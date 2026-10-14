A reflexão de Fernando Pessoa: "Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura" - Imagem: Wikimedia Commons

Fernando Pessoa morreu em 30 de novembro de 1935, aos 47 anos, em Lisboa. Recentemente, no dia 30 de outubro de 2026, completaram-se 90 anos de sua morte. Frases como "Sou do tamanho do que vejo e não do tamanho da minha altura" continuam atravessando gerações de leitores brasileiros e portugueses.

Nascido em 13 de junho de 1888, em Lisboa, o escritor construiu uma obra que ultrapassa o próprio nome. Deu voz a dezenas de personalidades literárias distintas, entre elas Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, cada uma com estilo e visão de mundo próprios. Essa pluralidade de vozes ajuda a explicar a permanência de seus versos na cultura.

O tamanho da percepção, não do corpo

A frase escolhida para esta efeméride resume um pensamento que atravessa boa parte da obra do poeta: a ideia de que ver. E sentir o mundo molda uma pessoa, não sua estatura física ou posição social.

Ao dizer que seu tamanho vem do que enxerga, ele desloca o centro da existência para a consciência, para o olhar que capta a paisagem ao redor.

Essa mesma lógica aparece em outro verso reunido no livro Fernando Pessoa, O Livro das Citações: "Tudo vale a pena se a alma não é pequena". Nos dois casos, o peso recai sobre a dimensão interior, sempre maior do que qualquer medida concreta do corpo ou da vida material.

A vida não é limitada pelo que se tem ou por onde se está, mas pelo que se consegue compreender e sentir.

Amor como fuga da solidão

Outro trecho que ganhou força ao longo dos anos trata do afeto de forma inesperada. Para Pessoa, amar nasce do cansaço de permanecer sozinho. Antes disso, ele questiona se realmente é possível amar alguém, sugerindo que cada pessoa ama apenas a imagem que constrói do outro — e, assim, acaba amando a si mesma.

A obra também mergulha na contradição entre o que somos e o que buscamos enxergar além de nós. Um verso descreve o ser humano como "dois abismos": a imagem de um poço voltado para o céu, metáfora da tensão entre o limite terreno e o desejo de transcendência.

Essa mesma inquietação reaparece quando o poeta chama a morte de "desprezo do universo por nós", encarando-a como indiferença cósmica diante da existência individual.

Frases que atravessam décadas

As reflexões reunidas na obra também tocam em temas como o peso de se importar demais com os outros. E a incerteza sobre o futuro, que pode reservar apenas mais uma noite ou o início de uma aurora.

Para Pessoa, a literatura e qualquer outra forma de arte nascem justamente de uma confissão: a de que a vida, sozinha, não é suficiente.

Noventa anos após sua morte, essas frases continuam circulando fora dos livros, repetidas em redes sociais, quadros e conversas cotidianas. É um tipo raro de permanência que confirma por que Fernando Pessoa segue sendo lido muito além dos limites da própria língua portuguesa.

Como os heterônimos funcionam como vozes distintas

Os heterônimos de Pessoa não são simples pseudônimos, e cada um é uma personalidade completa, com biografia própria, estilo literário particular e visão de mundo específica. Alberto Caeiro, por exemplo, nasceu em Lisboa, morreu de tuberculose e viveu no campo.

Valorizava a experiência sensorial acima do pensamento abstrato, e ricardo Reis, por sua vez, estudou Medicina em colégio jesuíta, era monarquista e exilou-se no Brasil, desenvolvendo um estilo clássico e erudito. Álvaro de Campos formou-se em Engenharia na Escócia e expressava um pessimismo moderno.

As biografias também registram características físicas, datas específicas e inconsistências, como a existência de poemas de Caeiro datados de 1919, apesar de sua morte oficial em 1915.

Essa multiplicidade permite que Pessoa explore diferentes formas de pensar e sentir. Enquanto Caeiro vê através dos sentidos diretos, Reis busca a serenidade clássica, e Campos angustia-se com o presente moderno. Não se trata de Pessoa usando máscaras ocasionais, mas de inventar poetas inteiros, cada qual com sua própria lógica poética e modo de compreender a existência.

A formação multilíngue que moldou a pluralidade de Pessoa

Pessoa foi educado na África do Sul, numa escola católica irlandesa em Durban, e chegou a ser mais fluente em inglês do que em português ao escrever suas primeiras composições poéticas. Essa experiência o colocou entre mundos literários distintos: o português, o inglês e o francês.

Ele não apenas criou heterônimos com visões diferentes — criou poetas capazes de trabalhar em idiomas e tradições literárias diferentes. Das quatro obras que publicou, três foram em inglês e apenas uma em português. Além disso, traduziu Shakespeare e Edgar Allan Poe para o português, além de obras portuguesas para o inglês e o francês.

Essa circulação entre idiomas e tradições ajuda a explicar por que sua obra ultrapassa as fronteiras da língua portuguesa. O crítico americano Harold Bloom o incluiu entre os 26 melhores escritores da civilização ocidental, não apenas da literatura portuguesa, mas também da inglesa.

Pessoa não era um poeta português que ocasionalmente escrevia em inglês; era um poeta formado na intersecção de culturas, criando heterônimos que refletiam essa multiplicidade.