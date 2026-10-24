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Reflexão e Filosofia

A reflexão atribuída a Hipátia de Alexandria que nos lembra por que pensar é tão importante

uestionar o que nos cerca protege a mente das pressões por conformidade forçada.

João V. Valença

24/10/2026 - 18h44
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Silenciar-se por medo do julgamento alheio corrói, aos poucos, a autenticidade e a capacidade de tomar decisões por conta própria. A pensadora Hipátia de Alexandria deixou um ensinamento que permanece pertinente: questionar o mundo é a melhor defesa contra tentativas de impor conformidade intelectual absoluta.

Quando reprime suas convicções para manter a paz social, a pessoa sacrifica pouco a pouco a própria identidade. Esse apagamento ocorre quase sem ser percebido, mas reduz a confiança em si mesma e a capacidade de agir de acordo com seus valores, em vez de apenas refletir expectativas externas.

O pensamento crítico como escudo

Questionar o que nos cerca protege a mente das pressões por conformidade forçada. Quem cultiva o pensamento crítico distingue as próprias convicções das certezas que absorveu apenas para se adequar socialmente e preserva seu núcleo interior.

A história da ciência demonstra que os maiores avanços partiram de pessoas dispostas a desafiar o senso comum. Isso exigiu coragem para formar convicções próprias, muitas vezes contrárias à opinião dominante. À medida que alguém valoriza suas perspectivas, o medo da desaprovação diminui, abrindo espaço para um pensamento autêntico.

Alexandria e a liberdade intelectual

Hipátia viveu numa época marcada pela intolerância e pelo dogmatismo rigoroso. Alexandria era um polo cultural vibrante, mas também palco de rivalidades intensas e pressões sociais que ameaçavam quem ousasse pensar diferente. Ela compreendeu que sufocar a expressão individual levava à ignorância coletiva e ao declínio moral.

Por isso, Hipátia colocou a liberdade de expressão no centro de seus ensinamentos, como um lembrete de que é preciso proteger o direito ao pensamento livre. Mesmo quando erramos, resistir ao silenciamento pelo medo é necessário. Sua trajetória mostra que o pensamento crítico não é luxo, mas uma necessidade para preservar a dignidade intelectual e a autonomia pessoal.

Três caminhos para manter a mente livre

Questionar-se funciona como defesa contra forças externas que tentam impor conformidade. Mesmo quando chega a conclusões equivocadas, quem se questiona mantém viva a capacidade de refletir e de julgar por si próprio.

Aceitar o risco de errar libera a coragem necessária para expressar ideias sem temor, mesmo que inovadoras ou impopulares. Libertar-se do julgamento social destrava criatividade que permanecia paralisada pelo medo, permitindo que o indivíduo recupere autonomia sobre suas convicções e suas escolhas diárias.

O legado de uma vida dedicada ao conhecimento

Hipátia dedicou-se ao estudo da aritmética de Diofanto e buscava unificar essas ideias com o neoplatonismo, expandindo os horizontes do pensamento matemático e filosófico de sua época. Ela também construiu instrumentos como o astrolábio, o hidrômetro e o higroscópico, mostrando que o pensamento crítico se expressa tanto em reflexão teórica quanto em criação prática.

Foi assassinada por uma multidão, acusada de exacerbar conflitos entre o governador Orestes e o bispo Cirilo de Alexandria. Sua morte ilustra o preço que o pensamento livre pode cobrar numa sociedade intolerante. Seu exemplo permanece como convite à coragem intelectual: preservar o direito de pensar, pois até mesmo errar é superior ao vazio de não pensar.

O que muda na prática quando você começa a questionar

Quando alguém valoriza ativamente suas próprias perspectivas, percebe que o receio da desaprovação diminui. Ao confiar no próprio julgamento, mesmo que erre, a pessoa recupera o espaço mental antes ocupado pela preocupação com o que os outros pensam. Essa libertação prática permite que criatividade bloqueada pelo medo comece a fluir naturalmente.

Na vida cotidiana, isso significa que você consegue tomar decisões baseadas em seus valores genuínos, não em reflexos do que seu ambiente espera. Seu trabalho, relacionamentos e escolhas pessoais passam a refletir quem você realmente é, não quem você acredita que deveria ser.

A confiança em si mesmo aumenta porque você finalmente está vivendo autenticamente, não apenas observando a vida de outros.

Quando questionar precisa também considerar sabedoria coletiva

O ensinamento de Hipátia sobre questionar sempre não significa rejeitar toda sabedoria externa ou viver em conflito permanente com o grupo. Nem toda conformidade é um apagamento de identidade — às vezes, aceitar orientações de pessoas experientes ou seguir normas sociais básicas faz parte de viver em comunidade e aprender.

O ponto que Hipátia defendia era contra a conformidade forçada, não contra toda forma de acordo ou harmonia social.

A diferença está na origem da sua concordância: você concorda porque pensou e chegou àquela conclusão, ou concorda apenas porque tem medo? Questionar constantemente não significa descartar tudo que vem de fora — significa examinar criticamente antes de absorver como verdade pessoal. Há espaço para respeitar a experiência alheia e ainda manter suas convicções intactas.

Segundo turno

Que horas começa e termina o prazo de votação no 2º turno das Eleições 2026?

No domingo (25), conheceremos quem será o presidente do Brasil pelos próximos quatro anos

24/10/2026 16h38

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Imagem: Fernando Frazão/Agência Brasil

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Neste domingo, 25 de outubro, os eleitores têm das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, para votar no 2º turno das Eleições 2026. Ao todo, 34,1 milhões de eleitores paulistas podem votar, distribuídos em 11 mil locais de votação pelo estado.

Caso haja eleitores aguardando quando o prazo terminar, o atendimento não é interrompido: todos que já estiverem na fila conseguirão votar. Confira abaixo as principais informações divulgadas pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) para orientar quem vai às urnas.

Quem pode votar neste turno

Faltar ao 1º turno não impede ninguém de participar da votação deste domingo, desde que o documento esteja em situação regular. A checagem pode ser feita pelo aplicativo e-Título — após o login, é só acessar "Mais opções" e depois "Consultar situação eleitoral" — ou pelo site do Autoatendimento Eleitoral, na aba "Consulta", opção "Situação do título".

Fica fora da votação quem teve o cadastro cancelado por ausência em três pleitos seguidos sem justificativa, já que cada turno conta como uma eleição distinta. Também não pode votar quem está com a situação suspensa, o que atinge, por exemplo, pessoas em serviço militar ou com condenação criminal definitiva.

A regularização só será possível após a reabertura do cadastro em 3 de novembro. Mesmo quem está com o documento cancelado pode justificar a ausência pelo Autoatendimento após o pleito, dispensando a multa caso o pedido seja aceito.

Obrigatoriedade e idade mínima

Cidadãos entre 18 e 70 anos têm obrigação de comparecer às urnas, enquanto analfabetos, jovens de 16 e 17 anos e pessoas com mais de 70 anos votam por opção própria. Para participar deste 2º turno, é preciso ter completado 16 anos até 4 de outubro, data do 1º turno, além de já estar cadastrado perante a Justiça Eleitoral.

Documentos aceitos na seção

Um documento oficial com foto garante acesso à urna — RG, CNH, certificado de reservista ou passaporte, inclusive em versão digital. O e-Título funciona como identificação válida quando o aplicativo mostra a foto do eleitor, recurso disponível para quem já tem biometria cadastrada, e pode ser baixado no próprio dia da votação.

A carteira de trabalho é aceita apenas na versão física, pois a digital não mostra a foto. Pelo mesmo motivo, certidões de nascimento e casamento não são aceitas para a votação.

 

Votação sem biometria coletada

Quem nunca passou pela coleta biométrica da Justiça Eleitoral não fica impedido de votar, bastando apresentar documento oficial com foto e manter o cadastro regularizado. A identificação pode ocorrer pela digital graças a parcerias entre a Justiça Eleitoral e outros órgãos, que permitem importar esses dados para o sistema usado na seção.

