Adeus, branco e cinza: a nova cor que promete dominar os banheiros em 2027 - Foto: Max Vakhtbovych/Pexels

Quem pensa em banheiro moderno já não imagina apenas branco e cinza. Os designers indicam que cores naturais e profundas ganham força em 2027, trazendo mais aconchego aos ambientes que, por anos, apostavam na frieza da neutralidade. O verde-salvia emerge como a escolha mais procurada para quem quer acompanhar essa mudança.

A cor funciona bem em qualquer tamanho de banheiro porque oferece um equilíbrio entre frescura e calor sem parecer pesada demais. Quando aplicada em acabamento matte, combinada com madeira, pedra e fibras naturais, cria espaços que transmitem tranquilidade e bem-estar de forma muito mais marcada do que banheiros completamente brancos conseguem fazer.

Verde-salvia: a tendência que sai do verde intenso

Ao contrário de verdes mais vibrantes, o tom salvia permite combinações versáteis e funciona tanto em espacinhos apertados quanto em ambientes grandes. Sua inspiração vem da natureza, e essa suavidade torna fácil integrá-lo ao projeto sem que o banheiro pareça sobrecarregado ou dramático.

Há várias formas de aplicá-lo: pintura ou revestimento matte nas paredes. Mobiliário de vanity nessa cor, cerâmicas ou porcelanatos como destaque em uma parede só, ou ainda acessórios decorativos para quem prefere começar com uma mudança menor. O resultado é um banheiro contemporâneo que não perde luminosidade e mantém a sensação de limpeza original do design neutro.

Azul petróleo: a segunda aposta forte para 2027

Além do verde-salvia, o azul petróleo também avança como tendência elegante para quem busca mais personalidade no espaço. Esse tom é mais intenso, mas funciona especialmente bem quando há entrada generosa de luz natural que evita deixá-lo opressivo.

Os designers recomendam combiná-lo com madeira clara para trazer aconchego, metais em preto matte ou bronze, espelhos com linhas curvas e iluminação morna que suavize sua intensidade. Essa paleta cria um ambiente sofisticado sem sacrificar funcionalidade ou leveza.

Por que o acabamento matte vence o brilho

Além da questão de cor, outra mudança forte é o abandono de superfícies muito brilhantes. Acabamentos matte oferecem estética mais moderna e, na prática, disfarçam melhor as marcas d'água e as marcas do uso cotidiano — uma vantagem real em um cômodo que sofre constante umidade.

Em paredes, móveis e revestimentos, o efeito matte cria uniformidade visual e sensação de repouso, justamente o que se busca em um espaço dedicado ao descanso e bem-estar.

Renovar sem reforma: ideias práticas para já

Não é preciso mexer em pisos nem fazer obra pesada para acompanhar as tendências de agora. Pequenas mudanças trazem resultado muito próximo ao que os designers indicam para 2027.

Pintar o vanity de verde-salvia, trocar o espelho por um com formas arredondadas, adicionar uma luminária morna. E incorporar plantas de folhas suaves com têxteis em tons bege ou areia já transformam o ambiente. A chave não está em sobrecarregar o ambiente, mas em criar um espaço sereno, funcional e conectado com os tons que a natureza oferece.