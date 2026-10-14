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Reflexão

A reflexão de Fernando Pessoa: "Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura"

Frases continuam atravessando gerações de leitores brasileiros e portugueses

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 11h15
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Fernando Pessoa morreu em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos, em Lisboa. Recentemente, no dia 30 de outubro de 2026, completaram-se 90 anos de sua morte. Frases como "Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura" continuam atravessando gerações de leitores brasileiros e portugueses.

Nascido em 13 de junho de 1888, em Lisboa, o escritor construiu uma obra que ultrapassa o próprio nome. Deu voz a dezenas de personalidades literárias distintas, entre elas Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, cada uma com estilo e visão de mundo próprios. Essa pluralidade de vozes ajuda a explicar a permanência de seus versos na cultura.

O tamanho da percepção, não do corpo

A frase escolhida para esta efeméride resume um pensamento que atravessa boa parte da obra do poeta: a ideia de que ver. E sentir o mundo molda uma pessoa, não sua estatura física ou posição social.

Ao dizer que seu tamanho vem do que enxerga, ele desloca o centro da existência para a consciência, para o olhar que capta a paisagem ao redor.

Essa mesma lógica aparece em outro verso reunido no livro Fernando Pessoa, O Livro das Citações: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena". Nos dois casos, o peso recai sobre a dimensão interior, sempre maior do que qualquer medida concreta do corpo ou da vida material.

A vida não é limitada pelo que se tem ou por onde se está, mas pelo que se consegue compreender e sentir.

 

Amor como fuga da solidão

Outro trecho que ganhou força ao longo dos anos trata do afeto de forma inesperada. Para Pessoa, amar nasce do cansaço de permanecer sozinho. Antes disso, ele questiona se realmente é possível amar alguém, sugerindo que cada pessoa ama apenas a imagem que constrói do outro — e, assim, acaba amando a si mesma.

A obra também mergulha na contradição entre o que somos e o que buscamos enxergar além de nós. Um verso descreve o ser humano como "dois abismos": a imagem de um poço voltado para o céu, metáfora da tensão entre o limite terreno e o desejo de transcendência.

Essa mesma inquietação reaparece quando o poeta chama a morte de "desprezo do universo por nós", encarando-a como indiferença cósmica diante da existência individual.

Frases que atravessam décadas

As reflexões reunidas na obra também tocam em temas como o peso de se importar demais com os outros. E a incerteza sobre o futuro, que pode reservar apenas mais uma noite ou o início de uma aurora.

Para Pessoa, a literatura e qualquer outra forma de arte nascem justamente de uma confissão: a de que a vida, sozinha, não é suficiente.

Noventa anos após sua morte, essas frases continuam circulando fora dos livros, repetidas em redes sociais, quadros e conversas cotidianas. É um tipo raro de permanência que confirma por que Fernando Pessoa segue sendo lido muito além dos limites da própria língua portuguesa.

Como os heterônimos funcionam como vozes distintas

Os heterônimos de Pessoa não são simples pseudônimos, e cada um é uma personalidade completa, com biografia própria, estilo literário particular e visão de mundo específica. Alberto Caeiro, por exemplo, nasceu em Lisboa, morreu de tuberculose e viveu no campo.

Valorizava a experiência sensorial acima do pensamento abstrato, e ricardo Reis, por sua vez, estudou Medicina em colégio jesuíta, era monarquista e exilou-se no Brasil, desenvolvendo um estilo clássico e erudito. Álvaro de Campos formou-se em Engenharia na Escócia e expressava um pessimismo moderno.

As biografias também registram características físicas, datas específicas e inconsistências, como a existência de poemas de Caeiro datados de 1919, apesar de sua morte oficial em 1915.

Essa multiplicidade permite que Pessoa explore diferentes formas de pensar e sentir. Enquanto Caeiro vê através dos sentidos diretos, Reis busca a serenidade clássica, e Campos angustia-se com o presente moderno. Não se trata de Pessoa usando máscaras ocasionais, mas de inventar poetas inteiros, cada qual com sua própria lógica poética e modo de compreender a existência.

