Guimarães Rosa: "Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende"

Escrita por Guimarães Rosa em 1956, a frase continua a ecoar entre quem lidera, educa ou acredita já ter aprendido tudo o que precisava. Em Grande Sertão: Veredas, é o jagunço Riobaldo quem dá voz a esse pensamento, colocando em xeque a lógica tradicional de que a autoridade está sempre do lado de quem transmite o conhecimento, e não do lado de quem se deixa transformar por ele.

Essa inversão mexe justamente com quem costuma ocupar posições de comando, como pais, professores e chefes, grupos habituados a transmitir conhecimento e pouco afeitos a reconhecer quando é a vez deles de aprender algo novo. Ao longo do romance, Riobaldo conta sua jornada pelo sertão sem nunca se livrar da dúvida, insistindo que existir é um exercício perigoso demais para quem se apega a verdades definitivas.

Um conhecimento que surge sem anúncio prévio

No universo criado por Guimarães Rosa, o conhecimento verdadeiro não é acumulado como um estoque de respostas prontas para qualquer pergunta. Ele surge de repente, como revelação inesperada, e não como resultado de rotina ou repetição mecânica.

Guimarães Rosa foi médico, diplomata e poliglota, mas não construiu sua obra a partir da posição de autoridade sobre quase qualquer assunto. Preferiu erguê-la sobre a fala e a sabedoria do homem do sertão, tratando o conhecimento popular como fonte legítima de reflexão, não apenas como pano de fundo pitoresco para um romance.

Por que é tão difícil admitir que não sabe

Quanto mais uma pessoa constrói sua identidade em torno do papel de autoridade, mais ameaçador se torna admitir um erro ou uma lacuna de conhecimento. O ego tende a confundir o exercício do poder com a posse da verdade absoluta, e aí mora boa parte da resistência a aprender.

Alguns comportamentos mostram que essa confusão se instalou: cortar a fala do outro antes de ouvir o argumento inteiro; enxergar perguntas de filhos, alunos ou subordinados como ameaça à própria posição; manter o mesmo método mesmo diante de resultados piores; descartar uma ideia só por causa de quem a disse; e enxergar um pedido de desculpas como derrota.

O que os dados dizem sobre líderes humildes

A ideia de que reconhecer limites fortalece — e não enfraquece — quem comanda já deixou de ser apenas intuição literária. Uma meta-análise publicada no periódico The Leadership Quarterly em 2023, que reuniu 212 estudos sobre o tema, relacionou a humildade de líderes a equipes mais satisfeitas e a processos de decisão mais participativos.

O levantamento também encontrou associação relevante entre essa postura e o desempenho de equipes inteiras, não apenas de indivíduos isolados. O benefício não aparece necessariamente no desempenho pessoal de quem lidera, mas nos resultados de quem está ao redor — exatamente o padrão que Riobaldo já havia intuído décadas antes.

Quando a sala de aula vira mão dupla

Relações entre pais e filhos e entre professores e alunos costumam seguir uma lógica mais rígida que a dos ambientes corporativos. A possibilidade de inverter os papéis — de quem ensina para quem aprende — costuma soar como ameaça à autoridade estabelecida.

Paulo Freire defendia que ensinar e aprender são movimentos que se alimentam mutuamente, e não de mão única. No dia a dia, essa troca pode se manifestar de formas simples, como deixar que o filho ensine algo que conhece melhor que o adulto, seja um jogo ou um aplicativo, ou como o professor reconhecer publicamente um equívoco e corrigi-lo diante da turma. Fazer perguntas cuja resposta o adulto de fato desconhece também ajuda, assim como abandonar o argumento de autoridade em favor de explicações que possam ser questionadas e abrir espaço para que a criança escolha o assunto da conversa.

A frase de Riobaldo resiste porque incomoda quem prefere a segurança de já saber tudo. Setenta anos depois de escrita, ela segue cobrando de pais, professores e chefes a mesma pergunta desconfortável: quando foi a última vez que algo os pegou de surpresa e mudou o que pensavam saber?