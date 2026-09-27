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Decoração e tendência

Adeus, branco e cinza: a nova cor que promete dominar os banheiros em 2027

Os designers indicam cores naturais.

João V. Valença

27/09/2026 - 13h41
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Quem pensa em banheiro moderno já não imagina apenas branco e cinza. Os designers indicam que cores naturais e profundas ganham força em 2027, trazendo mais aconchego aos ambientes que, por anos, apostavam na frieza da neutralidade. O verde-salvia emerge como a escolha mais procurada para quem quer acompanhar essa mudança.

A cor funciona bem em qualquer tamanho de banheiro porque oferece um equilíbrio entre frescura e calor sem parecer pesada demais. Quando aplicada em acabamento matte, combinada com madeira, pedra e fibras naturais, cria espaços que transmitem tranquilidade e bem-estar de forma muito mais marcada do que banheiros completamente brancos conseguem fazer.

Verde-salvia: a tendência que sai do verde intenso

Ao contrário de verdes mais vibrantes, o tom salvia permite combinações versáteis e funciona tanto em espacinhos apertados quanto em ambientes grandes. Sua inspiração vem da natureza, e essa suavidade torna fácil integrá-lo ao projeto sem que o banheiro pareça sobrecarregado ou dramático.

Há várias formas de aplicá-lo: pintura ou revestimento matte nas paredes. Mobiliário de vanity nessa cor, cerâmicas ou porcelanatos como destaque em uma parede só, ou ainda acessórios decorativos para quem prefere começar com uma mudança menor. O resultado é um banheiro contemporâneo que não perde luminosidade e mantém a sensação de limpeza original do design neutro.

Azul petróleo: a segunda aposta forte para 2027

Além do verde-salvia, o azul petróleo também avança como tendência elegante para quem busca mais personalidade no espaço. Esse tom é mais intenso, mas funciona especialmente bem quando há entrada generosa de luz natural que evita deixá-lo opressivo.

Os designers recomendam combiná-lo com madeira clara para trazer aconchego, metais em preto matte ou bronze, espelhos com linhas curvas e iluminação morna que suavize sua intensidade. Essa paleta cria um ambiente sofisticado sem sacrificar funcionalidade ou leveza.

Por que o acabamento matte vence o brilho

Além da questão de cor, outra mudança forte é o abandono de superfícies muito brilhantes. Acabamentos matte oferecem estética mais moderna e, na prática, disfarçam melhor as marcas d'água e as marcas do uso cotidiano — uma vantagem real em um cômodo que sofre constante umidade.

Em paredes, móveis e revestimentos, o efeito matte cria uniformidade visual e sensação de repouso, justamente o que se busca em um espaço dedicado ao descanso e bem-estar.

Renovar sem reforma: ideias práticas para já

Não é preciso mexer em pisos nem fazer obra pesada para acompanhar as tendências de agora. Pequenas mudanças trazem resultado muito próximo ao que os designers indicam para 2027.

Pintar o vanity de verde-salvia, trocar o espelho por um com formas arredondadas, adicionar uma luminária morna. E incorporar plantas de folhas suaves com têxteis em tons bege ou areia já transformam o ambiente. A chave não está em sobrecarregar o ambiente, mas em criar um espaço sereno, funcional e conectado com os tons que a natureza oferece.

Missão espacial

Uma nova era começa no espaço: NASA ativa tecnologia inédita de comunicação

Equipamento é chamado Deep Space Station 23.

27/09/2026 12h50

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Foto: SpaceX/Pexels

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A NASA ativou uma antena de rádio de 114 pés no deserto da Califórnia para se comunicar com mais de 40 sondas espalhadas pelo sistema solar.

O equipamento, chamado Deep Space Station 23, foi inaugurado no Complexo de Comunicações Deep Space de Goldstone, perto de Barstow. A antena reforça a capacidade de comunicação da agência com missões que exploram desde a Lua até os confins do espaço intergaláctico.

A NASA rastreia sondas em locais tão distintos quanto Marte, Júpiter e Saturno. Entre elas está a Voyager 1, que cruzou a fronteira do espaço intergaláctico em 2012 e continua enviando sinais para casa.

O Laboratório de Propulsão a Jato (JPL) da agência, localizado no sul da Califórnia, gerencia o novo equipamento de 34 metros de diâmetro. A antena se junta à Deep Space Network, rede global de comunicações com complexos na Califórnia, na Espanha e na Austrália.

Rede de comunicação sob pressão

Há anos, as antenas da Deep Space Network operavam no limite de sua capacidade. O novo equipamento amplia a capacidade da rede, da qual cada missão depende para enviar e receber dados por meio de um pequeno grupo de antenas em três pontos específicos da Terra.

James Kenyon, administrador associado da Diretoria de Pesquisa e Missões Tecnológicas da NASA. Informou que a expansão reforça a infraestrutura de comunicação necessária para os próximos passos da agência, da exploração ampliada da Lua à investigação mais profunda do sistema solar.

