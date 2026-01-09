Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Paulistão

Times do interior lutam contra hegemonia dos quatro grandes

Quarto colocado do Brasileiro, Mirassol desponta como candidato a furar domínio do quarteto

Da Redação

Da Redação

09/01/2026 - 09h30
A edição deste ano do Campeonato Paulista tem início amanhã, com os times do interior na briga para tentar interromper a hegemonia dos quatro grandes do estado – Corinthians, Palmeiras, Santos e São Paulo.

A última vez em que um time interiorano levantou a taça de campeão foi em 2014, quando o Ituano fez uma campanha surpreendente derrotando o Palmeiras nas semifinais e o Santos na decisão.

Desde então, um time de fora da região metropolitana de São Paulo voltou à decisão apenas uma vez, em 2017, quando a Ponte Preta foi superada pelo Corinthians.

Entre as 16 equipes na disputa, Novorizontino, Red Bull Bragantino e Mirassol, no grupo B, Ponte Preta, Guarani e Velo Clube, no grupo C, e Botafogo-SP, Noroeste, Capivariano e Primavera, no grupo D, são os representantes do interior.

Do grupo, o time de Bragança é o único que já foi campeão, em 1990. Ituano e Inter de Limeira, que também venceram, disputam a segunda divisão.

Dono da melhor campanha de um time estreante na Série A do Campeonato Brasileiro, o time do Mirassol desponta como um dos candidatos com capacidade de ameaçar o domínio do quarteto.

“A expectativa naturalmente é muito grande depois de um ano maravilhoso como foi 2025, principalmente por parte do torcedor. Mas vamos manter o que deu certo no ano passado, que foi uma campanha pé no chão. Queremos ir longe, mas um passo de cada vez”, afirmou Edson Ermenegildo, presidente do Mirassol, à Folha de S. Paulo.

Vítima do próprio sucesso, a equipe sofreu um desmanche na última janela de transferência, com a saída de uma série de nomes: o zagueiro Jemmes foi para o Fluminense, o meia Danielzinho e o lateral-direito Lucas Ramon seguiram para o São Paulo, enquanto o atacante Gabriel foi para o Sporting Cristal, do Peru.

Por outro lado, o time também manteve peças importantes, como o goleiro Walter e o lateral-esquerdo Reinaldo, artilheiro da equipe na temporada passada, com 14 gols.

“Vamos disputar o estadual mais forte do País, o Brasileiro, a Copa do Brasil e a nossa primeira Libertadores. Teremos 40 jogos até a metade do ano. O desafio é enorme, vai exigir muito de todos, mas estamos nos preparando”, afirmou Ermenegildo.

O dirigente acrescentou que, “mantendo a humildade de sempre”, a primeira meta do Mirassol é a permanência na elite do estadual.

SAF

Estreante na primeira divisão do Paulista no ano em que completa 99 anos, o Primavera, de Indaiatuba, também chega tendo como objetivo a permanência na A1.

“Sabemos do nível de exigência da competição, mas o clube chega preparado, com os pés no chão, consciente do desafio e orgulhoso de representar o futebol do interior em um campeonato tão competitivo”, afirmou Rodrigo Arroz, diretor de futebol do Primavera, clube que adotou o modelo de SAF em 2022.

Tendo como uma das principais contratações o volante Yuri Lima, mais conhecido por ser ex-namorado da cantora Iza, o Primavera promoveu uma série de reformas no estádio Ítalo Mário Limongi, ampliando a capacidade de 6.500 para 10 mil torcedores.

“O Primavera SAF se preparou e se reforçou dentro de sua realidade. Trabalhamos com planejamento, responsabilidade financeira e muito critério na escolha dos reforços”, afirmou Arroz. “Buscamos atletas que se encaixassem no perfil técnico, financeiro, físico e comportamental do projeto, além de investir em melhorias de estrutura, processos internos e comissão técnica permanente”.

