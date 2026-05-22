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COPA DO MUNDO 2026

Veja os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo

Fifa divulga datas e horários das partidas do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá

Denis Felipe

Denis Felipe

22/05/2026 - 11h00
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A Fifa já definiu os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A Seleção Brasileira fará suas partidas em três cidades diferentes dos Estados Unidos, com confrontos programados para o período da noite no horário de Brasília.

A estreia do Brasil será no dia 13 de junho, um sábado, contra o Marrocos, às 19h (de Brasília), em Nova Jersey, região de Nova York.

O segundo compromisso da equipe brasileira será no dia 19 de junho, uma sexta-feira, diante do Haiti. A partida acontecerá às 21h30 (de Brasília), na Filadélfia.

Já o terceiro e último jogo da fase de grupos será em 24 de junho, uma quarta-feira, contra a Escócia, às 19h (de Brasília), em Miami.

Confira os horários dos jogos do Brasil na fase de grupos da Copa:

  • Brasil x Marrocos — 13 de junho — 19h
  • Brasil x Haiti — 19 de junho — 21h30
  • Escócia x Brasil — 24 de junho — 19h

A Copa do Mundo de 2026 será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá e terá, pela primeira vez na história, 48 seleções participantes.

Novo formato em 2026

Com o novo formato, as equipes serão divididas em 12 grupos com quatro seleções cada. Os dois melhores colocados de cada grupo avançam para a fase mata-mata, além dos oito melhores terceiros colocados.

A partir daí, a competição seguirá em jogos eliminatórios, começando pelos 16 avos de final. Ao todo, a Copa terá 104 partidas, número recorde no torneio.

Outra novidade é que o Mundial será realizado em três países: Estados Unidos, México e Canadá. A abertura acontecerá no Estádio Azteca, na Cidade do México, enquanto a final será disputada em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Os jogos serão espalhados por 16 cidades-sede. A expectativa da Fifa é transformar a edição de 2026 na maior Copa já realizada, tanto em público quanto em audiência global.

Término

João Pedro quer encerrar ciclo no Chelsea e acertar transferência para o Barcelona, diz jornal

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples

19/05/2026 23h00

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Foto: Divulgação

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Fora da lista final da seleção brasileira para a disputa da Copa do Mundo, João Pedro segue em alta no futebol da Europa. O centroavante se tornou prioridade do Barcelona para ocupar o posto deixado pelo polonês Robert Lewandowski e sinalizou de forma positiva para o interesse do clube catalão. As informações são do jornal espanhol Mundo Deportivo.

Informado pelo diretor esportivo Anderson Luis de Souza, o Deco da investida do gigante espanhol, o estafe do atacante brasileiro deverá ter mais algumas reuniões nos próximos dias com a direção do Chelsea para tratar do assunto e dar andamento à transferência para o futebol da Espanha.

Com contrato vigente até 2033, a conversa, no entanto, não deve ser tão simples. Um dia após ter ficado fora da convocação definitiva de Carlo Ancelotti visando a Copa do Mundo, o atacante revelado pelo Fluminense foi eleito pelo Chelsea o melhor jogador da temporada 2025/2026.

Ainda de acordo com a publicação espanhola, Deco se aproximou dos ingleses e dos empresários que cuidam da carreira de João Pedro. Após um primeiro contato em abril, o Barcelona voltou a agir e fez uma nova investida na última semana.

As cifras envolvendo uma provável transferência devem girar em torno de 100 milhões de euros (algo em torno de R$ 583 milhões). O fato de o Chelsea não estar na próxima edição da Champions League pode ser um ponto a favor para que João Pedro possa, a partir de agosto, vestir a camisa azul e grená.

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ABANDONO

Alcaraz anuncia desistência de Wimbledon por lesão: 'Ainda não estou pronto para competir

Retirada ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona

19/05/2026 13h45

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Tenista espanhol Carlos Alcaraz

Tenista espanhol Carlos Alcaraz Foto: Rio Open

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Carlos Alcaraz anunciou nesta terça-feira, 19, que não irá participar do ATP Queen’s e do torneio de Wimbledon. A desistência ocorre devido a uma lesão no punho direito do espanhol, a mesma que fez o tenista abandonar o ATP de Barcelona na segunda rodada e não participar das competições seguintes.

Alcaraz já havia ficado fora dos torneios de Roma e de Roland Garros e não tem previsão de retorno ás quadras. O espanhol realizou uma postagem em sua redes sociais lamentando a ausência dos torneios, mas ressaltando que a sua recuperação está caminhando bem.

"Minha recuperação está progredindo bem e estou me sentindo muito melhor, mas infelizmente ainda não estou pronto para jogar e, portanto, preciso desistir da temporada de grama em Queen’s e Wimbledon. Esses são dois torneios muito especiais para mim e sentirei muita falta deles. Continuamos trabalhando para que eu retorne o mais breve possível", disse em sua rede social.

O italiano Jannik Sinner lidera o topo do ranking há quatro semanas consecutivas, com o espanhol vindo logo atrás. A distância entre o dois cresceu com as desistências de Carlos Alcaraz das últimas competições.

Longe das partidas desde o ATP 500 de Barcelona, em abril, Alcaraz vê Sinner empilhar 14.750 pontos no primeiro lugar, contra os seus 11.960 na segunda colocação.

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