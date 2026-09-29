Adeus ao ar-condicionado: nova tecnologia resfria a casa gastando 80% menos energia

Batizado de Caeli One, um novo equipamento de climatização promete cortar em até 80% o consumo elétrico de quem recorre ao ar-condicionado para se proteger do calor. Em vez de compressores e gases refrigerantes, ele resfria o ar por meio da evaporação da água — técnica conhecida como resfriamento adiabático.

O lançamento surge justamente quando as altas temperaturas fazem o gasto com energia elétrica se tornar um peso maior no bolso de muitas famílias. Segundo a fabricante, o dispositivo entrega 16 watts de capacidade de refrigeração para cada watt elétrico consumido — cerca de cinco vezes a eficiência de sistemas convencionais.

Como o equipamento tira o calor do ar

O ar passa por um mecanismo interno que usa a água em evaporação para absorver parte do calor antes de devolver esse ar, agora mais frio, para dentro de casa. Quem sai do processo é o calor extraído, direcionado para fora da residência através de uma abertura na parede.

A lógica se aproxima da de climatizadores evaporativos já conhecidos no mercado, mas o sistema promete maior eficiência elétrica. Usar cerca de 20% da energia normalmente necessária para produzir o mesmo efeito de resfriamento é a meta declarada pela empresa responsável pelo projeto.

Água no lugar de gases refrigerantes

Ao eliminar completamente os gases refrigerantes que equipam boa parte dos aparelhos de ar-condicionado, a estrutura do Caeli One reduz o impacto ambiental associado à climatização. É um argumento ambiental que a empresa soma ao apelo econômico.

Em troca, o funcionamento depende de um insumo que o ar-condicionado tradicional dispensa: a água. Segundo a fabricante, 1 metro cúbico do líquido seria suficiente para quatro meses de uso contínuo, embora o consumo real varie conforme a intensidade de uso, a temperatura e as condições do ambiente.

Instalação do sistema

Instalar o Caeli One exige uma tomada elétrica, ligação com o abastecimento hídrico e a fixação de peças em uma parede com saída para o exterior. Essa configuração busca simplificar a infraestrutura e evitar as grandes unidades externas típicas dos modelos split.

Clima seco favorece o desempenho

Nem todo cenário climático extrai o mesmo resultado do processo evaporativo. Ambientes mais secos tendem a se beneficiar mais, enquanto locais muito úmidos enfrentam uma limitação física: a evaporação perde força quando o ar já está saturado de vapor. E a capacidade de resfriamento cai junto.

Por isso, o Caeli One funciona melhor como alternativa regional, não como substituto universal e imediato do ar-condicionado tradicional. A eficácia real do sistema depende do clima de cada casa antes de decidir pela troca.

Manter o ambiente fresco sem pesar tanto na conta de energia é um dos maiores obstáculos da climatização doméstica, e soluções como essa tendem a se popularizar caso a empresa comprove esses níveis de eficiência em diferentes situações de uso.