meta defendida por Luiz Felipe, que sempre que foi exigido realizava boas defesas, para evitar o gol do adversário. 

Com a partida se encaminhando para o final o placar parecia estar concretizado, porém ainda teve espaço para mais um gol, após Roger Modesto que também estava em uma noite inspirada, fazer boa jogada ele deu um belo passe para Alex Choco fecha a conta, a anotar mais um hat-trick no ano, o primeiro com a camisa do Galo. 

Com a goleada sobre o Primavera, o Galo subiu para terceira posição do Grupo A e está com 7 pontos, empatado com o líder Araguaína-TO e o segundo colocado Rio Branco-ES, mas fica atrás por causa do saldo de gols.  

A última rodada da fase de grupos promete muita emoção, pois 5 dos 6 times chegam com chances de classificação. A tabela atualmente está da seguinte forma: 

Operário vence com hat-trick de Alex Choco, que se isola na artilharia do paísReprodução/Flashscore

A próxima partida do Operário, será contra o Capital do Distrito Federal, fora de casa no dia 29 de abril.

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