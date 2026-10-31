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Reflexão

Alfonsina Stormi: "Não quero te ver, pois temo destruir a lembrança da última vez que te vi"

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu.

João V. Valença

31/10/2026 - 08h49
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A poeta argentina Alfonsina Stormi transformou em literatura o medo de que um reencontro destrua a imagem perfeita que guardamos de alguém no coração. Em sua reflexão sobre o amor e a memória, a poeta escreveu uma frase que continua tocando gerações: "Demoro verte. Não quero te ver. Porque temo destruir a lembrança da última vez que te vi".

A frase está em sua obra Poemas de amor, publicada em 1926, e ganhou novo destaque nesta semana, quando a Real Academia Española a relembrou no aniversário da morte de Storni. Em 25 de outubro de 1938 — há 88 anos.

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu: o desejo intenso de reencontrar alguém importante e, simultaneamente, o pavor de que esse encontro transforme para sempre a imagem que carregamos dele na memória.

O que a poeta tentava dizer sobre lembrança e amor

Storni não falava apenas de nostalgia ao escrever essas linhas. Ela apontava algo mais profundo: há momentos em que a memória de uma pessoa adquire tanta importância que qualquer encontro novo parece uma ameaça ao que foi preservado durante anos.

O tempo muda as pessoas e as circunstâncias, e aquilo que um dia foi especial pode perder significado quando se tenta recuperá-lo na realidade.

A expressão "Demoro verte" — que significa algo como "tardo em te ver" ou "adio o momento de te ver" — traz um matiz essencial que distingue essa reflexão de uma simples rejeição. Não se trata de uma renúncia definitiva ao reencontro, mas de um adiamento cheio de conflito interno.

A distância entre o que a pessoa deseja fazer e o que finalmente consegue fazer atravessa boa parte da literatura amorosa, e muitas pessoas reconhecem essa tensão em suas próprias vidas.

A memória como refúgio contra a realidade presente

Para Storni, a memória funciona como uma espécie de abrigo. A última imagem de alguém pode guardar uma beleza que a realidade presente talvez nunca consiga reproduzir.

O medo que ela expõe não vem necessariamente da outra pessoa — é o pavor de descobrir que aquilo que permanece vivo e intacto na memória já não existe da mesma forma no mundo real.

A força das palavras da poeta argentina reside exatamente nisso: ela não apenas evita um encontro, mas protege uma imagem do passado que fica associada a sentimentos específicos e momentos únicos que não se repetem. É uma reflexão sobre como o tempo modifica tanto as relações quanto a maneira como lembramos delas.

Quem foi Alfonsina Storni e sua trajetória literária

Storni nasceu em 29 de maio de 1892 na Suíça, mas cresceu na Argentina, onde se tornou uma figura fundamental da poesia do século XX. Sua vida foi marcada por dificuldades econômicas e pela busca constante de independência pessoal. Antes de consolidar seu nome como escritora, trabalhou em diferentes ocupações e também foi professora.

Seu primeiro livro de poesias, La inquietud del rosal, saiu em 1916. Depois, publicou El dulce daño, em 1918, Irremediablemente, em 1919, e Languidez, em 1920. Gradualmente, construiu uma voz literária própria e reconhecível, que a diferenciava de seus contemporâneos.

A dedicação aos temas do amor, da vulnerabilidade e da reflexão pessoal marcou toda a sua obra e continua relevante até hoje.

Como a memória preserva imagens que a realidade não consegue manter

Quando guardamos a lembrança de alguém no coração, a imagem fica congelada em um momento específico, associada aos sentimentos, às circunstâncias e às sensações que marcaram aquele instante. A memória funciona de forma seletiva: retém o que foi significativo e descarta detalhes menores.

Por isso, a última vez que vimos alguém pode se tornar tão intensa e perfeita na nossa mente.

A realidade presente, porém, funciona diferente, e as pessoas mudam com o tempo, suas prioridades se modificam, novas circunstâncias surgem. Um reencontro traz não apenas a pessoa como ela é agora, mas também a passagem do tempo entre vocês dois — e isso pode transformar completamente aquilo que permanecia intacto na memória.

A imagem protegida desaparece no confronto com a realidade.

O que significa adiar um encontro para proteger uma lembrança

Na prática, a reflexão de Storni fala sobre uma escolha que envolve renúncia. Não é simplesmente que a pessoa não queira encontrar-se com alguém. Ela prefere manter viva a beleza do que viveu, preservada na memória, a correr o risco de destruir essa imagem em um encontro real.

Significa aceitar que há momentos da vida que não devem ser repetidos, apenas guardados.

Isso implica também reconhecer que o afeto por alguém pode coexistir com o medo. A pessoa ainda importa profundamente, mas justamente por isso seu reencontro parece perigoso. É uma forma de dizer "te amo demais para deixar que o tempo e a realidade nos separem ainda mais".

