Time de MS apadrinhado por Oscar Schmidt vence torneio no dia da morte do ex-jogador

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Apadrinhados por Oscar Schmidt em 2007, a equipe do PorãBask tornou-se campeã dos Jogos Escolares Brasileiros (Jebs), na categoria sub-18, em Brasília, horas depois da morte do ex-jogador nesta sexta-feira.

Representando o Mato Grosso do Sul na competição, os meninos de Ponta Porã tiveram um obstáculo maior antes de entrar em quadra na noite de ontem valendo o título da categoria contra o time que representava São Paulo: a emoção ao saber da partida do ídolo brasileiro Oscar Schmidt.

Isso porque, além de ser o maior jogador brasileiro de basquete de todos os tempos, Oscar também foi peça fundamental para que o projeto, criado em 2004 a partir de uma quadra improvisada no Jardim Ivone, na periferia da cidade, saísse do sonho para conquistar grandes feitos Brasil afora.

Há 19 anos, o ex-jogador fez palestras em Ponta Porã, conheceu e se aproximou do projeto. Hugo Costa, que era fã do Mão Santa e treinador do PorãBask, de repente passou a chamá-lo de amigo, além de passar a receber de Oscar incentivo permanente para que o terrão virasse uma quadra com estrutura e fosse coberta. O ídolo pedia recursos para o projeto em todas as palestras que fazia.

“A gente comprou o terreno e ele ajudou a construir o ginásio. Inclusive, o ginásio leva o nome dele. Muita gente pensa que basquete não seria para pobre. Nem para a periferia. O Oscar ensinou para a gente que é possível fazer basquete em qualquer lugar”, disse Hugo após o jogo na noite desta sexta-feira.

Quis o destino que o primeiro título do projeto viesse justamente no dia do falecimento de Oscar. “Nós disputamos mais de 20 jogos escolares. Sempre chegamos perto. Foi a primeira vez que fomos campeões. Que seja uma homenagem a ele”, comentou o treinador.

Cestinha da vitória dos sul-mato-grossenses com 30 pontos marcados, o atleta Samuel Menezes, de 17 anos, também ficou tocado pela morte do ídolo e disse que assistia aos lances de Oscar na internet. “Só temos a agradecer a ele. Hoje eu fui o Mão Santa do meu time”, sorriu.

O PorãBask venceu o time paulista por 74 a 63, garantindo a subida inédita ao pódio. Porém, a trajetória da equipe não para por aqui, já que com o título, o time vai representar o Brasil no Mundial Escolar de Basquete, na cidade de Zlatibor, na Sérvia, entre os dias 13 e 22 de junho.

Adeus

Aos 68 anos, Oscar morreu após sofrer um mau súbito na manhã desta sexta-feira . Ele estava internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana (HMSA), em Santana de Parnaíba, na cidade de São Paulo.

O ex-atleta foi diagnosticado com câncer no cérebro em 2011, mas afirmou estar curado da doença em 2022.

Ele é o único brasileiro a estar no Hall da Fama no basquete e é o maior pontuador da história do basquete, com 49.70 pontos, além de ser dono do maior pontuador da história dos Jogos Olímpicos, com 1.093 pontos.

*Com informações da Agência Brasil

Assine o Correio do Estado