Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Explicação científica

Desviar o olhar durante uma conversa pode revelar algo sobre você, segundo a psicologia

Psicologia revela o motivo desse comportamento

João V. Valença

26/09/2026 - 15h44
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News

Quando alguém desvia o olhar durante uma conversa, é fácil pensar em desonestidade ou falta de interesse. A psicologia, porém, revela que esse comportamento tão comum nas interações cotidianas tem explicações bem mais complexas do que imaginamos. Os olhos funcionam como janelas de processos mentais profundos, muito além de qualquer tentativa de enganar.

O contato visual equilibra de forma delicada a vulnerabilidade pessoal com a atenção dirigida à outra pessoa — e esse equilíbrio muda conforme o papel de cada um na conversa. Compreender o que está por trás desses gestos silenciosos melhora significativamente as habilidades sociais e permite interpretar a natureza humana com mais precisão.

O padrão por trás do desvio de olhar

Pesquisas científicas revelam um padrão claro no comportamento: as pessoas mantêm contato visual em 70% do tempo enquanto escutam, mas esse índice cai para 30% quando falam. Essa redução não sinaliza desonestidade — ela reflete, na verdade, uma necessidade cognitiva real e bem documentada.

Desviar o olhar permite ao cérebro se desconectar do estímulo visual externo, liberando recursos mentais para acessar memórias ou processar conceitos mais complexos. O gesto responde frequentemente a uma sobrecarga cognitiva em vez de uma estratégia de ocultamento. Ansiedade social e timidez também influenciam essa conduta, já que algumas pessoas acham difícil sustentar o contato visual contínuo.

Além do contato visual: o corpo inteiro fala

A comunicação não verbal vai muito além dos olhos e abrange outros canais: postura, manejo do espaço pessoal, gestos e paralenguagem — este último entendido como tom e ritmo de voz. Cada mensagem física complementa ou altera a interpretação do que alguém expressa verbalmente. O cérebro processa essas sinalizações constantemente, na maioria das vezes sem consciência.

A origem evolutiva dessa sensibilidade à falta de contato visual está na necessidade de coesão dentro dos grupos sociais.

A cultura redefine completamente o significado do contato visual, e no mundo ocidental, manter o olhar representa honestidade e atenção plena. Em diversas culturas asiáticas, um contato visual prolongado é considerado desrespeitoso ou até ameaçador. Essas variações mostram por que analisar o comportamento alheio exige considerar fatores individuais e contextuais, jamais um julgamento apressado.

Lendo corretamente o silêncio do corpo

O mundo digital atual, onde as interações presenciais escasseiam, torna necessário o aprendizado desses códigos comportamentais. O corpo comunica antes mesmo da articulação de qualquer palavra, razão pela qual a atenção ao lenguagem silencioso é indispensável nos vínculos interpessoais.

A próxima vez que alguém evite o encontro visual durante uma conversa, considere a possibilidade de um processo mental ativo ou uma característica cultural antes de qualquer julgamento apressado.

Atualização

WhatsApp confirma celulares que deixarão de rodar o aplicativo a partir de outubro

A partir do próximo dia 26

26/09/2026 12h22

Compartilhar

Foto: Pixabay/Pexels

Continue Lendo...

A partir de outubro de 2026, o WhatsApp exigirá Android 6 ou superior para funcionar normalmente. Com isso, smartphones mais antigos que não receberam atualizações do sistema operacional deixarão de ter suporte. A medida busca garantir segurança, desempenho e compatibilidade com novas funcionalidades que esses equipamentos não conseguem suportar tecnicamente. Para usuários de iPhone, a mudança acontecerá em duas etapas.

Até 30 de novembro de 2026, o WhatsApp manterá suporte para iOS 15.1 ou superior. A partir dessa data, a versão mínima exigida passará para iOS 15.5, o que deixará sem suporte os iPhones que não puderem ser atualizados para esse nível.

Quais celulares ficarão sem o aplicativo

A compatibilidade não depende apenas da antiguidade do modelo, mas da versão do sistema operacional instalada e da capacidade real de atualizá-lo. Um telefone lançado há mais de uma década pode continuar funcionando se recebeu as atualizações necessárias e alcançou os requisitos mínimos.

Entre os celulares Android que perderão suporte estão o Samsung Galaxy S3, o Galaxy S4 Mini, o Galaxy Note 2, o Galaxy Core e o Galaxy Trend Lite. Também ficarão sem o aplicativo o Motorola Moto G e o Moto E de primeira geração.

Além de modelos da LG, como Optimus G, Optimus L5, Optimus L7, Optimus F7 e Lucid 2.

A lista inclui ainda o Nexus 4, LG G2 Mini e dois equipamentos Sony: Xperia Z e Xperia SP. A Meta esclarece que alguns desses modelos podem manter o acesso caso tenham recebido atualizações de sistema operacional posteriores ao lançamento original. Por isso recomenda verificar qual versão está instalada antes de desistir da compatibilidade.

Por que Meta retira suporte de celulares antigos

Dispositivos muito antigos deixam de receber atualizações de segurança e não possuem capacidade técnica para rodar novas funcionalidades. Recursos como inteligência artificial, videochamadas aprimoradas e proteções expandidas de dados exigem processamento e memória que celulares lançados há mais de dez anos não conseguem oferecer.

Manter o suporte nesses equipamentos criaria risco à segurança e limitaria a experiência do usuário, e por isso, a Meta revisa periodicamente os requisitos técnicos.

O que fazer antes de perder acesso

Meta recomenda aos usuários fazer backup de chats, fotos, vídeos e documentos armazenados no aplicativo antes que a mudança entre em vigor. Para verificar se o aparelho será compatível, basta acessar as configurações do dispositivo e conferir qual versão de Android ou iOS está instalada.

Se o celular não puder ser atualizado para atender aos requisitos mínimos do WhatsApp, será necessário trocar de aparelho para continuar usando o aplicativo.

Nada de telefones

Enquanto todos se preocupam com IA, na China os pais não compram mais telefones para seus filhos

Nova alternativa ao celular está ganhando espaço entre as famílias que querem manter contato com os filhos

26/09/2026 11h27

Compartilhar

Foto: Tima Miroshnichenko/Pexels

Continue Lendo...

Na China, uma alternativa está ganhando espaço entre as famílias que querem manter contato com os filhos sem entregar um smartphone completo nas mãos deles. Em vez de celulares, pais chineses optam por relógios inteligentes pensados especificamente para crianças, equipados com GPS, câmeras e funções de comunicação.

Os dispositivos da Xiaotiancai, conhecidos como Little Genius e comercializados internacionalmente sob a marca imoo, funcionam como pequenos telefones no pulso. O modelo Z7, um dos atuais, mede 57,9 × 41,5 × 15,2 milímetros e é indicado para crianças entre 7 e 15 anos.

Como funcionam os relógios inteligentes para crianças

Esses relógios permitem fazer chamadas, enviar mensagens e realizar videochamadas, diferente de um smartwatch convencional. Os pais conseguem rastrear a localização do filho em tempo real por meio de um aplicativo. E os modelos mais avançados combinam GPS com outros sistemas de posicionamento para melhorar a precisão em locais onde a cobertura de satélite é fraca.

A principal estratégia é oferecer um acesso controlado. Os adultos podem limitar os contatos disponíveis e controlar quais aplicações a criança consegue usar, reduzindo significativamente a exposição que teria com um smartphone comum. Segundo reportagem do The Wall Street Journal, um pai entrevistado informou que sem o relógio estaria muito mais preocupado, já que precisaria acompanhar o filho constantemente.

Por que os pais chineses escolhem essa solução

A segurança é o motivo principal. Os pais valorizam a possibilidade de localizar e se comunicar com os filhos a qualquer hora, mesmo quando ainda são pequenos demais para se locomover sozinhos pela cidade. O dispositivo oferece tranquilidade sem o risco associado ao acesso irrestrito à internet que um telefone proporciona.

A popularidade do Little Genius cresceu rapidamente no mercado chinês. No segundo trimestre de 2025, a companhia alcançou 7% do mercado mundial de smartwatches, ficando acima de marcas como Samsung naquele período. No segmento infantil chinês, a presença é ainda maior, consolidando a marca como uma das opções mais procuradas por famílias que buscam um dispositivo seguro e apropriado para crianças.

O apelo para as crianças

A estratégia não se limita a convencer os pais, e os dispositivos foram desenhados para atrair também as crianças. Em lugar de apresentar o relógio apenas como ferramenta de segurança, Little Genius criou uma comunidade exclusiva para usuários, onde as crianças podem se comunicar entre si. Compartilhar fotos e acumular pontos por atividades como fazer login, adicionar amigos ou caminhar.

Essa abordagem transformou o relógio inteligente em algo que as crianças desejam ter, não apenas um dispositivo imposto pelos pais. Na China, esses relógios desenvolveram um ecossistema próprio, com funções sociais acessíveis diretamente do pulso, criando uma experiência que funciona tanto para quem compra quanto para quem usa.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico
infiltrados

/ 1 dia

Gaeco prende delegado e policiais por envolvimento com o tráfico

2

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira
Expansão do Varejo

/ 19 horas

Campo Grande ganha novo atacarejo na próxima terça-feira

3

Corregedoria afasta delegado e sete policiais envolvidos em desvio de drogas
INFILTRADOS

/ 1 dia

Corregedoria afasta delegado e sete policiais envolvidos em desvio de drogas

4

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)
LOTERIA

/ 19 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 7127, sexta-feira (25/09)

5

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa
Mistura eficaz

/ 1 dia

Vinagre, bicarbonato, detergente e sal: veja para que serve essa mistura em casa

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Juliane Penteado

/ 1 dia

STF mantém possibilidade de perícia do INSS por análise documental e telemedicina
Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Gestão moderna exige repertório além da própria empresa
Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Exclusivo para Assinantes

/ 18/09/2026

Frentistas, benzeno e aposentadoria especial: quando o documento não pode valer mais que a realidade
Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta
Exclusivo para Assinantes

/ 17/09/2026

Recuperação judicial: o que entra, o que fica de fora e por que o deságio costuma pagar a conta