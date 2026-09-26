WhatsApp confirma celulares que deixarão de rodar o aplicativo a partir de outubro - Foto: Pixabay/Pexels

A partir de outubro de 2026, o WhatsApp exigirá Android 6 ou superior para funcionar normalmente. Com isso, smartphones mais antigos que não receberam atualizações do sistema operacional deixarão de ter suporte. A medida busca garantir segurança, desempenho e compatibilidade com novas funcionalidades que esses equipamentos não conseguem suportar tecnicamente. Para usuários de iPhone, a mudança acontecerá em duas etapas.

Até 30 de novembro de 2026, o WhatsApp manterá suporte para iOS 15.1 ou superior. A partir dessa data, a versão mínima exigida passará para iOS 15.5, o que deixará sem suporte os iPhones que não puderem ser atualizados para esse nível.

Quais celulares ficarão sem o aplicativo

A compatibilidade não depende apenas da antiguidade do modelo, mas da versão do sistema operacional instalada e da capacidade real de atualizá-lo. Um telefone lançado há mais de uma década pode continuar funcionando se recebeu as atualizações necessárias e alcançou os requisitos mínimos.

Entre os celulares Android que perderão suporte estão o Samsung Galaxy S3, o Galaxy S4 Mini, o Galaxy Note 2, o Galaxy Core e o Galaxy Trend Lite. Também ficarão sem o aplicativo o Motorola Moto G e o Moto E de primeira geração.

Além de modelos da LG, como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7 e Lucid 2.

A lista inclui ainda o Nexus 4, LG G2 Mini e dois equipamentos Sony: Xperia Z e Xperia SP. A Meta esclarece que alguns desses modelos podem manter o acesso caso tenham recebido atualizações de sistema operacional posteriores ao lançamento original. Por isso recomenda verificar qual versão está instalada antes de desistir da compatibilidade.

Por que Meta retira suporte de celulares antigos

Dispositivos muito antigos deixam de receber atualizações de segurança e não possuem capacidade técnica para rodar novas funcionalidades. Recursos como inteligência artificial, videochamadas aprimoradas e proteções expandidas de dados exigem processamento e memória que celulares lançados há mais de dez anos não conseguem oferecer.

Manter o suporte nesses equipamentos criaria risco à segurança e limitaria a experiência do usuário, e por isso, a Meta revisa periodicamente os requisitos técnicos.

O que fazer antes de perder acesso

Meta recomenda aos usuários fazer backup de chats, fotos, vídeos e documentos armazenados no aplicativo antes que a mudança entre em vigor. Para verificar se o aparelho será compatível, basta acessar as configurações do dispositivo e conferir qual versão de Android ou iOS está instalada.

Se o celular não puder ser atualizado para atender aos requisitos mínimos do WhatsApp, será necessário trocar de aparelho para continuar usando o aplicativo.