Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Proibição Nacional

Alerta da Anvisa: consumidores devem parar de usar shampoo, sabonete e outros produtos

Decisão foi anunciada pela Agência.

João V. Valença

24/09/2026 - 19h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, a fabricação e a distribuição de uma série de itens de higiene e cosmética no país. Shampoos, sabonetes, máscaras capilares, tônicos, bronzeadores e itens para ambientes estão entre os produtos atingidos pela medida. A proibição ocorreu porque os produtos eram comercializados e distribuídos sem a regularização sanitária exigida pela Anvisa.

Sem esse registro, não há garantia de que a composição e a fabricação seguem os padrões exigidos para o consumo seguro.

O que a proibição impede

A decisão da Anvisa vai além de tirar as mercadorias das prateleiras. Ela também barra a divulgação, a comercialização e até o uso continuado desses itens, que devem sumir de qualquer canal de venda, físico ou digital.

Quem já tem algum desses itens em casa deve interromper imediatamente o uso, segundo orientação da agência. A falta de regularização pode representar risco à saúde de quem aplica os produtos na pele ou no couro cabeludo.

Marcas capilares na mira

Entre os itens vetados estão dois voltados ao cuidado com os fios: o Bunne, um pó de fibra capilar, e o Maycheer Hair Rich Shading Powder. Ambos seguem o mesmo destino das demais mercadorias barradas pela agência.

A Essence Indústria e Comércio Ltda também teve itens apreendidos. A lista inclui o tônico ativador de crescimento capilar Capi Hair. O shampoo de crescimento capilar Essencial for Men, de 250 ml, e o Repelente bloqueador de odores para ambiente da linha Casa.

Bronzeador e Sabonete também barrados

Ainda da Essence, a Parafina bronzeadora Rainha Solar, com cenoura e urucum e FPS 8, de 120 gramas, está entre os vetados. O Sabonete em gel Mixderme, voltado para pele do diabético, com 200 ml, e o Fluido antimicose Ar Tratamento, de 30 ml, completam a relação da marca.

A partir da decisão do órgão regulador, nenhum desses itens pode ser fabricado ou revendido no território nacional. A recomendação de interromper o uso também vale para quem já adquiriu qualquer um desses cosméticos.

Grande lote de itens da Bunny

A marca Bunny foi a mais afetada pela decisão: 37 itens diferentes entraram na lista de proibição. O catálogo inclui géis de banho, hidratantes corporais, esfoliantes, sprays para ambiente e névoas para travesseiro.

Fazem parte do grupo linhas como The Bunny Club. Com versões de Body Polish, Body Splash e Shower gel, além de sabonetes líquidos para as mãos com fragrâncias como figo e mel, Chá Branco e Rosa com Fava Tonka. Também estão vetados os difusores e homesprays com aromas florais e amadeirados.

Produtos de banho e hidratação vetados

Entre os itens barrados da Bunny estão ainda diversas versões de Shower gel, Body Splash e Body Butter, com variações de cereja, morango, Maçã verde e baunilha. A linha Farmers Market, com Body Scrub e Body Splash de cereja e baunilha, também está na lista.

Névoas de travesseiro e sprays para o sono, como o The Sleep Time Pillow Mist e as versões com gengibre e Lavanda, completam o conjunto de itens proibidos dessa marca.

Quem tiver qualquer um desses itens em casa deve interromper o uso e acompanhar novas comunicações da Anvisa sobre a situação sanitária das marcas envolvidas.

História viva

Não é Inglaterra nem Dinamarca: esta cidade parece saída da Europa e fica perto do Brasil

Município reúne ruas de terra e casarões antigos.

24/09/2026 18h59

Compartilhar
index (7)

index (7) Foto: Tiana/Pexels

Continue Lendo...

A pouco mais de 100 quilômetros da capital da Argentina, um município reúne ruas de terra, casarões antigos e uma estação ferroviária centenária.

Azcuénaga, pequena localidade do partido de San Andrés de Giles, surgiu com o desenvolvimento ferroviário e se transformou numa escapada rural procurada por quem busca a atmosfera europeia no interior de Buenos Aires. A 117 quilômetros da capital portenha, mantém a estrutura de um vilarejo que parece ter saído das campinas europeias.

Construções que remetem aos imigrantes que fundaram a região, ruas sem pavimentação e um ritmo lento do campo bonaerense formam a identidade que atrai visitantes nos fins de semana.

Um século de história ferroviária

Azcuénaga foi fundada em 1 de abril de 1880, com a inauguração da estação do então Ferrocarril del Oeste. O povoado se estruturou ao redor da ferrovia, e essa origem ainda é visível nas construções que resistem até hoje.

A estação original era de madeira, mas foi substituída por um edifício de dois andares, coroado por telhado piramidal com telhas francesas.

No auge da ferrovia, o andar superior da estação servia de moradia para a família do chefe da estação. Nas poucas ruas do município, há casarões antigos, armazéns de ramos gerais, pensões e outros imóveis que integram o patrimônio local.

A Província de Buenos Aires reconhece que essas construções refletem as origens imigrantes da localidade, e grande parte de seu apelo turístico se baseia exatamente nesse acervo histórico.

