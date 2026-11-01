A reflexão de Eça de Queiroz: "A todo viver corresponde um sofrer"

Reflexão

O poema reflete sobre as diferentes fases da existência.

Uma das reflexões mais lembradas atribuídas a Gabriel García Márquez começou a circular pelas redes sociais e por caixas de e-mail em 2000, quando o ganhador do Nobel colombiano enfrentava dificuldades de saúde.

O texto reflexivo, conhecido como "A Marionete", apresentava-se como uma carta de despedida dirigida aos amigos do autor e era repleto de versos que tocavam fundo no coração de quem lia. Milhões de pessoas reproduziram aquelas linhas melancólicas e cheias de ternura, imaginando tratar-se da própria voz de García Márquez — como se fossem suas últimas palavras antes de partir.

O poema conquistava pela sensibilidade e pela forma como abordava a vida, a morte e o que realmente importa nos dias que nos restam.

O verdadeiro autor da obra

García Márquez esclareceu que o texto não era de sua autoria quando soube da atribuição equivocada, mais de dez anos antes da publicação desta matéria. O poema, chamado "La Marioneta", tinha outro autor: Johnny Welch, ventríloquo e dramaturgo mexicano que concebeu aquelas palavras muito antes de a internet transformar o poema em um fenômeno global.

Apesar do desmentido público de Gabo, a atribuição falsa não desapareceu. A obra continuou circulando sob seu nome e ressurgindo repetidamente, padrão que se intensificou após a morte do autor de "Cem Anos de Solidão". Welch também tentou corrigir o equívoco diversas vezes, mas a confusão se mostrou mais forte que a verdade.

A reação com humor de Gabo

García Márquez reagiu ao engano com bom humor, mas deixou clara sua posição. O que mais o incomodava não era a beleza do texto — que ele reconhecia como legítima — mas o estilo piegas e melodramático de "La Marioneta".

Para um escritor cuja obra era marcada pela precisão e pela ironia, aquele tom sentimental jamais corresponderia à sua maneira de escrever.

Seu incômodo maior era que as pessoas acreditassem que ele estivesse próximo da morte e se expressasse de forma tão abertamente sentimental. Gabo conhecia bem o próprio estilo e sabia que suas palavras finais — se as houvesse — soariam bem diferentes daquilo que o poema apresentava.

O trecho que todos conhecem

O verso mais difundido imagina o que o autor faria se Deus lhe concedesse mais um pedaço de vida. O poema também reflete sobre as diferentes fases da existência e o que cada uma merecia receber. A imagem que persiste é a de uma criança que receberia asas, mas aprenderia a voar sozinha — metáfora potente sobre liberdade e autonomia.

O texto segue com outras declarações sobre velhos e morte, esquecimento e a importância de valorizar a vida não pelo que custa, mas pelo que significa. Cada linha propõe uma forma diferente de olhar as coisas e de estar no mundo.

Essa universalidade explica o poder de "La Marioneta" na internet: as pessoas veem nele reflexões profundas que ressoam com suas próprias buscas por significado.

Por que a confusão persiste

A atribuição equivocada persiste porque conecta duas realidades: a genialidade reconhecida de García Márquez e a qualidade do poema. Quando algo tocante circula sem atribuição clara, as pessoas tendem a associá-lo a nomes consagrados. Welch não tinha a projeção global do autor colombiano, o que facilitou a confusão sobre a autoria.

A época do surgimento do poema coincidiu com preocupações reais sobre a saúde de García Márquez. O timing foi perfeito para alimentar a narrativa de que se tratava de sua despedida. Redes sociais e email ainda eram formas primitivas de comunicação, onde a verificação de fontes era ainda mais frágil que nos dias atuais.

A falta de filtros digitais contribuiu para que "La Marioneta" ganhasse força como obra do prêmio Nobel.

Hoje, décadas depois, o poema continua ressurgindo em momentos de perda e reflexão. Enquanto alguns leitores finalmente conhecem a verdade sobre Johnny Welch. Muitos outros ainda associam aqueles versos ao nome de García Márquez — um erro que resistiu às correções públicas e que segue vivo na memória coletiva da internet.