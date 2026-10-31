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Reflexão

"Até cortar os próprios defeitos pode ser perigoso": a reflexão de Clarice Lispector

A escritora se referia a quem tenta eliminar cada traço de si.

João V. Valença

31/10/2026 - 10h32
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Há décadas, Clarice Lispector já chamava atenção para um risco que permanece atual: eliminar qualquer defeito sem critério pode trazer mais prejuízo do que benefício. A escritora se referia a quem tenta eliminar cada traço de si e moldar a personalidade até alcançar uma versão supostamente perfeita. Certos traços podem sustentar estruturas emocionais que não compreendemos de imediato.

Clarice Lispector comparou esse fenômeno a uma parede que parece inútil, mas sustenta uma construção. Agir sobre esses traços sem compreender para que servem pode abalar justamente aquilo que nos mantém em pé, num cenário em que a produtividade tóxica cobra cada vez mais.

Quando a obsessão pela perfeição se transforma em adoecimento

De uns tempos para cá, o desejo de otimizar cada aspecto da vida fez com que o dia a dia de muitas pessoas virasse uma disputa contra qualquer sinal de imperfeição. Aplicativos de metas prometem entregar uma versão aprimorada de quem os usa. Listas de hábitos e conteúdo motivacional — passa a ideia de um único caminho para o sucesso.

A pressão constante transforma o repouso em culpa e qualquer deslize em fracasso pessoal. O padrão de perfeccionismo divulgado nas redes, tratado como se fosse simples de atingir, acaba adoecendo quem tenta se encaixar nele.

A autocobrança constante — a sensação de nunca ser suficiente, mesmo depois de acertar — e o medo do descanso, visto como fraqueza em vez de necessidade, formam ciclos prejudiciais. A comparação diária nas redes sociais e a perda de identidade ao tentar apagar traços que fazem parte de quem você é completam esse quadro.

O que a psicologia confirma sobre traços considerados defeitos

Profissionais de saúde mental reforçam uma ideia semelhante à de Clarice: nem toda característica considerada defeito merece ser eliminada, porque muitas cumprem papéis protetores. A impulsividade pode estar conectada à mesma energia que torna alguém criativo; a teimosia pode ser o que sustenta a persistência diante de dificuldades.

Sem entender para que esse traço serve, a tentativa de eliminá-lo pode comprometer justamente a força que impulsiona a pessoa a continuar. Por isso, especialistas recomendam observar antes de agir, e entender o papel de cada característica evita que o esforço para melhorar se transforme, sem querer, em um processo de desmontagem interior.

Equilíbrio em vez de eliminação total

Antes de transformar um traço de personalidade em projeto de reforma, é preciso questionar que papel ele cumpre na sua vida. A ansiedade que causa incômodo também pode garantir atenção aos detalhes no trabalho ou na vida pessoal.

Buscar equilíbrio, não eliminação completa, costuma trazer resultados mais saudáveis e duradouros — um caminho muito diferente daquele prometido pelos aplicativos de otimização.

Reconhecer limites e aceitar imperfeições é autocuidado, uma lição de Clarice Lispector que a psicologia contemporânea reafirma nas discussões sobre saúde mental. Compreender um defeito, sem transformá-lo em projeto de reforma, muitas vezes é tudo de que ele precisa.

Quando o perfeccionismo não é totalmente prejudicial

Nem todo perfeccionismo leva ao adoecimento. Os esforços perfeccionistas — a capacidade de se dedicar intensamente a objetivos e manter altos padrões — podem estar associados tanto a resultados positivos quanto negativos. Isso significa que estabelecer padrões elevados de desempenho e trabalhar para alcançá-los não é automaticamente prejudicial à saúde mental.

A diferença está em como você lida internamente com esse esforço. Se você se dedica, consegue aceitar imperfeições e não entra em ruminação constante sobre falhas, essa dedicação pode ser adaptativa e levar a bons resultados.

O problema surge quando o perfeccionismo vira obsessão e os pensamentos sobre erros tomam conta da sua mente, sem que você consiga se desligar deles.

Por que tentar eliminar um defeito pode acabar eliminando algo importante de mim?

Porque diversos traços da personalidade atuam juntos, muitas vezes sem que você perceba. A impulsividade que você odeia pode estar ligada à mesma energia que torna você criativo. A teimosia que o frustra pode ser justamente o que sustenta sua persistência quando as coisas ficam difíceis.

Remover um traço sem compreender sua função no funcionamento emocional é como tirar uma parede de uma casa sem saber se ela sustenta o telhado. Você elimina o "defeito", mas acaba enfraquecendo capacidades que dependem dele.

Reflexão e Filosofia

Sêneca, filósofo: "Para ser feliz, elimine o medo do futuro e as lembranças ruins do passado"

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se.

