Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Natal elegante

Adeus aos enfeites de Papai Noel: decoração de Natal mais elegante promete dominar em 2026

Tendência mais refinada para o natal vem ganhando espaço em 2026

Henrique Cesaretti

21/10/2026 - 08h22
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Os enfeites de Papai Noel, que sempre marcaram presença nas árvores de Natal, dão lugar a uma tendência mais refinada para 2026: uma decoração delicada e minimalista. Em que vidro transparente, tonalidades perladas e acabamentos sutis substituem os personagens tradicionais.

Essa abordagem prioriza a qualidade sobre a quantidade e transforma a árvore em um centro visual sofisticado, sem excesso de elementos. O resultado é um ambiente em que a elegância prevalece e a decoração se adapta tanto a casas modernas quanto a ambientes clássicos.

Os materiais que definem a nova estética natalina

Esferas com acabamento nacarado, peças de vidro transparente e adornos satinados formam a base dessa tendência. Distribuídas em tamanhos e formas variadas, essas peças criam profundidade entre os galhos e deixam a luz passar de forma sutil.

Estrelas finas, gotas de cristal e figuras geométricas ocupam o lugar dos tradicionais bonecos e personagens. Essa mudança oferece um efeito visual leve e sofisticado que se integra a qualquer tipo de decoração. A harmonia vem da coerência: escolher adornos com acabamentos similares e evitar misturar muitas texturas ou cores vibrantes garante o equilíbrio visual desejado.

Branco perlado com champagne: a combinação de ouro

A dupla branco perlado e champagne lidera as escolhas entre quem busca elegância. O branco traz luminosidade pura, enquanto o champagne adiciona calor sem o contraste agressivo do dourado brilhante tradicional. Peças transparentes complementam essa paleta, capturando a luz da árvore e criando pequenos reflexos noturnos.

Para quem prefere composições mais sóbrias, a combinação de branco, prata opaca e cristal oferece uma estética contemporânea e refinada, adequada a decorações minimalistas.

Distribuição estratégica para um efeito luxuoso

Preencher cada galho com adornos não é necessário para alcançar sofisticação visual. Na verdade, isso atrapalha, e a seleção criteriosa das peças e sua distribuição consciente são essenciais. Esferas de vidro soprado dão acabamento refinado, enquanto luzes LED de tonalidade morna ressaltam as transparências e os reflexos criados pelos adornos.

Até a estrela tradicional do topo pode ser substituída por uma peça de cristal ou um adorno metálico de linhas delgadas, desde que mantenha coerência com o restante da composição. Essa abordagem transforma a árvore em um elemento decorativo luxuoso e bem proporcionado.

Qual é a diferença prática entre branco perlado e branco comum?

O branco perlado tem um acabamento nacarado que captura luz e cria pequenos reflexos, enquanto o branco comum é opaco e uniforme. Na prática, quando a luz da árvore incide sobre o branco perlado, o acabamento parece brilhar sutilmente, enquanto o branco comum permanece plano.

Para decorações noturnas, essa diferença é perceptível: o perlado adiciona movimento visual e sofisticação, enquanto o branco comum é mais direto e sóbrio.

A tradição das árvores de Natal e seu significado histórico

As árvores de Natal não são uma invenção recente: pinheiros fazem parte de celebrações desde a antiguidade, quando representavam a vitória da vida e da luz sobre a morte nas festividades pagãs do solstício de inverno.

Essa simbologia — a vida que persiste mesmo no período mais escuro do ano — ajuda a explicar por que as árvores verdes ocupam lugar central nas comemorações natalinas em todo o mundo. Independentemente da religião ou da cultura.

A forma moderna da árvore de Natal nasceu provavelmente na região da Alsácia durante o século 16 e se popularizou entre famílias alemãs antes de se espalhar pela Europa no século 18. A rainha Vitória do Reino Unido foi crucial para elevar a árvore de Natal ao status de símbolo sazonal que conhecemos hoje.

Essa herança ajuda a explicar por que a árvore permanece no centro das celebrações, mesmo com a mudança das tendências de decoração.

Árvores da vida

Doença que afeta 8,5% dos idosos no Brasil pode ser combatida com o plantio de árvores

Estudo determinou que morar perto de árvores pode reduzir o risco dessa doença

21/10/2026 07h15

Compartilhar

Foto: Ron Lach/Pexels

Continue Lendo...

Morar perto de árvores e vegetação pode reduzir o risco de demência em idosos. Um estudo conduzido pela Stockholm University acompanhou 2.993 adultos com 60 anos ou mais durante até 16 anos e descobriu que, quanto mais vegetação havia perto das residências, menor era a probabilidade de desenvolver a doença neurodegenerativa.

A pesquisa reforça uma questão raramente considerada no planejamento do envelhecimento saudável: o ambiente imediato da casa importa tanto quanto a proximidade da família ou de serviços. Muitos pensam em bairros com infraestrutura urbana consolidada, mas as árvores fora da janela e a grama ao redor do edifício passam despercebidas, embora façam diferença no cotidiano de quem envelhece.

