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Reação diferente

Seu corpo pode reagir de forma diferente ao comer com quem você ama, aponta pesquisa

Este hábito pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição

Henrique Cesaretti

27/09/2026 - 11h33
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Comer um pedaço de pão branco ao lado do parceiro pode alterar a forma como o corpo lida com o açúcar no sangue depois da refeição. É o que mostra uma pesquisa conduzida por Monia Masalha e Shir Atzil, da Hebrew University, em parceria com Shai Fuchs, do Sheba Medical Center.

O estudo, publicado na revista Science Advances, comparou o que acontece no organismo de adultos saudáveis quando eles se alimentam sozinhos ou na companhia do cônjuge. A diferença apareceu nos picos de glicose registrados logo após a refeição.

Como o teste foi montado

A equipe reuniu 108 adultos de 54 casais que estavam juntos havia pelo menos nove meses, todos sem diabetes. Cada participante comeu 102 gramas de pão branco — uma quantidade padrão usada em testes desse tipo, com cerca de 50 gramas de carboidrato.

Cada pessoa passou pela mesma refeição duas vezes no mesmo dia: uma sozinha, outra com o parceiro por perto, em ordem sorteada e com intervalo de pelo menos quatro horas entre as sessões. O ambiente foi montado como uma sala de estar comum, com sofá, tapete e luz natural, e os casais podiam conversar ou se tocar à vontade.

Picadas no dedo mediram a glicose antes de comer e em outros seis momentos ao longo de duas horas.

O que mudou nos níveis de glicose

Ao somar quanto a glicose subiu acima do nível de jejum e por quanto tempo permaneceu elevada. Os pesquisadores encontraram uma diferença de cerca de 15% a menos quando o parceiro estava na sala.

Os valores de partida eram semelhantes nas duas sessões, mas a curva se manteve mais baixa entre 45 minutos e duas horas depois do pão, no encontro acompanhado.

Ao considerar apenas a primeira sessão de cada participante — o que descarta qualquer efeito residual da refeição anterior —. A diferença chegou a 24% a menos entre quem comeu com o parceiro.

Em declaração ao Earth.com, Atzil disse que a regulação da glicose não depende só do que se come, mas também de quem está à mesa durante a refeição.

Estresse e toque não explicam o resultado

Para descartar que o efeito fosse simples calma, a equipe monitorou a atividade das glândulas sudoríparas — um sinal clássico de estresse — durante as duas horas de teste. As leituras não variaram entre as sessões e não se relacionaram com os picos de glicose registrados.

O toque físico também não explicou a diferença: casais que se tocaram mais durante a refeição não apresentaram glicose mais baixa. E o efeito da presença do parceiro se manteve mesmo quando o contato físico foi descontado da análise.

Um padrão que vai além dos adultos

Pesquisadores da mesma equipe observaram um padrão parecido em outras situações de proximidade, quando adultos enfrentavam frio ou choques leves. O padrão também apareceu em bebês que permaneciam ao lado da mãe, e a equipe chamou a ideia por trás desses achados de fisiologia social (Social Physiology).

Atzil, que estuda vínculos afetivos no Department of Psychology da Hebrew University. Optou por testar primeiro os laços mais próximos para este primeiro teste de conceito: casais românticos em adultos e mães com bebês. Ela explicou que fez essa escolha deliberadamente porque, se a fisiologia social existe, seria nesses vínculos que esperaria encontrar o efeito com mais clareza.

Os resultados reforçam que o corpo de cada pessoa não processa a comida de forma isolada — a companhia à mesa também parece deixar marca na resposta metabólica à refeição.

Curiosidades da Natureza

A maior ave do mundo tem presas de dinossauro; a menor mede só 5 cm e pesa 2 gramas

Uma pesa 70 quilos e é letal, a outra parece um inseto voando.

26/09/2026 17h03

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O zunzuncito pesa menos que uma moeda pequena, cabe na palma da mão e vive em Cuba. Já o casuar fica no outro extremo: essa ave enorme das florestas tropicais pesa mais de 70 quilos e possui garras que lembram as de dinossauros.

Essas duas espécies representam os extremos de tamanho no mundo das aves, cada qual adaptada para viver em condições bem distintas. Enquanto uma flutua entre flores com batidas de asas quase invisíveis, a outra atravessa a vegetação densa usando força bruta e pernas poderosas.

O menor pássaro do mundo cabe numa mão

O zunzuncito, também chamado de colibrí abeja, tem nome científico Mellisuga helenae e vive apenas em Cuba, onde ocupa bosques e áreas de vegetação rasteira. Um exemplar adulto mede entre 5 e 6 centímetros e pesa entre 1,6 e 2 gramas — o suficiente para parecer, à primeira vista, um inseto voando entre as flores.

