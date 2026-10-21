Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Atemporal

A reflexão de Friedrich Nietzsche que continua atual mais de um século depois

Alerta feito por ele segue fazendo muito sentido na atualidade

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 09h27
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Quando alguém se dedica por inteiro a provar um ponto de vista ou defender uma crença, corre o risco de perder a própria essência. Friedrich Nietzsche deixou um alerta que continua atual: quem luta contra monstros precisa tomar cuidado para não se tornar um deles.

A reflexão mostra como conflitos contínuos podem corromper a moralidade e distorcer a identidade de quem se envolve em brigas constantes. A energia gasta em embates repetitivos ativa mecanismos de defesa que podem reproduzir a agressividade do opositor. O ciclo se torna destrutivo quando a raiva e a indignação alimentam comportamentos que afastam a pessoa da própria natureza.

Os sinais de que a luta corrói a própria essência

O desejo de vencer uma discussão sufoca a empatia e rompe pontes de comunicação. Quem fica preso nesse padrão apresenta sinais de desgaste da própria essência: a hostilidade cresce de repente e se volta até contra pessoas alheias ao conflito original, como se a raiva transbordasse sem direção.

Outro sinal é justificar atitudes cruéis com o argumento de defender uma causa justa. Também aparece a dificuldade de sentir compaixão, tanto pelos erros alheios quanto pelas próprias fragilidades. Esses três sinais mostram que a luta deixou de ser sobre ideias e passou a transformar a pessoa naquilo que ela combate.

Por que a existência própria fica presa ao conflito

O existencialismo parte da ideia de que somos responsáveis pelas escolhas e pelo sentido que construímos na vida. Quando alguém dedica toda a energia a combater opositores, deixa a própria trajetória sob o controle do adversário. Essa dependência emocional gera um vazio persistente e um profundo aprisionamento psicológico.

Retomar o controle da própria existência exige afastar-se deliberadamente da hostilidade contínua. A força não está em destruir o argumento alheio, mas em cultivar valores firmes para orientar as decisões futuras. Essa mudança ajuda a pessoa a se recuperar da corrosão moral causada pela luta sem fim.

Como a mente humana se transforma sob pressão moral

A psicologia explica esse mecanismo: quando alguém se fixa na imperfeição alheia, projeta no outro os próprios medos reprimidos e as inseguranças não resolvidas. Esse mecanismo de defesa cria uma breve ilusão de superioridade, mas mascara um sofrimento interno. Convencido de estar certo, o indivíduo alimenta as próprias sombras.

Sair dessa armadilha mental exige coragem para olhar para dentro e acolher as próprias vulnerabilidades. Nietzsche entendia que a maior vitória não é derrotar o inimigo externo, mas reconhecer e integrar as partes obscuras de si mesmo. Quem consegue fazer isso preserva a própria moral e recupera a liberdade psicológica que o conflito havia roubado.

Como o tempo de observação transforma a pessoa, não uma decisão isolada

A transformação não acontece num momento preciso em que alguém escolhe usar as armas do adversário. Ela acontece silenciosamente, pelo tempo gasto observando, e a pessoa não percebe quando cruza a linha porque não há um ponto de decisão.

Há apenas a permanência do olhar, e quanto mais tempo alguém dedica a observar aquilo que combate, mais o abismo devolve esse olhar, e a pessoa muda sem ter escolhido mudar.

O perigo, portanto, não está em um ato isolado cometido no calor do conflito, mas na duração. Organizar a vida em torno do que se combate — seja uma injustiça, uma pessoa ou um vício — aproxima gradualmente os próprios métodos dos métodos do adversário. A causa continua parecendo justa enquanto o combatente muda por dentro.

Valorize a vida

Platão: "Não espere uma crise para descobrir o que é importante em sua vida"

Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos

21/10/2026 10h49

Compartilhar

Imagem: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Valorizar o que temos antes de uma perda ou tragédia ajuda a construir uma vida mais equilibrada, sem depender da dor para reconhecer o que realmente importa. Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos, e ela continua atual e desafiadora.

Adiar a valorização do que possuímos é um padrão que atravessa gerações. Platão identificou a dificuldade humana de reconhecer a importância de algo enquanto ainda está ao alcance, percebendo seu valor apenas quando corre o risco de desaparecer.

O padrão que rouba o essencial

A rotina acelerada prioriza as urgências do trabalho, das finanças e dos compromissos imediatos. Enquanto isso, relacionamentos de longo prazo, amizades genuínas, saúde do corpo e paz emocional ficam em segundo plano, sufocados por demandas que parecem mais prementes.

Muitos dedicam anos à carreira e às obrigações profissionais enquanto deixam de lado áreas vitais da vida pessoal. Só percebem o quanto negligenciaram o que realmente importa quando surge uma doença, ocorre um afastamento familiar ou chega um período de sofrimento.

Sabedoria que antecipa a perda

Para Platão, viver com sabedoria exigia observar continuamente os próprios hábitos, escolhas e prioridades, não para escapar de crises, mas para construir uma vida coerente antes que as consequências do descuido aparecessem. Para o filósofo, essa reflexão sobre a própria existência era o caminho para uma vida autêntica.

Reconhecer o que merece atenção sem esperar por uma tragédia exige desenvolver essa percepção todos os dias. Conversas significativas com quem se ama, cuidados antecipados com o corpo, pausas deliberadas no ritmo acelerado e reflexão honesta sobre o que gera satisfação real transformam essa reflexão antiga em ação presente.

Em uma sociedade que constantemente pressiona para mais produtividade e mais conquistas materiais, lembrar-se do que verdadeiramente importa pode interromper um ciclo de negligência que, sem essa pausa, duraria anos. Construir uma existência onde o essencial é cultivado agora, não depois de uma perda, é o convite que segue ecoando da Grécia Antiga até hoje.

