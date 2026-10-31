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Reflexão

Guimarães Rosa: "Mestre não é quem sempre ensina, mas quem de repente aprende"

No universo criado pelo escritor, o conhecimento verdadeiro não é acumulado.

João V. Valença

31/10/2026 - 10h05
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Escrita por Guimarães Rosa em 1956, a frase continua a ecoar entre quem lidera, educa ou acredita já ter aprendido tudo o que precisava. Em Grande Sertão: Veredas, é o jagunço Riobaldo quem dá voz a esse pensamento, colocando em xeque a lógica tradicional de que a autoridade está sempre do lado de quem transmite o conhecimento, e não do lado de quem se deixa transformar por ele.

Essa inversão mexe justamente com quem costuma ocupar posições de comando, como pais, professores e chefes, grupos habituados a transmitir conhecimento e pouco afeitos a reconhecer quando é a vez deles de aprender algo novo. Ao longo do romance, Riobaldo conta sua jornada pelo sertão sem nunca se livrar da dúvida, insistindo que existir é um exercício perigoso demais para quem se apega a verdades definitivas.

Um conhecimento que surge sem anúncio prévio

No universo criado por Guimarães Rosa, o conhecimento verdadeiro não é acumulado como um estoque de respostas prontas para qualquer pergunta. Ele surge de repente, como revelação inesperada, e não como resultado de rotina ou repetição mecânica.

Guimarães Rosa foi médico, diplomata e poliglota, mas não construiu sua obra a partir da posição de autoridade sobre quase qualquer assunto. Preferiu erguê-la sobre a fala e a sabedoria do homem do sertão, tratando o conhecimento popular como fonte legítima de reflexão, não apenas como pano de fundo pitoresco para um romance.

Por que é tão difícil admitir que não sabe

Quanto mais uma pessoa constrói sua identidade em torno do papel de autoridade, mais ameaçador se torna admitir um erro ou uma lacuna de conhecimento. O ego tende a confundir o exercício do poder com a posse da verdade absoluta, e aí mora boa parte da resistência a aprender.

Alguns comportamentos mostram que essa confusão se instalou: cortar a fala do outro antes de ouvir o argumento inteiro; enxergar perguntas de filhos, alunos ou subordinados como ameaça à própria posição; manter o mesmo método mesmo diante de resultados piores; descartar uma ideia só por causa de quem a disse; e enxergar um pedido de desculpas como derrota.

O que os dados dizem sobre líderes humildes

A ideia de que reconhecer limites fortalece — e não enfraquece — quem comanda já deixou de ser apenas intuição literária. Uma meta-análise publicada no periódico The Leadership Quarterly em 2023, que reuniu 212 estudos sobre o tema, relacionou a humildade de líderes a equipes mais satisfeitas e a processos de decisão mais participativos.

O levantamento também encontrou associação relevante entre essa postura e o desempenho de equipes inteiras, não apenas de indivíduos isolados. O benefício não aparece necessariamente no desempenho pessoal de quem lidera, mas nos resultados de quem está ao redor — exatamente o padrão que Riobaldo já havia intuído décadas antes.

Quando a sala de aula vira mão dupla

Relações entre pais e filhos e entre professores e alunos costumam seguir uma lógica mais rígida que a dos ambientes corporativos. A possibilidade de inverter os papéis — de quem ensina para quem aprende — costuma soar como ameaça à autoridade estabelecida.

Paulo Freire defendia que ensinar e aprender são movimentos que se alimentam mutuamente, e não de mão única. No dia a dia, essa troca pode se manifestar de formas simples, como deixar que o filho ensine algo que conhece melhor que o adulto, seja um jogo ou um aplicativo, ou como o professor reconhecer publicamente um equívoco e corrigi-lo diante da turma. Fazer perguntas cuja resposta o adulto de fato desconhece também ajuda, assim como abandonar o argumento de autoridade em favor de explicações que possam ser questionadas e abrir espaço para que a criança escolha o assunto da conversa.

A frase de Riobaldo resiste porque incomoda quem prefere a segurança de já saber tudo. Setenta anos depois de escrita, ela segue cobrando de pais, professores e chefes a mesma pergunta desconfortável: quando foi a última vez que algo os pegou de surpresa e mudou o que pensavam saber?

Reflexão e Filosofia

Sêneca, filósofo: "Para ser feliz, elimine o medo do futuro e as lembranças ruins do passado"

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se.

31/10/2026 09h22

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A felicidade passa pela libertação do domínio que o passado e o futuro exercem sobre a mente. O filósofo Sêneca propunha eliminar a nostalgia e o medo para habitar plenamente o presente, oferecendo uma resposta que ganha força renovada entre quem busca paz mental num mundo marcado pela pressa e incerteza constante.

