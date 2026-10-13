Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Tragédia

Alpinista sobe montanha de 3.960 metros, manda mensagem à família e despenca pouco depois

Queda aconteceu em uma região montanhosa remota e perigosa

Henrique Cesaretti

13/10/2026 - 08h39
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Brian Seibert, um alpinista de 53 anos da Califórnia, chegou ao cume do Monte Morgan, que tem cerca de 3.960 metros, na noite de um domingo (4 de outubro) e logo enviou uma mensagem de texto aos amigos para celebrar a conquista. Poucas horas depois, ele despencou de uma altura que socorristas descreveram como "incompatível com a sobrevivência".

A queda ocorreu em uma região montanhosa remota e perigosa, onde o terreno acidentado retardou o trabalho das equipes de busca. O corpo de Seibert permaneceu no local por mais de 72 horas e foi recuperado na quarta-feira (7 de outubro). A demora refletiu a dificuldade de acesso à área onde ele caiu.

O resgate em terreno hostil

A Equipe de Busca e Salvamento do Gabinete do Xerife do Condado de Mono recebeu um chamado na segunda-feira (5 de outubro). Depois que Brian não retornou no horário esperado, por volta das 23h30, os socorristas começaram a rastrear o alpinista pela rota de descida e localizaram pegadas e dados de geolocalização de seu celular.

O corpo foi avistado por homens em helicóptero antes do resgate. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 3.800 metros de altura e apresentava obstáculos severos que impediram o acesso rápido por terra. Um helicóptero especializado foi necessário para retirar o corpo do penhasco na base do Grand Central Couloir, uma formação geológica da montanha.

Despedida registrada no topo

Antes da queda, Seibert assinou o livro de registro localizado no cume do Monte Morgan. A prática é comum entre alpinistas para documentar suas ascensões. A mensagem que enviou aos amigos após atingir o pico seria seu último contato antes do acidente.

A ex-esposa de Brian, Sundi Reince, expressou publicamente sua gratidão pelas operações de resgate, destacando que mantinha uma forte amizade com o ex-marido apesar do divórcio. Seus filhos acompanharam as buscas com ansiedade e agradeceram aos voluntários e autoridades pelo empenho em localizar o corpo.

Como o terreno remoto atrasa o resgate em montanhas

Em uma área montanhosa remota, a dificuldade não está apenas em encontrar a pessoa, mas em chegar até ela. No caso de Brian Seibert, o corpo permaneceu no local por mais de 72 horas porque o terreno acidentado, a cerca de 3.800 metros de altura, impedia o acesso por terra.

As equipes de resgate rastrearam pegadas e dados de geolocalização do celular para localizar o corpo. Mesmo depois de avistá-lo do helicóptero, precisaram de uma aeronave especializada para removê-lo do penhasco.

Isso significa que em resgates montanhosos remotos, o tempo entre localizar alguém e recuperá-la pode ser muito maior do que em áreas urbanas. A topografia hostil — formações como o Grand Central Couloir — não apenas dificulta o deslocamento, mas também exige equipamento especializado e helicópteros que nem sempre estão imediatamente disponíveis.

Quando o rastreamento por celular pode não ser suficiente

Os socorristas localizaram Brian com dados de geolocalização do celular e pegadas na rota de descida. Mesmo assim, o corpo só foi avistado por helicóptero. A geolocalização não levou diretamente até ele porque, em terrenos remotos e acidentados, um sinal de GPS pode indicar uma área geral, mas não garante que os resgatistas consigam chegar a pé ao ponto exato.

Especialmente se o local estiver em um penhasco ou formação rochosa instável. Por isso, dados de celular são uma ferramenta importante, mas, em ambientes montanhosos hostis, podem ser apenas o primeiro passo. A confirmação visual feita por helicóptero é necessária para localizar com precisão o ponto onde a pessoa está.

Nova espécie?

9 cérebros, 3 corações e sangue azul: o polvo que continua intrigando cientistas

Polvo vem desafiando totalmente a biologia convencional

13/10/2026 08h26

Compartilhar

Foto: Jeffry Surianto/Pexels

Continue Lendo...

O polvo desafia a biologia convencional com uma anatomia que parece saída de ficção científica. Três corações, sangue azul e dois terços de seus neurônios distribuídos nos tentáculos fazem dele um dos animais mais extraordinários dos oceanos.

Essa arquitetura única não é mera curiosidade: cada característica revela adaptações que o tornaram um mestre da sobrevivência e da inteligência em ambientes marinhos extremos. Compreender como funciona é mergulhar em mecanismos biológicos que desafiam tudo o que sabemos sobre cérebros e organismos.

Um sistema circulatório com propósito triplo

O polvo possui três corações, cada um com função específica no seu corpo. Dois deles, chamados branquiais, impulsionam o fluido até as brânquias laterais para manter a oxigenação contínua e intensa. O terceiro coração, sistêmico, distribui oxigênio ao restante do corpo de forma ágil e eficiente.

Existe, porém, um trade-off importante nesse sistema: quando o animal nada em alta velocidade, o coração sistêmico para de bater, causando cansaço imediato. Por isso, o polvo prefere caminhar lentamente pelo fundo oceânico a realizar deslocamentos acelerados — uma estratégia que prioriza a conservação de energia sobre a velocidade.

 

Sangue azul como vantagem evolutiva

Enquanto os humanos transportam oxigênio por meio da hemoglobina, o polvo usa hemocianina, uma proteína baseada em cobre que confere a cor azul ao seu sangue. Essa adaptação funciona excepcionalmente bem em águas profundas e frias, onde a molécula atinge sua máxima eficiência.

As mudanças climáticas, porém, representam uma ameaça existencial à espécie. Quando a água aquece, a hemocianina perde sua capacidade de captar oxigênio com eficácia, asfixiando o animal rapidamente. O mecanismo que o tornou perfeito para os oceanos gelados torna-o vulnerável ao aquecimento dos mares.

Um cérebro descentralizado espalhado pelos braços

O polvo possui cerca de 200 milhões de neurônios no cérebro central, mas dois terços de toda a sua rede neural estão distribuídos ao longo dos tentáculos musculares. Essa arquitetura descentralizada permite que cada membro processe informações e tome decisões de forma autônoma, sem esperar comandos do cérebro.

Essa organização ajuda a explicar a expressão “nove cérebros”: além do cérebro central, o polvo possui grandes agrupamentos de neurônios associados a cada um dos oito braços. A expressão é uma forma simplificada de descrever esse sistema nervoso descentralizado.

Graças a isso, os tentáculos funcionam quase como unidades independentes de processamento. As ventosas detectam sinais químicos como se degustassem o alimento, enquanto os braços conseguem tocar, explorar e agir simultaneamente.

Essa capacidade de funcionar em paralelo converte o corpo inteiro numa máquina de sobrevivência e caça altamente otimizada, conferindo ao polvo uma inteligência distribuída que fascina biólogos e redefine conceitos tradicionais de cognição.

Maestria na fuga e no raciocínio

Sem qualquer estrutura óssea, o polvo escapa por aberturas minúsculas com leveza impressionante, frustrando predadores ao se esconder em fendas rochosas ínfimas. Além da flexibilidade extrema, libera uma tinta escura que obstrui tanto a visão quanto o olfato do atacante, ganhando segundos cruciais para desaparecer silenciosamente.

Sua inteligência vai além da fuga, e pesquisas confirmam que consegue desatar nós complexos e abrir potes rosqueados para acessar alimento, demonstrando um raciocínio lógico raro em invertebrados. O animal também utiliza ferramentas do ambiente, como grandes cascos de coco espalhados pelo fundo do mar, aproveitando-os como abrigos móveis provisórios quando identifica perigo. Essas habilidades colocam o polvo entre os animais mais inteligentes do mar, refletindo bilhões de anos de evolução em um corpo radical e incomparável.

Por que o polvo fica cansado ao nadar rápido?

O sistema circulatório do polvo funciona como um mecanismo de trade-off: enquanto os dois corações branquiais oxigenam o sangue continuamente, o coração sistêmico distribui esse oxigênio ao corpo. Porém, quando o animal nada em alta velocidade, esse coração sistêmico interrompe seu funcionamento. Isso ocorre porque a demanda metabólica do nado rápido entra em conflito direto com a capacidade do sistema circulatório de manter-se ativo durante o movimento acelerado.

