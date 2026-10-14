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Aos 81 anos, astro de Hollywood cuida de 1.500 árvores para manter a saúde mental

Henrique Cesaretti

14/10/2026 - 10h49
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Tom Selleck, conhecido mundialmente pelo papel em Magnum, P.I., encontrou longe dos estúdios de televisão uma rotina que considera essencial para o equilíbrio mental. Desde 1988, o astro mora com a esposa, Jillie Mack, em um rancho na Califórnia. A propriedade tem cerca de 65 acres, o equivalente a 26 hectares, e abriga mais de 1.500 árvores nativas.

Antes de virar refúgio do ator, o terreno funcionava como plantação de abacates.

Da tela para a terra

A compra do rancho coincidiu com uma fase decisiva da carreira de Selleck. Embora passasse longas temporadas diante das câmeras, o artista buscava equilibrar a exposição pública e a vida em família.

Cuidar das árvores nunca foi apenas um passatempo, e Selleck executa boa parte da manutenção do terreno para economizar e pelo bem-estar que a atividade proporciona. Ao longo dos anos, já plantou cerca de mil carvalhos.

Um resultado que ele pode ver crescer

No cinema e na televisão, o resultado de um trabalho fica sujeito ao julgamento alheio. Plantar uma árvore, por outro lado, oferece a Selleck algo concreto, que cresce com o tempo e não depende da opinião de terceiros.

A vida no campo, porém, nem sempre foi tranquila, e a seca que atingiu a Califórnia prejudicou as plantações de abacate da propriedade. Em 2015, o próprio astro admitiu temer perder boa parte da produção.

Uma rotina que resiste ao tempo

Apesar dos contratempos no rancho, seu vínculo com o lugar nunca diminuiu. A rotina inclui percorrer os terrenos, checar as instalações e assumir pessoalmente as tarefas da propriedade.

A casa, construída na década de 1930 em estilo colonial espanhol, pertenceu antes ao ator Dean Martin. Hoje é ali que o astro, aos 81 anos, encontra a tranquilidade que a fama em Hollywood raramente oferece.

Entre os habitantes do rancho está Spike, um cavalo australiano que Selleck montou durante as filmagens de "Con todas as de la ley" (1990). Quando encerrou sua carreira no cinema, o ator pagou pessoalmente o traslado do animal da Austrália para a propriedade e se encarregou de seus cuidados durante anos.

Por que cuidar de árvores equilibra a mente do ator

A diferença está no tipo de resultado de cada atividade. No cinema e na televisão, o trabalho do ator fica exposto ao julgamento constante de críticos, audiência e produtores, algo que ele não controla totalmente.

Ao plantar uma árvore ou cuidar do rancho, Selleck experimenta o oposto: vê um resultado concreto crescer com o tempo, sem depender da opinião de terceiros.

Essa dinâmica dá ao ator o que a fama raramente oferece: sensação de controle e progresso tangível. Ao executar as tarefas de manutenção, em vez de apenas delegá-las, ele reforça essa conexão, porque acompanha diretamente o resultado do próprio esforço, que cresce ano após ano.

 

O que a Califórnia representa além do negócio agrícola

Quando comprou o rancho, em 1988, Selleck já tinha conquistado fama mundial com Magnum, P.I. e enfrentava o desafio de equilibrar o sucesso profissional com a vida pessoal. A propriedade não era apenas um investimento: era uma resposta à exposição constante que a fama exige, um lugar onde pudesse viver longe dos holofotes.

A casa pertenceu a Dean Martin, outro ator de Hollywood. Antes de se tornar refúgio do ator, o terreno funcionava como plantação de abacates, o que liga a propriedade a um passado agrícola.

A mudança de uma plantação comercial de abacates para um espaço de equilíbrio pessoal marca a transformação da perspectiva do ator sobre o que realmente importava em sua vida.

Maturidade

Einstein: "A maturidade começa quando nos preocupamos mais com os outros do que conosco"

Segundo ele, se trata do verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo

14/10/2026 09h58

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Foto: dorfun (CC0 1.0)

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A maturidade não se mede apenas pelos anos vividos: começa quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo. Albert Einstein definiu essa mudança — do eu para o nós — como o verdadeiro sinal de crescimento pessoal e de sabedoria acumulada ao longo do tempo.

Na infância e na juventude, concentrar-se nas próprias necessidades é natural e necessário: crianças e jovens precisam construir a identidade, garantir a sobrevivência e encontrar seu lugar no mundo. Deixar essa fase para trás, porém, exige superar prioridades que antes eram vitais.