Gastronomia e atrativos que transformam fins de semana

Azcuénaga não depende de grandes estruturas nem de atrações artificiais para receber visitantes. O pequeno vilarejo preserva ruas de terra, edifícios de outras épocas e o ritmo tranquilo do interior. Nos fins de semana, turistas procuram os restaurantes e os pratos de culinária caseira, e nos dias úteis, a zona rural mantém sua quietude.

A localidade tem aproximadamente 350 habitantes e concentra cerca de dez estabelecimentos gastronômicos que se tornaram pontos de encontro.

Entre os locais para visitar estão a própria estação ferroviária, a antiga pensão Sforzini, o Conventillo de Casa Terrén. A Casa Terrén e Cia., a padaria La Moderna e a capela Nuestra Señora de la Asunción. Cada um preserva fragmentos da história que moldou o lugar.

Mais dinheiro

Enquanto salário mínimo no Brasil é R$ 1.621, Zuckerberg ganha US$ 4 bilhões em 24 horas

Patrimônio de Zuckerberg alcançou US$ 256,8 bilhões.

24/09/2026 18h33

Compartilhar

Foto: depositphotos.com / Image Press

Continue Lendo...

Uma alta expressiva das ações da Meta nesta terça-feira (23) rendeu a Mark Zuckerberg mais de US$ 4 bilhões (R$ 20 bilhões) em patrimônio ao longo de um único dia de negociação, o suficiente para ele assumir a quinta posição no ranking global de bilionários, à frente de Sergey Brin, cofundador do Google.

O trabalhador brasileiro que ganha o piso salarial de R$ 1.621 por mês levaria uma vida inteira de trabalho para reunir uma fração mínima do que Zuckerberg somou em poucas horas. A distância entre os dois valores mostra o tamanho da concentração de riqueza no topo do mercado de tecnologia.

A disputa pelo quinto lugar

Com o avanço, o patrimônio de Zuckerberg alcançou US$ 256,8 bilhões (R$ 1,284 trilhão), superando o valor acumulado por Brin. Brin, por outro lado, viu seu patrimônio cair para US$ 255,4 bilhões (R$ 1,277 trilhão), reflexo direto do desempenho fraco da Alphabet naquele mesmo dia.

Uma queda de 3,5% no valor de mercado da controladora do Google derrubou a fortuna de Brin em mais de US$ 9 bilhões (R$ 45 bilhões) em poucas horas. No sentido oposto, os papéis da Meta subiram 2,1% e ultrapassaram US$ 750 (R$ 3.750) por ação no fim da tarde em Nova York.

O papel do agente de IA nos ganhos

Criada por Zuckerberg como Facebook em 2004 e listada na bolsa em 2012, a Meta ainda dá ao executivo uma fatia de 13% da companhia. Essa participação faz com que qualquer movimento das ações se converta quase imediatamente em bilhões a mais ou a menos no patrimônio de Zuckerberg.

A trajetória de alta dos papéis da empresa começou na segunda-feira, puxada pelo interesse dos investidores no Muse, o novo assistente pessoal de inteligência artificial voltado ao consumidor final. Conforme a própria Meta, a ferramenta consegue lidar com e-mails, compras e agendamentos sem intervenção manual do usuário.

Em relatório, o JPMorgan avaliou que o Muse tem potencial para superar todos os aplicativos de IA voltados ao consumidor lançados desde o ChatGPT em popularidade.

Números que sustentam a valorização

A plataforma Apptopia contabilizou 2,8 milhões de instalações do Muse desde seu lançamento no início deste mês.

No acumulado do último mês, a valorização das ações da Meta já passa de 34%, um movimento que ganhou força especial desde a apresentação do Muse. Só na segunda-feira, uma alta de aproximadamente 11% nos papéis somou cerca de US$ 25 bilhões (R$ 125 bilhões) ao patrimônio de Zuckerberg em um único pregão.

Novos produtos apresentados na conferência

Zuckerberg abrirá a conferência Meta Connect com um discurso previsto para as 16h no horário do Pacífico desta quarta-feira. Entre as novidades esperadas para o evento estão lançamentos de produtos de inteligência artificial e, possivelmente, um novo modelo de óculos inteligentes sem câmera, pensado como resposta às críticas sobre privacidade.

Enquanto executivos de tecnologia somam bilhões em poucas horas de negociação na bolsa, o piso salarial brasileiro segue fixado em R$ 1.621 mensais. O contraste entre os dois números resume a distância entre os extremos da economia global.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA
SÓ GIGANTES

/ 1 dia

Leilão de R$ 35 bi da Malha Oeste atrai Irmãos Batista, Rumo, MRS e FCA

2

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6103-4 de hoje, quarta-feira (23/09)

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3787, de quarta-feira (23/09)

4

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande
Desmanche de Motos

/ 1 dia

Mais de 120 quadros de motos são encontrados em matagal de Campo Grande

5

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

'Táxi black' rodará com mesmo valor de bandeira do convencional

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais
arthur maximiliano

/ 16/09/2026

Toda empresa precisa pensar como uma marca presente em vários canais