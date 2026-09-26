Grécia oferece casa a voluntários dispostos a viver no país e cuidar de tartarugas

Uma oportunidade de trabalho voluntário está aberta para quem quer viajar à Europa e contribuir com a preservação da vida marinha. A organização ARCHELON, que protege tartarugas marinhas na Grécia, está recrutando voluntários para outubro, período em que filhotes saem dos nidos e começam sua jornada até o oceano.

A seleção aceita pessoas de diferentes nacionalidades e não exige experiência anterior. Os candidatos precisam ter pelo menos 18 anos, falar inglês e estar em condições físicas para desempenhar as atividades. O programa oferece hospedagem, embora haja uma taxa de participação que contribui para financiar a moradia e o funcionamento dos projetos.

Por que setembro e outubro são meses críticos

Embora a temporada de nidação esteja chegando ao fim, o trabalho nas praias continua intenso durante esses dois meses. Tartarugas ainda nascem em grande número em Zakynthos, no Peloponeso e em Creta, segundo informações divulgadas pela organização em agosto. Os voluntários monitoram as prayas e os ninhos, acompanham as eclosões e participam das escavações posteriores.

Além disso, coletam dados científicos sobre a reprodução desses animais. A organização adaptou a duração dos programas para receber viajantes: participantes podem atuar por duas semanas, enquanto normalmente os projetos exigem estadas mais longas. O projeto em Creta funciona até 10 de outubro, enquanto os de Rethymno e Zakynthos permanecem ativos até 15 de outubro.

Opções de trabalho e hospedagem

Quem não conseguir participar dos programas sazonais tem alternativa o ano todo: o Centro de Rescate de Tortugas Marinas de Glyfada, perto de Atenas, recebe voluntários permanentemente. Lá o foco é cuidado, reabilitação e soltura de animais feridos.

Os programas de campo custam a partir de 700 euros por quatro semanas com hospedagem incluída, enquanto o Centro de resgate começa em 850 euros por cinco semanas.

Nos projetos de campo, os participantes ficam em acampamentos da organização. Em Lakonikos, por exemplo, a estação está dentro de um camping num olival junto à praia de Mavrovouni. Em Glyfada, há um apartamento compartilhado em Paleo Faliro com capacidade para até oito voluntários, equipado com cozinha, banheiro, sala, balcão e Wi-Fi.

O formulário oficial permite selecionar datas de participação nos últimos dias de setembro e durante outubro de 2026. As datas concretas e a disponibilidade dependem do projeto escolhido e podem se modificar conforme as necessidades de cada equipe.