BILHETERIA

Presidente do Conselho de Administração do Botafogo-SP, Adalberto Baptista reconhece que competir financeiramente contra os grandes é hoje uma tarefa praticamente “impossível”.

“É importante deixar claro que a competição do Botafogo não é diretamente contra os grandes do estado, mas sim contra clubes com orçamentos semelhantes”, afirmou Baptista.

“O foco está em fazer uma campanha consistente dentro dessa realidade e, se surgir a oportunidade de disputar um mata-mata, ótimo. Será consequência de um trabalho bem-feito, sem perder o equilíbrio financeiro e a responsabilidade na gestão”.

Baptista disse que a mudança no calendário promovida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reduziu a primeira fase de 12 para oito rodadas, transforma “cada partida em uma verdadeira final”.

Ele afirmou que o principal impacto deve ser financeiro, com redução do faturamento com bilheteria para times que costumavam encher seus estádios ao receber os grandes do estado – o Botafogo-SP será o mandante em duelo contra o Palmeiras, em jogo da sexta rodada, em 1º de fevereiro. “Com a mudança do formato, alguns clubes do interior não terão essa oportunidade”.

A Ponte Preta chega para a disputa do Paulista após ter conquistado seu primeiro título nacional, com o título da Série C do Campeonato Brasileiro.

O time campineiro, contudo, atravessa grave crise financeira e chegou a atrasar o pagamento de salários do grupo de jogadores, o que levou a uma greve do elenco – após 12 dias de paralisação, os atletas voltaram às atividades no dia 2, depois da diretoria quitar parte das pendências.

Entre os reforços para o estadual, a Ponte anunciou a contratação do zagueiro David Braz e do lateral-direito Lucas Justen, dupla que defendeu o rival Guarani na temporada passada.

Já o Guarani fechou com o atacante Lucca, terceiro maior artilheiro da história da Ponte Preta, empatado com Renato Cajá, com 45 gols, atrás apenas de Roger (67 gols) e Washington (59 gols).

*Saiba

Clubes do interior campeões do Paulista

Ituano: 2002 e 2014

– Bragantino: 1990

– Inter de Limeira: 1986

(Com agências)

Apresentação

Goleiro de MS chega ao São Paulo para "fazer história e conquistar títulos"

Murtinhense naturalizado paraguaio citou Neuer e Rogério Ceni como referências da posição

07/01/2026 17h20

Goleiro se apresentou ao tricolor paulista nesta semana

Goleiro se apresentou ao tricolor paulista nesta semana Foto: SPFC

"Você deixa seu nome, sua marca, quando conquista títulos, esse é o meu objetivo", assim o goleiro murtinhense naturalizado paraguaio Carlos Coronel, de 29 anos, se apresentou ao São Paulo nesta semana. Em sua chegada ao tricolor paulista, o jogador destacou que apesar de construir toda sua carreira sob influência da escola europeia, tem Rogério Ceni, ídolor são-paulino como uma de suas referências. 

"Quando você fala de São Paulo para mim, em todos os aspectos me vem sinônimo de grandeza, clube abriu porta para mim e não tinha como recusar", destacou o murtinhense, que estava no New York Red Bulls, dos Estados Unidos. 

À televisão do clube, Coronel falou sobre a grandeza do tricampeão mundial. "É um gigante com muita história, muita tradição, isso que o São Paulo representa pra mim", disse. 

Entre suas principais características, destacou sua saída de gol, atuando como uma espécie de líbero e habilidade em jogar com os pés.  De olho na Copa do Mundo deste ano, acredita que a disputa com Rafael pela titularidade na meta são-paulina será saúdavel e muito respeitosa."

Natural de Porto Murtinho, interior do Estado, o arqueiro busca uma vaga entre os 26 que estarão na Copa do Mundo do ano que vem pela Albiroja e assinou com o Tricolor do Morumbis sem custos de transferência, acertando apenas pagamento de luvas e salário, conforme apurou a ESPN.