Como o estudo foi conduzido

Os pesquisadores acompanharam 2.993 residentes do distrito de Kungsholmen, em Estocolmo, que entraram na pesquisa entre 2001 e 2004. Nenhum deles tinha demência ao ingressar no estudo. Médicos, enfermeiros e psicólogos examinaram os participantes regularmente, e qualquer diagnóstico de demência era confirmado por um segundo médico e, em caso de desacordo, por um neurologista independente.

Após uma média de quase 10 anos, 477 dos participantes desenvolveram demência. A equipe liderada por Cecilia Stenfors. Professora associada de psicologia da Stockholm University, e por Jing Wu, do Aging Research Center do Karolinska Institutet, usou imagens de satélite para medir a vegetação ao redor de cada casa durante a estação de crescimento.

Proximidade determina o benefício

A análise considerou três perímetros ao redor das residências: 100, 250 e 500 metros. O resultado mais expressivo apareceu na zona mais próxima — 100 metros de casa. Para cada aumento de vegetação nessa faixa, o risco de demência caiu cerca de 20%.

A medição capturou o que as pessoas encontram naturalmente no dia a dia: ao buscar o correio, comprar alimentos ou simplesmente sair para tomar ar. Diferentemente de parques distantes, essa vegetação fica acessível mesmo em dias em que uma caminhada mais longa pareça cansativa.

Quando os pesquisadores examinaram áreas mais amplas, as reduções de risco foram menores e menos certas, sugerindo que o contato frequente e próximo com a natureza é o fator protetor. Entre mulheres, a mesma vegetação adicional próxima às casas associou-se a uma redução de risco cerca de 31% maior.

Entre homens, a redução estimada foi de cerca de 7%, incerta demais para ser considerada um vínculo relevante.

Uma questão de planejamento urbano

O estudo não prova que plantar uma árvore erradique a demência. Mas aponta uma possibilidade relevante para idosos e suas famílias: o ambiente em que vivem pode influenciar a saúde cerebral no longo prazo.

A relação entre vegetação próxima e menor risco de demência manteve-se mesmo após os pesquisadores controlarem idade, atividade física, ruído de tráfego, educação, tabagismo, renda do bairro e poluição do ar. Estudos anteriores já haviam ligado a vegetação próxima às casas em Estocolmo a um sono melhor e a menos prescrições de antidepressivos, fatores associados a menor risco de demência.

A vegetação também pode oferecer proteção contra ruído de tráfego e poluição. A distribuição desigual de vegetação entre moradores do mesmo bairro cria diferenças no acesso ao verde urbano.

Para gestores públicos e planejadores urbanos, os resultados indicam que pequenos fragmentos de natureza próximos às casas podem oferecer um caminho prático para reduzir riscos de demência em populações que envelhecem. A pesquisa, porém, incluiu apenas moradores de um distrito geralmente rico de Estocolmo.

Por isso, os autores pedem estudos em uma faixa mais ampla de rendas e ambientes urbanos para verificar o alcance dos achados. Isso é especialmente relevante no Brasil, onde 8,5% dos idosos convivem com demência — uma proporção que cresce com a idade, e o estudo foi publicado na revista Alzheimer's & Dementia.

Habilidosos

Após serem demitidos, eles coletaram 10 mil garrafas em 5 meses e construíram uma casa de 70 m²

Casal teve que se virar para encontrar solução e não voltar a morar com parentes

20/10/2026 21h40

Compartilhar

Foto: Magda Ehlers/Pexels

Continue Lendo...

Dóris Dias e Robson Lopes construíram a própria casa depois de perderem o emprego e não conseguirem pagar aluguel. Para o casal, as opções eram morar com parentes ou buscar uma solução própria.

O casal brasileiro construiu uma casa de 70 m² em cinco meses. A partir de abril de 2020, em Foz do Iguaçu, usando mais de 10 mil garrafas de vidro coletadas nas ruas. O que começou como necessidade econômica se tornou um exemplo de reaproveitamento de resíduos que mobilizou a comunidade local.

Robson havia perdido o emprego como repositor de supermercado, enquanto Dóris, educadora social, estava afastada do trabalho por problemas de saúde. Inicialmente, a família se mudou para a casa dos pais de Dóris, mas o casal queria conquistar seu próprio espaço e encontrou na reciclagem uma alternativa viável.

Como a ideia das garrafas nasceu

Durante o casamento celebrado em setembro de 2019, Dóris e Robson utilizaram materiais reciclados na decoração. Essa experiência despertou em Dóris a curiosidade sobre técnicas de construção com garrafas, levando-a a pesquisar soluções práticas para reutilizar o material. A descoberta de quanto vidro poderia ser reaproveitado transformou curiosidade em projeto.

A coleta começou pelas ruas de Foz do Iguaçu, onde o casal e vizinhos recolhiam garrafas descartadas. Amigos e residentes da região logo passaram a contribuir com doações espontâneas, acelerando o processo de reunião de material. Em cinco meses, conseguiram juntar as 10 mil garrafas necessárias para erguer as paredes da habitação.

