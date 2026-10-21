Parece moderna, mas a tatuagem mais antiga conhecida tem cerca de 5.300 anos

A chamada múmia do Homem do Gelo, encontrada nos Alpes em 1991 e com cerca de 5.300 anos, exibe na pele um conjunto de linhas azuladas que intriga cientistas até hoje. Não há consenso sobre a origem dos desenhos: podem ser o registro de tatuagem mais antigo já identificado ou, alternativamente, marcas deixadas por procedimentos terapêuticos típicos da Idade da Pedra.

Há também registros em múmias femininas egípcias datadas de cerca de 2.160 a.C., entre elas a de Amunet, que apresentam desenhos na região do abdômen possivelmente ligados a cultos de fertilidade — achados posteriores aos encontrados na múmia alpina. Ainda assim, é o corpo congelado nos Alpes que detém o registro mais antigo, um indício de que o costume de marcar a pele vem de muito antes de a tatuagem se firmar como símbolo de identidade e expressão artística.

Como a prática nasceu e se expandiu pelo mundo

Pesquisadores concordam que a tatuagem surgiu da tentativa humana de tornar permanente o que antes era apenas pintura corporal. A marca permitia levar a própria história gravada no corpo e podia servir como identificação social, ornamentação, proteção ritual ou camuflagem para a caça.

A prática se espalhou por diferentes continentes. No Império Romano, a técnica servia para marcar prisioneiros e escravos com fins administrativos. No Ocidente cristão, porém, o costume desapareceu após séculos de proibição religiosa. O livro bíblico de Levítico vedava incisões e marcas na pele em homenagem aos mortos.

Do esquecimento ao renascimento europeu

A arte ressurgiu no Ocidente em 1769, quando o navegador James Cook chegou à Polinésia e registrou em seu diário a prática local, conhecida como "tatau", de injetar pigmento sob a pele.

Um século depois, Charles Darwin afirmou que praticamente nenhuma nação do planeta desconhecia a técnica. Segundo ele, quase todos os povos, de indígenas americanos a esquimós, marcavam o corpo de alguma forma.

A invenção da máquina elétrica, em 1891, impulsionou a prática na Europa e nos Estados Unidos. A tatuagem deixou de ser privilégio de marinheiros e presidiários e se tornou tendência entre jovens no fim do século 20. Hoje, é uma expressão cultural global, presente em diferentes fronteiras e gerações.

Significados milenares no Taiti, Japão e além

No Taiti, a mitologia local conta que os deuses ensinaram a arte aos homens. Na Polinésia, os desenhos definiam a classe social. Entre as mulheres, a tatuagem se restringia ao rosto e aos membros e expressava hierarquia e identidade.

O Japão levou a técnica a extremos, desenvolvendo sessões que duravam anos inteiros e cobriam o corpo — mais tarde, a prática ficou associada à máfia Yakuza, gerando desenhos ocultos e simbólicos.

Na Índia, além da tradição milenar de tatuagem, desenvolveu-se a pintura temporária de henna, chamada mehndi. Seus desenhos duram cerca de uma semana e adornam eventos especiais, como casamentos. Na Nova Zelândia, os padrões espiralados maori indicavam a hierarquia dos homens livres. Quando os chefes morriam, suas cabeças tatuadas eram preservadas pelas famílias como relíquias sagradas.

Cicatrizes rituais na África e além

Em populações africanas, a escarificação — não a tatuagem — foi a prática predominante entre pessoas de pele escura. O processo cria cicatrizes intencionais por meio de incisões e serve a ritos de passagem ou fins terapêuticos.

Em algumas regiões sudanesas, as mulheres recebem cicatrizes rituais em três momentos distintos da vida: na infância, por volta dos 10 anos, quando menstruam pela primeira vez e depois de engravidar. Essas marcas consolidam a identidade e o status social por meio da pele.

As tatuagens egípcias mais antigas foram feitas em homens ou apenas em mulheres?

Durante muito tempo, arqueólogos acreditavam que apenas mulheres no Egito Antigo tinham tatuagens, com base em estatuetas que as retratavam marcadas. Mas uma reanálise de múmias de Gebelein, datadas entre 3351 e 3017 a.C., mostrou que homens também se tatuavam. O corpo de um homem jovem trazia imagens de um touro selvagem e de um carneiro-da-barbária, relacionadas à virilidade masculina e ao status social. A mulher da mesma época tinha símbolos em formato de "S" e uma linha em "L", possivelmente representando um cajado. As marcas sugerem que ela tinha conhecimento religioso ou status elevado. Portanto, a tatuagem era uma prática masculina e feminina no Egito pré-dinástico, embora seus significados pudessem variar entre os gêneros.