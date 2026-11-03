A reflexão de Fernando Pessoa: "Para ser grande, seja inteiro: nada teu exagera ou exclui" - Foto: Reprodução

O verso de Fernando Pessoa, na voz de Ricardo Reis, sintetiza uma filosofia que ecoou como desafio no século XX e permanece relevante: "Para ser grande, sê inteiro".

Pessoa escreveu o poema em 14 de fevereiro de 1933, e a revista literária Presença o publicou na edição 37, em Coimbra. O poema convida a uma entrega genuína a cada instante vivido. Ricardo Reis, um dos heterônimos mais conhecidos de Fernando Pessoa, deu voz a reflexões que combinam precisão clássica e sensibilidade peculiar.

Nascido em 1887 no Porto, Fernando Pessoa estudou num colégio de jesuítas e formou-se em medicina. Como era monárquico, expatriou-se espontaneamente e viveu no Brasil desde 1919. Mais tarde, sua obra foi reunida nas Odes de Ricardo Reis.

O texto íntegro e sua estrutura

O poema de Pessoa, assinado pelo heterônimo Ricardo Reis, compõe-se de seis versos. Depois da abertura provocadora, o eu lírico dissolve a hierarquia entre grandes e pequenos atos: "Sê todo em cada coisa. Põe quanto és / No mínimo que fazes." Não há espaço para qualificações: cada tarefa, por menor que pareça, exige a totalidade do ser.

A terceira estrofe traz a imagem que sustenta toda a filosofia do poema. "Assim em cada lago a lua toda / Brilha, porque alta vive" — a comparação é precisa. Uma única lua não se fragmenta nas águas espalhadas pela terra. Ela permanece inteira no céu e, por isso, reflete-se completa em cada superfície.

O ser humano segue a mesma lógica: quando centrado em sua essência, transmite inteireza até nas menores ações do dia a dia.

Para ser grande, sê inteiro: nada

Teu exagera ou exclui.

Sê todo em cada coisa. Põe quanto és

No mínimo que fazes.

Assim em cada lago a lua toda

Brilha, porque alta vive.

O que o poema propõe

A inteireza apresentada por Pessoa na voz de Ricardo Reis não significa perfeição inalcançável nem ausência de contradições. Trata-se de recusar a divisão entre o que se mostra e o que se esconde, entre qualidades exageradas e defeitos negados.

A pessoa íntegra é aquela que coloca sua essência completa — com limitações, contradições e potencialidades — em tudo o que realiza.

Essa ideia se opõe a uma fragmentação persistente: a tentativa de exibir apenas partes de si e de ajustar a personalidade conforme a plateia ou o contexto. A reflexão de Pessoa se opõe a essa prática. Ser grande, para Ricardo Reis, é o oposto de se multiplicar em máscaras: é reconhecer que a profundidade brota da concentração, não da dispersão.

A Diferença entre "sê" e "ser"

O verso original usa "sê", forma do imperativo afirmativo clássico da segunda pessoa do singular. Em português moderno, especialmente no Brasil, essa conjugação praticamente desapareceu da linguagem cotidiana, substituída pelo infinitivo ("ser") ou pela terceira pessoa ("seja você"). A confusão é compreensível: as duas formas carregam o mesmo sentido, mas pertencem a tempos e modos gramaticais distintos.

"Sê" funciona como ordem ou exortação direta — um chamado que não tolera indiferença. "Ser" permanece na forma neutra do verbo, como seu nome abstrato. A escolha de Pessoa não foi casual: o imperativo clássico confere ao texto a força de um mandamento lírico, não de uma sugestão amigável. A inteireza não aparece como opção, mas como um imperativo.