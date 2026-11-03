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Morte

A reflexão de Antonio Machado sobre a morte que Gilberto Gil concorda:

Ele foi um dos mais importantes escritos do século XX e refletiu sobre temas como a vida e a morte

Henrique Cesaretti

03/11/2026 - 14h34
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Antonio Machado foi um dos poetas e escritores espanhóis mais importantes do século XX e uma figura central da Geração de 98. Em sua obra, refletiu sobre a vida, o passar do tempo, os sentimentos e a morte, temas que atravessam toda sua produção.

O paradoxo proposto pelo filósofo grego Epicuro há séculos encontrou eco em Machado, especialmente em "Juan de Mairena", publicada em 1936. Nela, o escritor retomou a célebre reflexão sobre por que não deveríamos temer a morte: enquanto vivemos, ela não existe; quando chega, nós já não estamos para senti-la.

O paradoxo de Epicuro que atravessa os séculos

Para Epicuro, a morte não deveria provocar angústia porque jamais coincide com nossa existência. O bem e o mal, sustentava o filósofo grego, dependem das sensações — e a morte representa justamente a ausência completa delas. Enquanto uma pessoa vive, ainda não está morta; quando chega o fim, não há mais um sujeito capaz de experimentar dor, sofrimento ou medo.

Esse raciocínio aponta uma verdade incômoda: o medo da morte está relacionado com antecipar uma experiência que nunca poderemos viver conscientemente. Gastar a vida preocupado com o fim significa sofrer por algo que ainda não aconteceu e que, quando acontecer, não poderemos vivenciar. É a antecipação, não a morte em si, que nos causa sofrimento.

Machado questiona a resposta lógica

Machado retomou essa ideia por meio de um professor fictício chamado Juan de Mairena, mas sem apresentá-la como solução definitiva. O escritor espanhol reconhecia uma lacuna fundamental: compreender racionalmente que não experienciaremos nossa própria morte é uma coisa; deixar de sentir angústia diante dessa possibilidade é bem outra.

Para Machado, a morte não era apenas um problema filosófico a resolver com argumentação lógica. Ela também atravessa toda a existência humana e condiciona a relação das pessoas com o tempo, as memórias e o futuro.

Na obra, o personagem questiona se é fácil, como afirma a expressão espanhola, "saltarse la muerte a la torera", já que ela nos acompanha durante toda a vida.

 

A distinção entre morrer e estar morto

Machado distingue morrer de estar morto, uma diferença que o poeta e compositor Gilberto Gil expressou em versos: "Não tenho medo da morte / Mas sim medo de morrer / Qual seria a diferença / Você há de perguntar / É que a morte já é depois / Que eu deixar de respirar", disse o compositor ao TN.

Epicuro nega o medo da ausência, mas não elimina necessariamente a preocupação com o processo de morrer, a dor ou a separação dos seres queridos. O medo racional diante do sofrimento pode ser enfrentado; o medo existencial, porém, permanece.

A reflexão permanece válida porque toca em algo que nenhuma filosofia resolve completamente: a morte está inscrita em nossa existência desde o nascimento e nos força a questionar o sentido da vida e a valorizar cada momento presente.

Em entrevista à CNN, Gil afirmou que a morte faz parte da vida e questionou como seria o instante final, se haveria dor e sofrimento e o que poderia fazer para que sua morte fosse digna. Essas indagações refletem a mesma tensão que Machado explorou: aceitar racionalmente a morte e lidar com a angústia existencial que ela provoca.

Felicidade

Gabriel García Márquez: "A felicidade está em fazer aquilo que realmente amamos"

Escritor defendia que a felicidade vinha da dedicação por fazer o que realmente o apaixona

03/11/2026 14h02

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Foto: Min An/Pexels

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O escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura em 1982, defendia que a felicidade não vinha do sucesso profissional, da riqueza ou do cumprimento de expectativas alheias, mas da dedicação ao que realmente o apaixonava. Sua reflexão sobre o tema convida a questionar o que significa, de fato, viver bem.

Para Márquez, encontrar satisfação no que se faz importava mais do que seguir um modelo de sucesso imposto. O escritor via a felicidade como ligada à liberdade de descobrir e desenvolver uma vocação pessoal, longe das pressões externas.

A lição do ensaio sobre a infância

No ensaio Um manual para ser niño, publicado em 1995, Márquez defendeu que fazer sempre apenas aquilo de que se gosta é a fórmula para uma vida longa e feliz, como afirmou ao El Confidencial. A ideia refletia sua crença de que a satisfação pessoal deveria anteceder qualquer cálculo de segurança financeira ou status social.

O autor de Cem anos de solidão sabia, porém, que descobrir uma vocação era apenas o primeiro passo. Disciplina, estudo, técnica e esforço continuado eram essenciais para transformar inclinações em realizações concretas.

Essa visão não era um chamado ao abandono de responsabilidades, mas um convite a encontrar uma atividade que despertasse interesse genuíno e desenvolvê-la com seriedade.