O ponto de inflexão após os 60 anos

Einstein vinculava essa transformação ao período posterior aos 60 anos, quando as batalhas profissionais mais intensas já foram enfrentadas e diminui a necessidade de provar o próprio valor. Nessa fase, a pessoa pode deixar de lado metas puramente materiais e buscar contribuições sociais.

Essa evolução exige deixar de lado um egocentrismo que já foi útil, mas passou a impedir o crescimento. A mudança vai além do sentimento e aparece em comportamentos concretos: ouvir com atenção, ter paciência diante das dificuldades alheias e oferecer ajuda sem esperar reconhecimento.

Empatia profunda e transformação nas relações

A empatia surge quando a pessoa entende que o bem-estar alheio também afeta o seu. Essa visão humanista, central no pensamento de Einstein, vê cada indivíduo como parte de uma comunidade, não como um ser isolado.

Para o físico, a humanidade se realiza quando sentimentos, pensamentos e atos se voltam para a comunidade e seu progresso. O amor maduro reflete essa mudança: abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro.

Nem todas as pessoas atingem esse nível de maturidade com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego e compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência.

O equilíbrio entre cuidar de si e dos outros

A maturidade saudável, porém, tem um limite claro: não implica sacrifício constante nem abandono das próprias necessidades. O equilíbrio é essencial, porque cuidar do próprio bem-estar permite ajudar os outros.

Quando esse equilíbrio existe, a preocupação com o outro deixa de ser dependência emocional e se torna uma forma de conexão genuína. O crescimento não se mede apenas pelos êxitos conquistados, mas também pela presença dos outros em nossas decisões e prioridades.

Ampliar o círculo de empatia, deixando de ocupar todo o espaço disponível na própria vida, é o caminho que Einstein apontava como via para a plenitude.

 

Como a construção pessoal transforma a experiência da solidão

A maneira como experimentamos a solidão não muda apenas porque envelhecemos. Ela muda quando construímos algo próprio — um trabalho, um projeto ou uma obra — ao qual vale a pena voltar quando estamos sozinhos. Na juventude, a régua que mede nosso valor é externa: olhamos para os outros para saber quem somos.

Sem companhia, sentimo-nos incompletos e excluídos, e na maturidade, essa régua se torna interna porque já temos uma identidade estabelecida e algo que preenche o silêncio.

Einstein descreveu essa transformação como um efeito colateral natural de ter construído algo significativo. Não é um remédio que funcione por força de vontade, mas um resultado orgânico do tempo investido em criar algo que importa. Sem essa construção pessoal, porém, a solidão continua dolorosa em qualquer idade.

O que muda nas decisões do dia a dia quando se atinge essa maturidade

Quando a preocupação com o bem-estar alheio supera o interesse em si mesmo, a mudança aparece em comportamentos concretos. A pessoa pratica a escuta ativa: ouve o que o outro diz sem preparar a resposta enquanto escuta. Tem paciência diante das dificuldades alheias e oferece ajuda sem esperar validação ou reconhecimento.

Muda, portanto, não apenas o sentimento, mas também a forma como gasta seu tempo e sua energia.

Essa transformação também muda a forma de amar. O amor maduro abandona a lógica da troca baseada no que se recebe e se expressa pelo interesse genuíno nos sonhos e nas dificuldades do outro. As escolhas, das pequenas decisões aos rumos da vida, passam a considerar a presença dos outros como fator importante, não como obstáculo ou distração.

Quando a idade avançada não traz essa transformação

Nem todas as pessoas experimentam essa mudança de foco com o passar dos anos. Algumas mantêm traços de regressão infantil ou atitudes egoístas apesar da idade avançada. Completar 60 anos, portanto, não garante a maturidade descrita por Einstein. O processo exige superar continuamente as barreiras do ego, um trabalho interno que nem todos realizam.

A transformação exige compreender que a separação entre os seres humanos é, em essência, uma ilusão da consciência — uma visão que nem todos conseguem ou desejam alcançar. A idade é uma condição, mas não causa automaticamente essa mudança de perspectiva.

Vida fora da terra?

Astrônomos detectam sinal vindo de um planeta fora do Sistema Solar

Foi confirmado que um sinal de rádio vinha diretamente de um exoplaneta

14/10/2026 09h22

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Foto: Zelch Csaba/Pexels

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Cientistas do Centro de Astrofísica Harvard-Smithsonian e da Universidade de Oregón, nos Estados Unidos, confirmaram, pela primeira vez, que um sinal de rádio vinha diretamente de um exoplaneta. Até então, emissões desse tipo captadas em sistemas planetários só podiam ser atribuídas às estrelas, nunca aos corpos que orbitam ao redor delas.