31/10/2026 09h22

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A felicidade passa pela libertação do domínio que o passado e o futuro exercem sobre a mente. O filósofo Sêneca propunha eliminar a nostalgia e o medo para habitar plenamente o presente, oferecendo uma resposta que ganha força renovada entre quem busca paz mental num mundo marcado pela pressa e incerteza constante.

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se com o que já passou e a temer o que ainda não ocorreu. Para Sêneca, essa divisão encontra resposta na filosofia estoica, que busca a felicidade e o equilíbrio emocional no domínio das próprias reações.

Libertar-se das emoções que dominam a mente

Alcançar a serenidade exige olhar o passado sem melancolia e o futuro sem catastrofismo. A maioria das turbulências internas, segundo essa visão, não vem das circunstâncias que nos cercam, mas da interpretação que fazemos delas.

A máxima atribuída a Sêneca resume essa ideia: eliminar o medo de um mal futuro e a lembrança de um mal passado é o caminho para alcançar a felicidade.

Essa visão não propõe esquecer o passado nem negligenciar o futuro. Propõe romper os vínculos emocionais que transformam a memória em fonte contínua de autocastigo e a imaginação em fonte de angústia.

O pensamento estoico busca devolver ao indivíduo o controle sobre as emoções e a capacidade de viver o presente sem ficar preso ao passado ou ao futuro.

O ensinamento nas Cartas a Lucílio

Essa reflexão aparece nas Cartas a Lucílio, coleção de textos em que Sêneca aborda a vida, a virtude, o controle das emoções e a busca de uma existência serena. A reflexão sobre a percepção do tempo aparece sobretudo na Carta 5, nas seções 7 e 8, e retorna na Carta 13.

O filósofo esclarece que os verdadeiros obstáculos da alma não nascem tanto dos fatos reais como da tendência destrutiva de projetar ameaças inexistentes ou reviver velhas feridas que já não fazem parte da realidade tangível.

Sofrer por cenários hipotéticos significa padecer hoje por acontecimentos que talvez jamais ocorram, enquanto os problemas do momento presente costumam ter limite claro e podem ser enfrentados com fortaleza.

Liberar a mente dessas duas pressões conduz à ataraxia, estado de imperturbabilidade e calma profunda que a escola estoica defendia como ápice do desenvolvimento pessoal.

A verdadeira felicidade não consiste em acumular bens nem em viver sem dificuldades, mas em libertar a mente para assumir o controle do único tempo que realmente nos pertence: o instante presente.

Como a razão governa as emoções no estoicismo

O estoicismo parte de um princípio fundamental: as emoções destrutivas não nascem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. A lógica estoica ensina a enxergar os fatos com clareza, raciocinar sobre questões práticas e diferenciar o certo do provável.

Ao abandonar a interpretação automática, como o medo do futuro ou a mágoa do passado, e aplicar a razão, a pessoa recupera o controle sobre as próprias reações emocionais.

Esse processo não significa negar as emoções, mas reconhecer que elas resultam de julgamentos equivocados, que podem ser corrigidos pelo pensamento lógico. A virtude, então, torna-se necessária para "viver uma vida bem raciocinada", em que cada reação se alinha à realidade dos fatos, não à narrativa construída pela mente.

Reflexão

Alfonsina Stormi: "Não quero te ver, pois temo destruir a lembrança da última vez que te vi"

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu.

31/10/2026 08h49

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A poeta argentina Alfonsina Stormi transformou em literatura o medo de que um reencontro destrua a imagem perfeita que guardamos de alguém no coração. Em sua reflexão sobre o amor e a memória, a poeta escreveu uma frase que continua tocando gerações: "Demoro verte. Não quero te ver. Porque temo destruir a lembrança da última vez que te vi".

A frase está em sua obra Poemas de amor, publicada em 1926, e ganhou novo destaque nesta semana, quando a Real Academia Española a relembrou no aniversário da morte de Storni. Em 25 de outubro de 1938 — há 88 anos.

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu: o desejo intenso de reencontrar alguém importante e, simultaneamente, o pavor de que esse encontro transforme para sempre a imagem que carregamos dele na memória.

O que a poeta tentava dizer sobre lembrança e amor

Storni não falava apenas de nostalgia ao escrever essas linhas. Ela apontava algo mais profundo: há momentos em que a memória de uma pessoa adquire tanta importância que qualquer encontro novo parece uma ameaça ao que foi preservado durante anos.

O tempo muda as pessoas e as circunstâncias, e aquilo que um dia foi especial pode perder significado quando se tenta recuperá-lo na realidade.

A expressão "Demoro verte" — que significa algo como "tardo em te ver" ou "adio o momento de te ver" — traz um matiz essencial que distingue essa reflexão de uma simples rejeição. Não se trata de uma renúncia definitiva ao reencontro, mas de um adiamento cheio de conflito interno.

