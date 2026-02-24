Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

2 de Mayo

Time da fronteira viaja ao Peru em busca da classificação na Libertadores

Uma vitória simples mantém o time de Pedro Juan Caballero na disputa por uma vaga na fase de grupos

Alison Silva

Alison Silva

24/02/2026 - 13h40
O lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero viverá nesta terça-feira (24) a expectativa de que o Club Sportivo 2 de Mayo avance novamente pela Copa Libertadores. O time pedrojuanino enfrenta o Sporting Cristal, jogo de volta, válido pela 2ª fase da competição continental.

Na semana passada, o "Galo norteño" empatou em 2 a 2 jogando em casa e desta vez, uma vitória simples mantém o clube na busca por uma vaga inédita na fase de grupos da competição de clubes mais prestigiada do continente. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis. 

Há uma semana, Fernando Cáceres e um gol contra de Cristiano Da Silva deram vantagem ao time paraguaio, em contrapartida, Yotún de pênalti e um gol contra de Ángel Martínez igualaram a série para os peruanos.

Pressionado no Campeonato Paraguaio, a equipe ainda não venceu na competição local onde ocupa a vice-lanterna, com apenas dois pontos em seis jogos. Na última sexta-feira (20), perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0.

Para o confronto decisivo no Peru, o técnico Eduardo Ledesma segue sem o meia Marcelo Acosta, que está lesionado.

Já o Sporting Cristal aposta no fator casa para confirmar a classificação diante de sua torcida, em Callao.

Quem avançar garante vaga na Fase 3 da competição continental. A etapa vale um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026 ou, no mínimo, a classificação para a fase principal da Copa Sul-Americana de 2026.

Para seguir sonhando com a fase de grupos da Libertadores, 2 de Mayo terá de passar por mais uma fase prévia à fase de grupos, onde enfrentará o vencedor de Huachipato (CHI) ou Carabobo (Venezuela). 

Prováveis escalações

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gabriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Maxioren Castro, Santiago González e Felipe Vizeu.

2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Diaz.

Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Martín Soppi (URU) e Héctor Bergallo (URU). VAR: Leodan González.

Transmissão: Espn e Disney Plus. 

LIBERTADORES

2 de Mayo entra em campo amanhã para garantir classificação

Com empate no jogo de ida, o time precisa da vitória para se classificar e continuar na competição em busca da vaga na primeira vez na Libertadores

23/02/2026 11h00

Reprodução / 2 de Mayo

O time de Pedro Juan Caballero, 2 de Mayo, entra em campo amanhã, às 20h30 no horário de Mato Grosso do Sul, para enfrentar o Sporting Cristal em confronto válido pelo jogo de volta da segunda fase de pré-eliminatórias da Conmebol Libertadores 2026.

Sem vantagem para nenhum dos times, a classificação está em aberto e promete um jogo animado no Estádio Miguel Grau, em Bellavista, no Peru. Anteriormente no jogo de ida ocorrido na semana passada, o confronto foi na casa do 2 de Mayo, no Estádio Monumental Rio Parapiti, na cidade fronteiriça com Mato Grosso do Sul.

Com empate de 2 a 2 no primeiro jogo, dessa vez o 'Galo Norteño' precisa da vitória, e em caso de mais um empate, a decisão vai para os pênaltis e aumenta a tensão das equipes e torcedores que sonham com a classificação.

Essa é a primeira vez que o clube paraguaio está na competição e trouxe a união de brasileiros e paraguaios na torcida para que a história do time se prolongue na Libertadores.

Libertadores 2026

Dividida em três fases de pré-eliminatória até chegar no sorteio da fase de grupos, lá na frente outros times brasileiros já estão com vagas garantidas.

Devido a classificação na tabela do Campeonato Brasileiro de 2025 e Copa do Brasil: Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians são os clubes brasileiros no torneio inseridos já na fase de grupos. Outros dois, Bahia e Botafogo, ainda estão na disputa por uma vaga.

Na pré-eliminatória as fases se dividem da seguinte maneira:

1ª fase
04 a 11 de fevereiro:

> Seis times estavam em disputa de mata-mata, com confrontos divididos em dois jogos (ida e volta). Para a próxima fase, desses, apenas três se classificaram para a próxima fase: 2 de Mayo, Deportivo Táchira e o Juventud.

2ª fase
19 a 25 de fevereiro:

> Os três times que se classificarem na etapa anterior se juntam a outros 13 times que já estão na 2ª fase, em que os dois times brasileiros, Bahia e Botafogo, já estão inseridos. Novamente em confronto mata-mata com dois jogos, oito dos times seguirão para a terceira fase inicial.

3ª fase
04 a 13 de março

> Na terceira e última fase da pré-eliminatória, os oito times se dividem em quatro confrontos, com jogos de ida e volta, e os vencedores finalmente se classificam para a fase de grupos da Copa Libertadores, com sorteio previsto para 18 de março.

Com jogos de 8 de abril a 27 de maio, 32 times disputam a fase de grupos. Encerrado essa etapa, a etapa de mata-mata, em que se sair melhor nos jogos de ida e volta garante classificação para as próximas fases, em que apenas 16 times se classificam.

Nela estão as oitavas de finais, marcadas para 12 e 19 de agosto. Quartas de finais nos dias 9 e 16 de setembro e semifinais em 14 e 21 de outubro. A final segue o modelo de jogo único e quem ganha é o campeão, previsto para o dia 28 de novembro de 2026.

*Saiba

Os clubes brasileiros, Bahia e Botafogo perderam no primeiro jogo disputados na última quarta-feira (18), ambos por 1 a 0. Agora, os times precisam da vitória ou conseguir um empate para levar a decisão para os pênaltis e seguir na competição.

O Bahia enfrentou o Club Deportivo O'Higgins e volta a enfrentar os chilenos na próxima quarta-feira (25), às 18h em casa, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Já o Botafogo perdeu para o Club Atlético Nacioal Potosí, e também tem a oportunidade de virar o jogo em casa, no Estádio Nilton Santos, às 20h30.

2026

Cafu vê com bons olhos Copa do Mundo com 48 seleções: 'Mais diversão e oportunidades'

Torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá

22/02/2026 21h00

Foto: Instagram @fifaworldcup

O ex-jogador Cafu vê com bons olhos o fato da Copa do Mundo 2026 ter 48 seleções na disputa. O torneio será realizado neste ano nos Estados Unidos, México e Canadá. Ele, que conquistou títulos mundiais com o Brasil em 1994 e 2002, hoje atua como embaixador global da Fifa e acredita que o novo formato da competição permite mais oportunidades.

"São mais jogos, mais diversão, mais países engajados, a possibilidade de visibilidade para países como Haiti e Curaçao, nações que talvez não tivessem essa chance se fossem 32 seleções na disputa", disse, em entrevista à Fifa.

"É por isso que se chama Copa do Mundo, dando oportunidade a todas as seleções do mundo", afirmou o ex-jogador.

Cafu também celebrou ter o Brasil como país-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. "É um País onde o futebol feminino cresce a cada ano e revela craques para o mundo inteiro. Estava na hora de sediarmos um torneio como esse", afirma o ex-lateral, de 55 anos.

O Brasil está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará equipes como Marrocos, Haiti e Escócia. A estreia será contra Marrocos no dia 13 de junho em Nova Jersey.