Apenas um cargo em disputa

O eleitorado paulista decide somente a disputa pela presidência da República neste 2º turno. Para não esquecer o número do candidato escolhido, o eleitor tem permissão para levar uma anotação própria até a cabine.

Dúvidas sobre a votação também podem ser esclarecidas com a Lina, ferramenta de inteligência artificial do TRE-SP disponível no site do Tribunal e pelo WhatsApp (11) 3.130-2.200. A Central de Atendimento funciona 24 horas por dia, todos os dias, pelo número 148.

Qualquer denúncia de boato ou conteúdo enganoso sobre o pleito também pode ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral ou à Secretaria de Comunicação Social do TRE-SP. Responsável por esclarecer dúvidas da imprensa e do público.

Com o fechamento das urnas às 17h, a apuração dos votos começa e o resultado da disputa pela Presidência deve ser conhecido ainda na noite deste domingo.

Quando a carteira de trabalho não serve para votar

A carteira de trabalho física é aceita como documento de identificação, mas a digital não funciona. O motivo é simples: só documentos com foto permitem a identificação na seção, e a versão digital da carteira não exibe a fotografia.

Pela mesma razão, certidões de nascimento e casamento — que também não têm foto — são rejeitadas na hora de votar, mesmo sendo documentos oficiais.

Pressão da juventude

Theodor Kallifatides: "Os jovens de hoje sofrem um estresse que nós não experimentamos"

Segundo ele, a pressão vem da tecnologia que organiza quase tudo

24/10/2026 16h02

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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A pressão que marca a vida de um jovem hoje não vem da política, vem da tecnologia que organiza quase tudo. É o que defende o escritor sueco de origem grega Theodor Kallifatides, de 88 anos, em entrevista recente.

Para ele, encontrar moradia, seguir os estudos e alcançar estabilidade formam um conjunto de barreiras que pesa de um jeito que sua geração nunca precisou enfrentar. O resultado, segundo o autor, é um tipo de desgaste emocional que marca o cotidiano de quem é jovem agora.

Uma tensão que não existia antes

Kallifatides reconhece que sua juventude também foi marcada por dificuldades reais, como pobreza e perseguição política. A diferença, na visão dele, é que esse cenário não incluía o controle tecnocrático que hoje atravessa praticamente toda decisão da vida adulta.

O escritor citou ainda o temor das mudanças climáticas, o risco de conflitos nucleares e as catástrofes naturais como preocupações que compõem o horizonte das novas gerações. Para ele, os jovens de hoje vivem num mundo mais hostil do que aquele em que cresceu — não porque o passado fosse simples. Mas porque a origem da angústia mudou de natureza.

Moradia, estudo e vida a dois

As dificuldades descritas por Kallifatides vão além do campo das ideias. Conseguir onde morar, manter os estudos e alcançar algum sossego são obstáculos concretos que, segundo ele, também dificultam a construção de relações afetivas duradouras.

Essa reflexão aparece ligada à novela "El amor", escrita originalmente em sueco em 1938 e publicada agora pela primeira vez em castelhano e catalão.

A obra trata de escolhas pessoais. Desejos e das consequências de optar por um caminho em vez de outro — temas que, para o autor, ganham outro peso quando faltam condições materiais para sustentar uma vida em comum.

O amor como resposta à incerteza

Mesmo diante do cenário que descreve como mais difícil, Kallifatides defende que os vínculos humanos seguem tendo valor essencial. Para ele, o amor resiste mesmo quando o contexto social e econômico torna tudo mais complicado.

Em entrevista, o escritor afirmou que, quando a vida fica muito difícil, a necessidade de ter alguém para amar e ser amado se torna ainda mais forte. A frase sintetiza uma ideia central de sua obra: mesmo com as circunstâncias mudando, o desejo de dividir a existência com outra pessoa permanece.

Kallifatides constrói há décadas uma obra voltada a esse tipo de dilema, e sua leitura sobre o estresse das novas gerações propõe outra chave: não apenas uma questão pessoal, mas um reflexo direto das condições em que essas pessoas tentam construir o próprio futuro.

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