A construção com garrafas de vidro

O projeto utilizou garrafas de vidro de 600 ml no lugar dos tijolos convencionais, que formaram o corpo principal das paredes. Cimento e areia uniram as garrafas, e garrafas menores foram destinadas às divisões interiores, enquanto ferro e outros materiais completaram a estrutura de sustentação da casa.

Nos primeiros cinco meses, o casal reutilizou e assentou mais de 10 mil garrafas nas paredes, concluindo a estrutura básica da casa. Até setembro de 2020, a construção havia custado 3 mil reais brasileiros.

A colocação do telhado, das portas e das janelas ainda estava pendente. Por isso, o casal organizou uma coleta de fundos com a comunidade para prosseguir com a obra.

Do projeto emergencial à expansão

Em junho de 2024, a casa tinha 85 m² e incorporava 20 mil garrafas reutilizadas, o dobro do volume inicial. Diversos acabamentos e instalações ainda precisavam ser concluídos, mas o que começou como solução diante de dificuldades econômicas se tornou um projeto duradouro.

O casal segue arrecadando fundos online e solicitando doações de materiais como janelas, portas e fios elétricos para finalizar a obra. A construção não está regularizada, mas pode ser regularizada pela prefeitura durante a obra ou até dois anos após conclusão.

O exemplo de Dóris e Robson mobilizou familiares e vizinhos, transformando uma necessidade pessoal em iniciativa comunitária de reaproveitamento de resíduos.

O que essa construção significa para famílias sem acesso ao crédito imobiliário

Para pessoas sem acesso a financiamento bancário ou dinheiro para comprar materiais convencionais, a construção com garrafas reutilizadas pode reduzir o custo inicial da obra. No caso de Dóris, uma casa tradicional de madeira e tijolos estava fora do orçamento.

Com garrafas coletadas gratuitamente nas ruas, ela transformou um material descartável em material de construção e reduziu o investimento necessário para deixar o aluguel e ter uma casa própria.

A construção também tem impacto ambiental: garrafas que terminariam em aterros sanitários ou no meio ambiente ganham novo uso. Para comunidades de baixa renda, a alternativa combina sustentabilidade e redução de custos. Não se trata apenas de uma escolha ambiental, mas também de uma forma de reduzir o gasto com a moradia.

Quando a construção com garrafas enfrenta barreiras legais

A casa de Dóris e Robson não está regularizada junto à prefeitura, uma situação que ilustra uma limitação importante dessa técnica: a aceitação institucional. Embora a prefeitura de Foz do Iguaçu permita regularização durante a construção ou até dois anos após conclusão, o processo exige documentação de posse do imóvel, projeto da obra e documentos pessoais.

Para famílias em situação de vulnerabilidade que não tiveram recursos para contratar profissionais, elaborar esses projetos formais pode representar um desafio adicional. Outro ponto crítico é que o material em si — no caso, vidro — não é automaticamente questionado pela prefeitura, mas cabe ao proprietário garantir que não oferece risco aos moradores.

Isso significa que decisões sobre segurança estrutural podem variar conforme a avaliação de cada município, tornando a viabilidade técnica e legal dessa solução dependente do local onde se pretende construir.

Como alguém sem experiência em construção consegue reunir 10 mil garrafas?

Dóris e Robson começaram coletando garrafas nas ruas de Foz do Iguaçu, em bueiros, sarjetas e espaços públicos onde o descarte era comum. O envolvimento da comunidade acelerou a coleta: depois de saberem do projeto, amigos e vizinhos passaram a doar garrafas.

A busca pelas ruas revelou quanto vidro era descartado diariamente, e a colaboração tornou possível reunir dez mil garrafas em cinco meses sem investimento significativo.

O conhecimento global que inspirou a ideia local

Dóris não inventou a técnica de construção com garrafas, e ela a adaptou localmente depois de conhecer projetos semelhantes em outros países. Segundo ela, viu casas construídas dessa forma na Bolívia, na Tailândia e em diferentes regiões do Brasil. A experiência permitiu que imaginasse uma solução para seu contexto em Foz do Iguaçu.

Motivada pelo uso de materiais reciclados na decoração do casamento, em 2019, ela pesquisou a técnica e transformou a curiosidade em um projeto estruturado.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00
Campo grande

/ 20 horas

Evento reúne 50 brechós com 18 mil itens a partir de R$ 2,00

2

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"
O poder da repetição

/ 23 horas

Bruce Lee: "Não temo quem treinou dez mil chutes uma vez, temo aquele que treinou um dez mil vezes"

3

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7147, terça-feira (20/10)

4

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)
Loterias

/ 12 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 3072, terça-feira (20/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 7146, segunda-feira (19/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

As cinco melhores IAs do momento e quando usar cada uma
Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Professor e direitos previdenciários: entre a valorização da educação e os retrocessos da reforma
Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Quando a doença se enquadra como grave para isenção de IR (Mesmo fora do rol da lei)
Planejamento estratégico não é planejar o ano
Exclusivo para Assinantes

/ 13/10/2026

Planejamento estratégico não é planejar o ano