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Alerta global

Alerta global: Estrutura 10 vezes maior que o Sol acaba de ser detectada na Via Láctea

Sistema fica localizado a cerca de 12 mil anos-luz da Terra

Henrique Cesaretti

27/09/2026 - 10h11
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Astrônomos identificaram na Via Láctea um sistema cósmico capaz de acelerar partículas a energias 100 vezes superiores às do Gran Colisionador de Hadrons. O sistema, denominado IRAS 18.293-941, é um microblazar, fenômeno raro estudado até agora principalmente em galáxias muito distantes.

O sistema localiza-se a cerca de 12 mil anos-luz da Terra e foi confirmado por um estudo aceito para publicação na revista Astronomy & Astrophysics. A descoberta oferece aos cientistas um laboratório natural extraordinário para compreender como agujeros negros geram jatos capazes de lancar matéria pelo espaço a velocidades próximas à luz.

Pesquisadores combinaram observações em luz visível, raios X, raios gama e ondas de rádio para reconstruir o funcionamento do sistema.

Um buraco negro dez vezes mais massivo que o Sol

O centro do sistema IRAS 18.293-941 é ocupado por um buraco negro de massa estelar aproximadamente dez vezes maior que a do Sol. Uma estrela o acompanha e completa uma órbita ao seu redor a cada onze dias, aproximadamente.

A gravidade intensa do buraco negro arranca material da estrela companheira e forma um disco de acreção que espirala em direção ao objeto compacto.

Nem toda essa matéria, porém, atravessa o horizonte de eventos. Parte é expelida em dois jatos que seguem em direções opostas, transformando o buraco negro em um lançador de partículas. Um desses jatos aponta quase diretamente para a Terra, o que permite classificar o sistema como microblazar.

IRAS 18293−0941 não é um objeto recém-descoberto: sua existência é conhecida desde 1983, quando foi observado pelo satélite infravermelho IRAS. O que mudou agora é a interpretação de sua natureza.

Partículas aceleradas a velocidades extremas

Observações de rádio revelaram o alcance destrutivo desses jatos no espaço interestelar. O fluxo que se afasta da Terra limpou uma região de aproximadamente cem anos-luz no meio interestelar. A distância é pequena comparada aos milhões de anos-luz que os jatos de alguns blazares podem alcançar, mas é extraordinária para um sistema de massa estelar.

O fenômeno ganha intensidade quando um desses jatos colide com uma nuvem densa de material interestelar. O impacto gera condições extremas que aceleram partículas a energias cerca de cem vezes maiores que as obtidas no Gran Colisionador de Hadrons.

Essas partículas se deslocam a velocidades pouco inferiores à da luz e estão entre as mais rápidas de toda a Via Láctea.

Uma oportunidade rara de pesquisa

Embora IRAS 18.293-941 não seja o acelerador de partículas mais potente conhecido no universo, pode estar entre os mais extremos da Via Láctea. Sua importância para a ciência está na proximidade relativa: os blazares clássicos, alimentados por buracos negros supermassivos, ficam tão distantes que os telescópios atuais não conseguem resolver suas estruturas internas em detalhes.

O microblazar oferece aos astrônomos um análogo próximo capaz de revelar os mecanismos físicos que operam nos blazares remotos. Esse modelo em escala reduzida permite estudar com precisão os processos físicos desses objetos cósmicos. E compreender melhor como os buracos negros moldam o universo ao redor por meio de jatos de energia.

Curiosidades da Natureza

A maior ave do mundo tem presas de dinossauro; a menor mede só 5 cm e pesa 2 gramas

Uma pesa 70 quilos e é letal, a outra parece um inseto voando.

26/09/2026 17h03

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O zunzuncito pesa menos que uma moeda pequena, cabe na palma da mão e vive em Cuba. Já o casuar fica no outro extremo: essa ave enorme das florestas tropicais pesa mais de 70 quilos e possui garras que lembram as de dinossauros.

Essas duas espécies representam os extremos de tamanho no mundo das aves, cada qual adaptada para viver em condições bem distintas. Enquanto uma flutua entre flores com batidas de asas quase invisíveis, a outra atravessa a vegetação densa usando força bruta e pernas poderosas.

O menor pássaro do mundo cabe numa mão

O zunzuncito, também chamado de colibrí abeja, tem nome científico Mellisuga helenae e vive apenas em Cuba, onde ocupa bosques e áreas de vegetação rasteira. Um exemplar adulto mede entre 5 e 6 centímetros e pesa entre 1,6 e 2 gramas — o suficiente para parecer, à primeira vista, um inseto voando entre as flores.

Suas plumas iridescentes e o bater de asas em alta frequência permitem que ele permaneça suspenso no ar enquanto suga o néctar. Com isso, o zunzuncito atua como polinizador nos ecossistemas onde vive e transporta pólen de uma planta a outra.

