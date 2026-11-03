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Ciência

Álcool pode estar ligado a uma vida mais longa, revela novo estudo

A associação, porém, não deve ser interpretada como incentivo ao consumo.

João V. Valença

03/11/2026 - 17h11
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Estudos analisados por pesquisadores reunidos na Escola de Saúde Pública T. H, e chan de Harvard, nos Estados Unidos, associam o consumo diário de meia taça a uma taça de álcool a menor mortalidade por infarto e a uma vida mais longa.

A associação, porém, não deve ser interpretada como incentivo ao consumo. Os cientistas ressaltam que ela não comprova que a bebida prolongue a vida, não estabelece relação de causa e efeito nem indica proteção direta ao organismo.

O que os pesquisadores observaram

Timothy Rebbeck, diretor do Centro Zhu Family para Prevenção Global do Câncer de Harvard. Disse ao TN que o álcool faz parte da rotina das pessoas, do café da manhã às celebrações e tradições culturais.

Embora os estudos tenham associado o consumo a menos mortes por problemas cardíacos nesse grupo específico, o encontro em Harvard também discutiu os riscos crônicos do hábito, incluindo o câncer.

Eric Rimm, professor de Medicina e Epidemiologia da instituição, disse ao TN que algumas investigações associaram o consumo moderado a uma menor mortalidade por infarto.

Os riscos apontados pelos cientistas

Walter Willett, epidemiologista de Harvard, apontou uma relação entre a ingestão de álcool e o aumento do risco de determinados tipos de câncer, como o de mama. Mesmo um risco individual pequeno pode gerar impacto relevante quando analisado em escala de toda a população.

Idade, histórico familiar e condições de saúde preexistentes mudam a forma como o corpo de cada pessoa reage ao consumo.

Anna Grummon, diretora do Laboratório de Políticas Alimentares de Stanford, disse ao TN que o consumo de álcool também está associado à dependência. A transtornos ligados ao uso da bebida, a acidentes de trânsito e a episódios de violência, com consequências que atingem não só quem bebe, mas também quem está ao redor.

Atenção às bebidas do dia a dia

Os cientistas chamaram a atenção para escolhas simples da rotina, como trocar refrigerante por água. Segundo os pesquisadores, essa mudança ajuda a cortar o excesso de açúcar e reduz um dos fatores ligados à obesidade e ao diabetes.

No caso do álcool, a possível ligação entre o consumo moderado e menos mortes por infarto exige cautela e não deve ser interpretada como sugestão para começar a beber. Os especialistas ressaltam que os efeitos do álcool variam conforme fatores pessoais, como idade e histórico familiar de doenças.

Reflexão

Fernando Savater sobre a morte: Ela serve para nos fazer pensar, não sobre a morte, mas sobre a vida

A ideia central está em seu livro Las preguntas de la vida.

03/11/2026 17h59

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Foto: Reprodução

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O filósofo Fernando Savater, aos 79 anos, retoma o tema da mortalidade em uma reflexão sobre como aproveitamos o tempo presente. Em texto publicado pelo El Confidencial, ele afirma que a morte não deve nos paralisar pelo terror, mas servir para organizar prioridades e aproveitar cada minuto que nos resta.

A ideia central está em seu livro Las preguntas de la vida. No qual Savater defende que reconhecer o próprio fim não nos lança no desespero nem em obsessões místicas, mas estrutura o sentido da vida cotidiana. A certeza de que a jornada termina transforma o presente na única parte tangível e urgente do tempo que temos.

A morte como espelho para viver

Para Savater, quando analisada de forma estrita, a morte é simplesmente nada, comparável ao negativo de uma fotografia. Tentar descobrir o que existe nessa escuridão equivale a se debruçar sobre um poço cego, sem revelação que possa ser desvendada.

Por ser um vazio absoluto, pensar nesse fim inevitável nos leva de volta à única realidade comprovável: a biografia que escrevemos dia a dia enquanto respiramos. A mortalidade aponta, assim, menos para o desconhecido do que para aquilo que fazemos agora.

É nesse desvio do pensamento — da morte para a vida — que reside a verdadeira utilidade de reconhecer nossa condição mortal.