A formação multilíngue que moldou a pluralidade de Pessoa

Pessoa foi educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa em Durban, e chegou a ser mais fluente em inglês do que em português ao escrever suas primeiras composições poéticas. Essa experiência o colocou entre mundos literários distintos: o português, o inglês e o francês.

Ele não apenas criou heterônimos com visões diferentes — criou poetas capazes de trabalhar em idiomas e tradições literárias diferentes. Das quatro obras que publicou, três foram em inglês e apenas uma em português. Além disso, traduziu Shakespeare e Edgar Allan Poe para o português, além de obras portuguesas para o inglês e o francês.

Essa circulação entre idiomas e tradições ajuda a explicar por que sua obra ultrapassa as fronteiras da língua portuguesa. O crítico americano Harold Bloom o incluiu entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, não apenas da literatura portuguesa, mas também da inglesa.

Pessoa não era um poeta português que ocasionalmente escrevia em inglês; era um poeta formado na intersecção de culturas, criando heterônimos que refletiam essa multiplicidade.

Curiosidades

Enquanto homem correu 319 km em 24 horas, tubarão nadou 54 mil km e quebrou recorde

Macho chamado Milo atravessou oceanos.

14/10/2026 13h27

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Foto: Derek Keats/Pexels

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Durante quase uma década de rastreamento contínuo, um tubarão-baleia macho chamado Milo atravessou oceanos por mais de 54 mil quilômetros, estabelecendo um marco sem precedentes para a espécie. A trajetória revela como esses gigantes marinhos se deslocam entre continentes e retornam periodicamente a zonas de alimentação.

Monitorado desde 2017 por pesquisadores da Universidade Nova Southeastern e da Universidade de Rhode Island. Milo recebeu seu quinto transmissor por satélite em julho de 2026, permitindo uma continuidade de registro nunca antes alcançada para nenhum tubarão. Esse acompanhamento oferece insights valiosos sobre padrões migratórios e comportamento de repouso desses animais.

Para se ter uma ideia, o recorde oficial de maior distância percorrida por um homem é de 319,614 km, estabelecido em 24 horas de corrida contínua pelo atleta lituano Aleksandr Sorokin em 17 de setembro de 2022, em Verona, na Itália

De 2017 para cá: os cinco transmissores

O primeiro rastreador, instalado em 2017, funcionou apenas semanas Enquanto os pesquisadores refinavam a técnica. Dispositivos subsequentes foram fixados à nadadeira dorsal em 2018, 2020, 2023 e 2026, cada um fornecendo meses de dados sobre localização e profundidade de mergulho.

Reencontrar Milo diversas vezes foi possível porque o animal volta regularmente à região da Península de Yucatán. No México, onde se concentra anualmente para alimentar-se de ovos e larvas de peixes próximos à superfície. Identificar tubarões-baleia individualmente é possível pelos padrões únicos de manchas no corpo e formato da nadadeira dorsal de cada indivíduo.

Os gigantes do Oceano e seus hábitos

Chegando a quase 19 metros de comprimento, os tubarões-baleia contam-se entre os maiores peixes existentes. Apesar da reputação de solitários que realizam migrações extensas, reúnem-se em grupos numerosos quando há abundância de alimento numa área específica.

Nos verões do Hemisfério Norte, centenas desses tubarões e raias-manta chegam ao Golfo do México e à costa norte do Atlântico próxima à Península de Yucatán. A presença abundante de espécies menores na região os atrai, e a temporada 2026 registrou centenas de avistamentos diários.