Por que adiar a valorização é tão automático em nós

A dificuldade de reconhecer o valor do que temos enquanto está presente não é uma falha moral, mas um padrão do comportamento humano que Platão observou e que persiste até hoje.

Isso ocorre porque nossa mente tende a priorizar o que parece urgente no momento, como contas a pagar, prazos de trabalho e compromissos imediatos, em detrimento do que está seguro e estável. Um relacionamento duradouro, a saúde que funciona normalmente e uma amizade de anos acabam invisíveis justamente por estarem sempre presentes.

A percepção só muda radicalmente quando esse elemento seguro é ameaçado, por uma doença, um afastamento ou uma crise. De repente, aquilo que a rotina tornava invisível se torna precioso. Platão identificava que essa mudança exigia um esforço ativo de consciência: observar e refletir sobre as prioridades sem esperar que a perda imponha essa percepção.

Como faço para reconhecer o que importa sem esperar por uma crise?

Platão defendia a reflexão constante sobre os próprios hábitos, escolhas e prioridades. Na prática, isso significa pausar regularmente para observar onde vão o tempo, a energia e a atenção e se eles correspondem ao que consideramos importante.

Conversas genuínas com quem amamos, cuidados antecipados com a saúde, momentos fora do ritmo acelerado e perguntas honestas sobre o que gera satisfação real são práticas concretas. Não se trata de eliminar responsabilidades profissionais ou financeiras, mas de garantir que áreas vitais da vida pessoal — vínculos. Saúde e paz emocional — recebam atenção enquanto ainda estão ao nosso alcance.

A razão como ferramenta para compreender a vida

A filosofia grega, da qual Platão faz parte, marca a transição histórica do pensamento baseado em mitos para o pensamento baseado no logos — a razão. Isso significa que, em vez de explicar a vida e o comportamento humano por narrativas religiosas ou tradições fechadas.

Os filósofos gregos passaram a usar o raciocínio lógico para questionar ideias e buscar explicações universais. Essa mudança de mentalidade não era trivial: criava espaço para que qualquer pessoa refletisse criticamente sobre sua própria existência, em vez de apenas aceitar como as coisas eram.

O ambiente das cidades-estado gregas, onde existia liberdade intelectual e ausência de dogmas religiosos rígidos, permitiu que pensadores como Platão explorassem questões éticas e comportamentais com liberdade. Isso torna a provocação de Platão sobre reconhecer o valor do que temos parte de um movimento maior: a ideia de que cada pessoa pode e deve pensar racionalmente sobre sua própria vida.

Em vez de simplesmente viver segundo padrões automáticos ou impostos.

Reflexão

Victor Hugo: "Enquanto houver ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis"

Essa reflexão abre o prefácio de 'Os Miseráveis'

21/10/2026 10h28

Compartilhar

Imagem: Wikimedia Commons

Continue Lendo...

Victor Hugo abre o prefácio de Os Miseráveis com uma promessa ao leitor, condensada em um único período repleto de pontos e vírgulas. Nessas linhas, ele afirma que a obra será útil enquanto a miséria e a falta de instrução persistirem entre os seres humanos.

O prefácio foi assinado em 1862, na Hauteville House, residência em que Hugo vivia exilado por sua oposição ao império de Napoleão III. A história de Jean Valjean, Fantine e Cosette nasce, assim, com a missão declarada de expor as injustiças sociais que marcavam a França do século 19.

A frase que resume o propósito do livro

A passagem mais conhecida da obra aparece no encerramento do prefácio: "enquanto houver sobre a Terra ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis". Com essa síntese, Hugo justifica por que decidiu narrar o destino de personagens esmagados pela pobreza e pelo abandono do Estado.

Antes dessa conclusão, o autor descreve uma espécie de danação social provocada pela maneira como a sociedade organiza suas regras e seus hábitos. Essa organização, segundo ele, transforma a vida cotidiana em um inferno construído dentro de uma civilização que se considera avançada.

 

Os três problemas que Hugo aponta no texto

Três situações concretas sustentam a crítica do escritor e aparecem nos personagens centrais da trama. Jean Valjean sofre uma punição desproporcional: cumpre pena nas galés depois de furtar um pedaço de pão para sobreviver.

Fantine, por sua vez, representa a mulher que se arruína para sustentar a filha, Cosette, e afunda cada vez mais na pobreza. Já Cosette simboliza a infância sufocada pela falta de escola, o que Hugo chama de atrofia provocada pela "noite" — metáfora para a ignorância que impede qualquer chance de ascensão.

O exílio que deu forma final ao romance

Victor Hugo chegou a Guernsey em outubro de 1855, após ser expulso da França por se opor ao governo de Napoleão III. Na ilha, viveu por 15 anos o período mais produtivo de sua carreira, e foi ali que Os Miseráveis ganhou a versão que conhecemos hoje.

O ponto de partida do projeto, no entanto, é bem anterior ao exílio: um manuscrito batizado de Misères, escrito entre 1.845 e 1.848 ainda em solo francês. Só em 28 de abril de 1860, já instalado em Hauteville House, Hugo retomou aquele material e o transformou no romance publicado em 1862.

Onde Hugo completou a obra

Em Guernsey, Hugo escreveu boa parte do romance no primeiro escritório da casa. Hoje, o cômodo serve de antessala para o mirante construído no telhado da residência. O romance foi publicado em 1862, no mesmo ano da assinatura do prefácio, e logo se tornou um clássico da literatura francesa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 23 horas

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"
O poder da repetição

/ 1 dia

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano