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Gênio

Leonardo da Vinci desenhou um paraquedas em 1485; séculos depois, alguém provou que funcionava

Ideia deixou de ser apenas um desenho e virou voo real

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 09h02
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Uma ideia registrada em papel há mais de cinco séculos deixou de ser apenas um desenho e virou voo real sobre a África do Sul. Em 2000, o britânico Adrian Nicholas lançou-se de um balão a 3 mil metros de altura preso a uma réplica da pirâmide projetada por Leonardo da Vinci, e a descida comprovou que aquele mecanismo antigo era capaz de funcionar.

Os resultados indicaram que a armação piramidal diminuía o ritmo da queda, tornando possível uma descida sem sobressaltos. Preso abaixo da estrutura, Nicholas teve a trajetória observada de perto por uma equipe de paraquedistas que acompanhou cada etapa do teste. A solução mecânica concebida séculos antes mostrou viabilidade prática.

A invenção de Leonardo da Vinci

O paraquedas renascentista tinha uma cobertura em formato de pirâmide, mantida aberta por uma armação rígida de madeira. A pessoa ficava suspensa por cordas abaixo da estrutura, que explorava a resistência do ar para frear a queda. O desenho é datado de aproximadamente 1.485.

A réplica construída para o teste pesava cerca de 85 quilos e foi montada com madeira, tecido e cordas. O conjunto era volumoso e se diferenciava dos equipamentos modernos de paraquedismo, feitos com estruturas flexíveis e mais leves. Transportar toda a estrutura até a altitude exigiu um balão de ar quente.

 

Como foi executado o salto em 2000

O teste ocorreu em 26 de junho de 2000 sobre a província de Mpumalanga. Um balão levou o conjunto até cerca de 3 mil metros, onde a réplica foi posicionada com a cobertura preparada antes do início da descida. Outros paraquedistas acompanharam Nicholas durante todo o percurso e monitoraram o comportamento do equipamento histórico.

Para garantir a segurança, Nicholas carregava um paraquedas moderno. A aproximadamente 600 metros do chão, soltou-se da estrutura antiga e acionou o equipamento contemporâneo. A troca foi necessária porque o peso do conjunto histórico poderia representar risco se atingisse Nicholas durante a chegada ao solo. A separação permitiu concluir o pouso com segurança.

O sucesso da descida não significa que toda a operação tenha sido segura. Nicholas completou o pouso com um equipamento diferente, o que deixa claro que resistir bem durante a queda e garantir uma chegada segura ao chão não são, necessariamente, a mesma coisa dentro de um sistema de paraquedas. O experimento não transforma o desenho histórico em alternativa aos paraquedas modernos.

Por que a pirâmide conseguiu frear a queda

Ao cair, o corpo é puxado para baixo pelo próprio peso, ao mesmo tempo em que o ar oferece uma força contrária ao deslocamento. Quanto maior a superfície exposta ao vento, maior essa oposição, o que já representa uma diferença enorme frente a uma queda livre sem qualquer equipamento. A velocidade com que alguém desce, nesse contexto, varia conforme o peso envolvido, o tamanho da área exposta, o desenho da estrutura e a densidade do ar no momento do teste.

No experimento, a combinação da cobertura piramidal com a armação rígida permitiu que Nicholas descesse de forma controlada. Ele descreveu a experiência como suave, o que oferece evidência prática da viabilidade da solução idealizada por Leonardo mais de cinco séculos antes.

Valorize a vida

Platão: "Não espere uma crise para descobrir o que é importante em sua vida"

Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos

21/10/2026 10h49

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Imagem: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

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Valorizar o que temos antes de uma perda ou tragédia ajuda a construir uma vida mais equilibrada, sem depender da dor para reconhecer o que realmente importa. Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos, e ela continua atual e desafiadora.

Adiar a valorização do que possuímos é um padrão que atravessa gerações. Platão identificou a dificuldade humana de reconhecer a importância de algo enquanto ainda está ao alcance, percebendo seu valor apenas quando corre o risco de desaparecer.

O padrão que rouba o essencial

A rotina acelerada prioriza as urgências do trabalho, das finanças e dos compromissos imediatos. Enquanto isso, relacionamentos de longo prazo, amizades genuínas, saúde do corpo e paz emocional ficam em segundo plano, sufocados por demandas que parecem mais prementes.

Muitos dedicam anos à carreira e às obrigações profissionais enquanto deixam de lado áreas vitais da vida pessoal. Só percebem o quanto negligenciaram o que realmente importa quando surge uma doença, ocorre um afastamento familiar ou chega um período de sofrimento.

Sabedoria que antecipa a perda

Para Platão, viver com sabedoria exigia observar continuamente os próprios hábitos, escolhas e prioridades, não para escapar de crises, mas para construir uma vida coerente antes que as consequências do descuido aparecessem. Para o filósofo, essa reflexão sobre a própria existência era o caminho para uma vida autêntica.

Reconhecer o que merece atenção sem esperar por uma tragédia exige desenvolver essa percepção todos os dias. Conversas significativas com quem se ama, cuidados antecipados com o corpo, pausas deliberadas no ritmo acelerado e reflexão honesta sobre o que gera satisfação real transformam essa reflexão antiga em ação presente.

Em uma sociedade que constantemente pressiona para mais produtividade e mais conquistas materiais, lembrar-se do que verdadeiramente importa pode interromper um ciclo de negligência que, sem essa pausa, duraria anos. Construir uma existência onde o essencial é cultivado agora, não depois de uma perda, é o convite que segue ecoando da Grécia Antiga até hoje.