Essa parada do coração sistêmico causa fadiga imediata, razão pela qual o polvo evoluiu uma estratégia diferente: caminhar lentamente pelo fundo oceânico em vez de se deslocar por longas distâncias nadando. É uma escolha biológica que prioriza a conservação de energia — caminhando, o animal mantém sua circulação estável e pode buscar alimento de forma sustentável, mesmo que mais lentamente.

Nas alturas

Cristo Redentor tem 38 metros, mas uma estátua em São Paulo é ainda maior

Estrutura foi inaugurada no ano de 2023 e seu tamanho segue chamando atenção

13/10/2026 07h34

Compartilhar

Foto: Sofia Fraire/Pexels

Continue Lendo...

A estátua de Nossa Senhora Aparecida fica em Aparecida, no interior de São Paulo, próxima ao Santuário Nacional, o maior templo mariano do mundo. Com 50 metros de altura, o monumento supera o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, em 12 metros.

A estátua foi inaugurada na semana dedicada à padroeira, em outubro de 2023, e se tornou um dos maiores símbolos religiosos do país.

Segundo estimativa de Gilmar Pinna, escultor e administrador da obra, o local já atraiu mais de 1,5 milhão de visitantes. A estrutura de aço custou cerca de R$ 10 milhões e tem o tamanho equivalente ao de um prédio de 16 andares. Do alto do morro onde está instalada, a estátua pode ser vista a até seis quilômetros de distância.

Localização e fácil acesso

O monumento fica no bairro Itaguaçu, na Rua Itatiba, a aproximadamente 3 quilômetros do Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida. A posição elevada permite que ele seja visto de longe e atrai peregrinos e turistas de diferentes regiões.

A visitação é gratuita e ocorre diariamente, das 6h às 22h, sem necessidade de agendamento. A estrada até a entrada é asfaltada, e o estacionamento também é gratuito. Essas condições facilitam a visita de famílias e devotos que desejam conhecer o local.

 

O Santuário Nacional: a estrutura que atraiu a estátua

A estátua de Nossa Senhora Aparecida foi implantada ao lado do Santuário Nacional, o maior templo católico do Brasil e o segundo maior do mundo. O Santuário recebe aproximadamente 12 milhões de romeiros por ano e já recebeu papas como João Paulo II, Bento XVI e Francisco. Em 2017, registrou 13 milhões de visitantes, o maior número de sua história.

A origem do Santuário remonta a 1717, quando três pescadores encontraram uma estátua da Virgem Maria no rio Paraíba do Sul. O local passou de uma pequena capela, em 1745, à atual basílica de estilo neorromânico, concluída em 1980.

Com capacidade para 30 mil pessoas no interior e até 300 mil em celebrações externas, o Santuário consolidou Aparecida como um dos maiores centros de peregrinação do Brasil. A estátua de 50 metros aproveita essa estrutura já estabelecida e amplia a experiência do peregrino no local.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado
Expansão Comercial

/ 1 dia

Campo Grande pode ganhar novo centro comercial com 46 lojas e supermercado

2

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado
Acordo Ambiental

/ 1 dia

Desembargador da Última Ratio firma TAC para recuperar Cerrado

3

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência
Tubarão misterioso

/ 1 dia

A 500 metros de profundidade, pesquisadores encontram um tubarão desconhecido pela ciência

4

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km&#xB2; com 200 esp
Mudança Climáticas

/ 22 horas

Após chuva atípica, deserto mais seco do mundo ganha tapete de flores de 17 mil km² com 200 esp

5

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade
Astrologia Correio B+

/ 1 dia

A energia do Tarô da semana entre 12 e 18 de outubro. Inteligência sem abrir mão da honestidade

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Planejamento estratégico não é planejar o ano
Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
direito previdenciário

/ 4 dias

Quem cuida da saúde da população também precisa cuidar do próprio futuro previdenciário
Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Empresas também fracassam pelas decisões que adiam
Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe
direito previdenciário

/ 02/10/2026

Prova de vida, cidadania e previdência: quando o Estado deixa de exigir do cidadão o que já sabe