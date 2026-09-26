A maior ave do mundo tem presas de dinossauro; a menor mede só 5 cm e pesa 2 gramas

O zunzuncito pesa menos que uma moeda pequena, cabe na palma da mão e vive em Cuba. Já o casuar fica no outro extremo: essa ave enorme das florestas tropicais pesa mais de 70 quilos e possui garras que lembram as de dinossauros.

Essas duas espécies representam os extremos de tamanho no mundo das aves, cada qual adaptada para viver em condições bem distintas. Enquanto uma flutua entre flores com batidas de asas quase invisíveis, a outra atravessa a vegetação densa usando força bruta e pernas poderosas.

O menor pássaro do mundo cabe numa mão

O zunzuncito, também chamado de colibrí abeja, tem nome científico Mellisuga helenae e vive apenas em Cuba, onde ocupa bosques e áreas de vegetação rasteira. Um exemplar adulto mede entre 5 e 6 centímetros e pesa entre 1,6 e 2 gramas — o suficiente para parecer, à primeira vista, um inseto voando entre as flores.

Suas plumas iridescentes e o bater de asas em alta frequência permitem que ele permaneça suspenso no ar enquanto suga o néctar. Com isso, o zunzuncito atua como polinizador nos ecossistemas onde vive e transporta pólen de uma planta a outra.

Um gigante que não voa, mas impressiona pela força

No extremo contrário encontra-se o casuar, encontrado nas matas da Austrália, da Papua-Nova Guiné e de ilhas próximas. Incapaz de voar, o animal tem em compensação um porte físico avantajado, podendo alcançar 1,8 metro de altura e ultrapassar os 70 quilos de peso.

A garra central do casuar mede cerca de 12 centímetros e é comparada às garras de dinossauros extintos. Ela serve como arma quando o animal se sente ameaçado.

Diante de perigo, ele aplica chutes rápidos com as pernas fortes. Casos assim são raros, mas quando acontecem — geralmente quando alguém se aproxima demais do animal — podem resultar em lesões sérias.

Um papel ecológico além da fama de perigosa

Apesar do temperamento defensivo, o casuar cumpre função essencial nas florestas onde vive. Como se alimenta de frutos, a ave dispersa sementes das quais várias árvores tropicais dependem para se reproduzir.

A ave também se desloca a quase 50 km/h em terra firme e nada bem o suficiente para atravessar rios, o que facilita seu deslocamento pela vegetação densa das matas onde habita.

Duas estratégias opostas de sobrevivência

O zunzuncito sobrevive pela leveza e pela agilidade no ar, enquanto o casuar aposta em massa corporal e capacidade de defesa física. Uma pesa menos que uma moeda pequena; a outra ultrapassa a marca dos 70 quilos sem nunca decolar do chão.

Cada uma dessas aves ocupa um nicho ecológico próprio, moldado por milhões de anos de adaptação ao ambiente em que vive. A distância entre os 2 gramas do colibrí cubano e o peso do gigante das florestas tropicais mostra o quanto a evolução das aves pode variar dentro do mesmo grupo animal.