O lugar de "Poemas de amor" na obra de Storni

O livro de 1926 marca uma mudança na forma como Storni abordava os sentimentos. Diferentemente de seus poemários anteriores — que questionavam convenções sociais e a liberdade feminina —, "Poemas de amor" reúne textos breves em prosa poética centrados nas nuances das experiências amorosas.

A coletânea não idealiza o amor, mas o apresenta como algo atravessado por desejo, incerteza, separação e contradições pessoais. A frase que ecoou através das décadas faz parte dessa exploração íntima de como as relações afetivas realmente funcionam — repletas de tensões entre o que desejamos fazer e o que finalmente conseguimos fazer.

Nessa obra, o amor deixa de ser apenas um sentimento a celebrar ou criticar socialmente, e passa a ser um espaço para expressar as dificuldades e as emoções que surgem quando uma história muda ou termina.

Se ainda amamos alguém, por que evitar encontrá-lo?

Na reflexão de Storni, o amor pode ser precisamente a razão para evitar o encontro. Quando alguém ocupa um lugar importante na memória, qualquer mudança nessa imagem pode parecer uma perda. Manter a lembrança intacta se torna, então, uma forma de honrar o que aquela pessoa significou.

Não se trata de deixar de amar, mas de valorizar a imagem preservada em vez de correr o risco de destruí-la. É nessa tensão entre o desejo de reencontro e o pavor do que ele pode fazer à memória que está o conflito capturado pela poeta: os dois sentimentos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.

Oportunidade!

Quer deixar o Brasil? Espanha oferece moradia grátis em casa com piscina perto de Alicante

A dona do local, identificada como Eva, anunciou a vaga.

31/10/2026 09h47

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Foto: Mikhail Nilov/Pexels

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Uma casa em uma colina entre El Campello, San Juan Playa e Jijona, na Espanha, está disponível para quem aceitar trocar trabalho por moradia. O imóvel fica a cerca de vinte minutos de Alicante e funciona inteiramente com energia solar.

A dona do local, identificada como Eva, anunciou a vaga na plataforma Workaway Texto, voltada a quem busca intercâmbio cultural em troca de serviços. Na plataforma, o aluguel é substituído por horas dedicadas a tarefas como pintura, manutenção de cercas e cuidado com os animais.

O espaço conta com quarto, sala, cozinha, banheiro e uma piscina de cinco por três metros. Além da casa principal, há uma cabana de madeira de cinco por cinco metros, com vista para o mar, disponível apenas em determinadas épocas do ano.

Dois cavalos resgatados e um cachorro

Eva fala cinco idiomas e mantém um projeto sem fins lucrativos de resgate de animais. O terreno abriga dois cavalos recuperados, chamados Aston IV e Punkie, além de um cachorro chamado Jack.

Boa parte da rotina dos voluntários envolve consertar estragos deixados por tempestades recentes. Na própria semana do anúncio, a região recebeu um alerta laranja por ventos fortes e chuva intensa.

Avaliações sobre o local relatam aprendizado sobre os animais, e uma delas descreve a experiência de maio como mais parecida com cuidar de pets do que com trabalho forçado.

Como funciona o modelo Workaway

A plataforma conecta viajantes a anfitriões que precisam de mão de obra para projetos variados, de fazendas orgânicas a hostels e ONGs. A rotina costuma ser de 4 a 5 horas por dia, ou 25 horas por semana — o equivalente a 60% de uma jornada integral.

A hospedagem não é cobrada, mas o acesso à plataforma não é gratuito: a inscrição custa US$ 69 por ano para uma pessoa e US$ 79 para duas. A taxa permite entrar em contato com anfitriões como Eva.

O que fica fora da conta

Chegar à fazenda sem carro próprio é praticamente inviável, porque a região não tem transporte público. A alimentação também fica por conta do voluntário, embora haja uma geladeira com itens básicos e produtos colhidos no próprio terreno.

O anúncio detalha ainda o perfil buscado: casais ou duplas de amigas têm preferência, e homens sozinhos não são aceitos. A estadia mínima é de uma semana, e quem vem de fora da União Europeia precisa obter o visto por conta própria.

Experiência exige preparo físico

A publicação pede boa condição física e familiaridade com trabalho braçal, já que as tarefas incluem transportar feno e limpar após os cavalos. Um casal que avaliou a estadia disse ter subestimado o calor da região, mas destacou a receptividade da anfitriã.

O acordo só funciona para quem aceita uma rotina de esforço físico ao ar livre, cercado por cavalos e com vista para o mar Mediterrâneo, em troca de hospedagem.

Por que o modelo funciona financeiramente para a anfitriã

Eva não precisa pagar salários porque recebe o trabalho diretamente. Em vez de contratar pintor, carpinteiro ou tratador de animais — profissionais que cobrariam em dinheiro —. Ela recebe voluntários que trabalham 4 a 5 horas por dia em troca de hospedagem e acesso aos recursos da propriedade, como água, eletricidade solar e uma geladeira com comida básica.

Para a anfitriã, isso reduz os custos operacionais de um projeto de resgate animal sem fins lucrativos, que não gera receita.

