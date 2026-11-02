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Inacessível e Inexplicável

A reflexão de Victor Hugo: "O inacessível ligado ao inexplicável, eis o céu"

O escritor, em sua obra, chegou a contemplar o oceano e as rochas

Henrique Cesaretti

02/11/2026 - 15h46
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Em 1866, Victor Hugo publicou Os Trabalhadores do Mar, romance que transcende a narrativa de sobrevivência para explorar a vastidão da natureza e os mistérios que cercam a existência humana. Na obra, o escritor francês contempla o oceano, as rochas.

As tempestades e o firmamento e transforma esses cenários em reflexões sobre os limites do conhecimento e a pequenez do indivíduo diante do infinito.

Dentro dessa dimensão filosófica, surge uma das frases mais densas de Hugo: "O inacessível ligado ao inexplicável, eis o céu." A sentença sintetiza a experiência de quem levanta os olhos para as estrelas e compreende, simultaneamente, aquilo que pode ver e aquilo que jamais conseguirá alcançar.

A frase aparece na Segunda Parte — Os Trabalhadores do Mar, no Livro Segundo — O rochedo e o homem, Capítulo V ("Sub Umbra"), em uma reflexão filosófica sobre a noite, o universo e os limites do conhecimento humano. A tradução aqui utilizada é a de Machado de Assis.

O universo como metáfora do desconhecido

Hugo não escreve a frase isoladamente, pois ela surge em uma contemplação noturna sobre o cosmos e os limites do conhecimento humano.

A frase aparece após uma progressão matemática e filosófica que revela como o conhecimento humano se confronta com o infinito: "Essa luz é um foco, esse foco é uma estrela, essa estrela é um sol, esse sol é um universo, esse universo é nada. Todo o número é zero diante do infinito." Cada nível de compreensão revela que estruturas colossais, como sóis e sistemas estelares, tornam-se insignificantes quando comparadas à vastidão.

O raciocínio de Hugo não se encerra em simples astronomia. A reflexão avança para uma verdade incômoda: observar o céu não garante compreensão. Quanto mais aprendemos sobre a dimensão do universo, mais evidente se torna aquilo que desconhecemos, e o céu permanece simultaneamente visível e impenetrável.

A imensidão que contemplamos não se rende à explicação racional e permanece no horizonte do inacessível.

Do assombro ao crescimento da alma

Logo após afirmar que o inacessível se liga ao inexplicável, Hugo apresenta uma conclusão que resgata a dignidade humana nesse encontro com o desconhecido: "Dessa contemplação solta-se um fenômeno sublime: o crescimento da alma pelo assombro." Reconhecer os próprios limites, estar diante daquilo que não se pode explicar nem alcançar, produz efeito paradoxal — em vez de diminuir, expande a percepção e a sensibilidade.

A frase continua pertinente porque expressa uma experiência atemporal. Cada geração, à sua maneira, redescobre essa tensão entre o visível e o incompreensível, entre o que podemos tocar e o que apenas intuímos.

O romance ganhou força precisamente porque Hugo o escreveu durante o exílio. Período em que viveu afastado do país, contemplando o mar e as estrelas e transformando a experiência pessoal em reflexão universal sobre a condição humana.

Reflexão

A reflexão feita por Elon Musk: "Você paga impostos para não ser preso"

A frase repercutiu entre seus seguidores.

02/11/2026 14h02

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Elon Musk compartilhou nas redes sociais uma crítica sobre a natureza dos impostos, amplificando uma reflexão do professor italiano Adriano Gianturco. A frase repercutiu entre seus seguidores e reacendeu o debate sobre a carga tributária e o papel do Estado na sociedade moderna.

Segundo Gianturco, pagar impostos não é uma transação comercial voluntária, mas uma imposição legal, conforme reflexão compartilhada pela Brasil Paralelo. O professor resumiu sua posição em uma frase: o Estado não é uma loja, e por isso, você paga impostos para não ser preso.

Quem é Adriano Gianturco

Gianturco é professor italiano especializado em Ciência Política e conhecido por defender posições críticas sobre tributação e intervenção estatal. No Brasil, ele leciona Relações Internacionais no IBEMEC, integra a equipe permanente do programa Cartas da Mesa e atua como docente no curso de Certificação em Ciências Políticas da Brasil Paralelo.

Suas análises sobre carga fiscal e liberdade econômica deram destaque a Gianturco entre comentaristas que questionam como os governos cobram e aplicam recursos públicos. O apoio de Musk ampliou seu alcance internacional e reforçou sua presença no debate político contemporâneo.

O histórico crítico de Musk com os impostos

O bilionário já havia se manifestado sobre tributação e exposto suas posições sobre a cobrança de impostos de pessoas físicas e jurídicas nos Estados Unidos e em outros países. Em 2021, anunciou que pagaria mais de US$11 bilhões em taxas naquele ano, em resposta direta às críticas da senadora democrata Elizabeth Warren.

