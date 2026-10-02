África está se repartindo aos poucos, e cientistas confirmam que um novo oceano pode surgir

Uma rachadura geológica colossal percorre o continente africano, sinalizando um processo que durará dezenas de milhões de anos: a separação do continente em duas massas de Terra distintas. A transformação pode dar origem a um oceano inteiramente novo, conforme indicam estudos sobre movimentos de placas tectônicas na região.

Em 2018, uma fenda gigantesca rompeu o solo no sudoeste do Quénia, destroçando a rodovia Nairobi-Narok e trazendo a questão à superfície novamente: pode a África realmente se partir em dois?

Embora alguns geólogos apontem que erosão em terreno mole tenha contribuído para o evento, o surgimento da fissura reabriu o debate sobre a divisão continental que já está em curso.

O Grande Vale do Rift e a separação das placas

Sob a África Oriental se estende uma zona de extrema atividade tectônica: o Grande Vale do Rift. Essa cicatriz geológica ultrapassa os 3 mil quilômetros de comprimento, estendendo-se desde o Golfo de Aden até territórios do sul africano. Nesta região, a placa que forma o continente começa seu processo de fragmentação em duas estruturas distintas.

A placa núbia, responsável pela maior porção continental, afasta-se constantemente da placa somali — uma porção menor que se desloca para o oriente. Esse movimento ocorre em ritmo imperceptível: apenas alguns centímetros ao ano. Não obstante a lentidão, esse deslocamento representa as bases para a eventual formação de um novo oceano, caso o processo prossiga por milhões de anos.

Como funcionam as fraturas continentais

A estrutura terrestre — denominada litosfera — não é um bloco único e sólido. Trata-se de um mosaico de segmentos rochosos que flutuam sobre uma camada interior mais quente e plástica, a astenosfera. Quando esses segmentos se afastam um do outro, como ocorre atualmente na África Oriental, surgem aberturas profundas.

Quando as placas se separam, o magma das camadas interiores consegue subir pela crosta, solidificar e criar novo solo oceânico. Na região de Afar, ao norte da Etiópia, esse fenômeno já está bastante avançado: a litosfera tornou-se tão fina que o magma já flui livremente, formando rochas vulcânicas na superfície. Esse local marca praticamente a conclusão do rompimento continental.

O que esperar nos próximos milhões de anos

O processo deixa marcas visíveis na topografia: uma série de depressões encaixadas entre falhas colossal visíveis até do espaço. Essas fraturas não surgiram simultaneamente — iniciaram há 30 milhões de anos na Etiópia. E têm avançado gradualmente rumo ao sul, semelhante ao rachamento de uma fruta madura que se parte devagar mas inexoravelmente.

O movimento das placas gera consequências tangíveis: terremotos e erupções vulcânicas ocorrem regularmente, sinalizando a transformação contínua do planeta. Todavia, boa parte dessa movimentação permanece leve, distribuída geograficamente e pouco perceptível para os habitantes locais da África Oriental. Funciona como um processo silencioso, inescapável e contínuo de deslocamento continental.

Se o padrão se mantiver — e indicadores sugerem que manterá —. Daqui a dezenas de milhões de anos as águas do oceano penetrarão pela fenda aberta enquanto o magma subsuperficial continua empurrando as placas para longe.

Quando isso ocorrer, o continente africano deixará de ter a conformação que conhecemos hoje, e uma região inteira do planeta terá sido redesenhada pelos processos geológicos mais lentos e implacáveis da Terra.