A distância entre o que a pessoa deseja fazer e o que finalmente consegue fazer atravessa boa parte da literatura amorosa, e muitas pessoas reconhecem essa tensão em suas próprias vidas.

A memória como refúgio contra a realidade presente

Para Storni, a memória funciona como uma espécie de abrigo. A última imagem de alguém pode guardar uma beleza que a realidade presente talvez nunca consiga reproduzir.

O medo que ela expõe não vem necessariamente da outra pessoa — é o pavor de descobrir que aquilo que permanece vivo e intacto na memória já não existe da mesma forma no mundo real.

A força das palavras da poeta argentina reside exatamente nisso: ela não apenas evita um encontro, mas protege uma imagem do passado que fica associada a sentimentos específicos e momentos únicos que não se repetem. É uma reflexão sobre como o tempo modifica tanto as relações quanto a maneira como lembramos delas.

Quem foi Alfonsina Storni e sua trajetória literária

Storni nasceu em 29 de maio de 1892 na Suíça, mas cresceu na Argentina, onde se tornou uma figura fundamental da poesia do século XX. Sua vida foi marcada por dificuldades econômicas e pela busca constante de independência pessoal. Antes de consolidar seu nome como escritora, trabalhou em diferentes ocupações e também foi professora.

Seu primeiro livro de poesias, La inquietud del rosal, saiu em 1916. Depois, publicou El dulce daño, em 1918, Irremediablemente, em 1919, e Languidez, em 1920. Gradualmente, construiu uma voz literária própria e reconhecível, que a diferenciava de seus contemporâneos.

A dedicação aos temas do amor, da vulnerabilidade e da reflexão pessoal marcou toda a sua obra e continua relevante até hoje.

Como a memória preserva imagens que a realidade não consegue manter

Quando guardamos a lembrança de alguém no coração, a imagem fica congelada em um momento específico, associada aos sentimentos, às circunstâncias e às sensações que marcaram aquele instante. A memória funciona de forma seletiva: retém o que foi significativo e descarta detalhes menores.

Por isso, a última vez que vimos alguém pode se tornar tão intensa e perfeita na nossa mente.

A realidade presente, porém, funciona diferente, e as pessoas mudam com o tempo, suas prioridades se modificam, novas circunstâncias surgem. Um reencontro traz não apenas a pessoa como ela é agora, mas também a passagem do tempo entre vocês dois — e isso pode transformar completamente aquilo que permanecia intacto na memória.

A imagem protegida desaparece no confronto com a realidade.

O que significa adiar um encontro para proteger uma lembrança

Na prática, a reflexão de Storni fala sobre uma escolha que envolve renúncia. Não é simplesmente que a pessoa não queira encontrar-se com alguém. Ela prefere manter viva a beleza do que viveu, preservada na memória, a correr o risco de destruir essa imagem em um encontro real.

Significa aceitar que há momentos da vida que não devem ser repetidos, apenas guardados.

Isso implica também reconhecer que o afeto por alguém pode coexistir com o medo. A pessoa ainda importa profundamente, mas justamente por isso seu reencontro parece perigoso. É uma forma de dizer "te amo demais para deixar que o tempo e a realidade nos separem ainda mais".

O lugar de "Poemas de amor" na obra de Storni

O livro de 1926 marca uma mudança na forma como Storni abordava os sentimentos. Diferentemente de seus poemários anteriores — que questionavam convenções sociais e a liberdade feminina —, "Poemas de amor" reúne textos breves em prosa poética centrados nas nuances das experiências amorosas.

A coletânea não idealiza o amor, mas o apresenta como algo atravessado por desejo, incerteza, separação e contradições pessoais. A frase que ecoou através das décadas faz parte dessa exploração íntima de como as relações afetivas realmente funcionam — repletas de tensões entre o que desejamos fazer e o que finalmente conseguimos fazer.

Nessa obra, o amor deixa de ser apenas um sentimento a celebrar ou criticar socialmente, e passa a ser um espaço para expressar as dificuldades e as emoções que surgem quando uma história muda ou termina.

Se ainda amamos alguém, por que evitar encontrá-lo?

Na reflexão de Storni, o amor pode ser precisamente a razão para evitar o encontro. Quando alguém ocupa um lugar importante na memória, qualquer mudança nessa imagem pode parecer uma perda. Manter a lembrança intacta se torna, então, uma forma de honrar o que aquela pessoa significou.

Não se trata de deixar de amar, mas de valorizar a imagem preservada em vez de correr o risco de destruí-la. É nessa tensão entre o desejo de reencontro e o pavor do que ele pode fazer à memória que está o conflito capturado pela poeta: os dois sentimentos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.

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