O ser humano tem uma tendência persistente a atormentar-se com o que já passou e a temer o que ainda não ocorreu. Para Sêneca, essa divisão encontra resposta na filosofia estoica, que busca a felicidade e o equilíbrio emocional no domínio das próprias reações.

Libertar-se das emoções que dominam a mente

Alcançar a serenidade exige olhar o passado sem melancolia e o futuro sem catastrofismo. A maioria das turbulências internas, segundo essa visão, não vem das circunstâncias que nos cercam, mas da interpretação que fazemos delas.

A máxima atribuída a Sêneca resume essa ideia: eliminar o medo de um mal futuro e a lembrança de um mal passado é o caminho para alcançar a felicidade.

Essa visão não propõe esquecer o passado nem negligenciar o futuro. Propõe romper os vínculos emocionais que transformam a memória em fonte contínua de autocastigo e a imaginação em fonte de angústia.

O pensamento estoico busca devolver ao indivíduo o controle sobre as emoções e a capacidade de viver o presente sem ficar preso ao passado ou ao futuro.

O ensinamento nas Cartas a Lucílio

Essa reflexão aparece nas Cartas a Lucílio, coleção de textos em que Sêneca aborda a vida, a virtude, o controle das emoções e a busca de uma existência serena. A reflexão sobre a percepção do tempo aparece sobretudo na Carta 5, nas seções 7 e 8, e retorna na Carta 13.

O filósofo esclarece que os verdadeiros obstáculos da alma não nascem tanto dos fatos reais como da tendência destrutiva de projetar ameaças inexistentes ou reviver velhas feridas que já não fazem parte da realidade tangível.

Sofrer por cenários hipotéticos significa padecer hoje por acontecimentos que talvez jamais ocorram, enquanto os problemas do momento presente costumam ter limite claro e podem ser enfrentados com fortaleza.

Liberar a mente dessas duas pressões conduz à ataraxia, estado de imperturbabilidade e calma profunda que a escola estoica defendia como ápice do desenvolvimento pessoal.

A verdadeira felicidade não consiste em acumular bens nem em viver sem dificuldades, mas em libertar a mente para assumir o controle do único tempo que realmente nos pertence: o instante presente.

Como a razão governa as emoções no estoicismo

O estoicismo parte de um princípio fundamental: as emoções destrutivas não nascem dos fatos em si, mas da forma como os interpretamos. A lógica estoica ensina a enxergar os fatos com clareza, raciocinar sobre questões práticas e diferenciar o certo do provável.

Ao abandonar a interpretação automática, como o medo do futuro ou a mágoa do passado, e aplicar a razão, a pessoa recupera o controle sobre as próprias reações emocionais.

Esse processo não significa negar as emoções, mas reconhecer que elas resultam de julgamentos equivocados, que podem ser corrigidos pelo pensamento lógico. A virtude, então, torna-se necessária para "viver uma vida bem raciocinada", em que cada reação se alinha à realidade dos fatos, não à narrativa construída pela mente.

Reflexão

Alfonsina Stormi: "Não quero te ver, pois temo destruir a lembrança da última vez que te vi"

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu.

31/10/2026 08h49

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A poeta argentina Alfonsina Stormi transformou em literatura o medo de que um reencontro destrua a imagem perfeita que guardamos de alguém no coração. Em sua reflexão sobre o amor e a memória, a poeta escreveu uma frase que continua tocando gerações: "Demoro verte. Não quero te ver. Porque temo destruir a lembrança da última vez que te vi".

A frase está em sua obra Poemas de amor, publicada em 1926, e ganhou novo destaque nesta semana, quando a Real Academia Española a relembrou no aniversário da morte de Storni. Em 25 de outubro de 1938 — há 88 anos.

A frase captura uma contradição que muita gente já viveu: o desejo intenso de reencontrar alguém importante e, simultaneamente, o pavor de que esse encontro transforme para sempre a imagem que carregamos dele na memória.

O que a poeta tentava dizer sobre lembrança e amor

Storni não falava apenas de nostalgia ao escrever essas linhas. Ela apontava algo mais profundo: há momentos em que a memória de uma pessoa adquire tanta importância que qualquer encontro novo parece uma ameaça ao que foi preservado durante anos.

O tempo muda as pessoas e as circunstâncias, e aquilo que um dia foi especial pode perder significado quando se tenta recuperá-lo na realidade.

A expressão "Demoro verte" — que significa algo como "tardo em te ver" ou "adio o momento de te ver" — traz um matiz essencial que distingue essa reflexão de uma simples rejeição. Não se trata de uma renúncia definitiva ao reencontro, mas de um adiamento cheio de conflito interno.