Operação que começou em agosto

Cientistas da NASA testaram o Deep Space Station 23 de maio a julho para validar seu funcionamento. A antena iniciou operações em 3 de agosto, rastreando o Observatório de Raios-X Chandra. Desde então, mantém contato com dezenas de missões, incluindo o Mars Reconnaissance Orbiter, a sonda Psyche, Juno e Voyager 1.

Dave Gallagher, diretor do JPL, informou que a adição da antena de próxima geração aproxima a rede de uma modernização completa que incorpora tecnologia avançada. Segundo ele, após mais de 60 anos de operação contínua em apoio a missões relevantes, as atualizações preparam a rede para uma nova era de exploração.

Construção e funcionalidade técnica

A construção começou em fevereiro de 2020, e em dezembro de 2024, os engenheiros baixaram a estrutura metálica de 133 toneladas que sustenta a antena. Depois, anexaram os painéis que refletem os sinais de rádio e calibraram o equipamento para funcionar com o restante da rede.

O Deep Space Station 23 é a quinta antena em Goldstone, juntando-se a três outros pratos de 114 pés e a um prato mais antigo de 230 pés.

Germaine Aziz, que gerencia o Projeto de Ampliação de Abertura da Deep Space Network no JPL, informou que construir a antena não foi o principal desafio. A maior dificuldade foi integrar os complexos sistemas mecânicos, elétricos, de software, de radiofrequência e de infraestrutura em um equipamento pronto para missões.

Cada subsistema precisou ser integrado, calibrado e verificado para operar com precisão e confiabilidade.

Reação diferente

Seu corpo pode reagir de forma diferente ao comer com quem você ama, aponta pesquisa

Este hábito pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição

27/09/2026 11h33

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Foto: Kampus Production/Pexels

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Comer um pedaço de pão branco ao lado do parceiro pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição. É o que mostra uma pesquisa conduzida por Monia Masalha e Shir Atzil, da Hebrew University, em parceria com Shai Fuchs, do Sheba Medical Center.

O estudo, publicado na revista Science Advances, comparou o que acontece no organismo de adultos saudáveis quando eles se alimentam sozinhos ou na companhia do cônjuge. A diferença apareceu nos picos de glicose registrados logo após a refeição.

Como o teste foi montado

A equipe reuniu 108 adultos de 54 casais que estavam juntos havia pelo menos nove meses, todos sem diabetes. Cada participante comeu 102 gramas de pão branco — uma quantidade padrão usada em testes desse tipo, com cerca de 50 gramas de carboidrato.

Cada pessoa passou pela mesma refeição duas vezes no mesmo dia: uma sozinha, outra com o parceiro por perto, em ordem sorteada e com intervalo de pelo menos quatro horas entre as sessões. O ambiente foi montado como uma sala de estar comum, com sofá, tapete e luz natural, e os casais podiam conversar ou se tocar à vontade.

Picadas no dedo mediram a glicose antes de comer e em outros seis momentos ao longo de duas horas.

O que mudou nos níveis de glicose

Ao somar quanto a glicose subiu acima do nível de jejum e por quanto tempo permaneceu elevada. Os pesquisadores encontraram uma diferença de cerca de 15% a menos quando o parceiro estava na sala.

Os valores de partida eram semelhantes nas duas sessões, mas a curva se manteve mais baixa entre 45 minutos e duas horas depois do pão, no encontro acompanhado.

Ao considerar apenas a primeira sessão de cada participante — o que descarta qualquer efeito residual da refeição anterior —. A diferença chegou a 24% a menos entre quem comeu com o parceiro.

Em declaração ao Earth.com, Atzil disse que a regulação da glicose não depende só do que se come, mas também de quem está à mesa durante a refeição.

Estresse e toque não explicam o resultado

Para descartar que o efeito fosse simples calma, a equipe monitorou a atividade das glândulas sudoríparas — um sinal clássico de estresse — durante as duas horas de teste. As leituras não variaram entre as sessões e não se relacionaram com os picos de glicose registrados.

O toque físico também não explicou a diferença: casais que se tocaram mais durante a refeição não apresentaram glicose mais baixa. E o efeito da presença do parceiro se manteve mesmo quando o contato físico foi descontado da análise.

Um padrão que vai além dos adultos

Pesquisadores da mesma equipe observaram um padrão parecido em outras situações de proximidade, quando adultos enfrentavam frio ou choques leves. O padrão também apareceu em bebês que permaneciam ao lado da mãe, e a equipe chamou a ideia por trás desses achados de fisiologia social (Social Physiology).

Atzil, que estuda vínculos afetivos no Department of Psychology da Hebrew University. Optou por testar primeiro os laços mais próximos para este primeiro teste de conceito: casais românticos em adultos e mães com bebês. Ela explicou que fez essa escolha deliberadamente porque, se a fisiologia social existe, seria nesses vínculos que esperaria encontrar o efeito com mais clareza.

Os resultados reforçam que o corpo de cada pessoa não processa a comida de forma isolada — a companhia à mesa também parece deixar marca na resposta metabólica à refeição.

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