Flexibilidade entre viagens de longa distância

Milo percorreu o Golfo do México, o Caribe setentrional, águas ao leste das Bermudas e áreas a norte de Massachusetts ao longo de sua trajetória. Simultaneamente, demonstrou capacidade de permanecer durante meses em áreas relativamente reduzidas, alternando entre expedições oceânicas e períodos de menor deslocamento. Essa adaptação a diferentes ambientes e escalas geográficas distingue a espécie entre os peixes migratórios.

Conforme informado à Revista Galileu, dados de longo prazo como esses são fundamentais para compreender o ciclo de vida completo de animais tão longevos, informando estratégias de conservação mais eficazes para a espécie, que atualmente é classificada como vulnerável pela União Internacional para Conservação da Natureza.

Descoberta

Em 2017, eles adotaram um "gato estranho" e descobriram depois que era uma nova espécie felina

O animal havia sido recolhido ainda filhote.

14/10/2026 13h02

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Foto de Joël Sartore, National Geographic Photo Ark

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Um felino achado sozinho numa estrada boliviana em 2017 acabou se revelando, uma década mais tarde, a primeira espécie inédita de gato catalogada em mais de um século. O pequeno animal, batizado de Tigrino, foi levado ao refúgio Senda Verde, onde permanece até hoje. Ele serviu de base para uma descoberta científica que surpreendeu pesquisadores no mundo todo.

Paola Nogales-Ascarrunz, bióloga boliviana, Exploradora da National Geographic e fundadora do Programa de Investigação de Felinos da Bolívia, foi avisada pelo refúgio assim que o animal deu entrada no local.

Características como o focinho pequeno e enrugado, as orelhas curtas e arredondadas, os bigodes longos e as manchas parecidas com as de um leopardo logo indicaram a ela que não se tratava de um gato doméstico. O animal havia sido recolhido ainda filhote por um morador da região, que o criou em casa por acreditar se tratar de um gato de raça comum.

Do mistério à identificação científica

No início, Nogales-Ascarrunz acreditou que se tratava da espécie Leopardus tigrinus, descrita em 1775 a partir de uma ilustração de um animal visto na Guiana Francesa. Porém, enquanto preparava um livro sobre espécies de felinos da Bolívia em 2019, notou que as rosetas do animal eram muito maiores que as do animal de referência.

Investigações genômicas posteriores revelaram que o felino era geneticamente distinto das espécies catalogadas até então. A análise comparativa, conduzida com o geneticista Eduardo Eizirik e o coautor Jonas Lescroart, examinou material genético de 38 felinos vindos de diversas regiões da América do Sul.

Os resultados apontaram uma divergência de cerca de 1,4 milhão de anos entre o L. tilcayo e as demais espécies, intervalo evolutivo próximo ao que separa os leões atuais dos extintos leões-das-cavernas.

O estudo foi divulgado em 17 de setembro de 2026 na revista Current Biology. O estudo descreveu formalmente a nova espécie como Leopardus tilcayo, nome que homenageia o termo usado pela população local para designar o animal. Trata-se de uma espécie até então desconhecida pela ciência, e não de uma subespécie já catalogada que passou a ser reclassificada.

Características e habitat do Leopardus tilcayo

O Leopardus tilcayo é um felino de tamanho reduzido, com aproximadamente 46 centímetros de comprimento e cerca de 1,4 quilo. Sua pelagem marrom-clara apresenta manchas escuras que formam padrões semelhantes a pequenas rosetas, e essas características dificultaram sua identificação inicial, inclusive entre pesquisadores.

O animal habita os bosques nublados dos Yungas, na encosta oriental dos Andes bolivianos. Esses ecossistemas têm grande diversidade biológica, e as variações de altitude e umidade criam condições únicas para diversas espécies de plantas e animais.

A descoberta aponta para a possibilidade de outras espécies de felinos pequenos ainda não catalogadas na região andina e em outras áreas pouco exploradas da América do Sul. Os pesquisadores conhecem pelo menos dois indivíduos vivos da espécie, o que indica que populações reduzidas podem persistir em habitats ainda não completamente mapeados.

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