A distância entre o que a pessoa deseja fazer e o que finalmente consegue fazer atravessa boa parte da literatura amorosa, e muitas pessoas reconhecem essa tensão em suas próprias vidas.

A memória como refúgio contra a realidade presente

Para Storni, a memória funciona como uma espécie de abrigo. A última imagem de alguém pode guardar uma beleza que a realidade presente talvez nunca consiga reproduzir.

O medo que ela expõe não vem necessariamente da outra pessoa — é o pavor de descobrir que aquilo que permanece vivo e intacto na memória já não existe da mesma forma no mundo real.

A força das palavras da poeta argentina reside exatamente nisso: ela não apenas evita um encontro, mas protege uma imagem do passado que fica associada a sentimentos específicos e momentos únicos que não se repetem. É uma reflexão sobre como o tempo modifica tanto as relações quanto a maneira como lembramos delas.

Quem foi Alfonsina Storni e sua trajetória literária

Storni nasceu em 29 de maio de 1892 na Suíça, mas cresceu na Argentina, onde se tornou uma figura fundamental da poesia do século XX. Sua vida foi marcada por dificuldades econômicas e pela busca constante de independência pessoal. Antes de consolidar seu nome como escritora, trabalhou em diferentes ocupações e também foi professora.

Seu primeiro livro de poesias, La inquietud del rosal, saiu em 1916. Depois, publicou El dulce daño, em 1918, Irremediablemente, em 1919, e Languidez, em 1920. Gradualmente, construiu uma voz literária própria e reconhecível, que a diferenciava de seus contemporâneos.

A dedicação aos temas do amor, da vulnerabilidade e da reflexão pessoal marcou toda a sua obra e continua relevante até hoje.

Como a memória preserva imagens que a realidade não consegue manter

Quando guardamos a lembrança de alguém no coração, a imagem fica congelada em um momento específico, associada aos sentimentos, às circunstâncias e às sensações que marcaram aquele instante. A memória funciona de forma seletiva: retém o que foi significativo e descarta detalhes menores.

Por isso, a última vez que vimos alguém pode se tornar tão intensa e perfeita na nossa mente.

A realidade presente, porém, funciona diferente, e as pessoas mudam com o tempo, suas prioridades se modificam, novas circunstâncias surgem. Um reencontro traz não apenas a pessoa como ela é agora, mas também a passagem do tempo entre vocês dois — e isso pode transformar completamente aquilo que permanecia intacto na memória.

A imagem protegida desaparece no confronto com a realidade.

O que significa adiar um encontro para proteger uma lembrança

Na prática, a reflexão de Storni fala sobre uma escolha que envolve renúncia. Não é simplesmente que a pessoa não queira encontrar-se com alguém. Ela prefere manter viva a beleza do que viveu, preservada na memória, a correr o risco de destruir essa imagem em um encontro real.

Significa aceitar que há momentos da vida que não devem ser repetidos, apenas guardados.

Isso implica também reconhecer que o afeto por alguém pode coexistir com o medo. A pessoa ainda importa profundamente, mas justamente por isso seu reencontro parece perigoso. É uma forma de dizer "te amo demais para deixar que o tempo e a realidade nos separem ainda mais".

O lugar de "Poemas de amor" na obra de Storni

O livro de 1926 marca uma mudança na forma como Storni abordava os sentimentos. Diferentemente de seus poemários anteriores — que questionavam convenções sociais e a liberdade feminina —, "Poemas de amor" reúne textos breves em prosa poética centrados nas nuances das experiências amorosas.

A coletânea não idealiza o amor, mas o apresenta como algo atravessado por desejo, incerteza, separação e contradições pessoais. A frase que ecoou através das décadas faz parte dessa exploração íntima de como as relações afetivas realmente funcionam — repletas de tensões entre o que desejamos fazer e o que finalmente conseguimos fazer.

Nessa obra, o amor deixa de ser apenas um sentimento a celebrar ou criticar socialmente, e passa a ser um espaço para expressar as dificuldades e as emoções que surgem quando uma história muda ou termina.

Se ainda amamos alguém, por que evitar encontrá-lo?

Na reflexão de Storni, o amor pode ser precisamente a razão para evitar o encontro. Quando alguém ocupa um lugar importante na memória, qualquer mudança nessa imagem pode parecer uma perda. Manter a lembrança intacta se torna, então, uma forma de honrar o que aquela pessoa significou.

Não se trata de deixar de amar, mas de valorizar a imagem preservada em vez de correr o risco de destruí-la. É nessa tensão entre o desejo de reencontro e o pavor do que ele pode fazer à memória que está o conflito capturado pela poeta: os dois sentimentos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo.

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