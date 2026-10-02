Aos 79 anos, guitarrista do Queen transforma fazenda em refúgio com mais de 100 mil árvores

Filosofia

Filósofo prussiano do século XVIII é autor de múltiplas citações.

Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, é autor de múltiplas citações que circulam até hoje. Entre elas estão uma sobre inteligência e incerteza e outra sobre castigo infantil. Mas a que ganha força renovada entre estudiosos é a que relaciona a ocupação intensa à percepção de estar vivo.

A frase "Quanto mais ocupados estamos, mais agudamente sentimos que estamos vivos" relaciona o nível de atividade de uma pessoa à intensidade de sua consciência sobre a existência. A ideia ganha relevância diante do ritmo acelerado da vida moderna e distingue o tempo estruturado com propósito das horas que passam sem objetivo claro.

Quando a mente se concentra em ocupações específicas, a experiência cotidiana ganha definição. A atenção contínua transforma o simples passar do tempo em sinal de vitalidade. Nessa perspectiva, projetos, tarefas e metas diárias não apenas ocupam o calendário, e também tornam o presente mais nítido e consciente.

O contraste entre tempo estruturado e pausa desconectada

Kant contrapõe o tempo que intensifica a percepção de estar vivo às pausas sem foco ou direção. Essa noção contraria a ideia de que o descanso absoluto é a única forma de alcançar bem-estar.

Para o pensador, a percepção mais profunda da própria realidade ocorre durante o envolvimento com uma atividade concreta, seja uma investigação profissional, uma produção criativa ou um passatempo que exija dedicação.

A afirmação de Kant não prescreve quantas horas dedicar ao trabalho diário. Ela analisa como experimentamos o tempo, e o dilema contemporâneo não está em manter uma rotina frenética. Mas em discernir se as responsabilidades assumidas contribuem para uma presença ativa ou se apenas respondemos à inércia e ao sobrestímulo digital que limita a atenção.

Vida e legado intelectual de Kant

Nascido em 22 de abril de 1724 em Königsberg (antiga Prússia Oriental, atual Kaliningrado), Kant foi uma figura central da Ilustração europeia. Ele passou quatro décadas na Universidade de Königsberg e conquistou a cátedra de lógica e metafísica em 1770, após quinze anos como docente sem posto fixo.

Sua obra incluiu Crítica da Razão Pura (1781), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Crítica do Discernimento (1790).

Falecido em 12 de fevereiro de 1804, Kant deixou um legado que ligou o empirismo ao racionalismo e estabeleceu bases conceituais da filosofia ocidental. Seu pensamento sobre tempo e consciência permanece ligado a questões da sociedade contemporânea, marcada por teletrabalho, redes sociais e conexão constante.

O filósofo prussiano convida a discernir o sentido do tempo investido em cada ocupação: se ele permite vivenciar plenamente a existência ou apenas preencher espaços vazios com atividade sem propósito.