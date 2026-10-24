Aos 45 anos, Fernando Alonso treina até 5 horas por dia e revela o segredo de sua rotina

Continuar competindo em alto nível depois dos 40 anos exige disciplina, preparação física e adaptações na rotina. Na Fórmula 1, em que os pilotos enfrentam forças intensas durante curvas e frenagens, manter a musculatura fortalecida é fundamental para suportar as exigências das corridas.

Aos 45 anos, Fernando Alonso mantém uma preparação física voltada às necessidades da categoria e ajustou a maneira como treina com o passar do tempo. O piloto da Aston Martin explicou que passou a priorizar a musculação em vez de dedicar tanto tempo aos exercícios cardiovasculares.

“Treinar aos 20 anos é diferente de treinar aos 40. A maior mudança é que agora faço muito menos cardio e muito mais musculação”, afirmou Alonso, ao comentar as adaptações em seu treinamento.

Por que Fernando Alonso mudou sua rotina de exercícios?

A mudança está relacionada à importância de preservar a massa muscular com o avanço da idade. A partir da vida adulta, a quantidade de músculo pode diminuir gradualmente, especialmente quando faltam estímulos adequados de força e hábitos saudáveis.

Alonso destacou que esse processo pode começar a ser percebido por volta dos 33 ou 34 anos. Por isso, o piloto considera importante dar mais espaço aos exercícios de fortalecimento em sua preparação.

A perda muscular, entretanto, não ocorre da mesma maneira para todas as pessoas. Idade, alimentação, nível de atividade física e outros fatores individuais influenciam esse processo.

No automobilismo, a musculação tem uma função que vai além da aparência física. O fortalecimento ajuda os pilotos a suportar as cargas impostas pelo carro e a manter o controle dos movimentos durante períodos prolongados de esforço.

Quantas horas por dia Fernando Alonso treina?

A quantidade de exercícios varia conforme a fase da temporada. Durante os períodos sem corridas, Alonso pode dedicar entre quatro e cinco horas diárias à preparação física, enquanto, durante o campeonato, a rotina costuma ser reduzida para aproximadamente duas horas por dia.

Essa diferença permite ajustar o treinamento às exigências do calendário e evitar o acúmulo excessivo de fadiga em meio às viagens, aos compromissos profissionais e às competições.

Entre as atividades que fazem parte de sua preparação estão: