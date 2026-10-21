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Antiguidade

Parece moderna, mas a tatuagem mais antiga conhecida tem cerca de 5.300 anos

Até hoje não há consenso sobre a origem dos desenhos

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 10h00
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A chamada múmia do Homem do Gelo, encontrada nos Alpes em 1991 e com cerca de 5.300 anos, exibe na pele um conjunto de linhas azuladas que intriga cientistas até hoje. Não há consenso sobre a origem dos desenhos: podem ser o registro de tatuagem mais antigo já identificado ou, alternativamente, marcas deixadas por procedimentos terapêuticos típicos da Idade da Pedra.

Há também registros em múmias femininas egípcias datadas de cerca de 2.160 a.C., entre elas a de Amunet, que apresentam desenhos na região do abdômen possivelmente ligados a cultos de fertilidade — achados posteriores aos encontrados na múmia alpina. Ainda assim, é o corpo congelado nos Alpes que detém o registro mais antigo, um indício de que o costume de marcar a pele vem de muito antes de a tatuagem se firmar como símbolo de identidade e expressão artística.

Como a prática nasceu e se expandiu pelo mundo

Pesquisadores concordam que a tatuagem surgiu da tentativa humana de tornar permanente o que antes era apenas pintura corporal. A marca permitia levar a própria história gravada no corpo e podia servir como identificação social, ornamentação, proteção ritual ou camuflagem para a caça.

A prática se espalhou por diferentes continentes. No Império Romano, a técnica servia para marcar prisioneiros e escravos com fins administrativos. No Ocidente cristão, porém, o costume desapareceu após séculos de proibição religiosa. O livro bíblico de Levítico vedava incisões e marcas na pele em homenagem aos mortos.

 

Do esquecimento ao renascimento europeu

A arte ressurgiu no Ocidente em 1769, quando o navegador James Cook chegou à Polinésia e registrou em seu diário a prática local, conhecida como "tatau", de injetar pigmento sob a pele.

Um século depois, Charles Darwin afirmou que praticamente nenhuma nação do planeta desconhecia a técnica. Segundo ele, quase todos os povos, de indígenas americanos a esquimós, marcavam o corpo de alguma forma.

A invenção da máquina elétrica, em 1891, impulsionou a prática na Europa e nos Estados Unidos. A tatuagem deixou de ser privilégio de marinheiros e presidiários e se tornou tendência entre jovens no fim do século 20. Hoje, é uma expressão cultural global, presente em diferentes fronteiras e gerações.

Significados milenares no Taiti, Japão e além

No Taiti, a mitologia local conta que os deuses ensinaram a arte aos homens. Na Polinésia, os desenhos definiam a classe social. Entre as mulheres, a tatuagem se restringia ao rosto e aos membros e expressava hierarquia e identidade.

O Japão levou a técnica a extremos, desenvolvendo sessões que duravam anos inteiros e cobriam o corpo — mais tarde, a prática ficou associada à máfia Yakuza, gerando desenhos ocultos e simbólicos.

Na Índia, além da tradição milenar de tatuagem, desenvolveu-se a pintura temporária de henna, chamada mehndi. Seus desenhos duram cerca de uma semana e adornam eventos especiais, como casamentos. Na Nova Zelândia, os padrões espiralados maori indicavam a hierarquia dos homens livres. Quando os chefes morriam, suas cabeças tatuadas eram preservadas pelas famílias como relíquias sagradas.

Cicatrizes rituais na África e além

Em populações africanas, a escarificação — não a tatuagem — foi a prática predominante entre pessoas de pele escura. O processo cria cicatrizes intencionais por meio de incisões e serve a ritos de passagem ou fins terapêuticos.

Em algumas regiões sudanesas, as mulheres recebem cicatrizes rituais em três momentos distintos da vida: na infância, por volta dos 10 anos, quando menstruam pela primeira vez e depois de engravidar. Essas marcas consolidam a identidade e o status social por meio da pele.

As tatuagens egípcias mais antigas foram feitas em homens ou apenas em mulheres?

Durante muito tempo, arqueólogos acreditavam que apenas mulheres no Egito Antigo tinham tatuagens, com base em estatuetas que as retratavam marcadas. Mas uma reanálise de múmias de Gebelein, datadas entre 3351 e 3017 a.C., mostrou que homens também se tatuavam. O corpo de um homem jovem trazia imagens de um touro selvagem e de um carneiro-da-barbária, relacionadas à virilidade masculina e ao status social. A mulher da mesma época tinha símbolos em formato de "S" e uma linha em "L", possivelmente representando um cajado. As marcas sugerem que ela tinha conhecimento religioso ou status elevado. Portanto, a tatuagem era uma prática masculina e feminina no Egito pré-dinástico, embora seus significados pudessem variar entre os gêneros.

Valorize a vida

Platão: "Não espere uma crise para descobrir o que é importante em sua vida"

Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos

21/10/2026 10h49

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Imagem: Marie-Lan Nguyen / Wikimedia Commons

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Valorizar o que temos antes de uma perda ou tragédia ajuda a construir uma vida mais equilibrada, sem depender da dor para reconhecer o que realmente importa. Platão deixou essa lição há mais de dois mil anos, e ela continua atual e desafiadora.

Adiar a valorização do que possuímos é um padrão que atravessa gerações. Platão identificou a dificuldade humana de reconhecer a importância de algo enquanto ainda está ao alcance, percebendo seu valor apenas quando corre o risco de desaparecer.

O padrão que rouba o essencial

A rotina acelerada prioriza as urgências do trabalho, das finanças e dos compromissos imediatos. Enquanto isso, relacionamentos de longo prazo, amizades genuínas, saúde do corpo e paz emocional ficam em segundo plano, sufocados por demandas que parecem mais prementes.

Muitos dedicam anos à carreira e às obrigações profissionais enquanto deixam de lado áreas vitais da vida pessoal. Só percebem o quanto negligenciaram o que realmente importa quando surge uma doença, ocorre um afastamento familiar ou chega um período de sofrimento.

Sabedoria que antecipa a perda

Para Platão, viver com sabedoria exigia observar continuamente os próprios hábitos, escolhas e prioridades, não para escapar de crises, mas para construir uma vida coerente antes que as consequências do descuido aparecessem. Para o filósofo, essa reflexão sobre a própria existência era o caminho para uma vida autêntica.

Reconhecer o que merece atenção sem esperar por uma tragédia exige desenvolver essa percepção todos os dias. Conversas significativas com quem se ama, cuidados antecipados com o corpo, pausas deliberadas no ritmo acelerado e reflexão honesta sobre o que gera satisfação real transformam essa reflexão antiga em ação presente.

Em uma sociedade que constantemente pressiona para mais produtividade e mais conquistas materiais, lembrar-se do que verdadeiramente importa pode interromper um ciclo de negligência que, sem essa pausa, duraria anos. Construir uma existência onde o essencial é cultivado agora, não depois de uma perda, é o convite que segue ecoando da Grécia Antiga até hoje.

Por que adiar a valorização é tão automático em nós

A dificuldade de reconhecer o valor do que temos enquanto está presente não é uma falha moral, mas um padrão do comportamento humano que Platão observou e que persiste até hoje.

Isso ocorre porque nossa mente tende a priorizar o que parece urgente no momento, como contas a pagar, prazos de trabalho e compromissos imediatos, em detrimento do que está seguro e estável. Um relacionamento duradouro, a saúde que funciona normalmente e uma amizade de anos acabam invisíveis justamente por estarem sempre presentes.

A percepção só muda radicalmente quando esse elemento seguro é ameaçado, por uma doença, um afastamento ou uma crise. De repente, aquilo que a rotina tornava invisível se torna precioso. Platão identificava que essa mudança exigia um esforço ativo de consciência: observar e refletir sobre as prioridades sem esperar que a perda imponha essa percepção.

Como faço para reconhecer o que importa sem esperar por uma crise?

Platão defendia a reflexão constante sobre os próprios hábitos, escolhas e prioridades. Na prática, isso significa pausar regularmente para observar onde vão o tempo, a energia e a atenção e se eles correspondem ao que consideramos importante.