Quando a oferta não funciona: os casos que ela exclui

O anúncio de Eva deixa claro que nem todos se encaixam: homens viajando sozinhos não são aceitos, e casais ou duplas de amigas têm preferência. A experiência também não é viável para quem não tem carro próprio — a região isolada não oferece transporte público — ou não consegue cumprir a estadia mínima de uma semana.

Pessoas de fora da UE precisam obter o visto por conta própria, algo que o intercâmbio não cobre.

Se a moradia é "grátis", por que tenho que pagar para entrar na plataforma Workaway?

A plataforma Workaway cobra uma taxa anual de US$ 69 para uma pessoa e US$ 79 para duas para conectar viajantes a anfitriões. O valor dá acesso ao banco de dados de ofertas e permite entrar em contato com proprietários como Eva. A hospedagem em si não é cobrada, mas a intermediação, sim.

É como pagar uma taxa de associação: não se paga pela casa, mas pelo acesso a ela.

O que significa na prática: o trabalho continua sendo trabalho

Embora seja chamado de "intercâmbio cultural" e "experiência de voluntariado", o modelo tem uma rotina estruturada: 25 horas semanais em horários definidos, tarefas concretas como transportar feno, limpar após os animais e consertar cercas, além de obrigações a cumprir.

Um dos voluntários descreveu a experiência como "mais parecido com cuidar de pets", sugerindo que as tarefas são menos exaustivas do que o trabalho braçal pesado. Ainda assim, há compromissos e prazos, e a diferença é que o voluntário não recebe salário em dinheiro, mas hospedagem.

Por isso, seu poder de compra fora da fazenda — para alimentação e transporte — depende de recursos que já trouxe ou consegue gerar de outras formas.

Reflexão e Filosofia

Sêneca, filósofo: "Para ser feliz, elimine o medo do futuro e as lembranças ruins do passado"

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se.

31/10/2026 09h22

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A felicidade passa pela libertação do domínio que o passado e o futuro exercem sobre a mente. O filósofo Sêneca propunha eliminar a nostalgia e o medo para habitar plenamente o presente, oferecendo uma resposta que ganha força renovada entre quem busca paz mental num mundo marcado pela pressa e incerteza constante.

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se com o que já passou e a temer o que ainda não ocorreu. Para Sêneca, essa divisão encontra resposta na filosofia estoica, que busca a felicidade e o equilíbrio emocional no domínio das próprias reações.

Libertar-se das emoções que dominam a mente

Alcançar a serenidade exige olhar o passado sem melancolia e o futuro sem catastrofismo. A maioria das turbulências internas, segundo essa visão, não vem das circunstâncias que nos cercam, mas da interpretação que fazemos delas.

A máxima atribuída a Sêneca resume essa ideia: eliminar o medo de um mal futuro e a lembrança de um mal passado é o caminho para alcançar a felicidade.

Essa visão não propõe esquecer o passado nem negligenciar o futuro. Propõe romper os vínculos emocionais que transformam a memória em fonte contínua de autocastigo e a imaginação em fonte de angústia.

O pensamento estoico busca devolver ao indivíduo o controle sobre as emoções e a capacidade de viver o presente sem ficar preso ao passado ou ao futuro.

O ensinamento nas Cartas a Lucílio

Essa reflexão aparece nas Cartas a Lucílio, coleção de textos em que Sêneca aborda a vida, a virtude, o controle das emoções e a busca de uma existência serena. A reflexão sobre a percepção do tempo aparece sobretudo na Carta 5, nas seções 7 e 8, e retorna na Carta 13.

O filósofo esclarece que os verdadeiros obstáculos da alma não nascem tanto dos fatos reais como da tendência destrutiva de projetar ameaças inexistentes ou reviver velhas feridas que já não fazem parte da realidade tangível.

Sofrer por cenários hipotéticos significa padecer hoje por acontecimentos que talvez jamais ocorram, enquanto os problemas do momento presente costumam ter limite claro e podem ser enfrentados com fortaleza.

Liberar a mente dessas duas pressões conduz à ataraxia, estado de imperturbabilidade e calma profunda que a escola estoica defendia como ápice do desenvolvimento pessoal.

A verdadeira felicidade não consiste em acumular bens nem em viver sem dificuldades, mas em libertar a mente para assumir o controle do único tempo que realmente nos pertence: o instante presente.

Como a razão governa as emoções no estoicismo

O estoicismo parte de um princípio fundamental: as emoções destrutivas não nascem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. A lógica estoica ensina a enxergar os fatos com clareza, raciocinar sobre questões práticas e diferenciar o certo do provável.

Ao abandonar a interpretação automática, como o medo do futuro ou a mágoa do passado, e aplicar a razão, a pessoa recupera o controle sobre as próprias reações emocionais.

Esse processo não significa negar as emoções, mas reconhecer que elas resultam de julgamentos equivocados, que podem ser corrigidos pelo pensamento lógico. A virtude, então, torna-se necessária para "viver uma vida bem raciocinada", em que cada reação se alinha à realidade dos fatos, não à narrativa construída pela mente.

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