O goleiro tinha propostas da Arábia Saudita e da MLS, inclusive financeiramente superiores, mas optou pelo projeto apresentado pelo São Paulo. De acordo com uma fonte ouvida pela ESPN, pesou "o sonho de vestir a camisa do São Paulo".

Trajetória

Nascido em 29 de dezembro de 1996, Carlos é filho de mãe paraguaia e nunca atuou profissionalmente no Brasil, embora tenha passado por categorias de base de clubes nacionais. Ele teve passagem pelo Red Bull Brasil sub-20, em Campinas, e também foi aprovado em uma peneira do São Paulo, clube da vez, onde chegou a ficar um mês no CT de Cotia aos 15 anos, antes de ser dispensado.

"Fui aprovado, mas depois dispensado. O motivo exato eu não consigo te dizer. Talvez tenha acontecido algo entre o meu representante na época e algum diretor do São Paulo", contou o goleiro em entrevista à ESPN.

Após experiências por Desportivo Brasil e Paraná, Carlos chegou ao Red Bull Brasil em 2011. Antes mesmo de estrear no profissional, foi transferido para o Red Bull Salzburg, da Áustria, e emprestado por três temporadas ao Liefering, clube satélite que disputava a segunda divisão local.

"Era a sede do projeto e viajava bastante para acompanharem meu desenvolvimento. Foi importante para me adaptar ao estilo de jogo, à língua e à cultura. Se você estiver pronto, sobe", relembrou à época.

Com boas atuações, Carlos foi integrado ao elenco principal do Salzburg, mas teve pouco espaço como titular. Em 2019, acabou emprestado ao Philadelphia Union e ao Bethlehem Steel, ambos dos Estados Unidos.

Sem espaço no início da temporada 2020/21, Carlos decidiu mudar de ares e se transferiu para o New York Red Bulls. Nas duas temporadas pela equipe, foi titular absoluto, levou o time aos playoffs da MLS e acumulou experiências contra grandes nomes do futebol mundial. Pela seleção paraguaia, Coronel tem nove partidas disputadas. 

Permanência

Pantanal SAF renova contrato de Jean para 2026

Clube também oficializou a manutenção do contrato com outros quatro atletas

07/01/2026 14h30

Jean seguirá no elenco para a temporada de 2026

Jean seguirá no elenco para a temporada de 2026 Foto: Divulgação / Pantanal SAF

Multicampeão por Palmeiras, São Paulo e Fluminense, o volante Jean Raphael, de 38 anos renovou o contrato com o FC Pantanal para a temporada de 2026. Além dele, outros quatro jogadores que defenderam o clube no Sul-Mato-Grossense de 2025 também seguirão no elenco. 

Terceiro colocado no estadual da última temporada, o clube oficializou a manutenção dos contratos com o zagueiro Júnior Henrique, o lateral André Mascena, além dos atacantes Pedro Neto e Edu Macedo. 

Os jogadores se apresentaram no dia 10 de dezembro e os treinos fechados estão concentrados no CT do Pantanal, em Campo Grande.

"A ideia da manutenção desses atletas, não só dos mais experientes como dos mais novos, como o Eduardo, prata da casa, é sustentar o que já foi feito nos últimos anos. Buscamos manter um por setor e eles vão transmitir aos que chegaram o que é o nosso DNA, para que se adaptem também", explicou o treinador Glauber Caudas, que segue à frente do grupo pelo terceiro ano consecutivo.

A estreia do Pantanal SAF no Campeonato Estadual acontece no dia 18, às 16h, no Estádio Jacques da Luz, contra o Operário FC, partida antecipada da 7ª rodada. 

Além do Campeonato Sul-Mato-Grossense, Pantanal disputa pela primeira vez a Copa do Brasil. Com a definição do ranking Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o time campo-grandense pode enfrentar na primeira fase Sampaio Corrêa-RJ, Bragantino-PA, América-SE, Porto Vitória (ES) e Porto (BA). 