Por que adiar a valorização é tão automático em nós

A dificuldade de reconhecer o valor do que temos enquanto está presente não é uma falha moral, mas um padrão do comportamento humano que Platão observou e que persiste até hoje.

Isso ocorre porque nossa mente tende a priorizar o que parece urgente no momento, como contas a pagar, prazos de trabalho e compromissos imediatos, em detrimento do que está seguro e estável. Um relacionamento duradouro, a saúde que funciona normalmente e uma amizade de anos acabam invisíveis justamente por estarem sempre presentes.

A percepção só muda radicalmente quando esse elemento seguro é ameaçado, por uma doença, um afastamento ou uma crise. De repente, aquilo que a rotina tornava invisível se torna precioso. Platão identificava que essa mudança exigia um esforço ativo de consciência: observar e refletir sobre as prioridades sem esperar que a perda imponha essa percepção.

Como faço para reconhecer o que importa sem esperar por uma crise?

Platão defendia a reflexão constante sobre os próprios hábitos, escolhas e prioridades. Na prática, isso significa pausar regularmente para observar onde vão o tempo, a energia e a atenção e se eles correspondem ao que consideramos importante.

Conversas genuínas com quem amamos, cuidados antecipados com a saúde, momentos fora do ritmo acelerado e perguntas honestas sobre o que gera satisfação real são práticas concretas. Não se trata de eliminar responsabilidades profissionais ou financeiras, mas de garantir que áreas vitais da vida pessoal — vínculos. Saúde e paz emocional — recebam atenção enquanto ainda estão ao nosso alcance.

A razão como ferramenta para compreender a vida

A filosofia grega, da qual Platão faz parte, marca a transição histórica do pensamento baseado em mitos para o pensamento baseado no logos — a razão. Isso significa que, em vez de explicar a vida e o comportamento humano por narrativas religiosas ou tradições fechadas.

Os filósofos gregos passaram a usar o raciocínio lógico para questionar ideias e buscar explicações universais. Essa mudança de mentalidade não era trivial: criava espaço para que qualquer pessoa refletisse criticamente sobre sua própria existência, em vez de apenas aceitar como as coisas eram.

O ambiente das cidades-estado gregas, onde existia liberdade intelectual e ausência de dogmas religiosos rígidos, permitiu que pensadores como Platão explorassem questões éticas e comportamentais com liberdade. Isso torna a provocação de Platão sobre reconhecer o valor do que temos parte de um movimento maior: a ideia de que cada pessoa pode e deve pensar racionalmente sobre sua própria vida.

Em vez de simplesmente viver segundo padrões automáticos ou impostos.

Reflexão

Victor Hugo: "Enquanto houver ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis"

Essa reflexão abre o prefácio de 'Os Miseráveis'

21/10/2026 10h28

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Imagem: Wikimedia Commons

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Victor Hugo abre o prefácio de Os Miseráveis com uma promessa ao leitor, condensada em um único período repleto de pontos e vírgulas. Nessas linhas, ele afirma que a obra será útil enquanto a miséria e a falta de instrução persistirem entre os seres humanos.

O prefácio foi assinado em 1862, na Hauteville House, residência em que Hugo vivia exilado por sua oposição ao império de Napoleão III. A história de Jean Valjean, Fantine e Cosette nasce, assim, com a missão declarada de expor as injustiças sociais que marcavam a França do século 19.

A frase que resume o propósito do livro

A passagem mais conhecida da obra aparece no encerramento do prefácio: "enquanto houver sobre a Terra ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis". Com essa síntese, Hugo justifica por que decidiu narrar o destino de personagens esmagados pela pobreza e pelo abandono do Estado.

Antes dessa conclusão, o autor descreve uma espécie de danação social provocada pela maneira como a sociedade organiza suas regras e seus hábitos. Essa organização, segundo ele, transforma a vida cotidiana em um inferno construído dentro de uma civilização que se considera avançada.

 

Os três problemas que Hugo aponta no texto

Três situações concretas sustentam a crítica do escritor e aparecem nos personagens centrais da trama. Jean Valjean sofre uma punição desproporcional: cumpre pena nas galés depois de furtar um pedaço de pão para sobreviver.

Fantine, por sua vez, representa a mulher que se arruína para sustentar a filha, Cosette, e afunda cada vez mais na pobreza. Já Cosette simboliza a infância sufocada pela falta de escola, o que Hugo chama de atrofia provocada pela "noite" — metáfora para a ignorância que impede qualquer chance de ascensão.

O exílio que deu forma final ao romance

Victor Hugo chegou a Guernsey em outubro de 1855, após ser expulso da França por se opor ao governo de Napoleão III. Na ilha, viveu por 15 anos o período mais produtivo de sua carreira, e foi ali que Os Miseráveis ganhou a versão que conhecemos hoje.

O ponto de partida do projeto, no entanto, é bem anterior ao exílio: um manuscrito batizado de Misères, escrito entre 1.845 e 1.848 ainda em solo francês. Só em 28 de abril de 1860, já instalado em Hauteville House, Hugo retomou aquele material e o transformou no romance publicado em 1862.

Onde Hugo completou a obra

Em Guernsey, Hugo escreveu boa parte do romance no primeiro escritório da casa. Hoje, o cômodo serve de antessala para o mirante construído no telhado da residência. O romance foi publicado em 1862, no mesmo ano da assinatura do prefácio, e logo se tornou um clássico da literatura francesa.

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