Alerta da Anvisa: consumidores devem parar de usar shampoo, sabonete e outros produtos - Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária proibiu a venda, a fabricação e a distribuição de uma série de itens de higiene e cosmética no país. Shampoos, sabonetes, máscaras capilares, tônicos, bronzeadores e itens para ambientes estão entre os produtos atingidos pela medida. A proibição ocorreu porque os produtos eram comercializados e distribuídos sem a regularização sanitária exigida pela Anvisa.

Sem esse registro, não há garantia de que a composição e a fabricação seguem os padrões exigidos para o consumo seguro.

O que a proibição impede

A decisão da Anvisa vai além de tirar as mercadorias das prateleiras. Ela também barra a divulgação, a comercialização e até o uso continuado desses itens, que devem sumir de qualquer canal de venda, físico ou digital.

Quem já tem algum desses itens em casa deve interromper imediatamente o uso, segundo orientação da agência. A falta de regularização pode representar risco à saúde de quem aplica os produtos na pele ou no couro cabeludo.

Marcas capilares na mira

Entre os itens vetados estão dois voltados ao cuidado com os fios: o Bunne, um pó de fibra capilar, e o Maycheer Hair Rich Shading Powder. Ambos seguem o mesmo destino das demais mercadorias barradas pela agência.

A Essence Indústria e Comércio Ltda também teve itens apreendidos. A lista inclui o tônico ativador de crescimento capilar Capi Hair. O shampoo de crescimento capilar Essencial for Men, de 250 ml, e o Repelente bloqueador de odores para ambiente da linha Casa.

Bronzeador e Sabonete também barrados

Ainda da Essence, a Parafina bronzeadora Rainha Solar, com cenoura e urucum e FPS 8, de 120 gramas, está entre os vetados. O Sabonete em gel Mixderme, voltado para pele do diabético, com 200 ml, e o Fluido antimicose Ar Tratamento, de 30 ml, completam a relação da marca.

A partir da decisão do órgão regulador, nenhum desses itens pode ser fabricado ou revendido no território nacional. A recomendação de interromper o uso também vale para quem já adquiriu qualquer um desses cosméticos.

Grande lote de itens da Bunny

A marca Bunny foi a mais afetada pela decisão: 37 itens diferentes entraram na lista de proibição. O catálogo inclui géis de banho, hidratantes corporais, esfoliantes, sprays para ambiente e névoas para travesseiro.

Fazem parte do grupo linhas como The Bunny Club. Com versões de Body Polish, Body Splash e Shower gel, além de sabonetes líquidos para as mãos com fragrâncias como figo e mel, Chá Branco e Rosa com Fava Tonka. Também estão vetados os difusores e homesprays com aromas florais e amadeirados.

Produtos de banho e hidratação vetados

Entre os itens barrados da Bunny estão ainda diversas versões de Shower gel, Body Splash e Body Butter, com variações de cereja, morango, Maçã verde e baunilha. A linha Farmers Market, com Body Scrub e Body Splash de cereja e baunilha, também está na lista.

Névoas de travesseiro e sprays para o sono, como o The Sleep Time Pillow Mist e as versões com gengibre e Lavanda, completam o conjunto de itens proibidos dessa marca.

Quem tiver qualquer um desses itens em casa deve interromper o uso e acompanhar novas comunicações da Anvisa sobre a situação sanitária das marcas envolvidas.