O achado muda a forma como se interpreta esse tipo de emissão espacial e abre caminho para investigar o magnetismo de mundos fora do sistema Solar. Os pesquisadores descrevem o resultado como a primeira medição direta da intensidade do campo magnético de um planeta gigante, jovem e massivo.

Auroras, não sinais alienígenas

As ondas captadas não têm relação com qualquer forma de vida extraterrestre: a origem está nas auroras do próprio planeta. Partículas carregadas colidem com a atmosfera e com o campo magnético do mundo observado, e essa interação libera energia que se propaga pelo espaço em forma de rádio.

Segundo os cientistas das duas instituições americanas, foram registradas ráfagas rápidas e recorrentes, com forte polarização circular, além de uma emissão persistente ao longo do tempo.

Para captar esse padrão, a equipe usou o MeerKAT, uma rede de radiotelescópios instalada na África do Sul, com observações feitas entre 2025 e o ano em curso. O conjunto vem sendo usado em levantamentos recentes do céu austral.

 

Beta Pictoris b, o planeta identificado

O sistema estudado tem três planetas e gira em torno da estrela Beta Pictoris, a mais de 63 anos-luz da Terra. A análise dos dados apontou que o sinal vem do Beta Pictoris b, e não da própria estrela.

Beta Pictoris é classificada como uma estrela de tipo precoce — mais quente, maior e com estrutura diferente da do Sol. Nenhum mecanismo físico já conhecido para emissões de rádio em estrelas desse tipo explica o que foi observado. A ausência de uma explicação conhecida reforçou, para os pesquisadores, que a fonte do sinal era mesmo o planeta.

Um campo magnético fora de escala

O exoplaneta foi descoberto em 2008 e tem massa cerca de dez vezes maior que a de Júpiter, o maior planeta do sistema Solar. É um mundo gigante e jovem, características que ajudam a explicar a força do campo magnético detectado.

Desde a confirmação dos primeiros exoplanetas, mais de 6.000 mundos já foram identificados fora do sistema Solar. Esse número tende a crescer, com milhares de candidatos ainda em análise.

O caso do Beta Pictoris b se diferencia justamente por isolar, pela primeira vez, um sinal de rádio atribuído sem ambiguidade a um planeta e não à sua estrela. Esse tipo de confirmação tende a orientar novas buscas por emissões semelhantes em outros sistemas distantes.

Como o campo magnético canaliza as partículas para gerar rádio

O mecanismo por trás das emissões de rádio captadas chama-se instabilidade máser de ciclotron de elétrons (ECMI). Funciona assim: o campo magnético extraordinariamente intenso do Beta Pictoris b canaliza partículas energéticas em direção às camadas superiores da atmosfera do planeta, e quando essas partículas colidem com a atmosfera.

Liberam energia que se propaga pelo espaço em forma de ondas de rádio — exatamente como ocorre nas auroras de Júpiter e nos céus polares da Terra.

A frequência máxima dessas ondas de rádio revela a intensidade do campo magnético que as produziu: quanto maior a frequência, mais forte o campo. No caso do Beta Pictoris b, os radiotelescópios registraram sinais de até 3,5 gigahertz, indicando um campo magnético muito superior ao de Júpiter. E cerca de 2,5 mil vezes mais intenso que o da superfície terrestre.

Por que essa é a primeira vez que se consegue medir o magnetismo de um exoplaneta

Desde o início dos anos 1990, cientistas vinham tentando captar emissões de rádio vindas de exoplanetas. Mas enfrentavam um problema fundamental: não conseguiam distinguir se um sinal de rádio vinha do planeta ou da estrela que ele orbita. Radiotelescópios vasculhavam o céu sem conseguir resolver essa ambiguidade, deixando qualquer emissão detectada em dúvida quanto à sua origem real.

A solução veio de uma referência inesperada: quasares — objetos extremamente distantes no universo. Os pesquisadores usaram esses quasares como marcos de referência para aperfeiçoar as medições do MeerKAT, permitindo localizar as emissões com precisão suficiente para identificar o Beta Pictoris b como origem inequívoca do sinal.

Essa capacidade de identificar com certeza a origem permitiu, pela primeira vez, medir diretamente a intensidade do campo magnético de um exoplaneta. A onda de rádio funcionou como um verdadeiro magnetômetro à distância.

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