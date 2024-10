Veja chances de título e rebaixamento a 8 rodadas do fim do Brasileirão

Campeonato Sul-Mato-Grossense

Comercial e Operário Caarapoense não têm mais chances de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense. Já o Águia Negra, o Naviraiense e o Sete de Setembro brigam pelo acesso à Série A em 2025

O Campeonato Sul-Mato-Grossense da segunda divisão está se aproximando das fases decisivas. Equipes como Naviraiense, Águia Negra e Sete de Setembro mostram superioridade, enquanto outras, como o Esporte Clube Comercial, um dos maiores clubes do estado, passam por enormes dificuldades financeiras e não têm mais chances de subir para a Série A do Estadual em 2025.

A história trágica do Comercial teve mais um capítulo neste domingo (21), no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante. Depois de três tropeços seguidos, o Águia Negra venceu o Comercial por 2 a 1 e encerrou de vez o sonho do Colorado de voltar à elite do futebol sul-mato-grossense.

A partida foi bem movimentada, e quem saiu na frente foi o time da casa. Aos 15 minutos, William cobrou lateral, e a zaga comercialina se atrapalhou na tentativa de corte, e a bola sobrou limpa para Wesley bater cruzado, no canto direito de Rodolfo.

O empate do Comercial veio em outro lance de bola parada, ainda no primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio pela direita, aos 34 minutos, Lucas Paulista cruzou para Jhonatan se antecipar ao goleiro e ao zagueiro do Águia, desviar de cabeça e deixar o placar igual em 1 a 1. O gol desestabilizou o time rubro-negro, que pouco produziu até o intervalo.

No segundo tempo, o Águia retomou o controle do jogo e passou a rondar a área de Rodolfo até chegar ao segundo gol em uma boa jogada coletiva. Aos nove minutos, Cy recebeu no meio e lançou Robinho pela direita. Já na área, o camisa 11 cruzou por baixo para Amarildo, que, de carrinho, desviou para o gol. A bola ainda bateu no travessão e pingou depois da linha fatal, com o gol sendo confirmado pela arbitragem.

Com a vitória em casa, o Águia Negra chega aos 11 pontos, junto com o Naviraiense, mas com um jogo a mais. O Comercial segue com três pontos e elimina todas as chances de subir para a Série A do Estadual em 2025.



Sete de Setembro vence e se empolga na competição

Já no sábado (19), no estádio do Carecão, em Caarapó, o Sete de Setembro venceu o Operário Caarapoense por 2 a 0, conquistando sua terceira vitória seguida e entrando na zona de acesso para garantir uma das duas vagas na Série A do Campeonato Sul-Mato-Grossense de 2025.

Quem abriu o placar foi o time visitante. Aos 24 minutos, Júlio Ferrari cobrou escanteio pela direita e, após uma bela defesa de Alemão na cabeçada de Maycon, a bola seguiu com o Sete até chegar a Billy, que acertou um belo voleio no meio da área para abrir o placar.

No segundo tempo, o Operário Caarapoense criou mais chances, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Breno. A mais importante aconteceu aos 17 minutos: em uma cobrança de pênalti, Matheus bateu no canto direito do arqueiro do Sete, que caiu para o lado certo e fez a defesa. Nos acréscimos, aos 47 minutos, o zagueiro Maycon aproveitou uma cobrança de falta.

(Foto: Rodrigo Moreira/FFMS)

Classificação

Com a vitória, a terceira desde que Nei César assumiu o comando do time, o Sete chega aos dez pontos, um a menos que o líder Naviraiense, que não joga na rodada, e passando o Águia Negra, que tem oito pontos. Pressionado pela vitória, o time de Rio Brilhante enfrenta o Comercial neste domingo (20), às 17h, no Estádio Ninho da Águia, com a obrigação de vencer para recuperar a vice-liderança. Com apenas três pontos, o OAC tem mais três jogos e vê o acesso ficar distante.

Próxima Rodada

A oitava rodada tem jogos no próximo fim de semana. No sábado (26), às 17h, no Estádio Jacques da Luz, em Campo Grande, o Comercial recebe o Operário Caarapoense. No domingo (27), às 15h, o Naviraiense enfrenta o Águia Negra no Estádio Virotão.

Tabela

Naviraiense 11 pontos

Águia Negra 11 pontos

Sete de Setembro 10 pontos

Comercial 3 pontos

Operário Caarapoense 3 pontos

