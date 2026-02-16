Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

Esportes

Vitória abre o Brasileirão com vitória e estreia do novo patrocinador no Barradão

Da Redação

Da Redação

16/02/2026 - 14h40
O Vitória, patrocinado pelo Skokka, venceu o Clube do Remo por 2 a 0 na noite de quarta-feira (28), em partida válida pela primeira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A vitória no Barradão marca a estreia oficial da marca na camisa do clube baiano, consolidando a parceria anunciada no início do ano.

O desempenho seguro da equipe rubro-negra, que controlou a partida diante da torcida, coroou a entrada do novo patrocinador no uniforme oficial. O Skokka escolheu o Vitória como primeiro clube de futebol a estampar a marca, reforçando a aposta do mercado em associações com o esporte nacional. A estreia vitoriosa sugere início promissor para a temporada que une tradição do futebol baiano e inovação no mercado de patrocínios esportivos.

O bom momento seguiu no domingo (1º de fevereiro): o Vitória fez 2 a 0 sobre o Barcelona de Ilhéus, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana.

 

Ações no estádio engajam torcedores no Barradão

Além da estreia na camisa oficial, o Skokka realizou uma série de ativações presenciais no Barradão durante a partida. A marca distribuiu batecos personalizados com o conceito "Campo de Respeito" nas arquibancadas, criando impacto visual que integrou as cores do Vitória com a identidade da plataforma. A marca também instalou um blimp inflável fixo personalizado em local estratégico do estádio, ampliando a visibilidade institucional durante toda a partida.

De forma institucional, o time entrou em campo com a camiseta oficial do Vitória já exibindo o novo patrocinador Skokka. No intervalo, Marinho se apresentou em campo para a torcida, em um momento breve de interação com o público.

Entrevista na TV oficial do Vitória reforça a estratégia fora de campo e a conexão com a torcida

Após as ativações no estádio, a gerente de Marca e Comunicação do Skokka, Ana Ferreira, participou de uma entrevista especial para a TV oficial do Vitória, ao lado do responsável pelo marketing do clube, reforçando a mensagem institucional da campanha e o foco em aproximação com o torcedor.

Com um tom descontraído, Ana destacou o impacto da experiência no Barradão, descrevendo a recepção rubro-negra como intensa e acolhedora. Ela contou que ficou “arrepiada” com o clima nas arquibancadas e afirmou que a ideia é transformar o patrocínio em presença real no dia a dia do estádio, com ativações que gerem emoção e identificação.

Ela também mencionou que a marca já começou a colocar planos em prática desde o início da temporada, citando ações em jogos anteriores e a distribuição de brindes como parte da estratégia para consolidar ainda mais o Skokka no Brasil

Skokka apresenta medidas de verificação e segurança à ANPD

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por zelar pelo cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil e fiscalizar práticas de privacidade no ambiente digital, recebeu em janeiro de 2026 apresentação técnica detalhada do Skokka sobre as medidas implementadas para proteger crianças e adolescentes.

O encontro representa um avanço institucional importante na relação entre plataformas do mercado adulto e autoridades reguladoras, demonstrando disposição do setor em estabelecer diálogo aberto sobre práticas de segurança.

Margem de segurança e tecnologia de verificação do Skokka

O modelo adota uma margem de segurança adicional, com limite mínimo de idade estimada de 23 anos para liberar acesso completo ao conteúdo adulto. A verificação usa escaneamento facial para estimativa de idade, sem armazenamento de dados biométricos: a plataforma recebe apenas a confirmação técnica sobre liberar ou não o acesso, em conformidade com a LGPD.

A proteção é estruturada em camadas. O processo começa pela declaração obrigatória de idade e, na entrada, o usuário vê um banner em tela cheia com conteúdo desfocado, escolhendo entre: declarar maioridade e fazer verificação facial; declarar maioridade sem verificação, com restrições visuais; ou declarar ser menor e ser redirecionado para fora do site, sem exposição a conteúdo adulto.

O modelo foi apresentado à ANPD e apontado como referência para debates ligados ao ECA Digital, incluindo recursos para dificultar fraudes e tentativas de burla, como uso de documentos manipulados e deepfakes.