O relógio como peso e propósito

A finitude é a moeda de troca de nossos atos cotidianos. Se a vida fosse ilimitada e fôssemos imortais, o relógio perderia qualquer valor prático: seria indiferente adiar uma iniciativa, uma decisão ou uma demonstração de afeto por séculos.

A certeza de que existe uma fronteira temporal dá pressa, seriedade e prioridades à agenda diária. Cada decisão ganha peso porque não pode ser adiada ou repetida infinitamente. Como o tempo não é inesgotável, o que fazemos hoje importa e marca nossa trajetória de forma irreversível.

Responsabilidade e liberdade na escolha

Sob essa ótica humanista, ter consciência de que vamos morrer nos torna responsáveis pelo rumo de nossa vida. Essa data-limite nos coloca diante da tarefa permanente de escolher, renunciar a alguns caminhos, apostar em outros e separar o que consideramos relevante. O medo da morte não precisa nos paralisar nem levar a fanatismos religiosos baseados em promessas de eternidade.

Savater nos incentiva a aceitar a vulnerabilidade física que compartilhamos e a transformar essa tensão em ações práticas: ampliar o conhecimento, cuidar dos relacionamentos e melhorar o que podemos transformar. Essa conversão do medo em ação diferencia quem apenas existe de quem realmente vive.

Citação histórica

Albert Einstein: A maturidade é quando nossa preocupação com os outros supera a preocupação conosco

Essa mudança não acontece automaticamente.

03/11/2026 17h38

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A maturidade não é apenas uma questão de passar dos anos — é uma transformação profunda no modo como nos relacionamos com o mundo e com as pessoas ao nosso redor. Segundo uma reflexão atribuída a Albert Einstein, esse processo marca a passagem do foco emocional de si mesmo para o bem-estar alheio, consolidando-se especialmente após os 60 anos.

O físico alemão definiu a maturidade como um deslocamento emocional genuíno: quando a preocupação com os outros passa a ser maior que a preocupação consigo mesmo. Essa mudança não acontece automaticamente — exige um trabalho interno contínuo de expansão da empatia além do interesse pessoal.

O desenvolvimento pessoal ao longo da vida

Nos primeiros anos, a concentração nas próprias necessidades é natural e até essencial. A sobrevivência e a construção da identidade pessoal exigem esse foco no eu. Quando avançamos para a maturidade real, porém, algo fundamental muda: as batalhas profissionais mais duras ficam para trás, e a pressão constante de provar nosso valor desaparece.

A sabedoria acumulada ao longo do tempo abre espaço para objetivos que transcendem o interesse pessoal. Nem todas as pessoas chegam a esse patamar — algumas carregam traços de egoísmo ou comportamentos regressivos mesmo em idade avançada, pois maturidade não é garantida apenas pelo tempo.

Ela demanda trabalho interno genuíno, disposição real para reconhecer que o bem-estar do outro influencia diretamente o nosso próprio.

Quem pratica escuta ativa, oferece paciência genuína e ajuda sem esperar validação em troca demonstra ter compreendido algo fundamental: a empatia profunda nasce quando observamos as necessidades alheias com o mesmo cuidado que devotamos às nossas. Essa capacidade marca uma diferença tangível no comportamento cotidiano e nas relações que construímos.

Amor e relacionamentos transformados

Nas relações afetivas, essa transformação altera completamente a dinâmica, e o amor maduro abandona a lógica da troca — aquela onde tudo se pesa pelo que se recebe. Uma pessoa realmente madura demonstra afeto quando se interessa genuinamente pelos sonhos e dificuldades do outro, sem esperar retorno equivalente.

Mas aqui entra um equilíbrio essencial: maturidade saudável não significa sacrifício constante nem abandono das próprias necessidades. Cuidar de si mesmo não é egoísmo — é a base para possuir a energia e a lucidez necessárias para ajudar quem está ao redor.

Medir o crescimento não pelos prêmios conquistados, mas pelas pessoas que estão presentes nas nossas decisões — esse é o caminho final para a verdadeira plenitude.

Einstein entendia o indivíduo como parte integral de uma comunidade planetária. Visão que coincide com filosofias como a budista, que descreve o bem comum como o estado onde as virtudes se colocam a serviço de toda forma de vida. Esse raciocínio nos convida a repensar não apenas quem somos, mas para quem existimos.

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