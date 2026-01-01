Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Esportes

ESPORTES

Vitrine do futebol de base, Copinha começa amanhã com dois times de Mato Grosso do Sul

O estreante Naviraiense e o Ivinhema serão os representantes do Estado na competição

João Pedro Flores

01/01/2026 - 17h01
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Copa São Paulo de Futebol Júnior começa nesta sexta-feira (2), com 22 times estreantes, sendo um deles de Mato Grosso do Sul: Naviraiense. Além dele, também representará o Estado, a equipe do Ivinhema. 

O Naviraiense integra o Grupo 7, com sede na cidade de Assis (SP), ao lado de Assisense-SP, Athletic-MG e Guarani-SP, clube de forte tradição na formação de atletas. Já o Ivinhema está no Grupo 26, e jogará em Embu das Artes (SP), onde terá pela frente Referência-SP, Real-RS e Ituano-SP, outra equipe conhecida por revelar talentos ao futebol nacional.

Caminho do Naviraiense

A equipe sul-mato-grossense estreia no sábado, 3 de janeiro, diante do time da casa, o Assisense, abrindo a competição no Grupo 7. Na segunda rodada, marcada para terça-feira (6), o desafio será contra o Athletic-MG. O encerramento da fase de grupos acontece na sexta-feira (9), quando o Naviraiense enfrenta o Guarani-SP.

Tabela do Naviraiense – Grupo 7 (Assis):

03/01 (sábado - 17h45): Assisense x Naviraiense

06/01 (terça-feira - 20h): Naviraiense x Athletic-MG

09/01 (sexta-feira - 17h45): Guarani-SP x Naviraiense

Caminho do Ivinhema

No Grupo 26, o Ivinhema entra em campo no domingo, 4 de janeiro, contra o Referência-SP. A sequência do torneio reserva confronto com o Real-RS, na quarta-feira, dia 7. A terceira e última rodada será no sábado (10), diante do Ituano-SP.

Tabela do Ivinhema – Grupo 26 (Embu das Artes):

04/01 (domingo - 13h): Referência-SP x Ivinhema

07/01 (quarta-feira - 15h15): Ivinhema x Real-RS

10/01 (sábado - 13h): Ituano-SP x Ivinhema

Com jovens promessas em campo e o sonho de avançar no maior torneio de base do Brasil, Naviraiense e Ivinhema carregam a esperança do futebol sul-mato-grossense na Copinha, buscando não apenas resultados, mas também visibilidade nacional para suas joias.

Formato da competição e palco da final

O modelo de disputa segue o mesmo adotado nas últimas edições. As 128 equipes foram distribuídas em 32 grupos, com quatro times em cada chave, todas sediadas em cidades do estado de São Paulo. Após a fase de grupos, os dois melhores colocados avançam para o mata-mata.

A fase eliminatória será disputada em jogos únicos, em cinco etapas até a final, marcada para o dia 25 de janeiro, quando se comemora o aniversário da cidade de São Paulo, na Mercado Livre Arena Pacaembu.

Assine o Correio do Estado

2 de Mayo

Clube da fronteira encara ídolo do Corinthians na estreia da Libertadores

Alianza Lima será o adversário do clube paraguaio já na primeira fase da competição

29/12/2025 16h45

Compartilhar

Foto: Atacante peruano, Paolo Guerrero

Continue Lendo...

Situado do lado paraguaio da fronteira sul-mato-grossense, o Club Sportivo 2 de Mayo estreia diante do Alianza Lima, do Peru, na Copa Libertadores 2026, equipe que tem como principal nome o experiente atacante Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians. 

Em 90 anos de história, esta será a primeira participação do "Galo norteño" no certame internacional. O clube de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, carimbou sua vaga na 1ª fase da competição após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro último. A vaga foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão, General Caballero. 

Em virtude do ranking de competições da Conmebol, a escalada do 2 de Mayo até a fase de grupos será longa. O clube integra a Pré-Libertadores e estreia em fevereiro. Caso avance à segunda fase, a equipe enfrenta o Sporting Cristal- Peru, e em nova ofensiva, encara o vencedor do confronto entre Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI). 

Guerrero

Com 41 anos, Pelo Corinthians o atacante peruano tem 130 partidas, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos conquistados: Brasileirão 2015; Paulista 2013; Recopa 2013 e  o Mundial de Clubes de 2012, ele é quem anotou, de cabeça, o gol da vitória na final contra o Chelsea.

Guerrero marcou gol cointiano na final do Munidial de Clubes, em 2012 / Foto: Getty Images

Além do Alvinegro, Guerrero também defendeu Flamengo, Internacional e Avaí no país. No exterior, acumula passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, ambos da Alemanha. 

Esta deve ser a última competição de elite a ser disputada pelo centroavante. No início do ano, anunciou sua aposentadoria da seleção peruana, a qual defendia desde 2004. Maior artilheiro da história da "bicolor", Guerrero tem mais de 100 jogos e 40 gols marcados pela equipe nacional. Além dele, o Alianza Lima conta com o também experiente Hernán Barcos, ex-palmeiras e Grêmio. 

