Veja os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Apostas e cassinos da KTO terão destaque durante a Copa - Antonio Thomas/Flickr

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A Fifa já definiu os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira fará suas partidas em três cidades diferentes dos Estados Unidos, com confrontos programados para o período da noite no horário de Brasília.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, região de Nova York.

O segundo compromisso da equipe brasileira será no dia 19 de junho, uma sexta-feira, diante do Haiti. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Já o terceiro e último jogo da fase de grupos será em 24 de junho, uma quarta-feira, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami.

Confira os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa:

Brasil x Marrocos — 13 de junho — 19h

— 13 de junho — 19h Brasil x Haiti — 19 de junho — 21h30

— 19 de junho — 21h30 Escócia x Brasil — 24 de junho — 19h

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e terá, pela primeira vez na história, 48 seleções participantes.

Novo formato em 2026

Com o novo formato, as equipes serão divididas em 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A partir daí, a competição seguirá em jogos eliminatórios, começando pelos 16 avos de final. Ao todo, a Copa terá 104 partidas, número recorde no torneio.

Outra novidade é que o Mundial será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final será disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os jogos serão espalhados por 16 cidades-sede. A expectativa da Fifa é transformar a edição de 2026 na maior Copa já realizada, tanto em público quanto em audiência global.