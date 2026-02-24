Time da fronteira viaja ao Peru em busca da classificação na Libertadores

O lado paraguaio da fronteira entre Ponta Porã e Pedro Juan Caballero viverá nesta terça-feira (24) a expectativa de que o Club Sportivo 2 de Mayo avance novamente pela Copa Libertadores. O time pedrojuanino enfrenta o Sporting Cristal, jogo de volta, válido pela 2ª fase da competição continental.
Na semana passada, o "Galo norteño" empatou em 2 a 2 jogando em casa e desta vez, uma vitória simples mantém o clube na busca por uma vaga inédita na fase de grupos da competição de clubes mais prestigiada do continente. Em caso de novo empate, a decisão vai para os pênaltis.
Há uma semana, Fernando Cáceres e um gol contra de Cristiano Da Silva deram vantagem ao time paraguaio, em contrapartida, Yotún de pênalti e um gol contra de Ángel Martínez igualaram a série para os peruanos.
Pressionado no Campeonato Paraguaio, a equipe ainda não venceu na competição local onde ocupa a vice-lanterna, com apenas dois pontos em seis jogos. Na última sexta-feira (20), perdeu para o Deportivo Recoleta por 1 a 0.
Para o confronto decisivo no Peru, o técnico Eduardo Ledesma segue sem o meia Marcelo Acosta, que está lesionado.
Já o Sporting Cristal aposta no fator casa para confirmar a classificação diante de sua torcida, em Callao.
Quem avançar garante vaga na Fase 3 da competição continental. A etapa vale um lugar na fase de grupos da Libertadores de 2026 ou, no mínimo, a classificação para a fase principal da Copa Sul-Americana de 2026.
Para seguir sonhando com a fase de grupos da Libertadores, 2 de Mayo terá de passar por mais uma fase prévia à fase de grupos, onde enfrentará o vencedor de Huachipato (CHI) ou Carabobo (Venezuela).
Prováveis escalações
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araújo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Gustavo Cazonatti, Gabriel Cabellos, Yoshimar Yotún; Maxioren Castro, Santiago González e Felipe Vizeu.
2 de Mayo: Ángel Martínez; Víctor Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Óscar Romero, Sergio Sanabria, Alan Gómez, Pedro Delvalle; Rodrigo Ruiz Diaz.
Árbitro: Andrés Matonte (URU). Assistentes: Martín Soppi (URU) e Héctor Bergallo (URU). VAR: Leodan González.
Transmissão: Espn e Disney Plus.