Suas plumas iridescentes e o bater de asas em alta frequência permitem que ele permaneça suspenso no ar enquanto suga o néctar. Com isso, o zunzuncito atua como polinizador nos ecossistemas onde vive e transporta pólen de uma planta a outra.

Um gigante que não voa, mas impressiona pela força

No extremo contrário encontra-se o casuar, encontrado nas matas da Austrália, da Papua-Nova Guiné e de ilhas próximas. Incapaz de voar, o animal tem em compensação um porte físico avantajado, podendo alcançar 1,8 metro de altura e ultrapassar os 70 quilos de peso.

A garra central do casuar mede cerca de 12 centímetros e é comparada às garras de dinossauros extintos. Ela serve como arma quando o animal se sente ameaçado.

Diante de perigo, ele aplica chutes rápidos com as pernas fortes. Casos assim são raros, mas quando acontecem — geralmente quando alguém se aproxima demais do animal — podem resultar em lesões sérias.

Um papel ecológico além da fama de perigosa

Apesar do temperamento defensivo, o casuar cumpre função essencial nas florestas onde vive. Como se alimenta de frutos, a ave dispersa sementes das quais várias árvores tropicais dependem para se reproduzir.

A ave também se desloca a quase 50 km/h em terra firme e nada bem o suficiente para atravessar rios, o que facilita seu deslocamento pela vegetação densa das matas onde habita.

Duas estratégias opostas de sobrevivência

O zunzuncito sobrevive pela leveza e pela agilidade no ar, enquanto o casuar aposta em massa corporal e capacidade de defesa física. Uma pesa menos que uma moeda pequena; a outra ultrapassa a marca dos 70 quilos sem nunca decolar do chão.

Cada uma dessas aves ocupa um nicho ecológico próprio, moldado por milhões de anos de adaptação ao ambiente em que vive. A distância entre os 2 gramas do colibrí cubano e o peso do gigante das florestas tropicais mostra o quanto a evolução das aves pode variar dentro do mesmo grupo animal.

Explicação científica

Desviar o olhar durante uma conversa pode revelar algo sobre você, segundo a psicologia

Psicologia revela o motivo desse comportamento

26/09/2026 15h44

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Foto: Vitaly Gariev/Pexels

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Quando alguém desvia o olhar durante uma conversa, é fácil pensar em desonestidade ou falta de interesse. A psicologia, porém, revela que esse comportamento tão comum nas interações cotidianas tem explicações bem mais complexas do que imaginamos. Os olhos funcionam como janelas de processos mentais profundos, muito além de qualquer tentativa de enganar.

O contato visual equilibra de forma delicada a vulnerabilidade pessoal com a atenção dirigida à outra pessoa — e esse equilíbrio muda conforme o papel de cada um na conversa. Compreender o que está por trás desses gestos silenciosos melhora significativamente as habilidades sociais e permite interpretar a natureza humana com mais precisão.

O padrão por trás do desvio de olhar

Pesquisas científicas revelam um padrão claro no comportamento: as pessoas mantêm contato visual em 70% do tempo enquanto escutam, mas esse índice cai para 30% quando falam. Essa redução não sinaliza desonestidade — ela reflete, na verdade, uma necessidade cognitiva real e bem documentada.

Desviar o olhar permite ao cérebro se desconectar do estímulo visual externo, liberando recursos mentais para acessar memórias ou processar conceitos mais complexos. O gesto responde frequentemente a uma sobrecarga cognitiva em vez de uma estratégia de ocultamento. Ansiedade social e timidez também influenciam essa conduta, já que algumas pessoas acham difícil sustentar o contato visual contínuo.

Além do contato visual: o corpo inteiro fala

A comunicação não verbal vai muito além dos olhos e abrange outros canais: postura, manejo do espaço pessoal, gestos e paralenguagem — este último entendido como tom e ritmo de voz. Cada mensagem física complementa ou altera a interpretação do que alguém expressa verbalmente. O cérebro processa essas sinalizações constantemente, na maioria das vezes sem consciência.

A origem evolutiva dessa sensibilidade à falta de contato visual está na necessidade de coesão dentro dos grupos sociais.

A cultura redefine completamente o significado do contato visual, e no mundo ocidental, manter o olhar representa honestidade e atenção plena. Em diversas culturas asiáticas, um contato visual prolongado é considerado desrespeitoso ou até ameaçador. Essas variações mostram por que analisar o comportamento alheio exige considerar fatores individuais e contextuais, jamais um julgamento apressado.

Lendo corretamente o silêncio do corpo

O mundo digital atual, onde as interações presenciais escasseiam, torna necessário o aprendizado desses códigos comportamentais. O corpo comunica antes mesmo da articulação de qualquer palavra, razão pela qual a atenção ao lenguagem silencioso é indispensável nos vínculos interpessoais.

A próxima vez que alguém evite o encontro visual durante uma conversa, considere a possibilidade de um processo mental ativo ou uma característica cultural antes de qualquer julgamento apressado.

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