 

O conflito entre sonho familiar e vocação pessoal

Márquez observava que muitas famílias inicialmente estimulam as inclinações artísticas das crianças, mas mudam de atitude quando os filhos expressam o desejo de transformá-las em profissão. O medo da instabilidade econômica ou a busca por carreiras consideradas mais seguras acabam condicionando as aspirações pessoais, mesmo quando existem habilidades e interesses claros.

Por isso, o escritor enfatizava a importância de ajudar os jovens a descobrir suas capacidades reais, em vez de impor escolhas baseadas apenas nos desejos da família. Ao El Confidencial, disse que esperava que suas reflexões servissem como um manual para que as crianças se defendessem dos adultos ao seguir suas inclinações artísticas e literárias.

A vida como prova de suas convicções

Márquez viveu conforme pregava. Em entrevista de 1997, disse ao El Confidencial que decidiu contar histórias apesar das dificuldades iniciais, e que o reconhecimento literário chegou apenas após anos de trabalho dedicado. Ao resumir sua trajetória, afirmou que foi feliz e que o segredo da felicidade esteve em fazer sempre apenas aquilo que gostava: contar histórias.

Sua trajetória mostra como uma vocação perseguida com rigor pode se transformar em obra duradoura. O que começou como inclinação pessoal tornou-se uma contribuição marcante à literatura e sugere que alinhar vida e paixão pode ser uma forma de liberdade.

Capitalismo

A reflexão de Simone Weil: "O capitalismo aumenta a produtividade subjugando o trabalhador"

Filósofa e ativista falou sobre a compatibilidade entre produtividade industrial e dignidade humana

03/11/2026 07h56

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Autor desconhecido/Wikimedia Commons

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A filósofa e ativista francesa Simone Weil respondeu à pergunta sobre a compatibilidade entre produtividade industrial e dignidade humana trabalhando nas linhas de montagem. Ela constatou que o aumento do rendimento das fábricas dependia da submissão sistemática de quem trabalhava, segundo o El Confidencial.

Formada na prestigiosa École Normale Supérieure de Paris e conhecida na juventude como a "virgem vermelha" — chegou a se alistar brevemente nas forças republicanas durante a Guerra Civil Espanhola —, Weil recusou permanecer em cátedras universitárias confortáveis.

Para Weil, compreender o capitalismo exigia colocar o corpo na fábrica e sentir como a disciplina industrial moldava a vida cotidiana dos operários. Em dezembro de 1935, durante sua passagem pelo ambiente fabril de Rosières, ela convocou os operários a relatar publicamente a fadiga.

A monotonia e a pressão patronal, para obrigar as direções a encarar a realidade de suas oficinas.

O trabalho nas linhas de montagem

Entre 1934 e 1935, Weil pediu licença do magistério e foi contratada como operária manual nas fábricas da Alsthom e da Renault.

Longe dos números frios dos balanços contábeis, ela observou algo que nenhuma planilha revelava: a produção crescia não apenas pela inovação tecnológica ou pelo talento dos engenheiros, mas por uma estrutura meticulosamente desenhada para quebrar a vontade individual de quem movia as engrenagens.

Seu testemunho, documentado em La condición obrera, descreve uma desolação concreta: a rotina em série despoja cada pessoa de sua iniciativa e criatividade. Weil resumiu essa violência técnica ao afirmar que quem se coloca diante da máquina precisa matar a própria alma oito horas por dia, capturando o custo humano que os números de produção nunca revelam.

 

A submissão como estrutura do sistema

Essa experiência se converteu em reflexão filosófica sistemática no ensaio Reflexiones sobre las causas de la libertad y de la opresión social. Nele, Weil argumentou que o capitalismo aumentava a produtividade ao submeter cada vez mais o trabalhador. O operário não desenha mais, não controla o próprio tempo nem sequer vislumbra o destino do objeto que fabrica.

Reduzido a uma peça biológica sujeita ao ritmo inerte da máquina. O trabalhador perde a capacidade de pensar, aniquilada pelo esgotamento extremo, pelas ameaças de castigo e demissão e pelas cotas cronometradas, que não deixam espaço para reflexão ou dissidência silenciosa.

A análise de Weil evidencia que essa submissão não é acidental, mas estrutural: o sistema fabril consolidou uma subordinação radical onde o controle total sobre a vida do operário se torna instrumento de eficiência econômica.

Dignidade e organização produtiva

Weil não defendia a destruição romântica do aparato produtivo, e seu diagnóstico não se limitava a uma crítica estéril. Ela sustentava que o desafio histórico consistia em recuperar o controle sobre as condições de trabalho sem abrir mão da organização coletiva da produção. Também alertava que fabricar acima das necessidades reais representava desperdício de recursos e desgaste humano.

Sua reflexão mostra que essa dignidade tem dimensão não apenas física, mas também espiritual: o trabalho industrial despoja o ser humano da capacidade de pensar, criar e exercer autonomia.

Essa perspectiva, que estudiosos consideram essencial para o pensamento de Weil, leva a questão para além da distribuição de ganhos e questiona se o crescimento econômico perpétuo equivale a verdadeiro bem-estar coletivo. Hoje, quando algoritmos e métricas quantificam cada gesto profissional, a advertência de Weil permanece incômoda: o modelo econômico continua a priorizar o rendimento sobre a humanidade.

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