Warren havia acusado Musk de "se aproveitar de todo mundo" depois que ele recebeu o título de Pessoa do Ano pela revista TIME. A senadora defendia que pessoas com grandes fortunas deveriam contribuir com uma parcela maior da carga tributária e pedia reformas no código tributário para garantir essa contribuição maior.

Musk respondeu que ele próprio pagava impostos substanciais, contestando a narrativa de evasão fiscal.

Em novembro de 2025, Musk fez uma das maiores doações da história: 5,7 bilhões de dólares. O gesto também pode reduzir sua obrigação tributária futura e ilustra como o sistema tributário americano, concentrado na renda anual, permite que bilionários com riqueza principalmente vinculada a ações e investimentos minimizem suas contribuições ano a ano.

Esse sistema não tributa ganhos não realizados, o que cria uma lacuna entre riqueza real e renda tributável.

O novo papel de Musk no governo americano

Em 20 de janeiro de 2025, Musk assumiu uma posição no novo governo dos Estados Unidos, com a responsabilidade de otimizar os gastos federais e examinar como o dinheiro público é aplicado. Assim, suas críticas sobre impostos passaram à ação prática.

A trajetória de Musk nessa frente, porém, teve reviravoltas, e ele deixou o governo Trump após criticar um projeto de lei tributário, o que irritou autoridades da Casa Branca. O episódio evidencia as tensões entre sua retórica libertária sobre impostos e as complexidades políticas de sua implementação na administração federal.

A vida

Kierkegaard deixou uma reflexão sobre a vida: "Só pode ser compreendida olhando-se para trás"

Segundo ele, a vida só ganha sentido quando revisitada

02/11/2026 13h44

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Imagem: Micah Hoover/Wikimedia Commons.

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A reflexão do filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard sobre a vida ecoa na trajetória de qualquer adulto: ela só ganha sentido quando revisitada, embora precise ser vivida sempre de frente.

Essa tensão entre compreender o passado e agir no presente marca o dilema de quem toma decisões sem saber o resultado, mas só entende o que fez depois que tudo já aconteceu. Assumir o próprio histórico com maturidade depende menos de prever o futuro e mais de dar nome ao que já ficou para trás.

Quando a pessoa consegue enxergar padrões em suas escolhas antigas, reduz a sensação de confusão e ganha base mais sólida para decisões novas.

Por que os desvios do caminho revelam lógica só depois

Um trajeto cheio de curvas aparentemente erradas muitas vezes faz sentido apenas com o tempo. Olhar para essas etapas sem se prender a culpa ou remorso ajuda a identificar como a pessoa se comporta, sem que isso vire desculpa para ficar parado no presente.

Revisitar o próprio percurso não deveria funcionar como armadilha de nostalgia. Serve, em vez disso, como ponto de apoio — algo concreto em que se apoiar enquanto segue adiante. Dar atenção ao que é real agora, em vez de se perder em cenários que poderiam ter acontecido, tende a trazer mais equilíbrio diante das dificuldades do dia a dia.

A liberdade que exige conviver com a incerteza

A sensação de ter vários caminhos possíveis pela frente, sem nenhuma garantia de acerto, costuma gerar desconforto. Nenhuma escolha vem com certificado prévio de sucesso, e essa falta de garantias é o preço da liberdade.

Conviver com essa incerteza, em vez de ficar paralisado por ela, torna possível um compromisso genuíno com a própria trajetória. Esse tipo de postura ajuda a encarar mudanças importantes — troca de emprego, mudança de cidade, início de um relacionamento — sem a expectativa irreal de eliminar todo risco antes de agir.

 

Do entendimento para a ação do dia a dia

Admitir que escolhas antigas, mesmo as equivocadas, ajudaram a formar quem a pessoa é hoje costuma fortalecer a confiança em decisões futuras. Esse processo não elimina o medo de repetir erros, mas ajuda a situá-los no tempo certo — como parte de um aprendizado já encerrado.

Quem incorpora as próprias marcas de percurso lida melhor com imprevistos e sustenta projetos pessoais e profissionais em bases menos frágeis. Passar da reflexão para a prática pede paciência: falhas antigas não desaparecem de um dia para o outro, e cobrar perfeição imediata costuma ter efeito contrário.

Ao longo da vida, Kierkegaard desenvolveu a ideia dos três estágios da existência — estético, ético e religioso —, culminando na fé como forma mais elevada de vida. Crítico da Igreja Luterana dinamarquesa, dedicou-se à construção de uma filosofia cristã alternativa e usou vários pseudônimos para abordar diferentes perspectivas filosóficas.

Atitudes que sustentam essa mudança

Direcionar energia para metas possíveis, em vez de ficar só analisando o que já passou, é o que transforma teoria em rotina. Reconhecer decisões imperfeitas tomadas no passado, definir objetivos claros alinhados aos valores adquiridos com a experiência e celebrar pequenos progressos cotidianos sem exigir certezas imediatas sobre o futuro — essas práticas fazem diferença concreta na vida.

Quando alguém consegue olhar para trás com discernimento, sem se prender à culpa, e agir no presente sem exigir garantias. Descobre que a reflexão e a ação não são opostas, mas etapas complementares de uma mesma jornada.

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