Um gigante que não voa, mas impressiona pela força

No extremo contrário encontra-se o casuar, encontrado nas matas da Austrália, da Papua-Nova Guiné e de ilhas próximas. Incapaz de voar, o animal tem em compensação um porte físico avantajado, podendo alcançar 1,8 metro de altura e ultrapassar os 70 quilos de peso.

A garra central do casuar mede cerca de 12 centímetros e é comparada às garras de dinossauros extintos. Ela serve como arma quando o animal se sente ameaçado.

Diante de perigo, ele aplica chutes rápidos com as pernas fortes. Casos assim são raros, mas quando acontecem — geralmente quando alguém se aproxima demais do animal — podem resultar em lesões sérias.

Um papel ecológico além da fama de perigosa

Apesar do temperamento defensivo, o casuar cumpre função essencial nas florestas onde vive. Como se alimenta de frutos, a ave dispersa sementes das quais várias árvores tropicais dependem para se reproduzir.

A ave também se desloca a quase 50 km/h em terra firme e nada bem o suficiente para atravessar rios, o que facilita seu deslocamento pela vegetação densa das matas onde habita.

Duas estratégias opostas de sobrevivência

O zunzuncito sobrevive pela leveza e pela agilidade no ar, enquanto o casuar aposta em massa corporal e capacidade de defesa física. Uma pesa menos que uma moeda pequena; a outra ultrapassa a marca dos 70 quilos sem nunca decolar do chão.

Cada uma dessas aves ocupa um nicho ecológico próprio, moldado por milhões de anos de adaptação ao ambiente em que vive. A distância entre os 2 gramas do colibrí cubano e o peso do gigante das florestas tropicais mostra o quanto a evolução das aves pode variar dentro do mesmo grupo animal.

Explicação científica

Desviar o olhar durante uma conversa pode revelar algo sobre você, segundo a psicologia

Psicologia revela o motivo desse comportamento

26/09/2026 15h44

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Foto: Vitaly Gariev/Pexels

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Quando alguém desvia o olhar durante uma conversa, é fácil pensar em desonestidade ou falta de interesse. A psicologia, porém, revela que esse comportamento tão comum nas interações cotidianas tem explicações bem mais complexas do que imaginamos. Os olhos funcionam como janelas de processos mentais profundos, muito além de qualquer tentativa de enganar.

O contato visual equilibra de forma delicada a vulnerabilidade pessoal com a atenção dirigida à outra pessoa — e esse equilíbrio muda conforme o papel de cada um na conversa. Compreender o que está por trás desses gestos silenciosos melhora significativamente as habilidades sociais e permite interpretar a natureza humana com mais precisão.

O padrão por trás do desvio de olhar

Pesquisas científicas revelam um padrão claro no comportamento: as pessoas mantêm contato visual em 70% do tempo enquanto escutam, mas esse índice cai para 30% quando falam. Essa redução não sinaliza desonestidade — ela reflete, na verdade, uma necessidade cognitiva real e bem documentada.

Desviar o olhar permite ao cérebro se desconectar do estímulo visual externo, liberando recursos mentais para acessar memórias ou processar conceitos mais complexos. O gesto responde frequentemente a uma sobrecarga cognitiva em vez de uma estratégia de ocultamento. Ansiedade social e timidez também influenciam essa conduta, já que algumas pessoas acham difícil sustentar o contato visual contínuo.

Além do contato visual: o corpo inteiro fala

A comunicação não verbal vai muito além dos olhos e abrange outros canais: postura, manejo do espaço pessoal, gestos e paralenguagem — este último entendido como tom e ritmo de voz. Cada mensagem física complementa ou altera a interpretação do que alguém expressa verbalmente. O cérebro processa essas sinalizações constantemente, na maioria das vezes sem consciência.

A origem evolutiva dessa sensibilidade à falta de contato visual está na necessidade de coesão dentro dos grupos sociais.

A cultura redefine completamente o significado do contato visual, e no mundo ocidental, manter o olhar representa honestidade e atenção plena. Em diversas culturas asiáticas, um contato visual prolongado é considerado desrespeitoso ou até ameaçador. Essas variações mostram por que analisar o comportamento alheio exige considerar fatores individuais e contextuais, jamais um julgamento apressado.

Lendo corretamente o silêncio do corpo

O mundo digital atual, onde as interações presenciais escasseiam, torna necessário o aprendizado desses códigos comportamentais. O corpo comunica antes mesmo da articulação de qualquer palavra, razão pela qual a atenção ao lenguagem silencioso é indispensável nos vínculos interpessoais.

A próxima vez que alguém evite o encontro visual durante uma conversa, considere a possibilidade de um processo mental ativo ou uma característica cultural antes de qualquer julgamento apressado.

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