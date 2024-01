Treinador quer fazer com que ataque do Operário funcione neste ano

O Operário Futebol Clube ontem realizou seu último treino tático para a estreia no Campeonato Sul-Mato-Grossense, contra o Coxim Atlético Clube, amanhã, às 20h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande. A principal preocupação da comissão técnica é fazer com que o time não repita os erros da temporada passada, principalmente no ataque.

O técnico Leocir Dall’Astra tem dado mais atenção ao setor de ataque. No ano passado, o time teve dificuldades para encontrar o caminho do gol na reta final do Estadual. Chegou à final, mas, para se ter uma ideia, marcou menos gols que o Ivinhema (20 a 19), que foi eliminado na semifinal pelo Costa Rica, que ganhou o campeonato mesmo com um empate sem gols contra o Operário.

Na Série D do Brasileirão, outra seca: em 14 rodadas, marcou apenas 5 gols e teve apenas 1 vitória, 8 derrotas e 5 empates. Foi o último do seu grupo, com 8 pontos.

Nesta segunda-feira, a reportagem do Correio do Estado acompanhou o último treino da equipe, quando o ataque teve a maior atenção, com orientações táticas e finalizações.

“Apesar dos amistosos terem me mostrado alguns pontos que preciso ajustar, o setor de ataque ainda me preocupa bastante. O jogo contra o Coxim será o parâmetro de análise. Preciso avaliar como será o comportamento dos atletas em competição de jogo, para ver o que posso mudar ou não”, relatou.

O técnico contou com todos os jogadores à sua disposição no treino, mas o pouco tempo de preparação e a virose que pegou a comissão técnica de surpresa atrapalharam a preparação da equipe.

“Por causa desse problema de virose, viagens e amistosos, tive de dar descanso aos atletas neste fim de semana, para que todos pudessem se recuperar. A minha felicidade é que hoje [ontem] treinamos com elenco completo e conto com eles para a estreia no Estadual”, disse o técnico.

COXIM

Dall’Astra disse à reportagem que o empate entre Coxim e Portuguesa produziu um vasto material de estudos e que já sabe como o adversário virá para Campo Grande enfrentar o Operário, na noite de quarta-feira.

“O Coxim é uma equipe reativa, mas tem três atletas que me surpreenderam e podem desequilibrar uma partida.

Já passei todas as informações aos atletas e temos de fazer de tudo para que a bola não chegue nesses jogadores”, pontuou o treinador.

“É um time com o qual precisamos ter o máximo de atenção para não sermos surpreendidos”, completou Dall’Astra.

Questionado sobre a qualidade do gramado do Jacques da Luz, o técnico do Operário reclamou da situação atual do campo, mas disse que a equipe está pronta para as adversidades.

“Neste fim de semana, em quatro jogos, três foram em bons gramados [Ivinhema, Dourados e Coxim], e estamos em uma Capital onde o gramado é ruim. Não estou reclamando disso, mas estamos morando em uma cidade em que o gramado deveria ser melhor. O campo ruim prejudica o jogo, e o torcedor vai no estádio cobrar por um bom desempenho”, explicou.

ANSIEDADE

Ao Correio do Estado, o zagueiro Júnior Fell disse estar ansioso para conhecer de perto a torcida do Operário, mas afirmou que controlará as emoções para fazer um bom jogo contra o Coxim.

“A questão da ansiedade é bem complicada, se não controlarmos, pode nos atrapalhar dentro de campo. Nós do elenco estamos conversando diariamente sobre isso. Queremos fazer uma boa estreia para o torcedor”, relatou.

Júnior ainda disse que, apesar de estar há pouco tempo no Estado, está tentando se adaptar o mais rápido possível, em razão das mudanças climáticas que acontecem no verão sul-mato-grossense.

“Essas viagens foram bem complicadas, porque pegamos muito calor em Rondonópolis e, no retorno, os companheiros de time acabaram pegando essa virose por causa dessa mudança de tempo. Eu sou do Rio Grande do Sul e percebi que meu maior desafio é me adaptar rapidamente às mudanças de tempo aqui em Mato Grosso do Sul”, comentou.

Outro que chegou recentemente ao Estado é o habilidoso atacante Matheus Bidick. Ele relatou para a reportagem que o problema de virose uniu ainda mais o elenco.

“Eu mesmo peguei essa virose e foi bem complicada

a minha preparação. Esse problema uniu ainda mais o elenco e a comissão técnica, porque cada um se ajuda nessas horas. Além dessa união, estamos prontos para estreia e trazer alegria ao torcedor”, relatou o jogador.

SAIBA

Os ingressos para a partida entre Operário e Coxim, na estreia do time da Capital no Estadual, são vendidos

a R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia) e podem ser comprados duas horas antes do jogo.