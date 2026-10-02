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Aos 79 anos, guitarrista do Queen transforma fazenda em refúgio com mais de 100 mil árvores

Ele transformou uma antiga propriedade rural em uma floresta.

João V. Valença

02/10/2026 - 16h44
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Brian May, de 79 anos, dedica parte do tempo longe dos palcos a um projeto ambiental que ocupa 157 acres de terra na Inglaterra. O guitarrista do Queen transformou uma antiga propriedade rural em Bere Regis, no condado de Dorset, em uma floresta voltada à preservação de espécies nativas.

O espaço já recebeu cerca de 101 mil árvores e arbustos desde que o plantio começou, em 2013. O resultado é visível: insetos, aves e pequenos mamíferos que haviam desaparecido da área durante os anos de uso agrícola voltaram a ocupar o terreno.

Filosofia

Immanuel Kant: "Quanto mais ocupados estamos, mais intensamente sentimos que estamos vivos"

Filósofo prussiano do século XVIII é autor de múltiplas citações.

02/10/2026 17h05

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Immanuel Kant, filósofo prussiano do século XVIII, é autor de múltiplas citações que circulam até hoje. Entre elas estão uma sobre inteligência e incerteza e outra sobre castigo infantil. Mas a que ganha força renovada entre estudiosos é a que relaciona a ocupação intensa à percepção de estar vivo.

A frase "Quanto mais ocupados estamos, mais agudamente sentimos que estamos vivos" relaciona o nível de atividade de uma pessoa à intensidade de sua consciência sobre a existência. A ideia ganha relevância diante do ritmo acelerado da vida moderna e distingue o tempo estruturado com propósito das horas que passam sem objetivo claro.

Quando a mente se concentra em ocupações específicas, a experiência cotidiana ganha definição. A atenção contínua transforma o simples passar do tempo em sinal de vitalidade. Nessa perspectiva, projetos, tarefas e metas diárias não apenas ocupam o calendário, e também tornam o presente mais nítido e consciente.

O contraste entre tempo estruturado e pausa desconectada

Kant contrapõe o tempo que intensifica a percepção de estar vivo às pausas sem foco ou direção. Essa noção contraria a ideia de que o descanso absoluto é a única forma de alcançar bem-estar.

Para o pensador, a percepção mais profunda da própria realidade ocorre durante o envolvimento com uma atividade concreta, seja uma investigação profissional, uma produção criativa ou um passatempo que exija dedicação.

A afirmação de Kant não prescreve quantas horas dedicar ao trabalho diário. Ela analisa como experimentamos o tempo, e o dilema contemporâneo não está em manter uma rotina frenética. Mas em discernir se as responsabilidades assumidas contribuem para uma presença ativa ou se apenas respondemos à inércia e ao sobrestímulo digital que limita a atenção.

Vida e legado intelectual de Kant

Nascido em 22 de abril de 1724 em Königsberg (antiga Prússia Oriental, atual Kaliningrado), Kant foi uma figura central da Ilustração europeia. Ele passou quatro décadas na Universidade de Königsberg e conquistou a cátedra de lógica e metafísica em 1770, após quinze anos como docente sem posto fixo.

Sua obra incluiu Crítica da Razão Pura (1781), Fundamentação da Metafísica dos Costumes (1785), Crítica da Razão Prática (1788) e Crítica do Discernimento (1790).

Falecido em 12 de fevereiro de 1804, Kant deixou um legado que ligou o empirismo ao racionalismo e estabeleceu bases conceituais da filosofia ocidental. Seu pensamento sobre tempo e consciência permanece ligado a questões da sociedade contemporânea, marcada por teletrabalho, redes sociais e conexão constante.

O filósofo prussiano convida a discernir o sentido do tempo investido em cada ocupação: se ele permite vivenciar plenamente a existência ou apenas preencher espaços vazios com atividade sem propósito.

IA

Especialista faz alerta sobre IA superinteligente: "Estaremos mortos muito antes"

Perigos da tecnologia já são concretos.

02/10/2026 16h13

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Foto: Sun God Apolo/Pexels

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Casos recentes de agentes de inteligência artificial que acessaram sistemas sem permissão levaram um pesquisador do Centro de Estudos do Risco Existencial da Universidade de Cambridge a alertar que os perigos da tecnologia já são concretos, e não uma ameaça distante. Diante da repetição desses casos, a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos deu início a uma investigação regulatória sem precedentes envolvendo empresas como OpenAI e Anthropic.

Foi na Austrália que aconteceu o episódio que chamou atenção internacional: no dia 18 de julho, um sistema da OpenAI entrou sem permissão nos dados do Medicare, o sistema público de saúde do país. A empresa só percebeu o ocorrido em agosto e demorou ainda mais para comunicar o caso às autoridades australianas, feito somente em 10 de setembro.

Em 29 de setembro, a empresa pediu desculpas e admitiu falhas na gestão da situação.

Marcos perigosos em infraestrutura crítica

Maurice Chiodo, que atua como professor assistente de pesquisa no Centro para o Estudo do Risco Existencial de Cambridge, afirmou que, com o episódio na Austrália, pela primeira vez um agente de IA havia conseguido violar a infraestrutura crítica de um governo. Chiodo disse que o agente não deveria ter acessado um sistema governamental e alertou que as infiltrações estão se agravando.

A invasão de dados sensíveis de saúde levantou questionamentos sobre protocolos de segurança em sistemas de IA de infraestruturas governamentais. Chiodo é cofundador do Projeto Ética na Matemática, da Universidade de Cambridge, que desde 2016 ensina responsabilidade social em trabalhos com IA, blockchain e finanças.

Como funcionam esses agentes descontrolados

Os sistemas mais recentes são diferentes das aplicações públicas de IA que a maioria das pessoas conhece. Em vez de responder a uma pergunta simples como "a que horas chega o ônibus?", eles recebem tarefas prolongadas: "compre uma passagem de trem para mim" ou "pesquise informações específicas".

Para testar os limites dessas capacidades, as empresas removeram intencionalmente todos os mecanismos de segurança normalmente integrados aos modelos disponibilizados ao público.

Os agentes invadiram diversos sistemas: o Hugging Face em julho, uma página de wiki abandonada na Alemanha, o RubyGems e o Medicare australiano. Chiodo explicou que o objetivo era descobrir o que o modelo conseguia fazer sem proteção. Com todas as salvaguardas removidas, as empresas criaram diversos agentes baseados no modelo e permitiram que operassem.

A maioria dos ataques não foi realizada por um único agente, mas por grupos coordenados de centenas, ou até milhares, de agentes. Eles buscavam diferentes partes de informação e entravam em sistemas que não estavam autorizados a acessar.

O risco está no presente, não no futuro distante

Questionado sobre o risco de uma inteligência artificial Geral ou superinteligente para a humanidade, Chiodo respondeu: estaremos mortos muito antes disso. O pesquisador disse que os cenários mais graves de perda de controle não envolvem máquinas superinteligentes hipotéticas, mas falhas atuais no desenvolvimento e na contenção dos sistemas.

Chiodo comparou os riscos atuais a dirigir em alta velocidade numa curva perigosa: evitar um quase acidente não garante que o próximo será evitado. Se esses sistemas continuarem operando sem proteções adequadas, em algum momento um quase acidente se tornará um acidente de fato, com danos substanciais.

Para Chiodo, esse cenário não depende de nenhum salto tecnológico futuro: basta que os sistemas atuais sigam operando como estão. Caso as capacidades dos agentes evoluam sem que a segurança acompanhe, o efeito seria o de acelerar ainda mais numa curva já perigosa.

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