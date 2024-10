Yeltsin terá pela frente dois mundiais antes do sonhado tricampeonato

VÔLEI DE QUADRA

Em processo de evolução, equipe que representou o Mato Grosso do Sul deve manter o projeto para buscar acesso em 2025

Ontem (10) o Campo Grande Vôlei foi eliminado da Super Liga C pelo Ascade (DF), em confronto decidido no set de desempate Foto: Lucas Castro / Fundesporte

Eliminação no set de desempate tira o representante do Estado, Associação Esportiva Campo Grande Vôlei (AECGV), das semifinais da etapa Centro-Oeste da Superliga C Feminina.

Competição que iniciou na terça-feira (8), está sendo sediada na capital, com partidas realizadas no ginásio do Círculo Militar de Campo Grande.

A equipe Campo Grande Vôlei jogou três partidas na competição, venceu o primeiro jogo por 3 sets a 0 contra o Mais Vôlei Brasília, e perdeu por 3 sets a 2 as duas partidas decisivas contra o Lona Voleibol (GO) e ontem (10), em partida que valia a classificação, foi derrotado contra o Ascade (DF) parciais de 27/25, 13/25, 22/25, 25/20 e 13/15.

Ao Correio do Estado, o técnico do projeto social Campo Grande Vôlei, Samir Dalleh, analisou o desempenho da equipe no jogo decisivo contra o Ascade, que eliminou o representante do Estado da Superliga C 2024. "A equipe se propôs a fazer um bom jogo para garantir a vaga na semifinal, mas infelizmente, por pequenos detalhes, em um jogo disputado ponto a ponto, fomos eliminados", declarou.

O treinador da equipe também avalia o desenvolvimento do grupo, que é composto por jovens jogadoras que são das categorias de base do projeto social. "Este foi o segundo ano que a nossa equipe participa da Super Liga C, tentando buscar o acesso para a Superliga B. Nossa idéia é fortalecer a base, para ter futuramente um grupo adulto mais experiente, acredito que no ano que vem é grande a possibilidade de conseguirmos o acesso, porque os nossos projetos tem evoluído", informou Samir Dalleh.

A competição segue durante este final de semana com os jogos da semifinal e da final da etapa Centro-Oeste, Vila Nova/Universo, Ascade, Lona Voleibol e Ace/Open Sports disputam o título e a vaga para a Super Liga B.

Ao todo oito equipes de três estados participaram a competição, sendo divididas em dois grupos com quatro integrantes cada, na primeira fase.

Os dois melhores de cada chave se classificaram às semifinais, que acontecerão nesta sexta-feira (11), a partir das 17 horas. A final será no sábado (12), às 19 horas.

De acordo com regulamento da Confederação Brasileira de Vôlei, os campeões em cada sede regional (Norte, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste) garantem uma vaga no acesso à Superliga B 24/25.

Os segundos colocados participam da segunda etapa da competição, entre os dias 18 e 22 de outubro – em local a definir – de olho na sexta vaga disponível.

TRABALHO NA BASE

A Associação Esportiva Campo Grande Vôlei já vem conquistando grandes resultados em competições nacionais voltadas para as categorias de base.

Pela categoria Sub-16, a equipe sul-mato-grossense foi medalhista de bronze do Campeonato Brasileiro Interclubes (classificatória A), competição realizada do dia 30 de setembro até o dia 5 de outubro em Goiânia (GO).

O terceiro lugar foi assegurado após vitória sobre o Recreio da Juventude (RS), na disputa pelo bronze, por 3 sets a 0 (16/25, 21/25 e 23/25). Com lugar no pódio, o clube de Mato Grosso do Sul garantiu participação na disputa decisiva do torneio, que acontecerá de 5 a 9 de novembro, em Saquarema (RJ).

"Somos um projeto social que treina da base ao adulto, e de forma expendida estamos conseguindo atingir resultados contra clubes que têm muito incentivo financeiro. Ainda estamos muito distantes financeiramente, mas tecnicamente, no voleibol, não estamos distantes. O trabalho continua", concluiu Samir.

Na primeira fase da competição, integrando o grupo C, o Campo Grande Vôlei terminou com 100% de aproveitamento. A equipe venceu o Recife Vôlei (PE), superou o Santa Mônica (PR), e derrotou o Fluminense (RJ).

Nas quartas de final, a equipe venceu o Sport Recife (PE) com o placar de três sets a dois, e na semifinal, enfrentou o Mackenzie (MG), sofrendo uma derrota por três sets a zero.

A equipe mineira sagrou-se campeã e o Flamengo (RJ) ficou com a prata.