Conversas genuínas com quem amamos, cuidados antecipados com a saúde, momentos fora do ritmo acelerado e perguntas honestas sobre o que gera satisfação real são práticas concretas. Não se trata de eliminar responsabilidades profissionais ou financeiras, mas de garantir que áreas vitais da vida pessoal — vínculos. Saúde e paz emocional — recebam atenção enquanto ainda estão ao nosso alcance.

A razão como ferramenta para compreender a vida

A filosofia grega, da qual Platão faz parte, marca a transição histórica do pensamento baseado em mitos para o pensamento baseado no logos — a razão. Isso significa que, em vez de explicar a vida e o comportamento humano por narrativas religiosas ou tradições fechadas.

Os filósofos gregos passaram a usar o raciocínio lógico para questionar ideias e buscar explicações universais. Essa mudança de mentalidade não era trivial: criava espaço para que qualquer pessoa refletisse criticamente sobre sua própria existência, em vez de apenas aceitar como as coisas eram.

O ambiente das cidades-estado gregas, onde existia liberdade intelectual e ausência de dogmas religiosos rígidos, permitiu que pensadores como Platão explorassem questões éticas e comportamentais com liberdade. Isso torna a provocação de Platão sobre reconhecer o valor do que temos parte de um movimento maior: a ideia de que cada pessoa pode e deve pensar racionalmente sobre sua própria vida.

Em vez de simplesmente viver segundo padrões automáticos ou impostos.

Reflexão

Victor Hugo: "Enquanto houver ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis"

Essa reflexão abre o prefácio de 'Os Miseráveis'

21/10/2026 10h28

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Imagem: Wikimedia Commons

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Victor Hugo abre o prefácio de Os Miseráveis com uma promessa ao leitor, condensada em um único período repleto de pontos e vírgulas. Nessas linhas, ele afirma que a obra será útil enquanto a miséria e a falta de instrução persistirem entre os seres humanos.

O prefácio foi assinado em 1862, na Hauteville House, residência em que Hugo vivia exilado por sua oposição ao império de Napoleão III. A história de Jean Valjean, Fantine e Cosette nasce, assim, com a missão declarada de expor as injustiças sociais que marcavam a França do século 19.

A frase que resume o propósito do livro

A passagem mais conhecida da obra aparece no encerramento do prefácio: "enquanto houver sobre a Terra ignorância e miséria, livros desta natureza não serão inúteis". Com essa síntese, Hugo justifica por que decidiu narrar o destino de personagens esmagados pela pobreza e pelo abandono do Estado.

Antes dessa conclusão, o autor descreve uma espécie de danação social provocada pela maneira como a sociedade organiza suas regras e seus hábitos. Essa organização, segundo ele, transforma a vida cotidiana em um inferno construído dentro de uma civilização que se considera avançada.

 

Os três problemas que Hugo aponta no texto

Três situações concretas sustentam a crítica do escritor e aparecem nos personagens centrais da trama. Jean Valjean sofre uma punição desproporcional: cumpre pena nas galés depois de furtar um pedaço de pão para sobreviver.

Fantine, por sua vez, representa a mulher que se arruína para sustentar a filha, Cosette, e afunda cada vez mais na pobreza. Já Cosette simboliza a infância sufocada pela falta de escola, o que Hugo chama de atrofia provocada pela "noite" — metáfora para a ignorância que impede qualquer chance de ascensão.

O exílio que deu forma final ao romance

Victor Hugo chegou a Guernsey em outubro de 1855, após ser expulso da França por se opor ao governo de Napoleão III. Na ilha, viveu por 15 anos o período mais produtivo de sua carreira, e foi ali que Os Miseráveis ganhou a versão que conhecemos hoje.

O ponto de partida do projeto, no entanto, é bem anterior ao exílio: um manuscrito batizado de Misères, escrito entre 1.845 e 1.848 ainda em solo francês. Só em 28 de abril de 1860, já instalado em Hauteville House, Hugo retomou aquele material e o transformou no romance publicado em 1862.

Onde Hugo completou a obra

Em Guernsey, Hugo escreveu boa parte do romance no primeiro escritório da casa. Hoje, o cômodo serve de antessala para o mirante construído no telhado da residência. O romance foi publicado em 1862, no mesmo ano da assinatura do prefácio, e logo se tornou um clássico da literatura francesa.

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