Experiência internacional e reconhecimento

O modelo foi estruturado com base em experiências regulatórias internacionais, onde o Skokka já implementa protocolos semelhantes com resultados mensuráveis em mercados como Itália e Reino Unido. A colaboração com autoridades nacionais e internacionais, incluindo Interpol, Europol, Polícia Federal, Polícias Civis e Ministério Público, reforça o compromisso da empresa com a proteção infantil e conformidade regulatória.

A convergência entre engajamento esportivo, ativações que aproximam a marca da torcida e avanços em conformidade regulatória demonstra que a plataforma busca equilibrar crescimento de mercado com responsabilidade digital. Além disso, a empresa lançou o STAR, novo produto voltado para anunciantes que buscam maior visibilidade dentro da plataforma, oferecendo posicionamento prioritário em resultados de busca e ferramentas adicionais de gestão de anúncios.

 

Ouro Inédito

Imprensa da Noruega exalta ouro de Lucas Braathen, mas lamenta saída do atleta: 'Frustrante'

Os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira, na Noruega, manifestaram insatisfação por ele ter competido pelo Brasil

15/02/2026 11h30

Compartilhar

Reprodução Redes Sociais

O ouro olímpico de Lucas Braathen pelo Brasil ecoou também na Noruega. Neste sábado, os principais veículos do país onde o esquiador nasceu e iniciou a carreira dedicaram amplo espaço à conquista histórica no esqui alpino, com direito a elogios à trajetória e lamentos pela mudança de bandeira.

Lucas, de 25 anos, defendeu a Noruega até 2023. Após conflitos com a federação local, anunciou aposentadoria ainda no auge. Meses depois, oficializou a decisão de competir pelo Brasil, país de sua mãe. Em Milão-Cortina, escreveu um capítulo inédito para o esporte brasileiro.

O jornal Aftenposten, de Oslo, publicou reportagem extensa sobre a vitória e abriu espaço para uma análise do comentarista Daniel Roed-Johansen, que destacou a dualidade da imagem pública do atleta.

"Braathen é o pavão do esqui. É fácil se deixar deslumbrar por roupas coloridas, trabalhos como modelo e grandes ambições. Mas ninguém deve se enganar. Acima de tudo, ele é um atleta de elite dedicado", escreveu.

Já o Dagbladet repercutiu a transmissão da emissora NRK e a avaliação do ex-esquiador e comentarista Kjetil André Aamodt, que tratou a troca de federação como uma perda esportiva para o país.

"É um pouco frustrante que ele não seja atleta norueguês", afirmou.

Filho de pai norueguês e mãe brasileira, Lucas chegou a disputar os Jogos de Pequim-2022 representando a Noruega. Quatro anos depois, subiu ao topo do pódio sob a bandeira brasileira, resultado que, além de histórico para o Brasil, reabriu na Noruega o debate sobre a saída precoce de um de seus talentos mais midiáticos e competitivos da última geração.

Torneio na Austrália

Rayssa Leal conquista o título da etapa de Sydney da Street League Skateboarding

Rayssa Leal conquistou neste sábado (14) o título da Street League Skateboarding (SLS) de Sydney

15/02/2026 10h30

Compartilhar

Reproduçção Redes Sociais

Rayssa Leal conquistou neste sábado o título da Street League Skateboarding (SLS) de Sydney, primeira de sete etapas da temporada. A brasileira terminou a disputa com 30,1, à frente da japonesa Liz Akama (29,2) e da australiana Chloe Covell (24,7).

A skatista do Maranhão, dona de duas medalhas olímpicas, começou com notas baixas (5,8 e 3,8) bem atrás de suas adversárias (6,9 e 6,2 de Akama e 7,3 e 8,0 de Covell), mas conseguiu se recuperar e, em sua melhor tentativa, obteve 8,4.

Aos 18 anos, Rayssa enfrenta rivais ainda mais jovens. A japonesa nasceu em 2009, e a australiana, em 2010. Todas já com participação olímpica. Akama foi vice-campeã em Paris-2024, edição em que a brasileira conquistou o bronze.

O Brasil também garantiu presença no pódio masculino em Sydney. Giovanni Vianna terminou com a medalha de bronze, com 34,7. O título ficou com o japonês Ginwoo Onodera, que obteve sete notas acima de 9,0, e somou 37,3. O norte-americano Julian Agliardi foi o vice-campeão, com 35,5.

A próxima etapa da SLS acontece em Los Angeles, no dia 4 de abril. O Brasil abrigará duas disputas, em agosto e dezembro.