Vale lembrar que a a primeira fase da competição será realizada entre os dias 2 de fevereiro e 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes do Brasil nesta instância da disputa. Caso avancem, as equipes entram no Pote 4 do sorteio, assim como os demais times classificados após a fase prévia.

Fase de grupos

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 só ocorrerá no dia 18 de março. Os potes para a definição dos grupos, entretanto, já estão determinados.

As demais equipes serão divididas em potes através do ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de representantes do Brasil no principal torneio de clubes da América do Sul.

Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Os brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.

Cabe detacar que os times mais bem posicionados no ranking da Conmebol sempre definem os mata-matas em casa. Bahia e Botafogo, portanto, serão mandantes em suas chaves no primeiro jogo. A equipe carioca só decidirá como visitante o seu segundo confronto caso encare a LDU.

Datas:
1ª fase: 4 e 11 de fevereiro
2ª fase: 18 e 25 de fevereiro
3ª fase: 4 e 11 de março
Sorteio da fase de grupos: 18 de março

 

Confira a divisão dos potes do sorteio da fase de grupos:

  • Pote 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

  • Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) e Universitario (PER).

  • Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER).

  • Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA) e os quatro times classificados através da Pré-Libertadores.

Saiba*

Fundado no dia 6 de dezembro de 1935 o clube é uma homenagem aos combatentes da infantaria que lutou pelo território paraguaio na "Guerra do Chaco", disputada diante dos bolivianos entre 1932 e 1935.

Confronto entre 2 de Mayo e Guarani, pelo 2° turno do campeonato paraguaio / Foto: Divulgação 

Entre as principais conquistas, venceu a segunda divisão paraguaia em 2005, além de dois títulos da  Primera División B (2011 e 2017), equivalente à terceira divisão no Brasil. Em março deste ano, a equipe disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, também do Paraguai. 

Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Divulgação 

Nesta etapa da competição, o clube mandará o confronto no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 25 mil pessoas. 

Assine o Correio do Estado 

ENTREVISTA

Gustavo Henrique, do Corinthians, revela terapia na época de Flamengo: 'Pior zagueiro do mundo'

Defensor foi um dos principais jogadores do elenco alvinegro em 2025, sendo essencial na conquista dos dois títulos na temporada

28/12/2025 22h00

Compartilhar
Gustavo Henrique foi um dos melhores jogadores do Corinthians em 2025

Gustavo Henrique foi um dos melhores jogadores do Corinthians em 2025 Foto: Jhony Inacio / Meu Timão

Continue Lendo...

Gustavo Henrique foi um dos principais nomes do Corinthians neste ano. O clube de Parque São Jorge conquistou dois títulos na temporada, do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil. Aproveitando o bom momento, o defensor lembrou de um período difícil que viveu na carreira. Em 2020, quando estava no Flamengo, o zagueiro revelou que precisou de ajuda psicológica.

"Eu fiz terapia. Vejo vídeos que me ajudam, porque ali no Flamengo eu tive um momento muito ruim, que foram quatro jogos que deu tudo errado para mim", disse Gustavo Henrique, em entrevista ao Bola da Vez, da ESPN.

"Me tacharam como o pior zagueiro do mundo. Eu ainda não tinha passado por isso na minha carreira, e a parte da terapia me ajudou a se preparar para um momento como esse", complementou.

Gustavo Henrique é titular absoluto do Corinthians e um dos homens de confiança do técnico Dorival Júnior. Nas últimas partidas da temporada, na reta final da Copa do Brasil, ele formou dupla de zaga ao lado de André Ramalho.

Neste ano de 2025, Gustavo Henrique realizou 39 jogos pelo Corinthians, com quatro gols marcados e uma assistência. Revelado pelo Santos, ele já passou por Fenerbahçe, da Turquia, e Valladolid, da Espanha.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)
Economia

/ 9 horas

Resultado da Quina, concurso 6916, de quarta-feira (31/12)

2

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6915, terça-feira (30/12): veja o rateio

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6915, terça-feira (30/12)

4

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver
É DE MS!

/ 1 dia

Cidade de MS é nomeada como a melhor do Brasil para se viver

5

Resultado da + Milionária, concurso 316, de quarta-feira (31/12)
Loterias

/ 9 horas

Resultado da + Milionária, concurso 316, de quarta-feira (31/12)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 6 dias

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Exclusivo para Assinantes

/ 19/12/2025

Juliane Penteado: é preciso esperar muito para obter uma revisão da aposentadoria?
Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?
Exclusivo para Assinantes

/ 2 semanas

Você foi Vítima de Fraude Pix ou no cartão?

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)
Exclusivo para Assinantes

/ 16/12/2025

Primeiros efeitos da Reforma Tributária (2026)