Alerta global: Estrutura 10 vezes maior que o Sol acaba de ser detectada na Via Láctea - Foto: Lucas Pezeta/Pexels

Astrônomos identificaram na Via Láctea um sistema cósmico capaz de acelerar partículas a energias 100 vezes superiores às do Gran Colisionador de Hadrons. O sistema, denominado IRAS 18.293-941, é um microblazar, fenômeno raro estudado até agora principalmente em galáxias muito distantes.

O sistema localiza-se a cerca de 12 mil anos-luz da Terra e foi confirmado por um estudo aceito para publicação na revista Astronomy & Astrophysics. A descoberta oferece aos cientistas um laboratório natural extraordinário para compreender como agujeros negros geram jatos capazes de lancar matéria pelo espaço a velocidades próximas à luz.

Pesquisadores combinaram observações em luz visível, raios X, raios gama e ondas de rádio para reconstruir o funcionamento do sistema.

Um buraco negro dez vezes mais massivo que o Sol

O centro do sistema IRAS 18.293-941 é ocupado por um buraco negro de massa estelar aproximadamente dez vezes maior que a do Sol. Uma estrela o acompanha e completa uma órbita ao seu redor a cada onze dias, aproximadamente.

A gravidade intensa do buraco negro arranca material da estrela companheira e forma um disco de acreção que espirala em direção ao objeto compacto.

Nem toda essa matéria, porém, atravessa o horizonte de eventos. Parte é expelida em dois jatos que seguem em direções opostas, transformando o buraco negro em um lançador de partículas. Um desses jatos aponta quase diretamente para a Terra, o que permite classificar o sistema como microblazar.

IRAS 18293−0941 não é um objeto recém-descoberto: sua existência é conhecida desde 1983, quando foi observado pelo satélite infravermelho IRAS. O que mudou agora é a interpretação de sua natureza.

Partículas aceleradas a velocidades extremas

Observações de rádio revelaram o alcance destrutivo desses jatos no espaço interestelar. O fluxo que se afasta da Terra limpou uma região de aproximadamente cem anos-luz no meio interestelar. A distância é pequena comparada aos milhões de anos-luz que os jatos de alguns blazares podem alcançar, mas é extraordinária para um sistema de massa estelar.

O fenômeno ganha intensidade quando um desses jatos colide com uma nuvem densa de material interestelar. O impacto gera condições extremas que aceleram partículas a energias cerca de cem vezes maiores que as obtidas no Gran Colisionador de Hadrons.

Essas partículas se deslocam a velocidades pouco inferiores à da luz e estão entre as mais rápidas de toda a Via Láctea.

Uma oportunidade rara de pesquisa

Embora IRAS 18.293-941 não seja o acelerador de partículas mais potente conhecido no universo, pode estar entre os mais extremos da Via Láctea. Sua importância para a ciência está na proximidade relativa: os blazares clássicos, alimentados por buracos negros supermassivos, ficam tão distantes que os telescópios atuais não conseguem resolver suas estruturas internas em detalhes.

O microblazar oferece aos astrônomos um análogo próximo capaz de revelar os mecanismos físicos que operam nos blazares remotos. Esse modelo em escala reduzida permite estudar com precisão os processos físicos desses objetos cósmicos. E compreender melhor como os buracos negros moldam o universo ao redor por meio de jatos de energia.