"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso": a reflexão de Clarice Lispector - Foto: Reprodução

Há décadas, Clarice Lispector já chamava atenção para um risco que permanece atual: eliminar qualquer defeito sem critério pode trazer mais prejuízo do que benefício. A escritora se referia a quem tenta eliminar cada traço de si e moldar a personalidade até alcançar uma versão supostamente perfeita. Certos traços podem sustentar estruturas emocionais que não compreendemos de imediato.

Clarice Lispector comparou esse fenômeno a uma parede que parece inútil, mas sustenta uma construção. Agir sobre esses traços sem compreender para que servem pode abalar justamente aquilo que nos mantém em pé, num cenário em que a produtividade tóxica cobra cada vez mais.

Quando a obsessão pela perfeição se transforma em adoecimento

De uns tempos para cá, o desejo de otimizar cada aspecto da vida fez com que o dia a dia de muitas pessoas virasse uma disputa contra qualquer sinal de imperfeição. Aplicativos de metas prometem entregar uma versão aprimorada de quem os usa. Listas de hábitos e conteúdo motivacional — passa a ideia de um único caminho para o sucesso.

A pressão constante transforma o repouso em culpa e qualquer deslize em fracasso pessoal. O padrão de perfeccionismo divulgado nas redes, tratado como se fosse simples de atingir, acaba adoecendo quem tenta se encaixar nele.

A autocobrança constante — a sensação de nunca ser suficiente, mesmo depois de acertar — e o medo do descanso, visto como fraqueza em vez de necessidade, formam ciclos prejudiciais. A comparação diária nas redes sociais e a perda de identidade ao tentar apagar traços que fazem parte de quem você é completam esse quadro.

O que a psicologia confirma sobre traços considerados defeitos

Profissionais de saúde mental reforçam uma ideia semelhante à de Clarice: nem toda característica considerada defeito merece ser eliminada, porque muitas cumprem papéis protetores. A impulsividade pode estar conectada à mesma energia que torna alguém criativo; a teimosia pode ser o que sustenta a persistência diante de dificuldades.

Sem entender para que esse traço serve, a tentativa de eliminá-lo pode comprometer justamente a força que impulsiona a pessoa a continuar. Por isso, especialistas recomendam observar antes de agir, e entender o papel de cada característica evita que o esforço para melhorar se transforme, sem querer, em um processo de desmontagem interior.

Equilíbrio em vez de eliminação total

Antes de transformar um traço de personalidade em projeto de reforma, é preciso questionar que papel ele cumpre na sua vida. A ansiedade que causa incômodo também pode garantir atenção aos detalhes no trabalho ou na vida pessoal.

Buscar equilíbrio, não eliminação completa, costuma trazer resultados mais saudáveis e duradouros — um caminho muito diferente daquele prometido pelos aplicativos de otimização.

Reconhecer limites e aceitar imperfeições é autocuidado, uma lição de Clarice Lispector que a psicologia contemporânea reafirma nas discussões sobre saúde mental. Compreender um defeito, sem transformá-lo em projeto de reforma, muitas vezes é tudo de que ele precisa.

Quando o perfeccionismo não é totalmente prejudicial

Nem todo perfeccionismo leva ao adoecimento. Os esforços perfeccionistas — a capacidade de se dedicar intensamente a objetivos e manter altos padrões — podem estar associados tanto a resultados positivos quanto negativos. Isso significa que estabelecer padrões elevados de desempenho e trabalhar para alcançá-los não é automaticamente prejudicial à saúde mental.

A diferença está em como você lida internamente com esse esforço. Se você se dedica, consegue aceitar imperfeições e não entra em ruminação constante sobre falhas, essa dedicação pode ser adaptativa e levar a bons resultados.

O problema surge quando o perfeccionismo vira obsessão e os pensamentos sobre erros tomam conta da sua mente, sem que você consiga se desligar deles.

Por que tentar eliminar um defeito pode acabar eliminando algo importante de mim?

Porque diversos traços da personalidade atuam juntos, muitas vezes sem que você perceba. A impulsividade que você odeia pode estar ligada à mesma energia que torna você criativo. A teimosia que o frustra pode ser justamente o que sustenta sua persistência quando as coisas ficam difíceis.

Remover um traço sem compreender sua função no funcionamento emocional é como tirar uma parede de uma casa sem saber se ela sustenta o telhado. Você elimina o "defeito", mas acaba enfraquecendo capacidades que dependem dele.