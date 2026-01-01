Vitrine do futebol de base, Copinha começa amanhã com dois times de Mato Grosso do Sul

2 de Mayo

Alianza Lima será o adversário do clube paraguaio já na primeira fase da competição

Situado do lado paraguaio da fronteira sul-mato-grossense, o Club Sportivo 2 de Mayo estreia diante do Alianza Lima, do Peru, na Copa Libertadores 2026, equipe que tem como principal nome o experiente atacante Paolo Guerrero, ídolo do Corinthians.

Em 90 anos de história, esta será a primeira participação do "Galo norteño" no certame internacional. O clube de Pedro Juan Caballero, município que faz fronteira com Ponta Porã, carimbou sua vaga na 1ª fase da competição após o vice-campeonato da Copa do Paraguai, em novembro último. A vaga foi herdada após o rebaixamento nacional do campeão, General Caballero.

Em virtude do ranking de competições da Conmebol, a escalada do 2 de Mayo até a fase de grupos será longa. O clube integra a Pré-Libertadores e estreia em fevereiro. Caso avance à segunda fase, a equipe enfrenta o Sporting Cristal- Peru, e em nova ofensiva, encara o vencedor do confronto entre Carabobo (VEN) x Huachipato (CHI).

Guerrero

Com 41 anos, Pelo Corinthians o atacante peruano tem 130 partidas, 54 gols, 16 assistências e quatro títulos conquistados: Brasileirão 2015; Paulista 2013; Recopa 2013 e o Mundial de Clubes de 2012, ele é quem anotou, de cabeça, o gol da vitória na final contra o Chelsea.

Guerrero marcou gol cointiano na final do Munidial de Clubes, em 2012 / Foto: Getty Images

Além do Alvinegro, Guerrero também defendeu Flamengo, Internacional e Avaí no país. No exterior, acumula passagens por Bayern de Munique e Hamburgo, ambos da Alemanha.

Esta deve ser a última competição de elite a ser disputada pelo centroavante. No início do ano, anunciou sua aposentadoria da seleção peruana, a qual defendia desde 2004. Maior artilheiro da história da "bicolor", Guerrero tem mais de 100 jogos e 40 gols marcados pela equipe nacional. Além dele, o Alianza Lima conta com o também experiente Hernán Barcos, ex-palmeiras e Grêmio.

Vale lembrar que a a primeira fase da competição será realizada entre os dias 2 de fevereiro e 13 de março. Botafogo e Bahia são os representantes do Brasil nesta instância da disputa. Caso avancem, as equipes entram no Pote 4 do sorteio, assim como os demais times classificados após a fase prévia.

Fase de grupos

O sorteio da fase de grupos da Copa Libertadores 2026 só ocorrerá no dia 18 de março. Os potes para a definição dos grupos, entretanto, já estão determinados.

As demais equipes serão divididas em potes através do ranking da Conmebol. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense e Corinthians completam a lista de representantes do Brasil no principal torneio de clubes da América do Sul.

Os potes são definidos pela posição no ranking da Conmebol. Os brasileiros entram apenas na segunda fase e encaram dois confrontos de mata-mata na tentativa de garantir um lugar nos grupos.

Cabe detacar que os times mais bem posicionados no ranking da Conmebol sempre definem os mata-matas em casa. Bahia e Botafogo, portanto, serão mandantes em suas chaves no primeiro jogo. A equipe carioca só decidirá como visitante o seu segundo confronto caso encare a LDU.

Datas:

1ª fase: 4 e 11 de fevereiro

2ª fase: 18 e 25 de fevereiro

3ª fase: 4 e 11 de março

Sorteio da fase de grupos: 18 de março

Confira a divisão dos potes do sorteio da fase de grupos:

Pote 1: Flamengo (BRA), Palmeiras (BRA), Boca Juniors (ARG), Peñarol (URU), Nacional (URU), LDU (ECU), Fluminense (BRA) e Independiente del Valle (ECU).

Pote 2: Lanús (ARG), Libertad (PAR), Estudiantes (ARG), Cerro Porteño (PAR), Corinthians (BRA), Bolívar (BOL), Cruzeiro (BRA) e Universitario (PER).

Pote 3: Junior Barranquilla (COL), Universidad Católica (CHI), Independiente Santa Fe (COL), Rosario Central (ARG), Always Ready (BOL), Coquimbo Unido (CHI), Deportivo La Guaira (VEN) e Cusco (PER).

Pote 4: Universidad Central (VEN), Platense (ARG), Independiente Rivadavia (ARG), Mirassol (BRA) e os quatro times classificados através da Pré-Libertadores.

Saiba*

Fundado no dia 6 de dezembro de 1935 o clube é uma homenagem aos combatentes da infantaria que lutou pelo território paraguaio na "Guerra do Chaco", disputada diante dos bolivianos entre 1932 e 1935.

Confronto entre 2 de Mayo e Guarani, pelo 2° turno do campeonato paraguaio / Foto: Divulgação

Entre as principais conquistas, venceu a segunda divisão paraguaia em 2005, além de dois títulos da Primera División B (2011 e 2017), equivalente à terceira divisão no Brasil. Em março deste ano, a equipe disputou a Copa Sul-Americana, sendo eliminada pelo Guaraní, também do Paraguai.

Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero / Foto: Divulgação

Nesta etapa da competição, o clube mandará o confronto no Estádio Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, com capacidade para 25 mil pessoas.

Assine o Correio do Estado