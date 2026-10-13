9 cérebros, 3 corações e sangue azul: o polvo que continua intrigando cientistas

O polvo desafia a biologia convencional com uma anatomia que parece saída de ficção científica. Três corações, sangue azul e dois terços de seus neurônios distribuídos nos tentáculos fazem dele um dos animais mais extraordinários dos oceanos.

Essa arquitetura única não é mera curiosidade: cada característica revela adaptações que o tornaram um mestre da sobrevivência e da inteligência em ambientes marinhos extremos. Compreender como funciona é mergulhar em mecanismos biológicos que desafiam tudo o que sabemos sobre cérebros e organismos.

Um sistema circulatório com propósito triplo

O polvo possui três corações, cada um com função específica no seu corpo. Dois deles, chamados branquiais, impulsionam o fluido até as brânquias laterais para manter a oxigenação contínua e intensa. O terceiro coração, sistêmico, distribui oxigênio ao restante do corpo de forma ágil e eficiente.

Existe, porém, um trade-off importante nesse sistema: quando o animal nada em alta velocidade, o coração sistêmico para de bater, causando cansaço imediato. Por isso, o polvo prefere caminhar lentamente pelo fundo oceânico a realizar deslocamentos acelerados — uma estratégia que prioriza a conservação de energia sobre a velocidade.

Sangue azul como vantagem evolutiva

Enquanto os humanos transportam oxigênio por meio da hemoglobina, o polvo usa hemocianina, uma proteína baseada em cobre que confere a cor azul ao seu sangue. Essa adaptação funciona excepcionalmente bem em águas profundas e frias, onde a molécula atinge sua máxima eficiência.

As mudanças climáticas, porém, representam uma ameaça existencial à espécie. Quando a água aquece, a hemocianina perde sua capacidade de captar oxigênio com eficácia, asfixiando o animal rapidamente. O mecanismo que o tornou perfeito para os oceanos gelados torna-o vulnerável ao aquecimento dos mares.

Um cérebro descentralizado espalhado pelos braços

O polvo possui cerca de 200 milhões de neurônios no cérebro central, mas dois terços de toda a sua rede neural estão distribuídos ao longo dos tentáculos musculares. Essa arquitetura descentralizada permite que cada membro processe informações e tome decisões de forma autônoma, sem esperar comandos do cérebro.

Essa organização ajuda a explicar a expressão “nove cérebros”: além do cérebro central, o polvo possui grandes agrupamentos de neurônios associados a cada um dos oito braços. A expressão é uma forma simplificada de descrever esse sistema nervoso descentralizado.

Graças a isso, os tentáculos funcionam quase como unidades independentes de processamento. As ventosas detectam sinais químicos como se degustassem o alimento, enquanto os braços conseguem tocar, explorar e agir simultaneamente.

Essa capacidade de funcionar em paralelo converte o corpo inteiro numa máquina de sobrevivência e caça altamente otimizada, conferindo ao polvo uma inteligência distribuída que fascina biólogos e redefine conceitos tradicionais de cognição.

Maestria na fuga e no raciocínio

Sem qualquer estrutura óssea, o polvo escapa por aberturas minúsculas com leveza impressionante, frustrando predadores ao se esconder em fendas rochosas ínfimas. Além da flexibilidade extrema, libera uma tinta escura que obstrui tanto a visão quanto o olfato do atacante, ganhando segundos cruciais para desaparecer silenciosamente.

Sua inteligência vai além da fuga, e pesquisas confirmam que consegue desatar nós complexos e abrir potes rosqueados para acessar alimento, demonstrando um raciocínio lógico raro em invertebrados. O animal também utiliza ferramentas do ambiente, como grandes cascos de coco espalhados pelo fundo do mar, aproveitando-os como abrigos móveis provisórios quando identifica perigo. Essas habilidades colocam o polvo entre os animais mais inteligentes do mar, refletindo bilhões de anos de evolução em um corpo radical e incomparável.

Por que o polvo fica cansado ao nadar rápido?

O sistema circulatório do polvo funciona como um mecanismo de trade-off: enquanto os dois corações branquiais oxigenam o sangue continuamente, o coração sistêmico distribui esse oxigênio ao corpo. Porém, quando o animal nada em alta velocidade, esse coração sistêmico interrompe seu funcionamento. Isso ocorre porque a demanda metabólica do nado rápido entra em conflito direto com a capacidade do sistema circulatório de manter-se ativo durante o movimento acelerado.

Essa parada do coração sistêmico causa fadiga imediata, razão pela qual o polvo evoluiu uma estratégia diferente: caminhar lentamente pelo fundo oceânico em vez de se deslocar por longas distâncias nadando. É uma escolha biológica que prioriza a conservação de energia — caminhando, o animal mantém sua circulação estável e pode buscar alimento de forma sustentável, mesmo que mais lentamente.